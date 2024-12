Onde assistir à final da Copa NBA: Milwaukee Bucks x Oklahoma City Thunder

Saiba onde assistir à final da Copa NBA hoje, terça-feira, 17 de dezembro. A rodada conta com a decisão do torneio de intertemporada, entre Milwaukee Bucks e Oklahoma City Thunder, em Las Vegas. Então, o Jumper Brasil informa onde assistir à final da Copa NBA hoje, neste dia 17.

Milwaukee Bucks (14-11)

Pos Jogador Altura Idade G Damian Lillard 1,88 34 G MarJon Beauchamp 1,98 23 G Delon Wright 1,96 32 G Gary Trent Jr 1,96 25 G Andre Jackson Jr 1,98 22 G AJ Johnson 1,93 19 G Pat Connaughton 1,96 31 G Stanley Umude (tw) 1,98 25 G AJ Green 1,93 24 F Khris Middleton 2,01 33 F Chris Livingston 1,98 20 F Tyler Smith 2,11 19 F Taurean Prince 1,98 30 F Giannis Antetokounmpo 2,11 29 C Bobby Portis 2,08 29 C Brook Lopez 2,16 36

O Milwaukee Bucks chega à final da Copa NBA invicto. Na fase de grupos, o time passou pelo Grupo B do Leste com quatro vitórias. Na fase eliminatória, por sua vez, eliminou Orlando Magic e Atlanta Hawks, na busca pelo título inédito na segunda edição do torneio.

Time titular: Damian Lillard, Andre Jackson Jr., Taurean Prince, Giannis Antetokounmpo e Brook Lopez

Oklahoma City Thunder (20-5)

Posição Jogador Altura Idade G Shai Gilgeous-Alexander 1,98 26 G Cason Wallace 1,93 20 G Nikola Topic 1,97 19 G Isaiah Joe 1,93 25 G Alex Caruso 1,93 30 G Adam Flagler (tw) 1,91 24 G Ajay Mitchell 1,96 22 G Malevy Leons 2,06 25 F Lu Dort 1,91 25 F Jalen Williams 1,97 23 F Aaron Wiggins 1,98 25 F Kenrich Williams 1,98 29 F Ousmane Dieng 2,08 21 F Dillon Jones 1,98 22 F Alex Ducas (tw) 2,01 23 C Chet Holmgren 2,14 22 C Isaiah Hartenstein 2,13 26 C Jaylin Williams 2,08 22

O Oklahoma City Thunder terminou como líder do Grupo B do Oeste. Porém, diferente do adversário, perdeu uma partida. Na fase eliminatória, enquanto isso, avançou diante de Dallas Mavericks e Houston Rockets, em busca de manter o título na Conferência Oeste.

Time titular: Shai Gilgeous-Alexander, Cason Wallace, Lu Dort, Jalen Williams e Isaiah Harteinstein

Informações da partida

Onde assistir: ESPN 2 e Prime Video

Data: 17/12/2024

Horário: 22h30 (horário de Brasília)

Local: T-Mobile Arena, Las Vegas

