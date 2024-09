Nsports transmite o Campeonato Paulista de Basquete em parceria com a Federação Paulista

A Nsports, hub de conteúdo esportivo multiplataforma, acaba de anunciar uma nova parceria com a Federação Paulista de Basquete para a transmissão ao vivo do Campeonato Paulista. A cobertura começa nesta quinta-feira, dia 12, às 20h, com o confronto entre Franca e Paulistano no Ginásio Pedrocão, em Franca.

O Campeonato Paulista reúne alguns dos clubes mais tradicionais do cenário brasileiro, como Pinheiros, Paulistano, São Paulo, Corinthians, Franca e Bauru, entre outros. Com elencos repletos dos principais jogadores do Brasil e estrelas internacionais, a competição está atualmente na fase de realinhamento. O torneio se encerra no próximo dia 18 de setembro, antes de dar início aos playoffs, onde a disputa promete esquentar ainda mais.

“Estamos muito satisfeitos com esse passo. A parceria com a NSports é importante porque amplia ainda mais a visibilidade dos clubes filiados, seus patrocinadores e parceiros da Federação Paulista. E no ano em que comemorarmos 100 anos de uma história tão bonita, nossos jogos chegarão a um número maior de pessoas em múltiplas plataformas”, afirmou o diretor-executivo da Federação Paulista, Enyo Correia.

Essa parceria faz parte da estratégia de expansão do portfólio da Nsports, que já transmite a tour internacional de basquete 3×3. A adição do Campeonato Paulista de Basquete ao calendário da plataforma reforça o compromisso da Nsports em oferecer visibilidade ao maior número possível de modalidades esportivas, aproximando os fãs dos clubes e dos atletas que fazem história no esporte.

“A Nsports tem o compromisso de trazer o melhor do esporte para os torcedores, e o basquete é uma modalidade que tem crescido muito no Brasil. Poder transmitir o Campeonato Paulista, com alguns dos clubes mais tradicionais e jogadores de destaque, é um grande passo na nossa missão de dar visibilidade e relevância a diversas modalidades”, destacou Ricardo Camargo, CEO da Nsports.

Onde assistir: NSports

Youtube: youtube.com/@NSPORTS_OFICIAL

Claro TV canal 566

Vivo Play 567

SKY+ canal 566

