Em noite de Gui Santos, Warriors bate Cavaliers

Gui Santos se destacou e o Golden State Warriors superou o Cleveland Cavaliers em Ohio, na rodada da NBA desse sábado (6). Em partida marcada pelos desempenhos defensivos e ataques poucos eficientes, a equipe de San Francisco voltou a vencer. Pat Spencer foi o cestinha da equipe, enquanto o time da casa segue em má fase.
Os 14 pontos marcados pelo brasileiro foram sua maior pontuação em toda a temporada 2025/26. Com dificuldades para se fixar na rotação na atual campanha, ele ganhou mais minutos nessa noite em meio aos vários desfalques da franquia. Assim, Gui Santos fez seu melhor jogo na campanha ao longo de 27 minutos.
Com o triunfo, o Warriors volta a ter 50% de aproveitamento na campanha. A equipe agora tem 12 vitórias em 24 jogos. A atual fase, aliás, representa perfeitamente a temporada. Afinal, o time venceu três vezes e perdeu outras três nos últimos seis duelos. Golden State, então, ocupa a oitava posição do Oeste. A franquia já volta a atuar nesse domingo (7) em duelo com o Chicago Bulls.
O Cavaliers tem campanha melhor que o histórico rival com quem disputou quatro finais seguidas de NBA há alguns anos. No entanto, a fase atual não é boa. Afinal, nos últimos sete jogos, o time de Ohio venceu apenas duas vezes. Assim, caiu na tabela do Leste e agora ocupa a oitava posição. A equipe tem um maior descanso nos próximos dias e só volta a jogar na outra sexta-feira, contra o Washington Wizards.
Escalações
Apesar dos grandes desfalques de Golden State, Cleveland também teve algumas baixas para o clássico da NBA. Afinal, nomes como Jarrett Allen, Max Strus, Sam Merrill, Lonzo Ball e Larry Nance Jr não atuaram. O quinteto titular de Kenny Atkinson então, foi formado por Darius Garland, Donovan Mitchell, Jaylon Tyson, DeAndre Hunter e Evan Mobley.
Mas Golden State não ficou para trás nesse sentido. Afinal, quase todos os principais jogadores não atuaram. Stephen Curry, Jimmy Butler, Draymond Green não atuaram. Além disso, Al Horford, Seth Curry e De’Anthony Melton também não jogaram. Steve Kerr, então, escalou um quinteto titular bem alternativo com Pat Spencer, Buddy Hield, Will Richard, Jonathan Kuminga e Quinten Post.
Destaques
Com grande parte de seu poderio ofensivo ausente do jogo, o Warriors de Gui Santos precisava apostar na defesa contra o Cavaliers. Contra o ataque fluído de Cleveland, a equipe conseguiu ao menos manter o jogo sob suas regras desde o primeiro quarto. Com baixo ritmo, Golden State conseguiu se manter na partida sempre.
Gui saiu do banco, mas teve grande impacto. Seu tamanho foi central contra um time de Cleveland que não produziu bem ofensivamente, mas dominou os rebotes ofensivos. O brasileiro também conseguiu contribuir ofensivamente e nas conexões do ataque. O ala marcou 14 pontos, converteu duas bolas de três, acertou seis lances livres e terminou com três assistências. Assim, foi o terceiro jogador que mais atuou pelo time visitante.
Mesmo sem poder de fogo, a equipe de San Francisco superou o rival nas bolas de três. Essa coletivamente, muito mais do que um único jogador, foi vital para o resultado. Gui Santos, Pat Spencer, Quinten Post, Buddy Hield e Brandin Podziemski acertaram múltiplas bolas triplas para o Warriors contra o Cavaliers no duelo.
Enquanto isso, a equipe da casa seguiu em sua dependência de Donovan Mitchell. Porém, o astro não esteve em sua noite mais inspirada. Ele até foi o cestinha com 29 pontos, mas o fez em 26 arremessos. Ele converteu sete das dez bolas de três do time. Mas as ajudas defensivas começaram a ser mais intensas com seus companheiros não ajudando, e sua eficiência caiu.
As melhores ajudas vieram de Evan Mobley, Darius Garland e o jovem Jaylon Tyson. No entanto, a eficiência de ambos também foi baixa. Um número simbólico? Ambos somaram 46 pontos enquanto tentaram 46 arremessos. Apesar de pegar o triplo de rebotes ofensivos, o time não conseguiu capitalizar da mesma forma. Afinal, marcou apenas nove pontos a mais.
Assim, o Warriors de Gui Santos conseguiu grande triunfo sobre o Cavaliers fora de casa. Cleveland até tentou reação final após ficar 14 pontos atrás no placar, mas viu lances livres decisivos de Pat Spencer e do brasileiro serem convertidos.
(12-12) Golden State Warriors 99 x 94 Cleveland Cavaliers (14-11)
Warriors
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Pat Spencer
|19
|4
|7
|1
|0
|Gui Santos
|14
|3
|3
|0
|1
|Buddy Hield
|13
|7
|3
|0
|1
|Quinten Post
|12
|9
|3
|0
|3
|Brandin Podziemski
|10
|3
|2
|1
|0
Três pontos: 13/35 (37.1%) / Spencer: 3/4
Cavaliers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Donovan Mitchell
|29
|4
|3
|0
|1
|Evan Mobley
|18
|10
|1
|1
|1
|Darius Garland
|17
|5
|4
|2
|0
|Jaylon Tyson
|11
|11
|3
|0
|0
|Nae’Qwan Tomlin
|6
|12
|1
|2
|1
Três pontos: 10/42 (23.8%) / Mitchell: 7/14
Outros jogos da rodada
Além da vitória do Warriors de Gui Santos sobre o Cavaliers, a rodada da NBA ainda contou com mais seis partidas. Então, confira os resultados da noite de sábado.
(3-21) New Orleans Pelicans 101 x 119 Brooklyn Nets (6-17)
Pelicans
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Trey Murphy III
|23
|5
|5
|2
|0
|Saddiq Bey
|18
|5
|2
|0
|0
|Bryce McGowens
|16
|2
|2
|0
|1
|Jeremiah Fears
|14
|2
|5
|1
|0
|Jose Alvarado
|9
|2
|6
|4
|0
Três pontos: 9/25 (36%) / Hawkins: 2/4
Nets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Michael Porter Jr.
|35
|9
|3
|2
|1
|Day’Ron Sharpe
|16
|3
|3
|1
|1
|Nic Claxton
|14
|11
|10
|0
|3
|Noah Clowney
|10
|6
|0
|0
|1
|Terance Mann
|10
|5
|4
|0
|0
Três pontos: 14/35 (40%) / Porter: 5/10
(14-11) Atlanta Hawks 131 x 116 Washington Wizards (3-19)
Hawks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jalen Johnson
|30
|12
|12
|2
|0
|Onyeka Okongwu
|21
|9
|6
|2
|3
|Nickeil Alexander-Walker
|17
|4
|4
|3
|0
|Luke Kennard
|15
|3
|2
|2
|0
|Vit Krejci
|14
|2
|2
|3
|1
Três pontos: 13/39 (33.3%) / Krejci: 4/8
Wizards
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|CJ McCollum
|28
|0
|3
|0
|0
|Tristan Vukcevic
|18
|5
|4
|0
|0
|Justin Champagnie
|16
|5
|3
|1
|3
|Kyshawn George
|15
|6
|7
|3
|1
|Will Riley
|15
|1
|0
|0
|0
Três pontos: 17/38 (44.7%) / McCollum: 7/12
(10-15) Milwaukee Bucks 112 x 124 Detroit Pistons (19-5)
Bucks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Kevin Porter Jr.
|32
|4
|6
|4
|1
|Kyle Kuzma
|15
|4
|1
|1
|0
|Myles Turner
|12
|1
|0
|1
|1
|Gary Trent Jr.
|11
|1
|1
|1
|0
|Ryan Rollins
|10
|6
|6
|0
|0
Três pontos: 16/38 (42.1%) / Porter: 7/9
Pistons
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Cade Cunningham
|23
|6
|12
|0
|1
|Isaiah Stewart
|19
|2
|0
|0
|1
|Jalen Duren
|16
|16
|1
|0
|1
|Ausar Thompson
|13
|6
|8
|1
|0
|Javonte Green
|13
|0
|0
|2
|0
Três pontos: 15/40 (37.5%) / Ivey: 3/3
(6-17) Sacramento Kings 127 x 111 Miami Heat (14-10)
Kings
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Zach LaVine
|42
|5
|1
|1
|0
|Keegan Murray
|16
|4
|1
|2
|2
|Nique Clifford
|15
|6
|0
|2
|0
|DeMar DeRozan
|13
|6
|6
|2
|0
|Russell Westbrook
|12
|1
|10
|4
|0
Três pontos: 14/33 (42.4%) / LaVine: 8/13
Heat
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jaime Jaquez Jr.
|27
|6
|6
|0
|0
|Simone Fontecchio
|20
|7
|0
|0
|0
|Norman Powell
|18
|2
|1
|0
|1
|Andrew Wiggins
|13
|4
|4
|0
|0
|Nikola Jovic
|12
|2
|6
|1
|0
Três pontos: 9/31 (29%) / Fontecchio: 4/9
(6-18) Los Angeles Clippers 106 x 109 Minnesota Timberwolves (15-8)
Clippers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|James Harden
|34
|5
|6
|4
|1
|Kawhi Leonard
|20
|3
|2
|0
|0
|Ivica Zubac
|15
|13
|2
|0
|1
|John Collins
|12
|2
|0
|1
|0
|Kris Dunn
|8
|6
|4
|3
|0
Três pontos: 9/29 (31%) / Collins: 2/3
Timberwolves
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jaden McDaniels
|27
|1
|2
|2
|1
|Julius Randle
|24
|3
|6
|0
|0
|Naz Reid
|19
|9
|3
|0
|0
|Anthony Edwards
|15
|6
|4
|1
|2
|Jaylen Clark
|8
|3
|0
|1
|0
Três pontos: 11/25 (44%) / Reid: 5/8
(15-6) Houston Rockets 109 x 122 Dallas Mavericks (9-16)
Rockets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Kevin Durant
|27
|1
|3
|0
|0
|Jabari Smith Jr.
|22
|8
|3
|1
|1
|Aaron Holiday
|19
|2
|0
|1
|1
|Reed Sheppard
|12
|2
|3
|0
|0
|Clint Capela
|8
|8
|1
|0
|2
Três pontos: 10/29 (34.5%) / Holiday: 3/6
Mavericks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Anthony Davis
|29
|8
|2
|2
|1
|Brandon Williams
|20
|1
|5
|2
|0
|Cooper Flagg
|19
|5
|3
|2
|2
|Naji Marshall
|15
|2
|2
|1
|0
|PJ Washington
|14
|7
|1
|5
|1
Três pontos: 7/19 (36.8%) / Washington: 2/7
