Saiba onde assistir ao jogo da NBA hoje (14/11), entre Dallas Mavericks e Utah Jazz. As equipes se enfrentam em Salt Lake City a partir de 23h (horário de Brasília). O Jumper Brasil informa onde assistir ao jogo da temporada regular da NBA hoje (14), entre Mavericks x Jazz, quintetos prováveis e seus elencos.

Confrontos em 2024/25

14/11/24: Dallas Mavericks x Utah Jazz

30/11/24: Dallas Mavericks x Utah Jazz

Dallas Mavericks (5-6)

Pos Jogador Altura Idade G Luka Doncic 2,01 25 G Kyrie Irving 1,88 32 G Jaden Hardy 1,93 22 G Dante Exum 1,96 29 G Quentin Grimes 1,96 24 G Brandon Williams (tw) 1,88 – G Jazian Gortman 1,88 21 G Spencer Dinwiddie 1,96 31 F Klay Thompson 1,98 34 F Naji Marshall 2,01 26 F Kessler Edwards (tw) 2,03 24 F Olivier-Maxence Prosper 2,03 22 C Maxi Kleber 2,08 32 C PJ Washington 2,01 25 C Daniel Gafford 2,08 25 C Dereck Lively II 2,16 20 C Dwight Powell 2,08 33

Atual vice-campeão, o Dallas Mavericks se reforçou para a temporada. A principal contratação foi o multicampeão Klay Thompson. Porém, o início da equipe em 2024/25 não vem sendo positivo, com cinco vitórias e seis derrotas.

O último jogo, diante do Golden State Warriors, terminou com um revés por três pontos. Desse modo, o time do Texas caiu para a 11ª colocação da Conferência Oeste e ficou, momentaneamente, fora da zona de classificação para o play-in.

Time titular: Kyrie Irving, Luka Doncic, Klay Thompson, Naji Marshall e Daniel Gafford

Utah Jazz (2-8)

Pos Jogador Altura Idade G Isaiah Collier 1,90 20 G Patty Mills 1,88 36 G Johnny Juzang 2,01 23 G Jordan Clarkson 1,90 32 G Keyonte George 1,93 21 G Cody Williams 2,01 19 G Collin Sexton 1,90 25 F Svi Mykhailiuk 2,01 27 F Brice Sensabaugh 1,98 21 F Oscar Tshiebwe (tw) 2,06 24 F Taylor Hendricks 2,06 20 F Lauri Markkanen 2,13 27 F John Collins 2,06 27 C Micah Potter (tw) 2,08 26 C Drew Eubanks 2,06 27 C Kyle Filipowski 2,11 21 C Walker Kessler 2,13 23

O Utah Jazz está em reconstrução na NBA. A equipe, aliás, demorou sete jogos para alcançar sua primeira vitória. Desse modo, é o lanterna da Conferência Oeste e conta com a pior campanha da liga na temporada 2024/25.

O momento ruim se evidencia também no desempenho dos seus jogadores. Na temporada, por exemplo, nenhum atleta tem média superior a 18 pontos por partida.

Time titular: Collin Sexton, Keyonte George, Lauri Markkanen, Cody Williams e Walker Kessler

Informações da partida

Onde assistir: Amazon Prime Video

Data: 14/11/2024

Horário: 23h (horário de Brasília)

Local: Delta Center, Salt Lake City

