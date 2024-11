“Ninguém conhece LaMelo Ball”, dispara ex-jogador da NBA

Se você é fã da NBA, então já sabe que LaMelo Ball é um jogador de basquete. Mas será que o espectador ocasional ou torcedor de um time específico o conhece? É fato que ele possui mais de 10 milhões de seguidores nas redes sociais, mas quem assiste aos jogos do Charlotte Hornets? Quantos são televisionados em rede nacional? Por isso, Chandler Parsons vê o jovem como um desconhecido para boa parte do público.

“As pessoas em geral não conhecem LaMelo. Por isso, se você colocá-lo em um grande mercado, vamos falar de um jogador bem diferente. Tudo mudaria, pois as chances de vê-lo na televisão e o espaço na mídia cresceriam demais. A verdade é que as pessoas não sabem quem ele é porque Charlotte é um time muito ruim. Ninguém o conhece”, disparou o ex-atleta e agora comentarista.

O Hornets, a princípio, não tem qualquer interesse em trocar Ball. Mas as especulações ganharam tração depois do pai do armador, LaVar, sugerir que o Los Angeles Clippers poderia adquiri-lo. Parsons, não por acaso, apontou o time angelino como um destino interessante para o jovem craque. No entanto, independentemente do novo local, o certo é que uma troca se faz necessária.

“Charlotte é fraco e, para ser conhecido pelo público médio, você precisa estar em uma boa situação. LaMelo vai ter números incríveis nessa franquia, mas isso nunca será tão espetacular assim. E, mais do que isso, ninguém de longe está vendo o que ele faz em seu ‘cercadinho’. Acho que é simples assim”, reforçou o ala aposentado.

Superastro

Parsons, aliás, não foi o único comentarista a comentar a “sugestão” do polêmico LaVar com sinalização positiva. Gilbert Arenas, em seu podcast, adorou o cenário de mudança na NBA para LaMelo Ball e vê-lo como jogador do Clippers. Até porque faz uma análise bem parecida com Parsons sobre o jovem astro. Só lhe falta, em síntese, a visibilidade que o Hornets não oferece.

“LaMelo tem o estilo de jogo que pode elevá-lo ao patamar de superastro. Tem o brilho, a técnico e, sobretudo, a personalidade. Pode pontuar e passar a bola. Acho que seria o nome perfeito para um novo momento do Clippers, por exemplo. Isso colocaria fogo em Los Angeles. E a franquia poderia aumentar os preços dos ingressos, pois faria os jogos bem mais divertidos”, projetou o ex-armador.

Colega de podcast de Arenas, Kenyon Martin concordou com o companheiro de debate. Ele crê que Ball poderia ser uma das principais personalidades da NBA em um foco de atenção maior do que Charlotte. “É divertido assistir ao LaMelo jogar basquete. Ele é entretenimento dos bons. Enquanto está saudável, o garoto é um show imperdível na televisão”, elogiou o ex-ala-pivô.

Conhecido

Mas nem todos veem um cenário tão complicado para a visibilidade de LaMelo Ball. Um companheiro de bancada de Parsons, por exemplo, discordou de sua opinião. Lou Williams não vê o armador tão desconhecido do grande público. Estar em uma equipe com visibilidade maior do que o Hornets, certamente, poderia popularizar ainda mais a sua imagem. Mas o jovem astro também não atravessa as ruas como um anônimo.

“Eu não concordo com essa história, Chandler. Em primeiro lugar, acho que as pessoas sabem quem é LaMelo. É claro que Charlotte poderia ser um time mais competitivo. E, certamente, isso ajudaria a sua marca. Mas creio que muita gente reconhece quem ele é. Além disso, é um dos cinco ou seis melhores armadores do Leste”, exaltou o ex-armador.

