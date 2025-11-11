Mavericks demite GM Nico Harrison

De acordo com Shams Charania, da ESPN, o Dallas Mavericks optou pela demissão do GM Nico Harrison. O jornalista informou, em suas redes sociais, que a franquia vai oficializar a saída do dirigente em reunião na tarde desta terça-feira (11). Além disso, dois nomes já estariam certos para substituí-lo de forma interina no cargo.

Charania revelou que o proprietário do Dallas Mavericks, Patrick Dumont, vai nomear os executivos Michael Finley e Matt Riccardi como líderes interinos de operações de basquete da franquia. Então, Harrison deixa o Mavs após mais de quatro anos no cargo de GM.

Portanto, o Mavericks opta pela saída do GM Nico Harrison nove meses após a polêmica troca que levou Luka Doncic ao Los Angeles Lakers. O executivo era visto com desconfiança desde o acordo que parou a NBA na última trade deadline. Apesar do apoio inicial de Dumont, os péssimos resultados recentes ajudaram a acelerar a mudança.

Vale lembrar que Patrick Dumont se tornou dono majoritário do Mavericks no fim de 2023 e apoiou a troca de Luka Doncic. Ele teria sido convencido por Harrison que era a melhor opção para que o time brigasse por títulos. Mas, o proprietário da franquia admitiu, depois, que estava arrependido do acordo.

A troca que tirou Luka Doncic, um dos maiores nomes do Mavericks nos últimos anos, fez com que chegasse Anthony Davis ao time. A contratação do ala-pivô teria sido opção de Nico Harrison. Sobretudo, pelo seu discurso de que “defesas ganham títulos”. Além disso, havia um temor sobre a forma física do astro esloveno.

No entanto, Davis se lesionou logo no jogo de estreia por Dallas. Portanto, a insatisfação da torcida aumentou. Afinal, um dos principais argumentos era a falta de confiança no físico de Doncic. Enquanto isso, o novo reforço virou desfalque logo na primeira partida. Ao mesmo tempo, o Mavs vinha da disputa de finais da NBA sob o comando do armador. Algo que tornou a decisão ainda mais polêmica.

A decisão do GM do Mavericks provocou protestos de torcedores do lado de fora do American Airlines Center na noite do acordo e antes do próximo jogo em casa. Aliás, a indignação nunca acabou. Isso porque gritos de “Fora Nico!” têm sido ouvidos desde então nas partidas em casa do time. Incluindo a derrota de segunda-feira para o Milwaukee Bucks.

Durante os mais de quatro anos de Harrison na equipe, o Dallas Mavericks teve um retrospecto de 182 vitórias e 157 derrotas, com destaque para as campanhas até as finais da Conferência Oeste em 2022 e as finais da NBA em 2024. Nos jogos de fase regular em que Doncic atuou, o Mavs teve 135 vitórias e 88 derrotas. Nos demais jogos, foram 47 triunfos e 69 reveses.

Por outro lado, o início de 2025/26 do Mavericks é muito ruim. Isso porque a equipe está na penúltima posição do Oeste. Até agora, são apenas três vitórias em 11 jogos. Essa campanha, portanto, teria sido a “gota d’água” para demissão de Nico Harrison da franquia.

