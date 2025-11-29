Austin Reaves e Luka Doncic dão show e Lakers bate Mavericks

Rodada desta sexta-feira ainda contou com mais dez partidas

Luka Doncic Lakers Mavericks Fonte: Reprodução / X

Luka Doncic e Austin Reaves tiveram atuações de gala na vitória do Los Angeles Lakers sobre o Dallas Mavericks, 129 a 119, nesta sexta-feira (28). Os craques combinaram para incríveis 78 pontos. Enquanto isso, a partida ficou marcada pelo primeiro encontro entre os times desde a demissão de Nico Harrison e também teve o retorno de lesão de Anthony Davis. O astro jogou pela primeira vez contra o ex-time na Califórnia.

Continua após a publicidade

Da mesma forma dos encontros desde a troca de Luka Doncic, o Lakers venceu o Mavericks. O armador tem médias próximas a triplo-duplo e com 33 pontos nos três confrontos contra Dallas. O show com Austin Reaves hoje virou até recorde: a dupla se tornou a primeira a marcar pelo menos 35 pontos com 75% de eficiência nos arremessos em um mesmo jogo na história da franquia.

O Los Angeles Lakers segue seu ótimo momento. Afinal, são seis vitórias seguidas. Quatro delas, aliás, desde que LeBron James retornou de sua lesão no nervo ciático. O time não perdeu com o veterano em quadra em 2025/26. Assim, chegou a 14 vitórias em 18 partidas e assumiu a segunda posição do Oeste de maneira isolada. Agora, está atrás apenas do atual campeão Oklahoma City Thunder. O próximo duelo é no domingo (30), contra o New Orleans Pelicans.

Continua após a publicidade

Enquanto isso, o Dallas Mavericks vive o momento totalmente oposto. A equipe chegou a terceira derrota consecutiva na temporada e a oitava nos últimos dez jogos. Mais uma vez a perda foi de forma apertada. Em sete das oito partidas, o time foi derrotado por dez ou menos pontos de vantagem. Assim, os texanos estão na 13ª posição da conferência, igualado ao Sacramento Kings. Dallas volta a jogar neste sábado (19) contra o Los Angeles Clippers.

Escalações

A equipe de Los Angeles contou com o importante retorno de Deandre Ayton nesta sexta-feira (28). Assim, o único desfalque importante na equipe de JJ Redick foi o especialista defensivo Marcus Smart. Assim, a equipe titular  do Lakers esteve em seu padrão de 2025/26 para o duelo com o Mavericks: Luka Doncic, Austin Reaves, Rui Hachimura, LeBron James e Deandre Ayton.

Continua após a publicidade

Do mesmo modo, o Dallas Mavericks contou com a tão aguardada volta de Anthony Davis na NBA. O astro não atuava há um mês, com um problema na panturrilha. Então, as únicas baixas da equipe foram Dereck Lively II que segue com problemas no pé, além de Dante Exum e Kyrie Irving que não estrearam em 2025/26. O time titular de Jason Kidd teve: Ryan Nembhard, Max Christie, Cooper Flagg, PJ Washington e Anthony Davis.

Aliás, vale destacar uma decisão de Jason Kidd. D’Angelo Russell não atuou por um segundo sequer. Foi a primeira vez que isso aconteceu na carreira do armador.

Continua após a publicidade

Destaques

Apesar da alta eficiência ofensiva que o jogo teve, a partida começou em ritmo mais lento. Dallas, por exemplo, marcou só 22 pontos no primeiro período, cometendo muitos turnovers. Do lado do Lakers, filme repetido: Luka Doncic começou muito agressivo e puniu o Mavericks. Foram dez pontos para ele, de um time que controlou as ações mas também cometeu alguns erros e conseguiu poucos lances-livres.

As rédeas eram do time de Los Angeles até ali. Mas tudo mudou justamente quando os texanos passaram a controlar essas batalhas de volume. Os donos da casa cometeram seis turnovers apenas no segundo quarto, enquanto Dallas teve só um. Nos rebotes ofensivos, a vantagem também foi grande. Os visitantes tiveram quatro e não cederam nenhum.

Continua após a publicidade

Mas apesar de tudo isso, o poder de fogo de Los Angeles apareceu. Sobretudo, na capacidade de obter lances-livres. Foram dez apenas no segundo período. Isso manteve o time em alta na pontuação, com Austin Reaves começando seu show e chegando a 19 pontos antes do intervalo. Em Dallas, a produção coletiva e melhor distribuição com Cooper Flagg e Ryan Nembhard criavam muitas bolas de três livres. Foram cinco conversões só no segundo quarto.

Por fim, foi o Mavericks que terminou vencendo no primeiro tempo por 62 a 60 contra o Lakers de Luka Doncic.

Leia mais!

No segundo tempo, o tiroteio ofensivo continuou. Mas o perfil da produção de Los Angeles, mudou. O Lakers conseguia envolver mais os companheiros além da dupla Luka e Reaves, ou além dos pivôs que se aproveitavam dos dois no jogo de dupla. Rui Hachimura e LeBron James, que somaram apenas dois pontos até o intervalo, passaram a produzir.

Continua após a publicidade

Enquanto isso, Cooper Flagg dava as cartas no ataque texano. Não exatamente com pontuação em si. Isso porque teve 13 pontos em 11 arremessos. Mas, sua capacidade de criar se complementou muito bem a capacidade de Ryan Nembhard e Brandon Williams. Dallas continuou coletivo e acertando bolas de três. Mas teve poucas respostas defensivas para uma produção mais uniforme dos mandantes, que foram para o último quarto com uma vantagem de quatro pontos.

No começo do último período, Anthony Davis liderou boa sequência dos dois lados da quadra. Foi seu momento de maior domínio no jogo. Fechando o aro na defesa e muito ativo nos bloqueios ofensivos, ele chegou a virar o jogo em um 110 x 109. PJ Washington, aliás, também se destacava. Mas quando Davis precisou sair da quadra por conta de seu limite de minutos, a defesa texana voltou a ter dificuldades para impactar o ataque rival.

Continua após a publicidade

Por fim, Austin Reaves foi decisivo em mais um último quarto. O ala-armador marcou dez pontos apenas na última parcial e foi o cestinha de Los Angeles no jogo com 38 pontos. Ele e Luka Doncic somaram 73 na vitória do Lakers sobre o Mavericks.

(5-15) Dallas Mavericks 119 x 129 Los Angeles Lakers (14-4)

Mavericks

Jogador PTS REB AST STL BLK
PJ Washington 22 9 1 1 1
Ryan Nembhard 17 2 4 1 0
Naji Marshall 16 7 2 1 0
Cooper Flagg 13 7 11 3 0
Anthony Davis 12 5 5 0 3

Três pontos: 14/32 (43.8%) / Nembhard: 3/5

Continua após a publicidade

Lakers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Austin Reaves 38 8 3 0 0
Luka Doncic 35 5 11 0 1
Deandre Ayton 17 8 2 1 2
Rui Hachimura 14 4 0 1 0
LeBron James 13 5 7 1 0

Três pontos: 18/35 (51.4%) / Reaves: 6/8

Continua após a publicidade

Outros jogos da rodada

Além da vitória do Lakers de Luka Doncic sobre o Mavericks de Anthony Davis, a rodada desta sexta-feira ainda contou com mais dez partidas e definições na Copa da NBA.

O líder do Leste perdeu outra vez. Após sua sequência histórica, o Detroit Pistons perdeu pela segunda vez seguida, dessa vez para o Orlando Magic. Aliás, outro jogo dramático, com alguns erros decisivos de um Cade Cunningham exausto, que fez triplo-duplo de 39 pontos. Porém, Desmond Bane brilhou para a vitória da equipe da Flórida. Em jogo de lanternas, o Indiana Pacers atropelou o Washington Wizards.

Continua após a publicidade

O Atlanta Hawks venceu o Cleveland Cavaliers em mais uma atuação estupenda de Jalen Johnson e Nickeil Alexander-Walker. Donovan Mitchell marcou 42 pontos, mas não foram suficientes. Os dois times, mesmo assim, foram eliminados. Em outro duelo de eliminados, o Philadelphia 76ers venceu o Brooklyn Nets, com ótimo desempenho da dupla Tyrese Maxey e Jared McCain.

Em jogo decisivo para a Copa da NBA, o New York Knicks bateu o Milwaukee Bucks em jogo que marcou o retorno de Giannis Antetokounmpo. Jalen Brunson fez 37 pontos e garantiu o time de New York na próxima fase, eliminando o rival. Em outro jogo do Leste, Brandon Miller brilhou na vitória do Charlotte Hornets sobre o Chicago Bulls, que segue em má fase.

Continua após a publicidade

Oeste

O Phoenix Suns até ameaçou, mas o Oklahoma City Thunder venceu, manteve sua sequência de vitórias e se classificou para o mata-mata da Copa da NBA. Aliás, o time do Arizona também, apesar da derrota. A partida marcou a estreia de Jalen Williams em 2025/26. Além disso, o Utah Jazz bateu o Sacramento Kings em Salt Lake City em grande jogo de Keyonte George e Lauri Markkanen.

O San Antonio Spurs conseguiu uma virada incrível contra o Denver Nuggets em pleno Colorado. Grande jogo de um time texano que segue sem Victor Wembanyama e ainda assim, segue vencendo. Devin Vassell foi decisivo. Por fim, o Memphis Grizzlies afundou o Los Angeles Clippers em ainda mais crise e segue em sua boa fase recente, vencendo o rival em pleno Intuit Dome. Jaren Jackson Jr foi o cestinha.

Continua após a publicidade

(12-8) Cleveland Cavaliers 123 x 130 Atlanta Hawks (12-8)

Cavaliers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Donovan Mitchell 42 3 3 1 0
Evan Mobley 20 14 7 2 2
De’Andre Hunter 16 4 1 2 0
Darius Garland 15 5 10 1 0
Jaylon Tyson 9 2 1 3 0

Três pontos: 17/39 (43.8%) / Mitchell: 7/15

Continua após a publicidade

Hawks

Jogador PTS REB AST STL BLK
Nickeil Alexander-Walker 30 3 1 1 1
Jalen Johnson 29 12 12 2 0
Onyeka Okongwu 18 7 4 2 2
Vit Krejci 14 2 3 2 0
Dyson Daniels 10 8 9 3 0

Três pontos: 16/43 (37.2%) / Alexander-Walker: 5/13

Continua após a publicidade

(10-8) Philadelphia 76ers 115 x 103 Brooklyn Nets (3-15)

76ers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Tyrese Maxey 22 9 7 1 1
Jared McCain 20 4 1 5 0
Quentin Grimes 19 3 9 2 0
Paul George 14 3 2 2 0
Adem Bona 13 6 0 0 3

Três pontos: 11/37 (29.7%) / McCain: 4/10

Continua após a publicidade

Nets

Jogador PTS REB AST STL BLK
Egor Demin 23 9 5 1 2
Noah Clowney 16 7 3 1 2
Tyrese Martin 16 2 2 1 0
Terance Mann 14 4 6 0 0
Nic Claxton 12 6 1 1 1

Três pontos: 13/43 (30.2%) / Demin: 5/14

Continua após a publicidade

(9-9) Chicago Bulls 116 x 123 Charlotte Hornets (5-14)

Bulls

Jogador PTS REB AST STL BLK
Josh Giddey 25 11 9 1 0
Coby White 25 2 4 0 0
Tre Jones 16 1 4 5 1
Nikola Vucevic 13 14 3 1 0
Kevin Huerter 11 2 4 0 0

Três pontos: 8/36 (22.2%) / Giddey: 3/7

Continua após a publicidade

Hornets

Jogador PTS REB AST STL BLK
Brandon Miller 27 5 1 0 3
Miles Bridges 22 8 7 0 2
Collin Sexton 21 4 3 1 2
LaMelo Ball 16 7 8 2 0
Kon Knueppel 12 5 4 1 0

Três pontos: 15/45 (33.3%) / Miller: 5/11

Continua após a publicidade

(12-8) Orlando Magic 112 x 109 Detroit Pistons (15-4)

Magic

Jogador PTS REB AST STL BLK
Desmond Bane 37 8 2 1 2
Franz Wagner 21 7 1 3 0
Anthony Black 16 4 4 3 1
Jalen Suggs 14 4 1 4 1
Wendell Carter Jr. 8 11 3 1 1

Três pontos: 5/30 (16.7%) / Carter: 2/4

Continua após a publicidade

Pistons

Jogador PTS REB AST STL BLK
Cade Cunningham 39 13 11 0 0
Tobias Harris 18 5 1 0 0
Jalen Duren 16 12 2 1 4
Duncan Robinson 9 1 3 3 0
Ausar Thompson 8 7 2 1 0

Três pontos: 11/28 (39.3%) / Cunningham: 4/7

Continua após a publicidade

(2-16) Washington Wizards 86 x 119 Indiana Pacers (3-16)

Wizards

Jogador PTS REB AST STL BLK
Alex Sarr 24 9 1 2 2
Khris Middleton 12 6 4 0 1
Bilal Coulibaly 11 4 2 1 1
CJ McCollum 11 1 2 2 0
Bub Carrington 6 7 3 0 0

Três pontos: 7/32 (21.9%) / Coulibaly: 2/5

Continua após a publicidade

Pacers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Pascal Siakam 24 11 1 2 1
Bennedict Mathurin 20 2 4 1 0
TJ McConnell 14 4 8 1 1
Jay Huff 12 6 2 0 4
Jarace Walker 10 7 1 0 1

Três pontos: 13/34 (38.2%) / Sheppard: 3/4

Continua após a publicidade

(8-12) Milwaukee Bucks 109 x 118 New York Knicks (12-6)

Bucks

Jogador PTS REB AST STL BLK
Giannis Antetokounmpo 30 15 8 1 0
Kyle Kuzma 20 4 3 2 0
AJ Green 18 5 1 2 0
Ryan Rollins 13 5 6 2 2
Myles Turner 10 3 1 1 2

Três pontos: 18/41 (43.9%) / Green: 6/12

Continua após a publicidade

Knicks

Jogador PTS REB AST STL BLK
Jalen Brunson 37 1 5 1 0
Josh Hart 19 15 7 3 0
Miles McBride 19 2 1 0 0
Mikal Bridges 14 4 2 2 1
Karl-Anthony Towns 9 10 4 0 1

Três pontos: 14/34 (41.2%) / McBride: 5/7

Continua após a publicidade

(12-8) Phoenix Suns 119 x 123 Oklahoma City Thunder (19-1)

Suns

Jogador PTS REB AST STL BLK
Collin Gillespie 24 3 4 1 0
Devin Booker 21 8 6 1 1
Dillon Brooks 19 3 2 2 0
Jordan Goodwin 14 5 2 1 0
Mark Williams 13 14 0 0 0

Três pontos: 15/44 (34.1%) / Gillespie: 6/11

Continua após a publicidade

Thunder

Jogador PTS REB AST STL BLK
Shai Gilgeous-Alexander 37 3 8 1 0
Chet Holmgren 23 8 1 0 0
Cason Wallace 14 4 3 1 0
Jaylin Williams 14 4 0 0 0
Jalen Williams 11 4 8 2 1

Três pontos: 15/32 (46.9%) / Shai: 3/5

Continua após a publicidade

(13-5) San Antonio Spurs 139 x 136 Denver Nuggets (13-5)

Spurs

Jogador PTS REB AST STL BLK
Devin Vassell 35 3 2 1 0
Julian Champagnie 25 10 2 1 2
De’Aaron Fox 15 1 12 1 1
Keldon Johnson 14 8 2 0 0
Luke Kornet 12 6 2 0 2

Três pontos: 17/42 (40.5%) / Vassell: 7/9

Continua após a publicidade

Nuggets

Jogador PTS REB AST STL BLK
Jamal Murray 37 4 7 0 1
Cam Johnson 28 6 1 2 1
Nikola Jokic 21 9 10 1 1
Peyton Watson 15 6 3 1 1
Tim Hardaway Jr. 15 2 1 0 0

Três pontos: 16/39 (41%) / Johnson: 6/9

Continua após a publicidade

(5-15) Sacramento Kings 119 x 128 Utah Jazz (6-12)

Kings

Jogador PTS REB AST STL BLK
Zach LaVine 34 2 6 0 0
Keegan Murray 23 10 3 3 1
Maxime Raynaud 19 4 0 0 1
Russell Westbrook 16 12 14 4 0
DeMar DeRozan 16 2 3 1 0

Três pontos: 10/29 (34.5%) / LaVine: 4/9

Continua após a publicidade

Jazz

Jogador PTS REB AST STL BLK
Keyonte George 31 5 6 0 1
Lauri Markkanen 28 7 2 0 0
Brice Sensabaugh 20 3 0 1 1
Jusuf Nurkic 9 11 9 3 0
Isaiah Collier 9 1 7 0 2

Três pontos: 13/40 (32.5%) / George: 4/9

Continua após a publicidade

(8-12) Memphis Grizzlies 112 x 107 Los Angeles Clippers (5-14)

Grizzlies

Jogador PTS REB AST STL BLK
Jaren Jackson Jr. 24 2 2 0 0
Vince Williams Jr. 16 1 5 1 1
Santi Aldama 13 7 5 0 0
Jaylen Wells 13 6 2 1 0
Zach Edey 5 19 2 0 3

Três pontos: 17/40 (42.5%) / KCP: 4/7

Continua após a publicidade

Clippers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Kawhi Leonard 39 3 0 1 0
James Harden 23 7 11 2 0
Kris Dunn 11 7 1 5 0
John Collins 10 7 0 0 1
Ivica Zubac 9 12 5 0 2

Três pontos: 12/38 (31.6%) / Harden: 4/13

Continua após a publicidade

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA

Continua após a publicidade

Últimas Notícias

Últimas Notícias Thumbnail
Após vitória do Lakers, veja os jogos dos “playoffs” na Copa NBA
Últimas Notícias Thumbnail
Austin Reaves e Luka Doncic dão show e Lakers bate Mavericks
Últimas Notícias Thumbnail
NBA: Luka Doncic motivou troca de quadra do Lakers
Comentários
© Copyright 2007 - 2024 - jumperbrasil.com.br - Todos os direitos reservados.