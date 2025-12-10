Jalen Brunson domina, Knicks bate Raptors e avança na Copa

Com ótima atuação de Jalen Brunson, o New York Knicks superou o Toronto Raptors por 117 a 101 fora de casa e avançou às semifinais da Copa da NBA. A equipe que busca seu primeiro título na nova competição eliminou a franquia canadense e segue em grande fase também na temporada regular. O próximo rival na Copa será o Orlando Magic, que também venceu nessa terça-feira (9) no clássico contra o rival Miami Heat.

Desde que retornou após uma lesão no tornozelo que o tirou de dois jogos, Jalen Brunson vive grande fase. O armador marcou pelo menos 30 pontos em seis dos últimos 11 embates. Assim, seu grande momento ajuda a explicar a recente grande fase de New York, que desgarrou do Leste embolado e está isolado no segundo lugar da conferência.

A vitória dessa terça foi a 17ª em 24 jogos na campanha. Nos 11 jogos citados desde que seu principal atleta retornou, o Knicks venceu nove. Atualmente, a sequência é de quatro vitórias, as últimas duas em duelos diretos importantes contra a franquia canadense e o Orlando Magic. A equipe viaja para Las Vegas, onde encara o Final Four da Copa da NBA, enfrentando o Magic em uma das semifinais.

Por outro lado, o Raptors vive uma fase ruim após o excelente começo na campanha. A equipe que ostentou há poucas semanas uma sequência de nove triunfos, mas só venceu um dos últimos sete duelos. Agora, perdeu os últimos quatro jogos. O time não está mais na zona de mando de quadra e caiu para a quinta posição do Leste. A franquia só volta à quadra na próxima segunda-feira (15), quando enfrenta o outro perdedor do dia: Miami Heat.

Escalações

New York chegou ao duelo da Copa da NBA contra Toronto com três desfalques. Landry Shamet já está fora há algum tempo com uma lesão no ombro. Além disso, também ficaram fora Miles McBride e Pacome Dadiet, ambos com problemas no tornozelo. Por fim, o time escalado por Mike Brown foi o mesmo dos últimos jogos e o padrão da última campanha, com: Jalen Brunson, Mikal Bridges, Josh Hart, OG Anunoby e Karl-Anthony Towns.

Mas não era só o Knicks que tinha baixas. Aliás, os canadenses chegaram em situação pior. Afinal, os donos da casa chegaram sem dois titulares importantes para o confronto. RJ Barrett já está fora há algum tempo por um problema no joelho. Porém, Immanuel Quickley (doente) foi baixa de última hora. Além disso, Jamison Battle também não atuou. O quinteto titular de Darko Rajakovic teve: Jamal Shead, Ochai Agbaji, Brandon Ingram, Scottie Barnes e Jakob Poeltl.

Destaques

A vitória do Knicks de Jalen Brunson sobre o Raptors até foi tranquila, sobretudo no segundo tempo. Mas essa não foi a realidade do primeiro quarto da partida. O equilíbrio imperou. Mas ainda assim, Toronto chegou até a liderar o placar e abrir seis pontos de vantagem. Com um forte ambiente criado por sua torcida e um Brandon Ingram chamando a responsabilidade (17 dos seus 31 pontos no primeiro período), a equipe da casa viveu seu melhor momento.

Mas no segundo quarto, tudo mudou. É verdade que Jalen Brunson já dominava o duelo entre Knicks x Raptors. Enquanto Ingram fez 17 pontos logo de cara, o armador também fez 20. No entanto, foi o brilho de outro astro, ao lado de reservas, que fez New York enfim tomar as rédeas do duelo: Karl-Anthony Towns.

Após deixar a quadra de forma rápida no primeiro período por conta de duas faltas, o pivô foi dominante no segundo quarto. Sete de seus 14 pontos vieram ali. Oito de seus 16 rebotes, também. Ele não teve uma atuação exuberante, mas esses minutos foram decisivos para o jogo como um todo. Foi quando New York embalou uma corrida de 30 a 8 ao longo do segundo quarto.

Isso transformou uma desvantagem de quatro pontos em uma vantagem de 18 ainda com um minuto por jogar antes do intervalo. Então, o controle das ações passou para o lado visitante.

Outros dois jogadores que vinham muito bem nesse meio tempo, eram Josh Hart e OG Anunoby. Com Brunson sofrendo com dobras de marcação e mais pressão vinda do time canadense, os alas tiveram ótimo papel ofensivo. Isso também se traduziu no último quarto de Mikal Bridges, que marcou dez pontos nos últimos 12 minutos.

Da mesma forma, Ingram também começou a sofrer dobras do outro lado. Mas se Brunson teve ajuda quando a marcação começou a apertar mais e o fez voltar ao mundo, o apoio faltou em Toronto. Aqui se fizeram decisivos os desfalques de Immanuel Quickley e RJ Barrett. Some a isso também um jogo em que Scottie Barnes decepcionou, com 13 pontos em 18 arremessos. Ochai Agbaji não conseguiu ser um fator.

Nomes como por exemplo, Jakob Poeltl e os jovens Jamal Shead, Collin Murray-Boyles e Ja’Kobe Walter até tiveram seus momentos, mas a “montanha” era muito alta para se escalar. A equipe da casa raramente conseguiu diminuir a vantagem para menos de 15 pontos. Sempre que ensaiava uma reação, era negada pelo Knicks de Jalen Brunson, que confirmou a vitória contra o Raptors no Canadá.

(17-7) New York Knicks 117 x 101 Toronto Raptors (15-11)

Knicks

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Brunson 35 3 4 0 1 Josh Hart 21 6 4 2 0 Mikal Bridges 15 5 4 2 1 Karl-Anthony Towns 14 16 1 1 2 OG Anunoby 13 6 1 2 2

Três pontos: 16/35 (45.7%) / Brunson: 6/9

Raptors

Jogador PTS REB AST STL BLK Brandon Ingram 31 6 6 2 0 Jamal Shead 18 3 8 1 0 Scottie Barnes 13 5 4 2 0 Ja’Kobe Walter 13 1 0 0 0 Jakob Poeltl 10 9 3 2 0

Três pontos: 11/38 (28.9%) / Shead: 4/11

Magic supera Heat no outro jogo da Copa

No outro duelos das quartas de final da Copa da NBA do lado do Leste, vitória do Orlando Magic no clássico da Flórida contra o Miami Heat. A equipe, agora, enfrenta o New York Knicks de Jalen Brunson, após avançar sobre o Toronto Raptors, às semifinais.

Orlando superou um começo lento, onde chegou a estar perdendo por 16 pontos, para vencer jogando em casa e avançar na competição. Além disso, o triunfo ainda significou ultrapassar o rival na tabela do Leste e chegar a quarta posição. O rival, por outro lado, perdeu terreno em uma conferência tão disputada e caiu para o oitavo posto.

Desmond Bane foi o grande destaque. O Magic precisava muito de seu principal reforço para 2025/26, sobretudo após a lesão de Franz Wagner e enquanto Paolo Banchero ainda recupera ritmo de jogo. O arremessador marcou 37 pontos e converteu seis bolas de três. O cestinha do Heat foi Norman Powell, com 21 pontos.

As bolas triplas, aliás, representaram a grande diferença do jogo. Miami acertou apenas oito com terríveis 24% de eficiência. Enquanto isso, os donos da casa acertaram 15 e tiveram 47% de aproveitamento. Em um jogo decidido por apenas nove pontos, fez muita diferença.

As quartas de final da Copa da NBA continuam nessa quarta-feira (10). O Oklahoma City Thunder recebe o Phoenix Suns no primeiro duelo. Por fim, Los Angeles Lakers e San Antonio Spurs se enfrentam na Califórnia.

(14-11) Miami Heat 108 x 117 Orlando Magic (15-10)

Heat

Jogador PTS REB AST STL BLK Norman Powell 21 7 2 3 0 Tyler Herro 20 7 3 0 0 Bam Adebayo 19 8 2 1 3 Andrew Wiggins 19 2 2 1 1 Davion Mitchell 11 2 9 1 0

Três pontos: 8/33 (24.2%) / Powell: 4/12

Magic

Jogador PTS REB AST STL BLK Desmond Bane 37 6 5 1 0 Jalen Suggs 20 3 4 2 0 Paolo Banchero 18 7 4 0 1 Wendell Carter Jr. 14 10 3 1 1 Tristan Da Silva 11 7 2 0 0

Três pontos: 15/32 (46.9%) / Bane: 6/9

