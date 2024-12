Nuggets vence Kings com triplo-duplo de Nikola Jokic

Em jogo emocionante, o Denver Nuggets venceu o Sacramento Kings, por 130 a 129, nesta segunda-feira (16), com mais um triplo-duplo de Nikola Jokic. O pivô anotou 20 pontos, 14 rebotes e 13 assistências e foi o grande destaque da 14ª vitória do time do Colorado na temporada.

Além disso, Jamal Murray e Aaron Gordon também brilharam, com 28 e 24 pontos respectivamente. Por outro lado, o Kings teve De’Aaron Fox como grande destaque. O armador anotou 29 pontos e distribuiu sete assistências, mas não evitou a 14ª derrota do time de Sacramento.

O primeiro quarto trouxe um Nuggets agressivo desde o início. Dividindo a pontuação, o time do Colorado logo abriu 24 x 6 no placar. Sem resposta, o Kings sofria para parar Aaron Gordon, que anotou 14 pontos no período. Além disso, Peyton Watson entrou bem vindo do banco. O ala anotou sete pontos e deixou Denver com 20 de vantagem.

Publicidade

Leia mais!

Julian Strawther iniciou o segundo período com uma bola do perímetro e deu indícios que o Nuggets seguiria dominando. No entanto, aos poucos o Kings foi diminuindo a vantagem. DeMar DeRozan conseguiu dois pontos e falta e diminuiu a diferença para nove pontos. Os times, então, trocaram cestas por alguns minutos. No fim, De’Aaron Fox deixou o placar em 75 x 68 antes do intervalo.

Sacramento seguiu sua recuperação no terceiro período. Malik Monk fez cinco pontos seguidos e, assim, deu a vantagem para o Kings pela primeira vez no jogo. Com apoio da torcida, o time californiano abriu sete de vantagem. O Nuggets respondeu e encostou novamente, mas o terceiro quarto terminou em 103 x 96 para o Kings.

Publicidade

O quarto período foi marcado pelo grande equilíbrio. Nikola Jokic e Jamal Murray tentavam conquistar a vitória para o Nuggets sobre o Kings. Do outro lado, Fox e Domantas Sabonis respondiam. Assim, os times se alternaram na frente durante todo o quarto. Então, com nove segundos no relógio, Murray converteu o arremesso que deu números finais ao jogo.

(14-10) Denver Nuggets 130 x 129 Sacramento Kings (13-14)

Denver

Jogador PTS REB AST STL BLK Jamal Murray 28 2 6 0 1 Aaron Gordon 24 7 2 0 0 Nikola Jokic 20 14 13 3 1 Russell Westbrook 18 9 10 3 0 Michael Porter Jr. 11 10 1 0 0

Três pontos: 10-28; Murray: 4-8

Publicidade

Sacramento

Jogador PTS REB AST STL BLK De’Aaron Fox 29 5 7 0 1 Domantas Sabonis 28 14 6 3 0 Malik Monk 25 6 9 1 3 DeMar DeRozan 17 3 4 2 0 Doug McDermott 16 1 0 0 0

Três pontos: 12-35; Monk: 4-10

Outros jogos da rodada

Além do Nuggets de Nikola Jokic contra o Kings, a rodada desta segunda-feira da NBA ainda contou com outros cinco jogos. A noite foi movimentada. Isso porque teve triplo-duplos de Cade Cunningham e Jimmy Butler. Além disso, James Harden brilhou no triunfo do Los Angeles Clippers. Da mesma forma, o Philadelphia 76ers contou com noite inspirada de Tyrese Maxey e Paul George. Então, confira os números.

Publicidade

(8-16) Philadelphia 76ers 121 x 108 Charlotte Hornets (7-19)

Philadelphia

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyrese Maxey 40 5 5 4 0 Paul George 33 5 8 2 1 Kelly Oubre Jr. 19 9 4 2 1 Andre Drummond 9 15 1 2 1 Eric Gordon 9 1 1 1 0

Três pontos: 16-38; George: 6-9

Charlotte

Jogador PTS REB AST STL BLK Miles Bridges 24 6 4 0 0 Nick Richards 19 5 0 1 1 LaMelo Ball 15 5 11 4 0 Brandon Miller 12 4 4 0 1 Cody Martin 10 5 2 2 1

Três pontos: 12-38; Ball: 3-8

Publicidade

(13-11) Miami Heat 124 x 125 Detroit Pistons (11-16)

Miami

Jogador PTS REB AST STL BLK Jimmy Butler 35 19 10 4 1 Tyler Herro 23 4 1 1 0 Bam Adebayo 15 8 3 1 0 Jaime Jaquez Jr. 13 1 4 1 0 Terry Rozier 11 5 6 1 0

Três pontos: 12-43; Herro: 4-17

Detroit

Jogador PTS REB AST STL BLK Malik Beasley 28 3 4 0 1 Cade Cunningham 20 11 18 0 1 Ausar Thompson 19 9 1 4 1 Tim Hardaway Jr. 16 2 2 1 0 Jalen Duren 9 16 2 1 1

Três pontos: 20-40; Beasley: 7-13

Publicidade

(23-4) Cleveland Cavaliers 130 x 101 Brooklyn Nets (10-16)

Cleveland

Jogador PTS REB AST STL BLK Evan Mobley 21 5 2 1 0 Caris LeVert 19 1 4 2 2 Donovan Mitchell 18 3 5 4 0 Georges Niang 17 9 2 0 0 Jarrett Allen 12 8 4 2 0

Três pontos: 19-47; LeVert: 6-9

Brooklyn

Jogador PTS REB AST STL BLK Cameron Johnson 22 1 5 0 1 Day’Ron Sharpe 15 7 1 3 0 Jalen Wilson 13 1 2 2 0 Ben Simmons 10 4 8 2 0 Dorian Finney-Smith 10 4 1 0 0

Três pontos: 14-34; Wilson: 4-8

Publicidade

(12-15) Chicago Bulls 122 x 121 Toronto Raptors (7-20)

Chicago

Jogador PTS REB AST STL BLK Nikola Vucevic 24 5 3 0 2 Coby White 19 0 5 3 0 Talen Horton-Tucker 15 3 2 2 0 Ayo Dosunmu 12 5 5 1 1 Josh Giddey 11 9 8 2 1

Três pontos: 14-40; White: 3-7

Toronto

Jogador PTS REB AST STL BLK RJ Barrett 32 5 9 1 2 Gradey Dick 27 6 2 0 0 Ochai Agbaji 15 3 0 0 1 Chris Boucher 11 10 0 0 1 Jamal Shead 10 4 6 1 0

Três pontos: 9-26; Dick: 3-9

Publicidade

(5-20) Utah Jazz 107 x 144 Los Angeles Clippers (15-12)

Utah

Jogador PTS REB AST STL BLK Jordan Clarkson 20 0 2 1 0 Lauri Markkanen 17 5 1 2 0 Collin Sexton 15 0 2 0 0 John Collins 14 5 2 2 1 Walker Kessler 10 7 0 1 1

Três pontos: 13-39; Juzang: 4-7

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK James Harden 41 1 6 1 1 Norman Powell 29 4 1 1 0 Ivica Zubac 19 12 4 1 2 Amir Coffey 16 3 3 0 1 Kris Dunn 12 2 4 2 0

Três pontos: 21-39; Harden: 7-11

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA