Jornalista revela se Mavericks planeja troca de Kyrie Irving

Os rumores de troca em torno de Anthony Davis no Mavericks só aumentam, mas pouco se fala em Kyrie Irving. Até dá para entender, pois o craque está lesionado. No entanto, em um processo de reformulação de elenco, o veterano seria mais um atleta indicado a sair, certo? Não é bem assim. Segundo Tim MacMahon, da ESPN, a franquia texana não tem planos de negociá-lo por enquanto.

Continua após a publicidade

“Uma troca por Kyrie não está no topo da lista de prioridades de Dallas, a princípio. Não é algo que tenham interesse agora. Ele acabou de sair do seu contrato para, com isso, poder assinar uma extensão de três anos. Então, as duas partes têm um compromisso longo ainda. Eu posso dizer com segurança que o time não quer negociá-lo nesse momento”, cravou o jornalista.

É verdade que o Mavericks não precisa ter nenhuma pressa para definir os seus planos para Kyrie Irving. Afinal, ele ainda está em processo de recuperação de uma cirurgia nos ligamentos do joelho. A expectativa era que voltasse a jogar ainda na temporada, mas, com os resultados atuais dos texanos, isso mudou. MacMahon aposta que o armador não vai entrar em quadra antes do segundo semestre de 2026.

Continua após a publicidade

“Ele está trabalhando em sua recuperação e tudo vai bem. Mas, em algum momento, a tendência é que todos tenham uma conversa sobre a importância de se cuidar e não voltar nessa temporada. ‘Tire esse ano para preservar o seu corpo’, sabe? Por isso, eu vejo a negociação de Anthony como até provável. Kyrie, por outro lado, é um caso diferente”, reforçou o experiente repórter.

Leia mais sobre Kyrie Irving

Confirmação

MacMahon, aliás, não é o primeiro a sinalizar que o Mavericks não tem interesse em uma troca de Kyrie Irving no momento. Shams Charania, da ESPN, também já havia dito que esse era o caminho mais provável. Mas, na verdade, foi além. Ele apurou que há alguns times monitoram o craque, mas veem o caso como uma situação bem diferente de Anthony Davis.

Continua após a publicidade

“Os rivais estão de olho na situação de Kyrie e fazem sondagens. A sua disponibilidade para jogar ainda nessa temporada, em particular. Mas tudo o que ouço é que Dallas já deixou muito claro para todos que não vai trocá-lo. E a sua recuperação não tem peso nenhum nisso. Eles o veem como uma peça para o futuro da equipe”, contou um dos principais insiders da NBA.

O Mavericks aposta que a presença de Irving é valiosa em uma reconstrução, acima de tudo, como apoio a Cooper Flagg. “Dallas dá valor à liderança dentro e fora de quadra de Kyrie. Mais do que isso, o seu encaixe com Cooper é muito elogiado. Eles sabem que o jovem vai precisar de um grande armador e o veem como a peça certa”, completou o jornalista.

Continua após a publicidade

Estratégia

O Mavericks não começou a temporada com uma reconstrução em mente. Mas, a partir do início de campanha ruim, os planos deram uma guinada. A franquia dispensou o GM Nico Harrison e, por enquanto, ocupa a penúltima posição do Oeste. Foram só cinco vitórias em 19 jogos. MacMahon crê que o time notou que essa é a sua melhor chance de tentar “recomeçar” de baixo.

“Esse é o ano em que Dallas pode ser ‘ruim’, digamos assim. Existe um benefício muito claro, pois eles não têm as suas escolhas de primeira rodada nos próximos drafts. Essa seleção de 2026 é a última TOP 30 que ainda controlam durante o contrato de calouro de Cooper. Por isso, essa é a única temporada em que ainda vale a pena perder”, explicou a referência da ESPN.

Continua após a publicidade

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA