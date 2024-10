NBA: ESPN teria interesse em contratar Dwyane Wade

A ESPN está de olho na contratação de uma lenda da NBA, Dwyane Wade, para seu time de comentaristas. De acordo com Andrew Marchand, do site The Athletic, a emissora planeja ter o ídolo do Miami Heat como parte da equipe principal de transmissão, ao lado de Mike Breen e Doris Burke. A ideia, aliás, é anunciar algo até o Natal.

Em agosto, um relatório apontou que Wade estaria de olho em oportunidades como analista. Desse modo, segundo Richar Deitsch, do The Ahtletic, NBC e Amazon estariam de olho. Ambas as emissoras terão os direitos de transmissão da NBA a partir de 2025. “Haverá um número significativo de vagas abertas para comentaristas da NBA”, afirmou o jornalista.

Wade trabalhou como comentarista nos Jogos Olímpicos de Paris pela rede NBC. Na época, porém, a participação do ídolo do Heat não agradou a todos. Nas redes sociais, por exemplo, um torcedor chamou o analista de “cafona”. Em resposta, o antigo camisa 3 agradeceu a escolha do espectador pela emissora e evitou disparar contra a crítica.

Com a experiência, Wade poderia, portanto, ser um reforço interessante no quadro da ESPN. A emissora, aliás, conta com uma longa lista de ex-jogadores da NBA. Entre eles, dois nomes que defenderam o Cleveland Cavaliers, onde o ala-armador também jogou: Kendrick Perkins e Richard Jefferson.

Victor Oladipo

A busca por Dwyane Wade comprova o movimento da ESPN de reforçar seu quadro com ex-jogadores da NBA. Nas últimas semanas, por exemplo, a emissora revelou Victor Oladipo como membro do NBA Today. Embora oficialmente não aposentado, ele foi apresentado como membro fixo do programa. Então, fará parte da programação durante a temporada 2024/25.

Nos primeiros programas, Oladipo já abordou diversos pontos da pré-temporada. Na estreia, por exemplo, ele comentou sobre quem deveria ser jogar ao lado de Stephen Curry no Golden State Warriors. Segundo ele, a escolha deveria ser De’Anthony Melton. Além disso, ele afirmou também que Donovan Mitchell seria capaz de liderar o Cleveland Cavaliers ao título.

A aparição gerou comentários de fãs da NBA surpresos com o analista. “É incrível ver Oladipo como analista da ESPN. Ele não se aposentou oficialmente, mas seria legal vê-lo com suas análises”, escreveu Evan Sidery, da revista Forbes. “Parece que Oladipo é meu novo analista favorito. Ele parece absolutamente incomodado com Kendrick Perkins falando suas besteiras”, escreveu um torcedor no X.

O contrato com a ESPN, além disso, sinaliza que Victor Oladipo está aposentado. Segunda escolha do Draft de 2013, o jogador surgiu no Orlando Magic. Depois, foi trocado para o Oklahoma City Thunder. Além disso, vestiu as camisas de Indiana Pacers, Houston Rockets e Miami Heat.

