Victor Wembanyama volta, dá show e Spurs vence Thunder

Victor Wembanyama retornou e liderou o San Antonio Spurs em grande vitória sobre o Oklahoma City Thunder, por 111 a 109, neste sábado (13). O astro voltou de lesão e foi fundamental no triunfo com 22 pontos e nove rebotes em apenas 21 minutos em quadra. Então, o time do Texas se classificou para a final da Copa NBA, eliminando o time de melhor campanha da liga em 2025/26. Agora, vai enfrentar o New York Knicks na decisão, que acontece na próxima terça-feira.

Continua após a publicidade

Foram 12 jogos e quase um mês de ausência para Victor Wembanyama até o duelo entre Spurs e Thunder. O pivô teve restrição de minutos na noite de hoje, sequer pisou em quadra no primeiro quarto. No entanto, foi decisivo em seus 21 minutos e San Antonio superou o melhor time da liga por 21 pontos.

Vitória que conta para a Copa, mas também para a temporada regular de 2025/26. O Spurs que já vivia bom momento sem o francês, deixou claro o quanto pode ser ainda melhor com ele. São três vitórias seguidas atualmente, sendo sete nos últimos nove jogos. Com 18 triunfos em 25 partidas, San Antonio ocupa a terceira posição do Oeste. O próximo compromisso: O Knicks, terça-feira (16) na final da Copa.

Continua após a publicidade

Após 16 vitórias seguidas, o Oklahoma City Thunder foi derrotado na NBA. Ainda assim, a vantagem para o Denver Nuggets é de cinco jogos na tabela do Oeste. Agora, equipe só pode perder mais seis vezes nos próximos 56 duelos para bater a marca do Golden State Warriors de 2015/16 como melhor campanha da história da liga. O próximo duelo é na quinta-feira (18) contra o Los Angeles Clippers.

Escalações

Grandes notícias nas escalações dos dois lados antes da semifinal da Copa da NBA.

Se você acha que este time de Oklahoma que ostenta o melhor início de uma temporada em todos os tempos ainda não tem espaço de melhora, bom, mude de opinião. Foi a primeira vez que o time titular dos playoffs do ano passado atuou em toda a temporada: Shai Gilgeous-Alexander, Lu Dort, Jalen Williams, Chet Holmgren e Isaiah Hartenstein. Brutal. A única baixa foi Isaiah Joe.

Continua após a publicidade

Do lado de San Antonio, o retorno de Victor Wembanyama dominou todos as notícias antes do duelo. Mas o francês tinha uma limitação de minutos evidente, e por isso, começou no banco. O quinteto titular texano foi o habitual das últimas partidas, com De’Aaron Fox, Stephon Castle, Devin Vassell, Harrison Barnes e Luke Kornet. O time não teve baixas para o confronto e esteve completo pela primeira vez em algum tempo.

Destaques

É impossível falar do primeiro tempo de Thunder x Spurs, sem citar Victor Wembanyama. O que pode parecer estranho, afinal, ele não pisou em quadra no primeiro quarto.

E assim, o líder da NBA fez o que sempre faz, dominou. Shai Gilgeous-Alexander começou o jogo em grande ritmo, encontrando os arremessos que gosta na meia distância, punindo confrontos favoráveis. A defesa de OKC, forçava turnovers, punia na transição. As bolas de três texanas não caiam e a energia em quadra indicava que mais um massacre do Thunder estava por vir. O primeiro quarto acabou com 11 pontos de frente para o Thunder.

Continua após a publicidade

Porém, o efeito do francês começou. Ele esteve em quadra nos quatro primeiros minutos do segundo quarto. Alguns rebotes ofensivos que viraram cestas e bolas triplas para os companheiros. Uma outra energia defensiva. De repente, Oklahoma só liderava por quatro, em uma sequência que diga-se, não teve Shai, Jalen Williams ou os pivôs Chet Holmgren e Isaiah Hartenstein na quadra.

E os dois principais jogadores nem precisaram voltar a quadra para que a vantagem fosse para 16 de forma instantânea. Bastou o prodígio francês ir para o banco. Porém, Wembanyama voltou e Oklahoma travou. Para se ter uma noção, o líder do Oeste fez quatro pontos enquanto o astro rival esteve na quadra. O Spurs, por sua vez, fez mais pontos nos sete minutos dele, do que nos 17 em que ele esteve fora.

Continua após a publicidade

San Antonio liderou por 20 nos sete minutos do craque. O Thunder venceu por 23 nos 17 minutos em que o francês ficou sentado. Liderança de Oklahoma, por meros três pontos no intervalo.

Leia mais!

No segundo tempo, a confiança texana era outra. O francês voltou para o banco de reservas no começo do terceiro período. E ainda assim, era San Antonio que abria vantagem. A diferença chegou a no máximo seis pontos. Mas, pela primeira vez no confronto, o Spurs conseguia competir contra o Thunder sem que Victor Wembanyama estivesse na quadra.

Continua após a publicidade

Foi a tônica de um ótimo terceiro quarto em que outros personagens importantes passaram a aparecer. De’Aaron Fox não foi tão agressivo, mas foi muito cuidadoso. Cometeu poucos turnovers, eficiente, passou segurança ao jovem time. Stephon Castle acertou um arremesso mais difícil que o outro contra o forte ponto de ataque rival. Além disso, em noite ruim de Harrison Barnes e Julian Champagnie, Devin Vassell brilhou, sendo sempre positivo.

Enquanto os colegas de Victor Wembanyama começavam a aparecer pelo Spurs, Shai Gilgeous-Alexander se elevava pelo Thunder. Por exemplo, quando o francês pisou em quadra, o canadense deu um toco e finalizou bandeja na transição com força bruta. Além disso, Alex Caruso começou a ser um fator. Defendendo o craque rival, muito mais alto do que ele, deu dificuldades ao gigante. Enquanto isso, matou bolas de três e até deu enterrada.

Continua após a publicidade

Até o fim, o duelo foi muito duro. Jalen Williams e Chet Holmgren foram a nota negativa, não conseguindo crescer. O ala até tentou no último quarto e matou uma bola de três importante, mas cestas de Wembanyama e Castle deram a vantagem aos texanos.

Por fim, muito caos na batalha de lances livres dos últimos minutos. Mas com emoção, San Antonio chocou o mundo.

(17-7) San Antonio Spurs 111 x 109 Oklahoma City Thunder (24-1)

Spurs

Jogador PTS REB AST STL BLK Devin Vassell 23 5 4 1 1 Victor Wembanyama 22 9 2 1 2 De’Aaron Fox 22 2 4 2 1 Stephon Castle 22 6 2 0 0 Dylan Harper 8 4 1 1 1

Três pontos: 13/42 (31%) / Vassell: 4/9

Continua após a publicidade

Thunder

Jogador PTS REB AST STL BLK Shai Gilgeous-Alexander 29 4 5 0 1 Jalen Williams 17 7 4 4 0 Chet Holmgren 17 7 0 0 1 Alex Caruso 11 8 3 3 0 Isaiah Hartenstein 10 9 1 1 1

Três pontos: 9/37 (24.3%) / Williams: 2/5

Continua após a publicidade

Knicks vence Magic e é o outro finalista da Copa

Na primeira semifinal da Copa da NBA, vitória do New York Knicks sobre o Orlando Magic em Las Vegas. O vice-líder do Leste será o representante da conferência na decisão contra o Spurs de Victor Wembanyama que superou o Thunder de Shai Gilgeous-Alexander.

Jogo de alternância, mas que teve o Knicks se apoiando em seus astros. Jalen Brunson fez 40 pontos, converteu muitos arremessos difíceis, jogou com eficiência. Além disso, distribuiu oito assistências enquanto cometeu apenas dois turnovers. Partida de almanaque do craque, que vive grande momento.

Continua após a publicidade

Para se empolgar também, a atuação de Karl-Anthony Towns. Assim como foi no começo da passagem por New York, os jogos em que ele e o armador dominam juntos tem se tornado mais frequentes. Aconteceu contra a forte defesa de Orlando. OG Anunoby também teve grande atuação com 24 pontos e liderando o time nas bolas triplas. Desde que Josh Hart voltou a ser titular, aliás, são oito vitórias em nove partidas.

Do lado de Orlando, Jalen Suggs foi o grande protagonista. Porém, se queixando de dores no quadril, jogou apenas em um minuto do último quarto. O Magic sempre ficou aquém de uma grande reação, mas viu no armador seu grande destaque. Paolo Banchero também foi bem, apesar de não conseguir converter bolas triplas.

Continua após a publicidade

Aliás, o time da Flórida teve superioridade no perímetro, mas sofreu para conter os astros rivais. Foi uma das piores atuações defensivas da equipe em 2025/26. Assim, o Magic volta para casa.

Resultado forte também na tabela do Leste. New York abriu uma vantagem ainda maior para o bolo de times da terceira colocação para baixo na conferência. Estão a dois jogos do Detroit Pistons. O Magic por outro lado, está empatado com outros três times: Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers e Atlanta Hawks.

Continua após a publicidade

(18-7) New York Knicks 132 x 120 Orlando Magic (15-11)

Knicks

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Brunson 40 4 8 1 0 Karl-Anthony Towns 29 8 2 1 1 OG Anunoby 24 6 4 3 1 Mikal Bridges 16 3 3 0 0 Josh Hart 12 6 6 3 1

Três pontos: 7/20 (35%) / Anunoby: 3/4

Continua após a publicidade

Magic

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Suggs 26 2 7 0 0 Paolo Banchero 25 8 3 1 0 Desmond Bane 18 6 7 1 0 Wendell Carter Jr. 14 6 2 4 0 Anthony Black 12 8 4 1 2

Três pontos: 13/42 (31%) / Carter: 2/2

Continua após a publicidade

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA