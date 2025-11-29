Austin Reaves e Luka Doncic dão show e Lakers bate Mavericks

Luka Doncic e Austin Reaves tiveram atuações de gala na vitória do Los Angeles Lakers sobre o Dallas Mavericks, 129 a 119, nesta sexta-feira (28). Os craques combinaram para incríveis 78 pontos. Enquanto isso, a partida ficou marcada pelo primeiro encontro entre os times desde a demissão de Nico Harrison e também teve o retorno de lesão de Anthony Davis. O astro jogou pela primeira vez contra o ex-time na Califórnia.
Da mesma forma dos encontros desde a troca de Luka Doncic, o Lakers venceu o Mavericks. O armador tem médias próximas a triplo-duplo e com 33 pontos nos três confrontos contra Dallas. O show com Austin Reaves hoje virou até recorde: a dupla se tornou a primeira a marcar pelo menos 35 pontos com 75% de eficiência nos arremessos em um mesmo jogo na história da franquia.
O Los Angeles Lakers segue seu ótimo momento. Afinal, são seis vitórias seguidas. Quatro delas, aliás, desde que LeBron James retornou de sua lesão no nervo ciático. O time não perdeu com o veterano em quadra em 2025/26. Assim, chegou a 14 vitórias em 18 partidas e assumiu a segunda posição do Oeste de maneira isolada. Agora, está atrás apenas do atual campeão Oklahoma City Thunder. O próximo duelo é no domingo (30), contra o New Orleans Pelicans.
Enquanto isso, o Dallas Mavericks vive o momento totalmente oposto. A equipe chegou a terceira derrota consecutiva na temporada e a oitava nos últimos dez jogos. Mais uma vez a perda foi de forma apertada. Em sete das oito partidas, o time foi derrotado por dez ou menos pontos de vantagem. Assim, os texanos estão na 13ª posição da conferência, igualado ao Sacramento Kings. Dallas volta a jogar neste sábado (19) contra o Los Angeles Clippers.
Escalações
A equipe de Los Angeles contou com o importante retorno de Deandre Ayton nesta sexta-feira (28). Assim, o único desfalque importante na equipe de JJ Redick foi o especialista defensivo Marcus Smart. Assim, a equipe titular do Lakers esteve em seu padrão de 2025/26 para o duelo com o Mavericks: Luka Doncic, Austin Reaves, Rui Hachimura, LeBron James e Deandre Ayton.
Do mesmo modo, o Dallas Mavericks contou com a tão aguardada volta de Anthony Davis na NBA. O astro não atuava há um mês, com um problema na panturrilha. Então, as únicas baixas da equipe foram Dereck Lively II que segue com problemas no pé, além de Dante Exum e Kyrie Irving que não estrearam em 2025/26. O time titular de Jason Kidd teve: Ryan Nembhard, Max Christie, Cooper Flagg, PJ Washington e Anthony Davis.
Aliás, vale destacar uma decisão de Jason Kidd. D’Angelo Russell não atuou por um segundo sequer. Foi a primeira vez que isso aconteceu na carreira do armador.
Destaques
Apesar da alta eficiência ofensiva que o jogo teve, a partida começou em ritmo mais lento. Dallas, por exemplo, marcou só 22 pontos no primeiro período, cometendo muitos turnovers. Do lado do Lakers, filme repetido: Luka Doncic começou muito agressivo e puniu o Mavericks. Foram dez pontos para ele, de um time que controlou as ações mas também cometeu alguns erros e conseguiu poucos lances-livres.
As rédeas eram do time de Los Angeles até ali. Mas tudo mudou justamente quando os texanos passaram a controlar essas batalhas de volume. Os donos da casa cometeram seis turnovers apenas no segundo quarto, enquanto Dallas teve só um. Nos rebotes ofensivos, a vantagem também foi grande. Os visitantes tiveram quatro e não cederam nenhum.
Mas apesar de tudo isso, o poder de fogo de Los Angeles apareceu. Sobretudo, na capacidade de obter lances-livres. Foram dez apenas no segundo período. Isso manteve o time em alta na pontuação, com Austin Reaves começando seu show e chegando a 19 pontos antes do intervalo. Em Dallas, a produção coletiva e melhor distribuição com Cooper Flagg e Ryan Nembhard criavam muitas bolas de três livres. Foram cinco conversões só no segundo quarto.
Por fim, foi o Mavericks que terminou vencendo no primeiro tempo por 62 a 60 contra o Lakers de Luka Doncic.
No segundo tempo, o tiroteio ofensivo continuou. Mas o perfil da produção de Los Angeles, mudou. O Lakers conseguia envolver mais os companheiros além da dupla Luka e Reaves, ou além dos pivôs que se aproveitavam dos dois no jogo de dupla. Rui Hachimura e LeBron James, que somaram apenas dois pontos até o intervalo, passaram a produzir.
Enquanto isso, Cooper Flagg dava as cartas no ataque texano. Não exatamente com pontuação em si. Isso porque teve 13 pontos em 11 arremessos. Mas, sua capacidade de criar se complementou muito bem a capacidade de Ryan Nembhard e Brandon Williams. Dallas continuou coletivo e acertando bolas de três. Mas teve poucas respostas defensivas para uma produção mais uniforme dos mandantes, que foram para o último quarto com uma vantagem de quatro pontos.
No começo do último período, Anthony Davis liderou boa sequência dos dois lados da quadra. Foi seu momento de maior domínio no jogo. Fechando o aro na defesa e muito ativo nos bloqueios ofensivos, ele chegou a virar o jogo em um 110 x 109. PJ Washington, aliás, também se destacava. Mas quando Davis precisou sair da quadra por conta de seu limite de minutos, a defesa texana voltou a ter dificuldades para impactar o ataque rival.
Por fim, Austin Reaves foi decisivo em mais um último quarto. O ala-armador marcou dez pontos apenas na última parcial e foi o cestinha de Los Angeles no jogo com 38 pontos. Ele e Luka Doncic somaram 73 na vitória do Lakers sobre o Mavericks.
(5-15) Dallas Mavericks 119 x 129 Los Angeles Lakers (14-4)
Mavericks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|PJ Washington
|22
|9
|1
|1
|1
|Ryan Nembhard
|17
|2
|4
|1
|0
|Naji Marshall
|16
|7
|2
|1
|0
|Cooper Flagg
|13
|7
|11
|3
|0
|Anthony Davis
|12
|5
|5
|0
|3
Três pontos: 14/32 (43.8%) / Nembhard: 3/5
Lakers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Austin Reaves
|38
|8
|3
|0
|0
|Luka Doncic
|35
|5
|11
|0
|1
|Deandre Ayton
|17
|8
|2
|1
|2
|Rui Hachimura
|14
|4
|0
|1
|0
|LeBron James
|13
|5
|7
|1
|0
Três pontos: 18/35 (51.4%) / Reaves: 6/8
Outros jogos da rodada
Além da vitória do Lakers de Luka Doncic sobre o Mavericks de Anthony Davis, a rodada desta sexta-feira ainda contou com mais dez partidas e definições na Copa da NBA.
O líder do Leste perdeu outra vez. Após sua sequência histórica, o Detroit Pistons perdeu pela segunda vez seguida, dessa vez para o Orlando Magic. Aliás, outro jogo dramático, com alguns erros decisivos de um Cade Cunningham exausto, que fez triplo-duplo de 39 pontos. Porém, Desmond Bane brilhou para a vitória da equipe da Flórida. Em jogo de lanternas, o Indiana Pacers atropelou o Washington Wizards.
O Atlanta Hawks venceu o Cleveland Cavaliers em mais uma atuação estupenda de Jalen Johnson e Nickeil Alexander-Walker. Donovan Mitchell marcou 42 pontos, mas não foram suficientes. Os dois times, mesmo assim, foram eliminados. Em outro duelo de eliminados, o Philadelphia 76ers venceu o Brooklyn Nets, com ótimo desempenho da dupla Tyrese Maxey e Jared McCain.
Em jogo decisivo para a Copa da NBA, o New York Knicks bateu o Milwaukee Bucks em jogo que marcou o retorno de Giannis Antetokounmpo. Jalen Brunson fez 37 pontos e garantiu o time de New York na próxima fase, eliminando o rival. Em outro jogo do Leste, Brandon Miller brilhou na vitória do Charlotte Hornets sobre o Chicago Bulls, que segue em má fase.
Oeste
O Phoenix Suns até ameaçou, mas o Oklahoma City Thunder venceu, manteve sua sequência de vitórias e se classificou para o mata-mata da Copa da NBA. Aliás, o time do Arizona também, apesar da derrota. A partida marcou a estreia de Jalen Williams em 2025/26. Além disso, o Utah Jazz bateu o Sacramento Kings em Salt Lake City em grande jogo de Keyonte George e Lauri Markkanen.
O San Antonio Spurs conseguiu uma virada incrível contra o Denver Nuggets em pleno Colorado. Grande jogo de um time texano que segue sem Victor Wembanyama e ainda assim, segue vencendo. Devin Vassell foi decisivo. Por fim, o Memphis Grizzlies afundou o Los Angeles Clippers em ainda mais crise e segue em sua boa fase recente, vencendo o rival em pleno Intuit Dome. Jaren Jackson Jr foi o cestinha.
(12-8) Cleveland Cavaliers 123 x 130 Atlanta Hawks (12-8)
Cavaliers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Donovan Mitchell
|42
|3
|3
|1
|0
|Evan Mobley
|20
|14
|7
|2
|2
|De’Andre Hunter
|16
|4
|1
|2
|0
|Darius Garland
|15
|5
|10
|1
|0
|Jaylon Tyson
|9
|2
|1
|3
|0
Três pontos: 17/39 (43.8%) / Mitchell: 7/15
Hawks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Nickeil Alexander-Walker
|30
|3
|1
|1
|1
|Jalen Johnson
|29
|12
|12
|2
|0
|Onyeka Okongwu
|18
|7
|4
|2
|2
|Vit Krejci
|14
|2
|3
|2
|0
|Dyson Daniels
|10
|8
|9
|3
|0
Três pontos: 16/43 (37.2%) / Alexander-Walker: 5/13
(10-8) Philadelphia 76ers 115 x 103 Brooklyn Nets (3-15)
76ers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Tyrese Maxey
|22
|9
|7
|1
|1
|Jared McCain
|20
|4
|1
|5
|0
|Quentin Grimes
|19
|3
|9
|2
|0
|Paul George
|14
|3
|2
|2
|0
|Adem Bona
|13
|6
|0
|0
|3
Três pontos: 11/37 (29.7%) / McCain: 4/10
Nets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Egor Demin
|23
|9
|5
|1
|2
|Noah Clowney
|16
|7
|3
|1
|2
|Tyrese Martin
|16
|2
|2
|1
|0
|Terance Mann
|14
|4
|6
|0
|0
|Nic Claxton
|12
|6
|1
|1
|1
Três pontos: 13/43 (30.2%) / Demin: 5/14
(9-9) Chicago Bulls 116 x 123 Charlotte Hornets (5-14)
Bulls
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Josh Giddey
|25
|11
|9
|1
|0
|Coby White
|25
|2
|4
|0
|0
|Tre Jones
|16
|1
|4
|5
|1
|Nikola Vucevic
|13
|14
|3
|1
|0
|Kevin Huerter
|11
|2
|4
|0
|0
Três pontos: 8/36 (22.2%) / Giddey: 3/7
Hornets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Brandon Miller
|27
|5
|1
|0
|3
|Miles Bridges
|22
|8
|7
|0
|2
|Collin Sexton
|21
|4
|3
|1
|2
|LaMelo Ball
|16
|7
|8
|2
|0
|Kon Knueppel
|12
|5
|4
|1
|0
Três pontos: 15/45 (33.3%) / Miller: 5/11
(12-8) Orlando Magic 112 x 109 Detroit Pistons (15-4)
Magic
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Desmond Bane
|37
|8
|2
|1
|2
|Franz Wagner
|21
|7
|1
|3
|0
|Anthony Black
|16
|4
|4
|3
|1
|Jalen Suggs
|14
|4
|1
|4
|1
|Wendell Carter Jr.
|8
|11
|3
|1
|1
Três pontos: 5/30 (16.7%) / Carter: 2/4
Pistons
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Cade Cunningham
|39
|13
|11
|0
|0
|Tobias Harris
|18
|5
|1
|0
|0
|Jalen Duren
|16
|12
|2
|1
|4
|Duncan Robinson
|9
|1
|3
|3
|0
|Ausar Thompson
|8
|7
|2
|1
|0
Três pontos: 11/28 (39.3%) / Cunningham: 4/7
(2-16) Washington Wizards 86 x 119 Indiana Pacers (3-16)
Wizards
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Alex Sarr
|24
|9
|1
|2
|2
|Khris Middleton
|12
|6
|4
|0
|1
|Bilal Coulibaly
|11
|4
|2
|1
|1
|CJ McCollum
|11
|1
|2
|2
|0
|Bub Carrington
|6
|7
|3
|0
|0
Três pontos: 7/32 (21.9%) / Coulibaly: 2/5
Pacers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Pascal Siakam
|24
|11
|1
|2
|1
|Bennedict Mathurin
|20
|2
|4
|1
|0
|TJ McConnell
|14
|4
|8
|1
|1
|Jay Huff
|12
|6
|2
|0
|4
|Jarace Walker
|10
|7
|1
|0
|1
Três pontos: 13/34 (38.2%) / Sheppard: 3/4
(8-12) Milwaukee Bucks 109 x 118 New York Knicks (12-6)
Bucks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Giannis Antetokounmpo
|30
|15
|8
|1
|0
|Kyle Kuzma
|20
|4
|3
|2
|0
|AJ Green
|18
|5
|1
|2
|0
|Ryan Rollins
|13
|5
|6
|2
|2
|Myles Turner
|10
|3
|1
|1
|2
Três pontos: 18/41 (43.9%) / Green: 6/12
Knicks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jalen Brunson
|37
|1
|5
|1
|0
|Josh Hart
|19
|15
|7
|3
|0
|Miles McBride
|19
|2
|1
|0
|0
|Mikal Bridges
|14
|4
|2
|2
|1
|Karl-Anthony Towns
|9
|10
|4
|0
|1
Três pontos: 14/34 (41.2%) / McBride: 5/7
(12-8) Phoenix Suns 119 x 123 Oklahoma City Thunder (19-1)
Suns
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Collin Gillespie
|24
|3
|4
|1
|0
|Devin Booker
|21
|8
|6
|1
|1
|Dillon Brooks
|19
|3
|2
|2
|0
|Jordan Goodwin
|14
|5
|2
|1
|0
|Mark Williams
|13
|14
|0
|0
|0
Três pontos: 15/44 (34.1%) / Gillespie: 6/11
Thunder
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Shai Gilgeous-Alexander
|37
|3
|8
|1
|0
|Chet Holmgren
|23
|8
|1
|0
|0
|Cason Wallace
|14
|4
|3
|1
|0
|Jaylin Williams
|14
|4
|0
|0
|0
|Jalen Williams
|11
|4
|8
|2
|1
Três pontos: 15/32 (46.9%) / Shai: 3/5
(13-5) San Antonio Spurs 139 x 136 Denver Nuggets (13-5)
Spurs
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Devin Vassell
|35
|3
|2
|1
|0
|Julian Champagnie
|25
|10
|2
|1
|2
|De’Aaron Fox
|15
|1
|12
|1
|1
|Keldon Johnson
|14
|8
|2
|0
|0
|Luke Kornet
|12
|6
|2
|0
|2
Três pontos: 17/42 (40.5%) / Vassell: 7/9
Nuggets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jamal Murray
|37
|4
|7
|0
|1
|Cam Johnson
|28
|6
|1
|2
|1
|Nikola Jokic
|21
|9
|10
|1
|1
|Peyton Watson
|15
|6
|3
|1
|1
|Tim Hardaway Jr.
|15
|2
|1
|0
|0
Três pontos: 16/39 (41%) / Johnson: 6/9
(5-15) Sacramento Kings 119 x 128 Utah Jazz (6-12)
Kings
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Zach LaVine
|34
|2
|6
|0
|0
|Keegan Murray
|23
|10
|3
|3
|1
|Maxime Raynaud
|19
|4
|0
|0
|1
|Russell Westbrook
|16
|12
|14
|4
|0
|DeMar DeRozan
|16
|2
|3
|1
|0
Três pontos: 10/29 (34.5%) / LaVine: 4/9
Jazz
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Keyonte George
|31
|5
|6
|0
|1
|Lauri Markkanen
|28
|7
|2
|0
|0
|Brice Sensabaugh
|20
|3
|0
|1
|1
|Jusuf Nurkic
|9
|11
|9
|3
|0
|Isaiah Collier
|9
|1
|7
|0
|2
Três pontos: 13/40 (32.5%) / George: 4/9
(8-12) Memphis Grizzlies 112 x 107 Los Angeles Clippers (5-14)
Grizzlies
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jaren Jackson Jr.
|24
|2
|2
|0
|0
|Vince Williams Jr.
|16
|1
|5
|1
|1
|Santi Aldama
|13
|7
|5
|0
|0
|Jaylen Wells
|13
|6
|2
|1
|0
|Zach Edey
|5
|19
|2
|0
|3
Três pontos: 17/40 (42.5%) / KCP: 4/7
Clippers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Kawhi Leonard
|39
|3
|0
|1
|0
|James Harden
|23
|7
|11
|2
|0
|Kris Dunn
|11
|7
|1
|5
|0
|John Collins
|10
|7
|0
|0
|1
|Ivica Zubac
|9
|12
|5
|0
|2
Três pontos: 12/38 (31.6%) / Harden: 4/13
