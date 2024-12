Onde assistir ao jogo da NBA hoje (09/12)

Saiba onde assistir ao jogo de hoje, segunda-feira, 09 de dezembro, pela temporada regular da NBA. A rodada conta somente com o confronto entre New York Knicks e Toronto Raptors. Então, o Jumper Brasil informa onde assistir ao jogo de hoje na NBA, neste dia 09.

Confrontos em 2024/25

09/12: New York Knicks x Toronto Raptors

23/12: Toronto Raptors x New York Knicks

08/01: Toronto Raptors x New York Knicks

New York Knicks (14-9)

Pos Jogador Altura Idade G Jalen Brunson 1,88 28 G Cameron Payne 1,90 30 G Miles McBride 1,88 23 G Tyler Kolek 1,85 23 G Mikal Bridges 1,98 28 F Matt Ryan 1,98 27 F OG Anunoby 2,06 27 F Josh Hart 1,93 29 F Keita Bates-Diop 1,95 28 F DaQuan Jeffries 2,03 27 F Jacob Toppin (tw) 2,06 24 F Paco Dadiet 2,01 19 F Precious Achiuwa 2,03 24 C/F Jericho Sims 2,08 25 C Mitchell Robinson 2,13 26 C Karl-Anthony Towns 2,13 28 C Ariel Hukporti (tw) 2,13 22

O New York Knicks vem de uma derrota para o Detroit Pistons. Ainda assim, a equipe permaneceu na quarta colocação da Conferência Leste, com 14 triunfos em 23 partidas, atrás de Cleveland Cavaliers, Boston Celtics e Orlando Magic.

Time titular: Jalen Brunson, Josh Hart, Mikal Bridges, OG Anunoby e Karl-Anthony Towns

Toronto Raptors (7-17)

Pos Jogador Altura Idade G Immanuel Quickley 1,90 25 G Davion Mitchell 1,88 25 G Jamal Shead 1,83 22 G Gradey Dick 1,98 20 G Oshai Agbaji 1,96 24 G Ja’Kobe Walker 1,93 19 G Garrett Temple 1,96 38 F RJ Barrett 1,98 24 F Bruce Brown 1,93 28 F Jamison Battle (tw) 2,01 23 F Scottie Barnes 2,01 23 F Chris Boucher 2,06 31 F Jonathan Mogbo 1,98 22 C Jakob Poeltl 2,13 28 C Kelly Olynyk 2,11 33 C Ulrich Chomche (tw) 2,08 18

Em reconstrução, o Toronto Raptors ocupa a vice-lanterna do Leste. No momento, a franquia vem de duas derrotas seguidas, mas mantém uma vantagem de três vitórias, em relação ao último colocado, o Washington Wizards.

Time titular: Scottie Barnes, Gradey Dick, RJ Barrett, Ochai Agbaji e Jakob Poeltl

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Data: 09/12/2024

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Scotiabank Arena, Toronto

