Nikola Vucevic fala sobre contrato com Bulls

Nikola Vucevic, do Chicago Bulls, falou que quer terminar seu contrato ainda na franquia. Ele tem estado na lista de “negociáveis” da equipe desde a última temporada, com o time partindo para uma iminente reconstrução. Prova disso foram as trocas de Zach LaVine e DeMar DeRozan. No entanto, o pivô admitiu que quer ficar.

“Quem sabe o que vai acontecer na offseason. Mas agora estou focado neste grupo”, disse Vucevic. “Tenho aproveitado muito jogar com eles. São jogadores de bom caráter, que querem vencer, que se importam. Então, jogamos uns pelos outros, competimos, e é isso que eu quero”.

Vucevic tem mais uma temporada restante em seu contrato. O pivô veterano receberá US$21.5 milhões no último ano da extensão de três anos que assinou em Chicago. Ele abraçou o desafio do Bulls após as trocas e está gostando de ver a equipe jogando com orgulho.

Publicidade

“É assim que funciona nesta liga. Você não pode ficar preso ao que acontece. Os times tomam decisões, as diretorias tomam decisões, e isso cabe a eles. Nós, como jogadores, focamos no que podemos fazer para nos tornarmos a melhor versão de nós mesmos”, disse o pivô.

Leia mais!

Mesmo após as trocas, o Bulls melhorou. Afinal, venceu oito das últimas dez partidas, e ocupa a nona colocação do Leste. Dessa forma, a equipe deve disputar o play-in da NBA. Alguns dos destaques após a saída de LaVine são Josh Giddey e Coby White.

Publicidade

White, aliás, ganhou o prêmio de melhor jogador da semana na conferência Leste pela segunda vez seguida. É o primeiro caso de atleta premiado de forma consecutiva nesta temporada. Além disso, ele igualou Michael Jordan como os únicos jogadores do Bulls com prêmios consecutivos de jogador da semana.

A questão do contrato de Nikola Vucevic no Bulls já se arrasta há alguns meses. Afinal, embora o jogador tenha boa produção em quadra, a equipe está em outro momento. Como ele ainda pode ser proveitoso para times que buscam vencer, pode ter bom valor de mercado.

Publicidade

Segundo Shams Charania, da ESPN, ele chegou a ser interesse do Golden State Warriors durante a trade deadline. Mas nada aconteceu. Por outro lado, já com 34 anos, o próximo acordo pode ser o último grande contrato de Vucevic.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA