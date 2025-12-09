Suns frustra noite de Anthony Edwards e bate Timberwolves

Mesmo com 40 pontos de Anthony Edwards, o Phoenix Suns levou a melhor e bateu o Minnesota Timberwolves, por 108 a 105, nesta segunda-feira (8). Além disso, valente equipe do Arizona não contou com seu principal astro, Devin Booker, mas teve ótimo jogo de sua defesa e produção coletiva no ataque liderada pelo pivô Mark Williams e pelo ala Dillon Brooks.
Após dois jogos abaixo da crítica contra Los Angeles Clippers e New Orleans Pelicans, em que somou 26 pontos, Anthony Edwards voltou a brilhar pelo Timberwolves contra o Suns. Agora, ele mantém bons números. Afinal, marcou pelo menos 40 pontos em quatro dos últimos nove compromissos. Mas hoje, foi Mark Williams que conseguiu liderar sua equipe à vitória. Os 22 pontos do jogador foram sua maior marca desde a estreia de Phoenix em 2025/26.
Foi uma vitória importante para o Suns. Sobretudo pela fase de oscilação que a equipe vive. A equipe venceu quatro dos últimos oito jogos. Porém, mesmo sem seu maior astro nos últimos três jogos, venceu dois. Além disso, os triunfos foram contra rivais que estão acima da tabela: Minnesota e Los Angeles Lakers. Então, a franquia se mantém no sétimo posto do Oeste, encurtando a distância para o rival, que agora está em apenas um jogo.
Por outro lado, o Timberwolves viu o fim de sua sequência de cinco vitórias. A equipe só espera não sentir a derrota para o rival, como fez há algumas semanas. Após sofrer virada do time do Arizona, embalou uma sequência de três derrotas consecutivas, todas com atuações ruins nos fins dos jogos. Minnesota tem 15 vitórias em 24 duelos e ocupa a sexta posição da conferência.
Escalações
Devin Booker é desfalque em Phoenix, assim como Jalen Green, que deve perder mais algumas partidas na NBA por conta da lesão na coxa. Ao menos, especula-se que o maior astro do Suns voltará em breve, com o mata-mata da Copa da NBA acontecendo nessa semana. Assim, o time titular de Jordan Ott para o duelo teve: Collin Gillespie, Grayson Allen, Dillon Brooks, Royce O’Neale e Mark Williams.
Do lado de Minnesota, não há baixas atualmente. Aliás, a grande notícia do jogo foi a opção por Bones Hyland, que voltou a rotação no lugar de Rob Dillingham. O jovem que veio para o Timberwolves em troca que custou escolhas de Draft futuras há dois anos, segue sem embalar. Porém, sem maiores mudanças na composição atual do time titular de Chris Finch: Donte DiVincenzo, Anthony Edwards, Jaden McDaniels, Julius Randle e Rudy Gobert
Destaques
A produção coletiva de Phoenix contrastou com um time de Minnesota que foi muito dependente de seu maior astro nessa segunda-feira (8). Com uma defesa de alta pressão, o Suns conseguiu tirar do jogo alguns jogadores importantes do entorno dos donos da casa. Quatro ótimos exemplos foram Donte DiVincenzo, Naz Reid, Jaden McDaniels e Mike Conley, que somaram 12 pontos. O quarteto acertou apenas quatro arremessos em incríveis 29 tentativas.
Então, o peso foi para as costas de Anthony Edwards em Timberwolves x Suns. O craque marcou 40 pontos e teve ótima eficiência. O jogador parecia sentir que precisava de muita agressividade. Ele marcou 12 pontos logo no primeiro período, outros 13 no terceiro quarto e mais seis em um último período em que recebeu dobras constantes. Por fim, até fez a bandeja que deu esperança ao time nos últimos segundos, mas não conseguiu a vitória.
Julius Randle, aliás, fez bom jogo. O ala-pivô marcou 21 pontos e distribuiu oito assistências. Além da eficiência, gerou boas situações aos companheiros. Seu número de passes decisivos poderia ser maior se Minnesota não tivesse um aproveitamento coletivo de 26% do perímetro. O mesmo pode se dizer de Anthony Edwards, que teve apenas duas assistências.
Entretanto, o jogador não conseguiu acertar a bola de três que forçaria uma prorrogação na última bola. Rudy Gobert e Bones Hyland foram os outros destaques de Minnesota em noite pouco inspirada.
Enquanto isso, os visitantes foram muito bem mesmo sem seu melhor jogador. Dos dois lados da quadra, a equipe parecia no controle do duelo. Apesar da vitória ser apertada e dramática, Phoenix liderou o placar por todos os momentos. Sem um astro como Anthony Edwards para recorrer, a produção coletiva da equipe foi a protagonista.
Mas a eficiência de Mark Williams foi um destaque. Mesmo contra Gobert, ele marcou 22 pontos, acertando sete de nove arremessos. Ele também conseguiu muitas idas a linha de lance-livre. Dillon Brooks e Grayson Allen tiveram muito volume, mas contribuíram bem. Além disso, Royce O’Neale teve boa noite ao seu melhor estilo: Um bom conector de jogadas. Quando arremessou, teve eficiência.
Mas no fim do jogo, além de uma defesa que limitou Phoenix a 21 pontos, nada foi maior do que Collin Gillespie. Símbolo do novo momento do time, o ala-armador fez 11 de seus 19 pontos no último quarto. Foram três bolas de fora e duas assistências. Ele acertou dois lances livres derradeiros que deram os números finais ao placar há seis segundos do fim do duelo.
Em confronto direto por uma vaga nos playoffs, que ainda está longe de se decidir, o Suns bateu o Timberwolves de Anthony Edwards com a cara do novo momento que a franquia vive em 2025/26: Coletividade.
(14-10) Phoenix Suns 108 x 105 Minnesota Timberwolves (15-9)
Suns
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Mark Williams
|22
|7
|3
|2
|0
|Collin Gillespie
|19
|6
|4
|0
|1
|Dillon Brooks
|18
|2
|2
|0
|0
|Grayson Allen
|12
|3
|4
|2
|0
|Royce O’Neale
|11
|8
|5
|2
|1
Três pontos: 12/33 (36.4%) / O’Neale: 3/5
Timberwolves
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Anthony Edwards
|40
|9
|2
|1
|0
|Julius Randle
|21
|3
|8
|0
|0
|Rudy Gobert
|15
|8
|1
|1
|0
|Bones Hyland
|14
|1
|3
|1
|0
|Naz Reid
|6
|9
|0
|1
|0
Três pontos: 11/42 (26.2%) / Hyland: 4/6
Outros jogos da rodada
Além da vitória de Phoenix sobre Minnesota, a rodada dessa segunda teve outros dois jogos. Poucos duelos, afinal, amanhã começam as quartas de finais da Copa da NBA.
Em Indiana, vitória do Pacers sobre o Sacramento Kings. Uma grande atuação de Andrew Nembhard, Bennedict Mathurin e Pascal Siakam. O atual campeão do Leste venceu quatro de seus últimos seis jogos e vive seu melhor momento em 2025/26. Com Chicago Bulls e Milwaukee Bucks falhando, eles não estão tão longe da zona de play-in. Russell Westbrook fez triplo-duplo, mas o time da Califórnia perdeu mesmo assim.
Por fim, o San Antonio Spurs venceu o New Orleans Pelicans fora de casa. Apesar de dois times distantes na tabela, roteiros parecidos no duelo. Os calouros Dylan Harper e Derik Queen (triplo-duplo) brilharam. Jogadores importantes como Stephon Castle e Herb Jones retornaram após lesão. A grande diferença no fim, foram as bolas de três texanas, 17 a 7 contra o rival de divisão. Vitória dos visitantes que seguem brigando no topo do Oeste sobre um rival afundado.
(6-18) Sacramento Kings 105 x 116 Indiana Pacers (6-18)
Kings
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Russell Westbrook
|24
|13
|14
|2
|1
|DeMar DeRozan
|20
|5
|3
|1
|0
|Zach LaVine
|16
|2
|3
|1
|0
|Máxime Raynaud
|13
|8
|3
|0
|0
|Precious Achiuwa
|11
|5
|2
|2
|2
Três pontos: 7/22 (31.8%) / Westbrook: 2/3
Pacers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Andrew Nembhard
|28
|4
|12
|2
|0
|Bennedict Mathurin
|25
|6
|2
|1
|0
|Pascal Siakam
|23
|5
|4
|2
|0
|Jarace Walker
|12
|3
|1
|0
|0
|Jay Huff
|8
|7
|2
|2
|4
Três pontos: 14/35 (40%) / Mathurin: 4/9
(16-7) San Antonio Spurs 135 x 132 New Orleans Pelicans (3-22)
Spurs
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Harrison Barnes
|24
|2
|1
|0
|0
|Dylan Harper
|22
|3
|6
|0
|0
|Stephon Castle
|18
|5
|5
|0
|0
|Julian Champagnie
|17
|6
|3
|2
|0
|De’Aaron Fox
|14
|4
|7
|1
|0
Três pontos: 17/36 (47.2%) / Champagnie: 5/9
Pelicans
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Derik Queen
|33
|10
|10
|0
|4
|Trey Murphy III
|32
|3
|4
|2
|1
|Herb Jones
|17
|6
|4
|4
|1
|Saddiq Bey
|17
|6
|2
|0
|0
|Jose Alvarado
|10
|3
|6
|1
|1
Três pontos: 7/26 (26.9%) / Alvarado: 2/5
