No retorno de Lonzo Ball, Bulls bate Timberwolves

No esperado de retorno de Lonzo Ball, o Chicago Bulls venceu o Minnesota Timberwolves por 125 a 123, nesta quarta-feira (16), em amistoso de pré-temporada da NBA. Após 1.006 dias, o armador enfim voltou a jogar uma partida depois de graves e misteriosas lesões no joelho. Então, com a presença do jogador por 15 minutos em quadra, sua equipe saiu vitoriosa. A noite, aliás, também marcou a estreia de Julius Randle em Minnesota.

Chicago ainda não acabou sua programação na fase preparatória. Afinal, ainda tem o confronto contra o Cleveland Cavaliers na próxima sexta-feira (18). Depois disso, então, estreia na temporada regular de 2024/25 contra o New Orleans Pelicans, daqui a uma semana.

Do mesmo modo, o Timberwolves enfrenta o Denver Nuggets nesta quinta-feira (17), sendo esse seu último amistoso prepatarótio. Por fim, a equipe terá pouco menos de uma semana para estrear na liga. O primeiro duelo será contra o Los Angeles Lakers, na próxima terça-feira (22).

Portanto, confira como foi a vitória do Bulls sobre o Timberwolves no retorno de Lonzo Ball.

O jogo

Todos os holofotes estavam sobre Lonzo Ball. O armador entrou pouco antes da metade do primeiro quarto e, aliás, rapidamente converteu uma bola tripla em sua primeira tentativa. O jogador foi ovacionado em todos os momentos em que esteve na quadra.

Ao longo da partida, ele foi bastante ativo na defesa e não hesitou quando teve chances de chutar. Além disso, sua coragem ao retornar a um jogo de NBA depois de dois anos chamou a atenção. Ball não pareceu estar receoso e teve bons minutos como reserva.

Apesar de alguns desfalques, as duas equipes simularam suas rotações oficiais por grande parte do jogo. Os titulares de Chicago, inclusive, chegaram a jogar no último quarto. Destaque, sobretudo, para Coby White e Nikola Vucevic, muito quentes e liderando o ataque da franquia.

Minnesota não teve titulares no último quarto, mas todos eles jogaram por pelo menos 23 minutos, com exceção de Mike Conley. Não foi uma noite brilhante em nenhum dos dois lados, mas o Timberwolves viu uma boa estreia de Julius Randle e momentos de dominância, principalmente no primeiro e último quarto com Donte DiVincenzo e Josh Minott, que quase mudaram o resultado.

Com reservas em quadra, Jevon Carter converteu uma bola de três decisiva a pouco menos de 20 segundos do fim. Terrence Shannon Jr. e Josh Minott tiveram chances de empatar, mas falharam. Então, Chicago venceu.

(2-1) Minnesota Timberwolves 123 x 125 Chicago Bulls (1-2)

Minnesota

Jogador PTS REB AST STL BLK Josh Minott 18 3 0 1 1 Donte DiVincenzo 17 2 5 1 0 Anthony Edwards 16 3 3 0 0 Julius Randle 15 6 5 1 0 Rudy Gobert 13 17 0 1 0

Três pontos: 17-52; Minott: 3-4

Chicago

Jogador PTS REB AST STL BLK Coby White 23 2 4 0 0 Zach LaVine 19 5 4 1 0 Nikola Vucevic 17 12 4 3 0 Talen Horton-Tucker 17 4 5 0 0 Lonzo Ball 10 1 1 1 1

Três pontos: 18-41; White: 5-7

Além da vitória do Chicago Bulls de Lonzo Ball sobre o Minnesota Timberwolves, outros quatro jogos aconteceram nessa quarta. Então, confira os outros resultados.

(0-3) Cleveland Cavaliers 92 x 108 Detroit Pistons (3-2)

Cleveland

Jogador PTS REB AST STL BLK Jarrett Allen 19 8 1 1 1 Donovan Mitchell 13 2 4 1 1 Evan Mobley 10 4 2 1 4 Darius Garland 9 1 2 6 0 Ty Jerome 8 4 0 1 0

Três pontos: 9-30; Mitchell: 3-6

Detroit

Jogador PTS REB AST STL BLK Simone Fontecchio 18 3 2 0 0 Daniss Jenkins 13 2 2 2 1 Ron Holland II 8 6 3 1 1 Paul Reed 6 9 2 2 0 Lamar Stevens 7 4 2 1 1

Três pontos: 16-35; Fontecchio: 5-10

(1-2) Brooklyn Nets 95 x 117 Philadelphia 76ers (2-2)

Brooklyn

Jogador PTS REB AST STL BLK Cam Thomas 17 1 2 1 0 Shake Milton 13 2 3 0 1 Ziaire Williams 11 9 1 0 0 Noah Clowney 11 8 2 0 2 Cam Johnson 11 5 6 0 0

Três pontos: 15-46: Wilson: 3-6

Philadelphia

Jogador PTS REB AST STL BLK Kelly Oubre Jr. 18 2 1 0 0 KJ Martin 12 6 2 1 0 Jeff Dowtin 11 3 3 0 0 Jared McCain 9 7 2 0 0 Guerschon Yabusele 9 6 1 3 0

Três pontos: 14-40; McCain: 3-6

(1-2) Atlanta Hawks 111 x 120 Miami Heat (3-1)

Atlanta

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Johnson 21 5 4 1 0 Kobe Bufkin 15 4 4 0 2 David Roddy 15 4 1 1 0 Kevon Harris 13 2 1 1 0 Trae Young 10 0 7 0 0

Três pontos: 17-44; Johnson: 4-4

Miami

Jogador PTS REB AST STL BLK Jimmy Butler 24 5 3 3 0 Tyler Herro 19 5 5 1 0 Haywood Highsmith 16 4 0 0 0 Alec Burks 9 5 2 0 0 Bam Adebayo 7 7 3 3 0

Três pontos: 13-42; Herro: 3-7

Esse texto será atualizado ao fim do duelo entre Portland Trail Blazers e Ulm.

(0-0) Ulm x Portland Trail Blazers (1-1)

Ulm

Jogador PTS REB AST STL BLK

Três pontos:

Portland

Jogador PTS REB AST STL BLK

Três pontos:

