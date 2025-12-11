Stephon Castle frustra Luka Doncic e Spurs bate Lakers

O jovem Stephon Castle brilhou na vitória por 132 a 119 do San Antonio Spurs sobre o Los Angeles Lakers de Luka Doncic, nesta quarta-feira (10). O armador liderou a vitória fora de casa que garante o time do Texas nas semifinais da Copa da NBA. O adversário será o Oklahoma City Thunder, em Las Vegas, no próximo sábado. Victor Wembanyama não esteve em quadra, mas mesmo assim a equipe visitante venceu o embalado time da Califórnia.

A vitória contra o Lakers de Luka Doncic tem um peso ainda mais especial para Stephon Castle e o Spurs. Afinal, o jovem acabou de voltar de uma lesão no quadril que o tirou das quadras desde o dia 16 de novembro. Portanto, por nove partidas. No maior palco em que jogou na campanha, o Calouro do Ano de 2024/25 entregou sua maior pontuação em 2025/26 e igualou sua maior marca em rebotes.

Assim, mesmo sem Wembanyama, o Spurs segue mantendo a grande campanha. Isso porque foi a 17ª vitória em 24 jogos. A equipe venceu oito das últimas 11 partidas. O francês não atuou em nenhuma delas. O jovem time texano, aliás, iguala o próprio time de Los Angeles na tabela. Com a mesma campanha, eles estão empatados na terceira posição da conferência. O próximo compromisso, como já dito, é contra o líder do Oeste no sábado.

O Lakers, por outro lado, vive alguma instabilidade. O time que foi campeão da Copa há dois anos, venceu apenas dois de seus últimos cinco compromissos. Essa foi a segunda derrota da equipe com LeBron James em quadra na temporada 2025/26. Oscilando, a equipe sai da vice-liderança do Oeste para dividir a terceira posição com San Antonio, abaixo do Denver Nuggets. O próximo compromisso é no domingo (14) contra o Phoenix Suns.

Escalações

Los Angeles chegou praticamente completo para o duelo decisivo da Copa da NBA. O único desfalque, afinal, foi Maxi Kleber. O alemão nem é um membro fixo da rotação da equipe. Aliás, ponto positivo para a volta de Marcus Smart, após seis jogos de ausência. Porém, isso não alterou o quinteto titular de JJ Redick, que escalou: Luka Doncic, Austin Reaves, Rui Hachimura, LeBron James e Deandre Ayton.

Pelo lado de San Antonio, a maior das baixas (com o perdão do trocadilho). Victor Wembanyama segue fora com uma lesão na panturrilha. O pivô tem avançado em sua recuperação, mas não atua há quase um mês. Por outro lado, a equipe recuperou todos os outros jogadores lesionados nas últimas semanas. Assim, Mitch Johnson escalou o time texano com: De’Aaron Fox, Stephon Castle, Devin Vassell, Harrison Barnes e Luke Kornet.

Destaques

O Lakers até começou melhor no duelo em Los Angeles. Aconteceu sob as velhas regras do time em 2025/26, como por exemplo, ter Luka Doncic super agressivo para abrir o jogo. O esloveno marcou 11 pontos logo de cara. LeBron James também fez seis e as conexões com Deandre Ayton estavam acontecendo. Porém, algo chamava a atenção nesse momento.

A equipe de Los Angeles até chegou a liderar o placar por seis pontos, mas seus processos ofensivos estavam longe do ideal. Sobretudo, quando comparados ao próprio rival texano. E isso deu resultado quando os astros deixaram a quadra e os reservas tomaram conta. A facilidade texana para entrar no garrafão, criar vantagens com infiltrações e assim, gerar bons arremessos, era muito maior do que a dos donos da casa.

Keldon Johnson marcou 13 pontos em um grande primeiro quarto. Mas todas as conexões e fluidez ofensiva do banco de reservas, com nomes como Dylan Harper e Kelly Olynyk, se destacavam. Uma corrida de 32 a 10 entre o fim do primeiro período e o começo do segundo quarto, transformou uma desvantagem de quatro pontos em uma vantagem de 18.

Quando os titulares voltaram, Los Angeles até esboçou uma reação e diminuiu a distância no placar. Mas bolas importantes de De’Aaron Fox e Harrison Barnes levam o Spurs a um conforto maior no placar durante o intervalo.

Assim que o terceiro quarto começou, Stephon Castle se elevou na pontuação pelo Spurs, igualando a produção de Luka Doncic pelo Lakers. O armador marcou nove pontos no terceiro período e outros 12 no último quarto. Em suma, toda vez que Los Angeles criava uma boa corrida, o jovem chamava a responsabilidade. E a facilidade para criar arremessos para os colegas se manteve. Suas seis assistências geraram seis bolas triplas, mais 18 pontos para a conta.

Tudo isso consagrou o ótimo jogo dos arremessadores operários do time visitante. Julian Champagnie e Harrison Barnes se aproveitaram muito bem das chances criadas contra a pobre defesa de Los Angeles. Enfim, a facilidade ofensiva foi a marca de um time que teve pouca dificuldade para pontuar ao longo do jogo.

Ao menos até os últimos minutos. Los Angeles emplacou uma corrida de 24 a 8 que transformou uma desvantagem de 21 pontos em apenas oito. Austin Reaves, mais uma vez apagado, apareceu nesse período. Mas a grande questão foi como LeBron e Luka conseguiam envolver melhor os companheiros. Sobretudo, Marcus Smart que converteu quatro bolas triplas no último período e sete ao longo do segundo tempo.

Mas dois arremessos importantes de Fox e Castle logo na sequência, esfriaram a possível reação. Vitória texana, garantindo a vaga no Final Four em Vegas no fim de semana.

(17-7) San Antonio Spurs 132 x 119 Los Angeles Lakers (17-7)

Spurs

Jogador PTS REB AST STL BLK Stephon Castle 30 10 6 0 0 De’Aaron Fox 20 4 3 2 0 Keldon Johnson 17 8 0 1 0 Julian Champagnie 16 7 2 1 1 Harrison Barnes 16 3 1 1 0

Três pontos: 17/38 (44.7%) / Fox: 4/8

Lakers

Jogador PTS REB AST STL BLK Luka Doncic 35 5 8 1 0 Marcus Smart 26 3 1 0 1 LeBron James 19 15 8 0 3 Austin Reaves 15 8 7 0 1 Deandre Ayton 11 8 1 1 0

Três pontos: 16/37 (43.2%) / Smart: 8/14

Thunder dá show e atropela Suns

A NBA tem um grande problema, que se chama Oklahoma City Thunder. O atual campeão da liga fez mais uma vítima nessa quarta. Uma vitória dominante contra o Phoenix Suns.

Shai Gilgeous-Alexander e Chet Holmgren foram os cestinhas, mas todos em Oklahoma jogaram bem. Hoje foi uma daquelas noites em que parecia impossível vencê-los. Inclusive em um quesito que já foi alvo de críticas: a bola do perímetro. Nesta quarta-feira, foram 22 arremessos triplos com mais de 50% de eficiência.

Ao fim do primeiro quarto, já lideravam por 20 pontos. Chegaram a ganhar por 53, antes de fechar o jogo com 49 pontos de frente. Dos 13 atletas que pisaram em quadra, 12 converteram pelo menos uma bola tripla. Seja na transição, na meia quadra, em qualquer lugar, ninguém parece ter resposta para o melhor time da liga em 2025/26. São 16 vitórias seguidas.

O guerreiro Suns não conseguiu ter chance em nenhum momento. Aliás, havia até uma expectativa para que Devin Booker retornasse de sua lesão nesse jogo. Porém, isso não ocorreu. Sem o astro, ficou ainda mais difícil competir para a equipe do Arizona.

A equipe que foi vice-campeã da Copa no ano passado, está de volta a Las Vegas. Enfrenta o Spurs de Stephon Castle, que venceu o Lakers de Luka Doncic.

(14-11) Phoenix Suns 89 x 138 Oklahoma City Thunder (24-1)

Suns

Jogador PTS REB AST STL BLK Dillon Brooks 16 2 1 0 0 Jordan Goodwin 15 3 1 2 0 Jamaree Bouyea 14 2 6 1 1 Grayson Allen 10 1 4 1 0 Mark Williams 9 5 1 1 0

Três pontos: 10/31 (32.3%) / Goodwin: 3/5

Thunder

Jogador PTS REB AST STL BLK Shai Gilgeous-Alexander 28 2 8 2 1 Chet Holmgren 24 8 2 0 3 Jalen Williams 15 5 5 1 0 Lu Dort 12 4 1 0 0 Ousmane Dieng 11 3 0 0 0

Três pontos: 22/40 (55%) / Holmgren: 4/4

