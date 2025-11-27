Reed Sheppard ofusca Stephen Curry e Rockets bate Warriors

Em noite apagada de Stephen Curry, o jovem Reed Sheppard comandou grande vitória do Houston Rockets sobre o Golden State Warriors, por 104 a 100, nesta quarta-feira (26). Isso porque o armador bateu o recorde de pontos de sua carreira, com 31, e liderou a virada do time texano, que chegou a estar perdendo por 14 pontos. Por outro lado, Curry teve atuação abaixo e ainda deixou a quadra nos segundos finais com dores.
Após um primeiro ano de pouco espaço, Reed Sheppard parece cada vez mais à vontade no Rockets, a ponto de ser o principal nome de um duelo contra Stephen Curry e o Warriors. O jovem tem feito ótimos jogos. Aliás, o desta noite, foi o terceiro em que ele superou os 20 pontos na atual temporada. Ganhando chance no quinteto titular, ele foi o grande nome da sua equipe.
Então, o Houston Rockets segue com ótima campanha. Afinal, são 12 vitórias em 16 partidas. Nos últimos oito confrontos, o time texano venceu sete vezes, com a única derrota sendo para oDenver Nuggets. Assim, a franquia segue na quarta posição do Oeste, pouco atrás da do rival do Colorado, além do Los Angeles Lakers e do Oklahoma City Thunder. O próximo compromisso é apenas no domingo (30), contra o Utah Jazz.
O Golden State Warriors, por sua vez, atingiu um número simbólico. Isso porque é a primeira equipe a chegar aos dois dígitos tanto em vitórias (10) quanto em derrotas (10) na temporada. Mostra, portanto, o nível de oscilação nesses primeiros 20 jogos. O time de San Francisco é o oitavo colocado do Oeste, há dois jogos e meio da zona direta para os playoffs. Eles voltam a atuar no sábado (29) em duelo com o New Orleans Pelicans.
Escalações
O Warriors chegou menos desfalcado do que no seu último duelo da NBA contra o Utah Jazz. Ainda assim, a equipe teve as baixas de Al Horford e Jonathan Kuminga, que perderam as últimas partidas. Draymond Green, por outro lado, foi novidade e formou o quinteto titular de Steve Kerr com: Stephen Curry, Will Richard, Moses Moody e Jimmy Butler.
Porém, o Rockets tinha ainda mais problemas. Kevin Durant está recebendo assunto pessoal e segue fora desde o último duelo contra o Phoenix Suns. Além disso, Steven Adams e Tari Eason também não atuaram. Vale lembrar que Dorian Finney-Smith ainda não estreou em 2025/26, além de Fred Van Vleet (fora da temporada). O quinteto de Ime Udoka teve: Amen Thompson, Reed Sheppard, Josh Okogie, Jabari Smith Jr e Alperen Sengun.
Destaques
A vantagem de altura texana tem sido um tema recorrente em partidas entre as duas franquias desde os playoffs de 2025. Bom, não foi diferente no duelo dessa quarta. Afinal, mesmo sem entrar com sua rotação de dois pivôs logo de cara, a vantagem de Houston no garrafão ofensivo foi surreal. Para se ter uma noção, os texanos coletaram 25 rebotes ofensivos contra 13. Tudo isso enquanto cometiam apenas 10 turnovers contra 16 do rival.
Tudo isso contribuiu, acima de tudo, para um Rockets que teve mais arremessos de quadra e chances em relação ao Warriors de Stephen Curry. Em uma partida de defesas agressivas e ataques meio travados, esse foi um diferencial muito relevante para o resultado final. Houston, aliás, venceu sem chegar aos 40% de aproveitamento nos arremessos gerais.
No meio de toda essa história, Alperen Sengun, Clint Capela e Amen Thompson somaram 16 rebotes ofensivos. Nenhum deles teve uma grande noite ofensiva, mas a imposição física de ambos foi um fator central. Golden State sofreu repetidas vezes com as segundas chances que custaram caro.
No meio desse cenário, Reed Sheppard foi central para a vitória do Rockets sobre o Warriors de Stephen Curry. Aposta ofensiva da franquia para o presente e futuro, o ala-armador teve uma atuação de gala. Os 31 pontos são impressionantes, mas a forma como ele os conseguiu também. Ótima tomada de decisão, conseguindo bons arremessos contra uma boa defesa. Além disso, também pegou nove rebotes e distribuiu cinco assistências.
Por outro lado, Jimmy Butler e Will Richard foram os melhores do Warriors em termos ofensivos. Ainda assim, os 21 pontos do ala são insuficientes em uma noite em que Curry não esteve tão bem. O calouro anotou 18 pontos e segue sua ótima temporada. Draymond Green, apesar de alguns turnovers, também fez bom jogo retornando do problema que o fez se ausentar no último jogo.
Mas sem Stephen Curry as coisas ficaram difíceis para o Warriors contra o Rockets. O armador fez apenas 14 pontos, acertando duas bolas de três em nove tentativas. Além disso, ele também esteve errático nos passes, cometendo sete turnovers, um número superior as suas cinco assistências. Ele fez apenas seis pontos em seis arremessos no segundo tempo, contra um Reed Sheppard que fez 16 pontos em 12 arremessos.
A sequência que definiu o jogo ocorreu entre o fim do terceiro quarto e começo do último. Houston fez uma sequência de 27 a 8, que transformou uma desvantagem de 70 a 59 em um 86 a 78 a favor. Sheppard brilhou na sequência, enquanto ninguém conseguiu resgatar o ataque de Golden State. Após um contato com Amen Thompson, Curry claramente mancou nos minutos finais e preocupa o Warriors.
(12-4) Houston Rockets 104 x 100 Golden State Warriors (10-10)
Rockets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Reed Sheppard
|31
|9
|5
|1
|2
|Alperen Sengun
|16
|6
|6
|1
|0
|Jabari Smith Jr.
|15
|4
|2
|1
|0
|Aaron Holiday
|14
|3
|3
|0
|0
|Amen Thompson
|10
|14
|3
|1
|0
Três pontos: 11/39 (28.2%) / Sheppard: 4/12
Warriors
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jimmy Butler
|21
|5
|5
|2
|0
|Will Richard
|18
|6
|0
|2
|0
|Stephen Curry
|14
|6
|5
|0
|2
|Brandin Podziemski
|14
|4
|2
|1
|0
|Draymond Green
|12
|9
|8
|0
|2
Três pontos: 12/43 (27.9%) / Podziemski: 2/3
Outros jogos da rodada
Além da vitória do Rockets de Reed Sheppard sobre o Warriors de Stephen Curry, a rodada dessa quarta-feira (26) ainda contou com mais oito jogos, todos válidos pela Copa da NBA.
O atual campeão segue em seu começo histórico. Após superar o Minnesota Timberwolves em jogo de 40 pontos de Shai Gilgeous-Alexander, o Oklahoma City Thunder chega a incríveis 18 vitórias em 19 jogos em 2025/26. Por outro lado, a sequência do Detroit Pistons foi encerrada no TD Garden, em derrota para o Boston Celtics. Cade Cunningham marcou 42 pontos, mas Jaylen Brown e Derrick White somaram 60 para o triunfo celta.
O New York Knicks venceu o Charlotte Hornets sem sustos, mesmo atuando fora de casa. Jalen Brunson anotou 33 pontos e liderou o triunfo. A equipe segue na disputa pela vaga na próxima fase da Copa da NBA com Milwaukee Bucks e Miami Heat que se enfrentaram nessa quarta. Em jogo muito parelho, Tyler Herro liderou a equipe da Flórida a vitória e embolou o grupo C do Leste.
Quem segue muito bem é o Toronto Raptors. Afinal, a equipe canadense alcançou sua nona vitória seguida em 2025/26, após duelo dramático com o Indiana Pacers. Brandon Ingram e Scottie Barnes somaram 50 dos 97 pontos da equipe. Quem também vive boa fase recente é o Memphis Grizzlies, que superou o New Orleans Pelicans e chegou a sua terceira vitória em quatro partidas. O duelo, aliás, teve até prorrogação.
Por fim, vitórias de Phoenix Suns e San Antonio Spurs sobre Sacramento Kings e Portland Trail Blazers respectivamente. Mark Williams dominou no triunfo da equipe do Arizona. Enquanto isso, De’Aaron Fox marcou 37 pontos na vitória dos texanos.
(15-3) Detroit Pistons 114 x 117 Boston Celtics (10-8)
Pistons
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Cade Cunningham
|42
|8
|5
|1
|1
|Jalen Duren
|12
|16
|1
|0
|0
|Tobias Harris
|12
|4
|3
|0
|2
|Duncan Robinson
|11
|2
|3
|0
|1
|Caris LeVert
|10
|3
|3
|0
|0
Três pontos: 11/36 (30.6%) / Cunningham: 4/9
Celtics
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jaylen Brown
|33
|10
|5
|2
|2
|Derrick White
|27
|7
|3
|3
|1
|Payton Pritchard
|16
|5
|2
|0
|1
|Baylor Scheierman
|13
|3
|1
|0
|0
|Josh Minott
|9
|5
|3
|1
|0
Três pontos: 20/43 (46.5%) / White: 6/11
(11-6) New York Knicks 129 x 101 Charlotte Hornets (4-14)
Knicks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jalen Brunson
|33
|2
|3
|0
|0
|Josh Hart
|22
|8
|7
|3
|0
|Karl-Anthony Towns
|19
|10
|3
|0
|0
|Miles McBride
|19
|3
|3
|2
|0
|Mikal Bridges
|18
|5
|3
|3
|2
Três pontos: 13/25 (52%) / McBride: 5/5
Hornets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Brandon Miller
|18
|4
|3
|2
|0
|Miles Bridges
|17
|4
|1
|0
|0
|Tre Mann
|15
|3
|3
|0
|0
|Collin Sexton
|15
|1
|2
|0
|0
|LaMelo Ball
|11
|6
|4
|1
|0
Três pontos: 13/43 (30.2%) / Miller: 4/9
(8-11) Milwaukee Bucks 103 x 106 Miami Heat (13-6)
Bucks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Ryan Rollins
|26
|7
|5
|1
|0
|Myles Turner
|24
|8
|2
|0
|1
|Gary Trent Jr.
|15
|1
|2
|2
|0
|AJ Green
|12
|5
|8
|2
|0
|Kyle Kuzma
|8
|12
|6
|0
|0
Três pontos: 14/42 (33.3%) / Trent: 5/12
Heat
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Tyler Herro
|29
|5
|7
|1
|1
|Bam Adebayo
|17
|11
|2
|0
|1
|Kel’el Ware
|11
|9
|0
|2
|1
|Andrew Wiggins
|11
|2
|3
|0
|2
|Jaime Jaquez Jr.
|10
|4
|3
|0
|0
Três pontos: 10/36 (27.8%) / Herro: 3/5
(2-16) Indiana Pacers 95 x 97 Toronto Raptors (14-5)
Pacers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|TJ McConnell
|16
|7
|6
|0
|0
|Bennedict Mathurin
|15
|3
|3
|1
|0
|Jarace Walker
|13
|9
|2
|2
|1
|Pascal Siakam
|11
|4
|2
|2
|0
|Jay Huff
|10
|6
|0
|0
|3
Três pontos: 11/33 (33.3%) / Mathurin: 4/9
Raptors
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Brandon Ingram
|26
|8
|0
|2
|1
|Scottie Barnes
|24
|10
|4
|0
|1
|Immanuel Quickley
|15
|5
|6
|2
|0
|Ja’Kobe Walter
|13
|4
|1
|2
|0
|Jakob Poeltl
|8
|9
|3
|1
|1
Três pontos: 5/26 (19.2%) / Walter: 3/5
(10-8) Minnesota Timberwolves 105 x 113 Oklahoma City Thunder (18-1)
Timberwolves
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Anthony Edwards
|31
|8
|5
|0
|0
|Terrence Shannon Jr.
|18
|2
|1
|0
|0
|Naz Reid
|12
|2
|3
|0
|1
|Donte DiVincenzo
|11
|5
|2
|1
|0
|Julius Randle
|10
|8
|4
|3
|1
Três pontos: 17/37 (45.9%) / Edwards: 5/10
Thunder
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Shai Gilgeous-Alexander
|40
|6
|6
|3
|0
|Isaiah Hartenstein
|15
|7
|2
|1
|1
|Ajay Mitchell
|13
|2
|3
|0
|0
|Chet Holmgren
|12
|9
|2
|1
|1
|Jaylin Williams
|9
|5
|2
|0
|0
Três pontos: 7/26 (26.9%) / Holmgren: 2/4
(7-12) Memphis Grizzlies 133 x 128 New Orleans Pelicans (3-16)
Grizzlies
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jaren Jackson Jr.
|27
|5
|2
|3
|1
|Jaylen Wells
|25
|3
|1
|1
|1
|Zach Edey
|21
|15
|0
|1
|2
|Santi Aldama
|14
|5
|4
|0
|1
|Vince Williams Jr.
|5
|4
|17
|2
|1
Três pontos: 17/37 (45.9%) / Wells: 5/6
Pelicans
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jose Alvarado
|24
|5
|2
|2
|0
|Saddiq Bey
|18
|10
|2
|3
|1
|Zion Williamson
|17
|5
|4
|0
|2
|Jordan Hawkins
|14
|1
|1
|1
|1
|Trey Murphy III
|12
|4
|6
|2
|0
Três pontos: 19/45 (42.2%) / Alvarado: 6/11
(12-5) San Antonio Spurs 115 x 102 Portland Trail Blazers (8-11)
Spurs
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|De’Aaron Fox
|37
|6
|8
|3
|1
|Devin Vassell
|23
|6
|0
|1
|0
|Harrison Barnes
|13
|5
|0
|3
|0
|Julian Champagnie
|12
|11
|2
|0
|2
|Keldon Johnson
|11
|10
|2
|1
|0
Três pontos: 11/33 (33.3%) / Vassell: 3/5
Blazers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Deni Avdija
|37
|6
|8
|0
|1
|Jerami Grant
|13
|4
|2
|1
|0
|Shaedon Sharpe
|11
|5
|2
|0
|1
|Robert Williams III
|10
|5
|1
|1
|4
|Toumani Camara
|10
|5
|1
|0
|1
Três pontos: 9/36 (25%) / Avdija: 5/8
(12-7) Phoenix Suns 112 x 100 Sacramento Kings (5-14)
Suns
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Mark Williams
|21
|17
|4
|3
|1
|Collin Gillespie
|21
|3
|9
|2
|0
|Devin Booker
|19
|7
|6
|1
|0
|Dillon Brooks
|13
|3
|0
|0
|0
|Jamaree Bouyea
|11
|1
|0
|0
|0
Três pontos: 14/42 (33.3%) / Gillespie: 4/9
Kings
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Keegan Murray
|19
|8
|3
|2
|1
|Russell Westbrook
|19
|8
|3
|0
|0
|Malik Monk
|15
|1
|2
|0
|1
|Precious Achiuwa
|14
|5
|3
|1
|0
|Zach LaVine
|13
|2
|2
|1
|0
Três pontos: 12/34 (35.3%) / Westbrook: 3/5
