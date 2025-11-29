Após vitória do Lakers, veja os jogos dos “playoffs” na Copa NBA

Quatro times avançaram às semifinais nos “playoffs” da Copa NBA com 100% de aproveitamentov: Los Angeles Lakers e Oklahoma City Thunder no Oeste e Toronto Raptors e Orlando Magic no Leste. Enquanto o time de Los Angeles bateu o Dallas Mavericks na noite dessa sexta-feira (28) por 129 a 119, o Thunder passou pelo Phoenix Suns por 123 a 119. Por outro lado, a equipe canadense já estava classificada e folgou na última rodada. Já o Magic, superou o Detroit Pistons, líder do Leste, em confronto direto.

No total, todos os oito times que vão aos “playoffs” venceram ao menos três dos quatro jogos na Copa NBA. Algumas equipes caíram com a mesma campanha, como o Memphis Grizzlies, por exemplo. A franquia do Tennessee teve 75% de aproveitamento, mas ficou com um saldo menor que o Suns. Enquanto Phoenix terminou com 31 pontos de diferença, o Grizzlies teve 14.

Como resultado, o Suns volta a enfrentar o Thunder na próxima fase. Já do outro lado da chave no Oeste, o Lakers pega o San Antonio Spurs.

No Leste, o Magic passou em primeiro e vai jogar contra o Miami Heat no confronto da Flórida. Enquanto isso, o Raptors tem jogo diante do Knicks.

Os jogos do Leste (Magic x Heat e Raptors x Knicks) nos “playoffs” da Copa NBA serão no dia 9 de dezembro, uma terça-feira, enquanto os do Oeste (Thunder x Suns e Lakers x Spurs), acontecem no dia seguinte (10). As equipes mandantes serão Magic, Raptors, Thunder e Lakers em partida única. Quem avançar às “finais de conferência”, jogam no dia 13, em Las Vegas. Por fim, a decisão acontece no dia 16, também no estado de Nevada.

É a terceira edição do torneio, que já teve Milwaukee Bucks e Lakers como campeões. O título, no entanto, não garante qualquer vantagem nos playoffs da NBA, que começam apenas em abril de 2026.

Prêmios em dinheiro

Aos times que caíram na fase de grupos da Copa, a NBA pagou US$51.497 a cada um dos jogadores no ano passado. Quem avançou leva US$102.994. Depois, na fase semifinal, ganhou US$205.988. Por fim, os atletas campeões receberam US$514.971.

Vale lembrar que vários jogadores que estão nos “playoffs” da Copa NBA ganham salários mais “modestos”.

No Toronto Raptors, por exemplo, nomes como Sandro Mamukelashvili e Jamal Shead ganham menos de US$2.5 milhões em toda a temporada. Ou seja, algo como US$208 mil por mês. No caso do armador, 26° em assistências (5.5) em toda a NBA, mesmo como reserva, é ainda menos: algo como US$158 mil mensais. Isso, sem contar com impostos e agentes.

Ou seja, a Copa NBA até não rende privilégios em playoffs aos times, mas dá aos jogadores um bom aumento em seus ganhos.

