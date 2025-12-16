Nikola Jokic supera Alperen Sengun e Nuggets bate Rockets

Em mais um grande duelo, Nikola Jokic Alperen Sengun anotaram triplos-duplos e o Denver Nuggets bateu o Houston Rockets, por 128 a 125, nesta segunda-feira (15). Dois dos melhores pivôs da NBA atualmente, o confronto entre eles foi a atração de um confronto direto no topo do Oeste. Jamal Murray e Kevin Durant também tiveram destaque.

Nikola Jokic segue fazendo história. Após a atuação incrível no jogo desta segunda-feira, ele igualou Oscar Robertson como o atleta com mais jogos de pelo menos 35 pontos, 15 rebotes e dez assistências na história da liga. Ambos tem 13 atuações com esses números, uma a mais do que Wilt Chamberlain com 12. O sérvio, aliás, tem sido incrível nos duelos contra Houston. Suas médias em 2025/26 contra o rival são de 36.5 pontos, 12.5 rebotes, 9.5 assistências, dois roubos e dois tocos.

O Nuggets segue em sua boa sequência atual de cinco vitórias seguidas. Mas faltava, no momento atual, uma vitória de afirmação contra um rival poderoso. Ela veio contra o Rockets, mesmo tendo desfalques. Agora, são 19 triunfos em 25 partidas e a vice-liderança da conferência. O próximo compromisso é na quinta-feira (18), contra o Orlando Magic.

O Rockets, por outro lado, não vive uma má fase, mas oscila. São três vitórias nos últimos seis jogos, o que inclui derrotas para Dallas Mavericks e Utah Jazz, além do revés para Denver. Assim, a equipe perdeu alguma força na tabela e cai para o quinto lugar do Oeste, abaixo de Los Angeles Lakers e do rival San Antonio Spurs. São 16 triunfos em 23 partidas. Também na quinta-feira, a equipe enfrenta o New Orleans Pelicans.

Escalações

Denver veio sem grandes novidades para o confronto direto contra Houston na NBA, em relação a rotação. Afinal, Aaron Gordon, Christian Braun e Julian Strawther seguem fora de ação. O quinteto titular foi o habitual dos últimos jogos, com: Jamal Murray, Cam Johnson, Spencer Jones, Peyton Watson e Nikola Jokic. Vale destacar, porém, que Watson se lesionou e atuou apenas por seis minutos. Muitos desfalques nas alas do time do Colorado.

Em Houston, se projetava o retorno de Tari Eason, o que acabou não ocorrendo nesta noite. O ala está perto de voltar a jogar em 2025/26, mas segue fora, assim como Dorian Finney-Smith. O quinteto titular texano para o duelo fora de casa teve: Amen Thompson, Josh Okogie, Kevin Durant, Jabari Smith Jr e Alperen Sengun. Em suma, também o que vem atuando.

Destaques

O duelo de duas das equipes mais fortes do Oeste e que brigam pelo posto de principal desafiante ao Oklahoma City Thunder, não decepcionou. Muitas trocas de liderança, em um jogo em que vantagens de dois dígitos no placar não existiram em nenhum momento. Os astros comparecendo e os coadjuvantes também, realmente um belo confronto nesta segunda.

Aliás, foi Houston que começou no comando. Alperen Sengun e Kevin Durant começaram muito agressivos, não só na pontuação, mas também na capacidade de movimentar a bola e punir as ajudas que recebiam. Além do começo menos acelerado de Nikola Jokic e Jamal Murray, Denver sentiu a ausência de Peyton Watson, que deixou o jogo com seis minutos. O time visitante chegou a liderar por nove, e terminou com seis de frente no primeiro quarto.

Mas a resposta veio na sequência. A segunda unidade de Denver foi muito melhor que a de Houston no começo do segundo período. O trio Bruce Brown, Tim Hardaway Jr e Jonas Valanciunas trouxe uma energia diferente para os donos da casa, que rapidamente equilibraram o confronto. Além disso, no fim do período, Nikola Jokic comandou um Nuggets que saltou na liderança e venceu a parcial por 13 contra o Rockets.

Dessa vez, foi o time do Colorado que foi para o intervalo ganhando por sete pontos.

Leia mais!

O terceiro quarto começou na mesma tônica do segundo, com um Nikola Jokic agressivo pelo Nuggets e o ataque dos donos da casa fazendo estrago na forte defesa do Rockets. Porém, foi o melhor momento texano no jogo em termos coletivos. Josh Okogie, Jabari Smith e Reed Sheppard acertaram arremessos muito importantes e tornaram o duelo ainda mais equilibrado. Muitas alternâncias de placar ocorreram, mas Denver entrou no último período liderando por três.

No último quarto, um show dos astros. O duelo entre Nikola Jokic e Alperen Sengun ficou quente, com ambos agressivos e marcando mais de dez pontos no período. Jamal Murray também apareceu com cestas importantes e Kevin Durant chegou a empatar o jogo nos minutos finais com uma bola tripla. Além disso, o ala se elevou na defesa. O equilíbrio prevaleceu tanto, que os dois times anotaram cinco bolas triplas no período decisivo.

Final dramático

No fim, Jamal Murray teve a chance de dar uma liderança de dois pontos para Denver há 18 segundos do fim, mas errou um lance livre. Depois disso, Sengun conseguiu um confronto contra o armador, convertendo um arremesso há dois segundos e colocando Houston em vantagem.

Mas uma falta boba de Amen Thompson fora da bola na tentativa seguinte de Denver, colocou Murray na linha de lance livre outra vez. Ele empatou o jogo. Jokic ainda teve a bola derradeira, mas não converteu.

Então, na prorrogação, os dois pivôs chegaram ao triplo-duplo. Mas o ataque de Denver andou um pouco mais que o texano, que apesar de alguns rebotes ofensivos, não conseguiu produzir. Nenhuma bola de três caiu para Houston. Enquanto isso, Murray e o jovem Spencer Jones mataram bolas importantes. Com algum drama e Sengun errando um arremesso final que empataria o jogo outra vez, o Nuggets de Nikola Jokic superou o Rockets.

(16-6) Houston Rockets 125 x 128 Denver Nuggets (18-6)

Rockets

Jogador PTS REB AST STL BLK Alperen Sengun 33 10 10 2 1 Kevin Durant 25 5 7 1 5 Jabari Smith Jr. 16 10 4 0 1 Josh Okogie 16 4 0 2 0 Amen Thompson 14 12 6 0 0

Três pontos: 12/25 (48%) / Smith: 4/6

Nuggets

Jogador PTS REB AST STL BLK Nikola Jokic 39 15 10 2 2 Jamal Murray 35 3 5 0 0 Cam Johnson 13 3 2 0 0 Tim Hardaway Jr. 13 1 2 2 0 Spencer Jones 11 3 0 2 3

Três pontos: 15/34 (44.1%) / Jokic: 5/9

Outros jogos da rodada

Além da vitória do Nuggets de Nikola Jokic sobre o Rockets de Alperen Sengun, a rodada desta segunda ainda contou com mais quatro partidas.

Em jogo duro no TD Garden, o líder do Leste Detroit Pistons superou o Boston Celtics. Com Jalen Duren sofrendo com faltas e jogo abaixo dos arremessadores, Cade Cunningham foi absoluto. Isso porque ele fez 32 pontos e deu dez assistências que geraram outros 24. Grande jogo do armador, que também viu grandes atuações dos principais nomes celtas. Afinal, Jaylen Brown e Derrick White somaram 65 dos 105 pontos da equipe da casa, mas não foi suficiente.

No duelo mais animado do dia, vitória do Utah Jazz sobre o Dallas Mavericks. O duelo teve prorrogação em Salt Lake City e grande atuação de Keyonte George e Lauri Markkanen que somaram 70 dos 140 pontos do time da casa. Além disso, a vitória foi importante na tabela, com os dois times brigando pela zona de play-in. Tudo isso superou o incrível jogo de Cooper Flagg, que anotou 42 pontos, sua melhor atuação da carreira até aqui.

Enquanto isso, na Flórida, outro duelo direto na tabela e vitória do Toronto Raptors sobre o Miami Heat. Brandon Ingram liderou o triunfo canadense, anotando 28 pontos. Aliás, Miami voltou a ter Tyler Herro como desfalque e teve noite difícil em termos de pontuação.

Por fim, o Memphis Grizzlies venceu o Los Angeles Clippers fora de casa. A equipe da Califórnia até equilibrou o jogo em pelo menos dois quartos e meio, mas colapsou daí em diante. A má fase persiste em Los Angeles. Jaren Jackson Jr e Cam Spencer lideraram o triunfo do time do Tennessee, que segue crescendo.

(21-5) Detroit Pistons 112 x 105 Boston Celtics (15-11)

Pistons

Jogador PTS REB AST STL BLK Cade Cunningham 32 4 10 1 0 Tobias Harris 13 7 3 0 0 Caris LeVert 13 1 2 1 0 Jaden Ivey 10 3 3 2 0 Ron Holland II 9 5 0 0 0

Três pontos: 13/36 (36.1%) / Cunningham: 6/10

Celtics

Jogador PTS REB AST STL BLK Jaylen Brown 34 8 7 1 3 Derrick White 31 6 1 1 1 Payton Pritchard 12 4 5 0 0 Anfernee Simons 9 0 1 0 0 Jordan Walsh 8 6 0 2 0

Três pontos: 10/39 (25.6%) / White: 5/12

(16-11) Toronto Raptors 106 x 96 Miami Heat (14-12)

Raptors

Jogador PTS REB AST STL BLK Brandon Ingram 28 5 5 0 1 Scottie Barnes 17 10 6 2 3 Immanuel Quickley 15 4 4 1 0 Sandro Mamukelashvilli 11 7 0 2 0 Jamal Shead 8 3 10 0 1

Três pontos: 16/40 (40%) / Ingram: 5/7

Heat

Jogador PTS REB AST STL BLK Bam Adebayo 20 10 2 1 0 Norman Powell 20 3 4 0 0 Davion Mitchell 12 4 4 2 1 Dru Smith 11 3 2 2 0 Jaime Jaquez Jr. 10 4 4 3 0

Três pontos: 9/31 (29%) / Wiggins: 2/5

(10-17) Dallas Mavericks 133 x 140 Utah Jazz (10-15)

Mavericks

Jogador PTS REB AST STL BLK Cooper Flagg 42 7 6 1 2 P.J Washington 25 13 0 0 1 Naji Marshall 15 3 1 1 0 Ryan Nembhard 14 4 11 1 0 Klay Thompson 12 2 0 1 0

Três pontos: 9/27 (33.3%) / Thompson: 4/9

Jazz

Jogador PTS REB AST STL BLK Keyonte George 37 5 6 0 0 Lauri Markkanen 33 16 5 4 1 Kyle Filipowski 25 9 1 0 1 Taylor Hendricks 11 4 1 0 0 Isaiah Collier 10 3 8 2 1

Três pontos: 13/36 (36.1%) / George: 5/10

(12-14) Memphis Grizzlies 121 x 103 Los Angeles Clippers (6-20)

Grizzlies

Jogador PTS REB AST STL BLK Jaren Jackson Jr. 31 4 4 2 5 Cam Spencer 27 3 6 1 0 Jaylen Wells 16 5 3 1 0 Ja Morant 12 3 4 1 1 Cedric Coward 12 2 2 0 0

Três pontos: 16/39 (41%) / Spencer: 7/10

Clippers

Jogador PTS REB AST STL BLK Kawhi Leonard 21 4 3 1 0 Kris Dunn 17 1 5 0 0 James Harden 13 3 6 3 0 Jordan Miller 10 6 3 0 0 Ivica Zubac 6 13 2 0 1

Três pontos: 13/36 (36.1%) / Harden: 4/6

