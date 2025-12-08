LeBron James decide no fim e Lakers vence 76ers

Luka Doncic e LeBron James comandaram a grande vitória do Los Angeles Lakers sobre o Philadelphia 76ers nesse domingo (7). A equipe da Califórnia, que não vencia o rival jogando na Pensilvânia desde 2017/18, voltou a triunfar em um grande jogo da dupla, que superou um muito bom jogo de Tyrese Maxey. Fim de tabu para a franquia e para LeBron, que de quebra, mostrou que ainda não é hora de decretar que o declínio começou.
LeBron James vinha em sequência terrível. A grande atenção foi para o fim da sequência de jogos com pelo menos dez pontos que durava desde 2007. Mas o astro tinha feito exatos 31 nos últimos três jogos somados. Marcou 29 hoje, com grande eficiência e acima de tudo, respondendo a má fase. Luka Doncic manteve o padrão de 2025/26: triplo-duplo e mais de 30 pontos.
Assim, o Lakers volta a vencer após a derrota para o Boston Celtics. A equipe vive fase oscilante. Afinal, depois de embalar sete vitórias seguidas, o time teve dois triunfos e duas perdas nos últimos quatro jogos. Ainda assim, a vice-liderança do Oeste foi mantida. A equipe tem a mesma campanha do Denver Nuggets, com 17 triunfos em 23 jogos. O próximo compromisso é pelas quartas de final da Copa da NBA, contra o San Antonio Spurs na quarta-feira (10).
O 76ers, por outro lado, viu o fim da sua sequência de três vitórias seguidas. Ainda assim, a fase recente é boa, com os principais jogadores saudáveis e quatro triunfos nos últimos seis jogos. Porém, em meio a um Leste embolado, a derrota faz o time voltar a zona de play-in, na sétima posição, com 13 triunfos em 23 partidas na campanha. Philadelphia só volta a atuar na próxima sexta-feira (12) em duelo com o Indiana Pacers.
Escalações
Convivendo com desfalques ao longo de da temporada 2025/26 da NBA, o 76ers esteve quase completo no duelo com Los Angeles. As únicas baixas foram Trendon Watford e Kelly Oubre Jr, que já estão há algum tempo fora. Mas os astros estavam todos disponíveis. Assim, Nick Nurse teve o seguinte quinteto titular: Tyrese Maxey, V.J Edgecombe, Paul George, Dominick Barlow e Joel Embiid.
Aliás, por falar em estrelas, Los Angeles também viu as suas voltarem para o jogo de domingo. Luka Doncic retornou após perder dois jogos para acompanhar o nascimento da filha em seu país. Enquanto isso, LeBron James também voltou após ser poupado no clássico contra o Boston Celtics. A única baixa foi Marcus Smart. Então, o quinteto titular de JJ Redick para Lakers x 76ers foi: Luka Doncic, Austin Reaves, Rui Hachimura, LeBron James e Deandre Ayton.
Destaques
Apesar de um equilíbrio geral, é justo dizer que o primeiro tempo esteve sob o controle do 76ers de Tyrese Maxey e Joel Embiid contra o Lakers de Luka Doncic e LeBron James. Maxey começou bastante agressivo, com dez pontos. Aliás, a mesma produção de Luka no período. A equipe da casa chegou a abrir dez pontos de frente logo de cara. Mas a boa sequência do esloveno ao lado dos reservas fez Los Angeles igualar o primeiro quarto em 30 a 30.
O segundo período viu o melhor momento de alguns jogadores ofensivos chave para Philadelphia. Joel Embiid e Paul George não tinham eficiência, sobretudo o MVP de 2022/23, que acertou apenas quatro arremessos em 21 tentativas no jogo. Mas ambos conseguiam gerar pressão no aro e algum desequilíbrio defensivo no rival. Os lances livres que quase sempre são uma grande vantagem de Los Angeles, ajudaram os donos da casa no primeiro tempo.
Além disso, Jared McCain marcou todos os seus oito pontos no segundo quarto. O dinamismo do jovem ajudou a equipe a reconquistar o controle no placar após o bom fim de primeiro período do time visitante. Com Luka fora por algum tempo, o Lakers precisava de Austin Reaves e LeBron James. O primeiro teve sua pior noite em algum tempo. Enquanto isso, o ala ainda não era tão agressivo quanto seria ao longo da noite. O 76ers terminou na frente por sete pontos.
Mas veio o terceiro período, e o Lakers rapidamente tomou o controle das ações. Uma corrida de 23 a 7 ao longo de seis minutos, transformou o que era uma desvantagem de oito pontos em uma liderança de oito. Doncic não tinha mais o mesmo aproveitamento, mas LeBron começou a acertar tudo e a dupla também envolveu melhor os companheiros. Bolas de três de Rui Hachimura, Gabe Vincent Jake LaRavia e o bom trabalho com Deandre Ayton ajudaram Los Angeles.
No último quarto, alternâncias e muita disputa até o último minuto. Nenhum dos dois times embalou, mas a produção parecida com defesas fortes e alguns erros, deixaram o jogo bem equilibrado. Uma bola tripla de Quentin Grimes e uma bola de Joel Embiid, empataram o jogo em 105 x 105 há um minuto e meio do fim. Mas nada foi maior do que LeBron James nos minutos derradeiros de Lakers x 76ers.
O camisa 23 que já tinha sete pontos no último período, resolveu o jogo. O veterano acertou uma bola tripla logo na sequência para colocar Los Angeles em vantagem. Depois disso, outro arremesso, dessa vez um clássico fadeaway. Restavam apenas 27 segundos para o fim. Maxey até acertou uma bola de três após forçar um turnover de Reaves, mas Luka Doncic acertou dois lances livres derradeiros.
Aliás, na última chance do 76ers no jogo, LeBron James interceptou o passe de Paul George e deu a vitória ao Lakers.
(17-6) Los Angeles Lakers 112 x 108 Philadelphia 76ers (13-10)
Lakers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Luka Doncic
|31
|15
|11
|0
|2
|LeBron James
|29
|7
|6
|1
|1
|Rui Hachimura
|17
|6
|1
|0
|0
|Deandre Ayton
|14
|12
|2
|1
|1
|Austin Reaves
|11
|4
|4
|1
|1
Três pontos: 13/36 (36.1%) / James: 4/6
76ers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Tyrese Maxey
|28
|7
|9
|2
|2
|Joel Embiid
|16
|7
|2
|1
|1
|V.J Edgecombe
|15
|5
|3
|0
|0
|Paul George
|12
|6
|3
|1
|0
|Andre Drummond
|11
|12
|0
|0
|1
Três pontos: 13/35 (37.1%) / Maxey: 5/8
Outros jogos da rodada
Além da vitória do Lakers de LeBron James sobre o 76ers de Tyrese Maxey, a rodada desse domingo (7) ainda contou com mais seis partidas.
Mais cedo, o Boston Celtics venceu o confronto direto contra o Toronto Raptors em pleno Canadá e assumiu a terceira posição do Leste. Sem Jayson Tatum, a campanha é impressionante. Jaylen Brown e Derrick White somaram 57 pontos e lideraram o caminho para mais um triunfo celta.
O New York Knicks também bateu o Orlando Magic e segue na vice-liderança da conferência. Jalen Brunson brilhou, mas também vale citar OG Anunoby. O ala voltou de lesão recentemente e já brilhou. Por outro lado, Franz Wagner sofreu lesão feia no joelho e preocupa a equipe da Flórida.
O Denver Nuggets superou o Charlotte Hornets fora de casa. Mais um grande jogo de Jamal Murray e Nikola Jokic e o time do Colorado vai se estabilizando novamente. Além disso, o Golden State Warriors ganhou a segunda partida seguida. A equipe venceu o Chicago Bulls que segue em péssima fase. Jimmy Butler retornou nesse domingo.
Quem também segue em boa fase é o Memphis Grizzlies. Liderada por Santi Aldama e seus bons reservas, a equipe do Tennessee ganhou sete de seus últimos nove jogos. Ultrapassou e abriu vantagem, aliás, sobre seu rival desse domingo, o Portland Trail Blazers.
Por fim, o líder do Oeste segue jogando por música. Dessa vez, o Oklahoma City Thunder sequer precisou de Shai Gilgeous-Alexander para atropelar o Utah Jazz em Salt Lake City. Jalen Williams e Chet Holmgren comandaram. Com desfalques ou sem, o atual campeão da NBA é dominante.
(14-10) Orlando Magic 100 x 106 New York Knicks (16-7)
Magic
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jalen Suggs
|17
|3
|4
|2
|1
|Desmond Bane
|16
|6
|4
|1
|0
|Paolo Banchero
|16
|1
|2
|0
|0
|Anthony Black
|14
|11
|4
|0
|1
|Wendell Carter Jr.
|8
|7
|3
|0
|0
Três pontos: 12/42 (28.6%) / Banchero: 3/6
Knicks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jalen Brunson
|30
|2
|9
|0
|0
|OG Anunoby
|21
|7
|0
|3
|0
|Josh Hart
|17
|12
|1
|2
|1
|Mikal Bridges
|12
|6
|7
|1
|1
|Mitchell Robinson
|6
|13
|2
|1
|1
Três pontos: 11/35 (31.4%) / Anunoby: 5/7
(15-9) Boston Celtics 121 x 113 Toronto Raptors (15-10)
Celtics
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jaylen Brown
|30
|8
|5
|1
|1
|Derrick White
|27
|4
|5
|0
|3
|Payton Pritchard
|15
|4
|6
|1
|0
|Anfernee Simons
|12
|3
|2
|0
|0
|Neemias Queta
|11
|11
|4
|1
|2
Três pontos: 20/47 (42.6%) / White: 6/15
Raptors
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Brandon Ingram
|30
|4
|3
|0
|0
|Scottie Barnes
|18
|11
|8
|1
|1
|Sandro Mamukelashvilli
|14
|6
|0
|0
|0
|Immanuel Quickley
|11
|1
|5
|1
|0
|Ochai Agbaji
|11
|3
|0
|0
|2
Três pontos: 9/22 (40.9%) / Ingram: 4/7
(9-15) Portland Trail Blazers 96 x 119 Memphis Grizzlies (11-13)
Blazers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jerami Grant
|21
|7
|3
|0
|1
|Deni Avdija
|17
|7
|7
|3
|1
|Shaedon Sharpe
|17
|2
|2
|1
|0
|Toumani Camara
|13
|6
|1
|3
|0
|Duop Reath
|12
|2
|1
|0
|0
Três pontos: 15/43 (34.9%) / Sharpe: 3/3
Grizzlies
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Santi Aldama
|22
|7
|1
|2
|0
|Kentavious Caldwell-Pope
|16
|2
|5
|2
|0
|Jaylen Wells
|16
|5
|3
|2
|0
|Jock Landale
|15
|8
|2
|2
|0
|Cam Spencer
|12
|3
|6
|4
|0
Três pontos: 10/35 (28.6%) / KCP: 3/5
(17-6) Denver Nuggets 115 x 106 Charlotte Hornets (7-17)
Nuggets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jamal Murray
|34
|3
|5
|1
|0
|Nikola Jokic
|28
|9
|11
|1
|0
|Tim Hardaway Jr.
|14
|1
|2
|2
|0
|Peyton Watson
|10
|8
|1
|0
|1
|Jonas Valanciunas
|8
|4
|3
|1
|1
Três pontos: 13/35 (37.1%) / Jokic: 4/8
Hornets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Miles Bridges
|24
|9
|8
|1
|0
|Brandon Miller
|17
|5
|5
|1
|1
|K.J Simpson
|16
|5
|1
|1
|0
|Kon Knueppel
|14
|4
|4
|1
|0
|Liam McNeeley
|13
|4
|2
|1
|0
Três pontos: 14/46 (30.4%) / McNeeley: 4/5
(13-12) Golden State Warriors 123 x 91 Chicago Bulls (9-14)
Warriors
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Brandin Podziemski
|21
|8
|7
|2
|0
|Jimmy Butler
|19
|8
|6
|2
|0
|Quinten Post
|19
|4
|1
|1
|1
|De’Anthony Melton
|13
|1
|1
|2
|0
|Pat Spencer
|12
|5
|6
|1
|0
Três pontos: 22/47 (46.8%) / Podziemski: 5/9
Bulls
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Josh Giddey
|18
|3
|5
|1
|2
|Matas Buzelis
|16
|3
|1
|3
|1
|Jevon Carter
|13
|1
|2
|3
|0
|Coby White
|12
|1
|1
|0
|0
|Nikola Vucevic
|9
|6
|3
|1
|0
Três pontos: 11/40 (27.5%) / Carter: 35
(23-1) Oklahoma City Thunder 131 x 101 Utah Jazz (8-15)
Thunder
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Chet Holmgren
|25
|9
|1
|1
|2
|Jalen Williams
|25
|3
|8
|2
|0
|Aaron Wiggins
|19
|3
|1
|0
|0
|Ousmane Dieng
|14
|2
|3
|0
|0
|Kenrich Williams
|11
|7
|6
|0
|0
Três pontos: 21/42 (50%) / Wiggins: 5/6
Jazz
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Kyle Filipowski
|21
|10
|2
|3
|0
|Walter Clayton Jr.
|20
|2
|9
|0
|0
|Taylor Hendricks
|20
|5
|1
|0
|1
|Ace Bailey
|13
|1
|4
|1
|1
|Keyonte George
|8
|5
|3
|0
|1
Três pontos: 12/36 (33.3%) / Hendricks: 4/7
