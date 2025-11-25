Stephen Curry domina, Warriors bate Jazz e volta a vencer na NBA

Em uma grande noite de Stephen Curry, o Golden State Warriors bateu o Utah Jazz, por 134 a 117, nesta segunda-feira (24), e voltou a vencer na NBA. Após sofrer três derrotas seguidas, a equipe de San Francisco se recuperou em casa, mantendo a campanha acima dos 50% de aproveitamento. O time visitante, por outro lado, não conseguiu superar um rival, atuando em um back-to-back, após perder para o Los Angeles Lakers no domingo.
Golden State não consegue embalar, mas Stephen Curry está fazendo o que pode para melhorar a campanha da equipe. Desde que voltou às quadras após uma forte gripe que o tirou de três partidas, ele tem sido dominante. Afinal, são pelo menos 30 pontos em cinco dos últimos seis jogos. Nas últimas três partidas que atuou, fez pelo menos 31, mesmo que o time só tenha vencido um dos confrontos.
Com o triunfo, o Golden Stete Warriors de Stephen Curry chega à nona vitória em 17 duelos disputados na temporada 2025/26 da NBA. Assim, a equipe segue na oitava posição da Conferência Oeste, apenas um jogo e meio abaixo da zona direta para os playoffs. Agora, o time volta a jogar na próxima quarta-feira (26) contra o Houston Rockets, que já anunciou que não terá Kevin Durant em quadra.
O Utah Jazz segue rondando a zona de play-in, mas a derrota manteve o manteve 11ª posição do Oeste. A equipe tem meio jogo de desvantagem para o Memphis Grizzlies. Aliás, o time de Salt Lake City vive sequência dura de quatro derrotas seguidas e oito nos últimos dez duelos. Após dois confrontos em dias consecutivos, Utah enfrenta o Sacramento Kings, na próxima sexta-feira (28).
Escalações
Foi uma noite de NBA difícil para o Warriors de Stephen Curry em relação a contusões. Afinal, Draymond Green ficou de fora com uma lesão no pé sem prazo para retorno. Jonathan Kuminga também, em caso que virou até polêmica. Além disso, Al Horford não atuou. Então, Steve Kerr colocou o seguinte quinteto titular em quadra: Stephen Curry, Gary Payton, Moses Moody Jimmy Butler e Quinten Post. Gui Santos ganhou minutos na rotação.
Enquanto isso, Utah segue com os mesmos problemas das últimas semanas, com as ausências de Georges Niang e Walker Kessler (não volta em 2025/26). Assim, Will Hardy escalou seu quinteto titular sem surpresas, com Keyonte George, Ace Bailey, Sviatoslav Mykhailiuk, Lauri Markkanen e Jusuf Nurkic.
Destaques
Apesar de um placar de certa forma tranquilo em San Francisco, essa não foi a realidade do começo da partida. Em grande fase, Keyonte George começou bem, anotando 15 pontos apenas no primeiro quarto para o Jazz. Isso inclui, aliás, quatro bolas triplas. Golden State até respondeu quando alguns reservas entraram em quadra, mas ainda assim, Utah reestabeleceu sua liderança. O fim do primeiro quarto foi de 35 a 26, em uma vantagem que chegou a 11 pontos.
Mas, a resposta não tardou. Isso porque o Warriors de Stephen Curry reviveu um de seus melhores momentos na temporada da NBA para virar o placar. Uma corrida dominante de 32 a 10 em oito minutos. Com Jimmy Butler agressivo, o camisa 30 acertando arremessos e Buddy Hield entrando bem, Golden State transformou uma desvantagem de nove pontos em uma vantagem de oito. Como resultado, os donos da casa terminaram o primeiro tempo vencendo por 12.
Em meio a muitos desfalques, Gui Santos ganhou minutos já no primeiro quarto. Em cinco minutos, o brasileiro anotou cinco pontos, incluindo uma bola de três. Além disso, distribuiu uma assistência. Apesar da boa produção, só voltou para a quadra nos minutos finais de um duelo já decidido, quando anotou mais quatro pontos. Os nove pontos do ala foram a maior marca dele em 2025/26.
Leia mais!
- Com recorde de Luka Doncic, Lakers vence Jazz
- Boletim de rumores e trocas da NBA (24/11/2025)
- Clippers mira troca por DeMar DeRozan
O segundo tempo, de fato, foi mais tranquilo para Golden State. Utah até ameaçou encostar no placar e manteve o jogo equilibrado. Afinal, a distância era de 15 pontos no meio do terceiro quarto, o que seria perfeitamente reversível. Mas, o Warriors relembrou uma velha tradição em terceiros quartos na NBA: Stephen Curry dominando.
O armador fez 14 de seus 31 pontos no terceiro período. Até o intervalo, ele tinha 12 no jogo. Porém, voltou ainda mais quente no terceiro quarto, convertendo três bolas triplas em cinco tentativas. O camisa 30 respondia todas as tentativas do rival voltar para o jogo, e a equipe foi para o último quarto vencendo a partida por 22 pontos.
O calouro Ace Bailey, por sua vez, até tentou dar fogo ao jogo no último quarto, anotando 11 de seus 21 pontos. No entanto, Utah esbarrou em uma atuação abaixo de Lauri Markkanen (17 pontos em 19 arremessos) e pouca ajudar adicional. George, após o começo quente, só anotou 13 pontos em todo o resto da partida. Assim, o Warriors controlou e venceu sem sustos, com direito a reservas na quadra.
Um fato bom pensando na sequência da temporada da NBA para o Warriors é que Stephen Curry brilhou com mais um jogo de 31 pontos, mas disputou apenas 29 minutos.
(5-12) Utah Jazz 117 x 134 Golden State Warriors (10-9)
Jazz
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Keyonte George
|28
|6
|7
|2
|0
|Ace Bailey
|21
|3
|2
|1
|1
|Lauri Markkanen
|17
|6
|4
|0
|0
|Brice Sensabaugh
|16
|1
|1
|1
|1
|Kyle Anderson
|12
|7
|6
|1
|1
Três pontos: 11/36 (30.6%) / George: 4/8
Warriors
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Stephen Curry
|31
|4
|2
|1
|2
|Buddy Hield
|20
|5
|4
|1
|0
|Jimmy Butler
|18
|6
|7
|1
|0
|Moses Moody
|15
|6
|0
|2
|0
|Gui Santos
|9
|0
|2
|0
|0
Três pontos: 19/52 (36.5%) / Curry: 6/17
Outros jogos da rodada
Além da vitória do Warriors de Stephen Curry sobre o Jazz de Keyonte George, a rodada da NBA dessa segunda ainda teve outras nove partidas.
O Detroit Pistons até sofreu contra um Indiana Pacers mais competitivo nos últimos dias, mas viu Cade Cunningham brilhar e encerrar as chances do rival, fora de casa. Aliás, o triunfo foi histórico, já que a equipe igualou sua maior sequência de triunfos na história.
Quem também segue em grande fase no Leste é o Toronto Raptors, que venceu um desfalcado Cleveland Cavaliers em grande noite de Brandon Ingram. São oito vitórias seguidas para os canadenses que estão em segundo lugar no Leste. Além disso, na batalha de New York, o Knicks venceu o Nets no Brooklyn, após atuação dominante de Karl-Anthony Towns.
Em Miami, Tyler Herro enfim estreou na temporada e o Heat venceu mais uma, superando o Dallas Mavericks. Jogo apertado até o fim na Flórida, mas os donos da casa venceram mesmo sem Norman Powell. Em uma noite de triplo-duplo e 16 assistências para Nikola Jokic, Jamal Murray explodiu para levar o Denver Nuggets a uma boa vitória sobre o Memphis Grizzlies.
Jerami Grant fez 35 pontos e o Portland Trail Blazers superou um Milwaukee Bucks que segue sem vencer sem Giannis Antetokounmpo, fora de casa. Além disso, o New Orleans Pelicans enfim voltou a vencer, superando o Chicago Bulls em grande noite de Zion Williamson e encerrando uma sequência de nove derrotas.
No fim da rodada, o Houston Rockets venceu o Phoenix Suns sem maiores sustos, em grande noite de Amen Thompson. Por fim, com direito a prorrogação, o Sacramento Kings venceu a segunda seguida, superando um jogo de 43 pontos de Anthony Edwards. Keegan Murray, DeMar DeRozan e Malik Monk lideraram o triunfo.
(15-2) Detroit Pistons 122 x 117 Indiana Pacers (2-15)
Pistons
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Cade Cunningham
|24
|11
|6
|0
|0
|Caris LeVert
|19
|1
|3
|1
|1
|Jalen Duren
|17
|12
|2
|0
|0
|Ausar Thompson
|13
|3
|4
|1
|0
|Jaden Ivey
|12
|3
|1
|0
|0
Três pontos: 9/25 (36%) / LeVert: 3/6
Pacers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Pascal Siakam
|24
|8
|3
|2
|2
|Jarace Walker
|21
|6
|2
|1
|0
|T.J McConnell
|16
|1
|5
|3
|0
|Bennedict Mathurin
|14
|4
|1
|0
|0
|Andrew Nembhard
|12
|1
|6
|4
|0
Três pontos: 13/31 (41.9%) / Walker: 5/6
(12-7) Cleveland Cavaliers 99 x 110 Toronto Raptors (13-5)
Cavaliers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Donovan Mitchell
|17
|1
|8
|1
|0
|Jaylon Tyson
|15
|9
|2
|1
|1
|Evan Mobley
|14
|5
|4
|0
|1
|Nae’Qwan Tomlin
|14
|4
|0
|1
|0
|Lonzo Ball
|8
|7
|7
|2
|1
Três pontos: 14/48 (29.2%) / Mitchell: 3/12
Raptors
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Brandon Ingram
|37
|7
|2
|1
|0
|Scottie Barnes
|18
|11
|6
|1
|0
|Sandro Mamukelashvilli
|12
|9
|3
|0
|1
|Immanuel Quickley
|11
|6
|7
|1
|0
|Jakob Poeltl
|7
|13
|1
|2
|0
Três pontos: 10/36 (27.8%) / Ingram: 5/11
(10-6) New York Knicks 113 x 100 Brooklyn Nets (3-14)
Knicks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Karl-Anthony Towns
|37
|12
|3
|1
|2
|Jalen Brunson
|27
|3
|3
|1
|0
|Mikal Bridges
|16
|4
|4
|2
|1
|Jordan Clarkson
|12
|0
|1
|0
|0
|Josh Hart
|7
|12
|7
|2
|2
Três pontos: 12/35 (34.3%) / Brunson: 4/9
Nets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Noah Clowney
|31
|4
|3
|0
|0
|Michael Porter Jr.
|16
|4
|0
|0
|0
|Drake Powell
|15
|2
|4
|1
|0
|Egor Demin
|9
|6
|2
|1
|0
|Nic Claxton
|8
|4
|1
|0
|1
Três pontos: 14/48 (29.2%) / Clowney: 7/13
(5-14) Dallas Mavericks 102 x 106 Miami Heat (12-6)
Mavericks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|PJ Washington
|27
|7
|1
|0
|2
|Max Christie
|15
|5
|2
|0
|1
|Klay Thompson
|13
|2
|0
|2
|0
|Cooper Flagg
|12
|7
|3
|2
|0
|Daniel Gafford
|11
|12
|0
|1
|2
Três pontos: 12/41 (29.3%) / Christie: 3/5
Heat
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Tyler Herro
|24
|7
|0
|3
|0
|Kel’el Ware
|20
|18
|0
|0
|3
|Bam Adebayo
|17
|6
|1
|1
|2
|Jaime Jaquez Jr.
|13
|6
|5
|0
|0
|Pelle Larsson
|9
|2
|6
|1
|2
Três pontos: 5/27 (18.5%) / Ware: 3/5
(13-4) Denver Nuggets 125 x 115 Memphis Grizzlies (6-12)
Nuggets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jamal Murray
|29
|3
|8
|0
|0
|Peyton Watson
|27
|5
|3
|1
|1
|Cam Johnson
|18
|6
|1
|1
|0
|Nikola Jokic
|17
|10
|16
|2
|0
|Tim Hardaway Jr.
|13
|2
|1
|0
|1
Três pontos: 22/43 (51.2%) / Murray: 6/9
Grizzlies
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jock Landale
|26
|10
|2
|0
|0
|Jaylen Wells
|22
|5
|3
|1
|0
|Cam Spencer
|18
|2
|4
|0
|0
|Jaren Jackson Jr.
|16
|6
|4
|0
|0
|Santi Aldama
|12
|6
|6
|2
|2
Três pontos: 16/47 (34%) / Wells: 4/8
(8-10) Portland Trail Blazers 115 x 103 Milwaukee Bucks (8-10)
Blazers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jerami Grant
|35
|4
|4
|0
|1
|Deni Avdija
|22
|4
|5
|0
|1
|Donovan Clingan
|14
|11
|4
|1
|1
|Toumani Camara
|13
|7
|3
|2
|1
|Caleb Love
|13
|5
|4
|0
|0
Três pontos: 18/43 (41.9%) / Avdija: 5/7
Bucks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Bobby Portis
|22
|6
|2
|2
|0
|Cole Anthony
|16
|2
|2
|2
|1
|Kyle Kuzma
|15
|6
|0
|0
|0
|Myles Turner
|13
|11
|1
|0
|4
|Gary Trent Jr.
|12
|2
|3
|1
|0
Três pontos: 13/36 (36.1%) / Portis: 4/5
(9-8) Chicago Bulls 130 x 143 New Orleans Pelicans (3-15)
Bulls
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Ayo Dosunmu
|28
|2
|1
|0
|0
|Coby White
|24
|5
|6
|1
|0
|Josh Giddey
|21
|7
|6
|0
|0
|Jalen Smith
|13
|6
|1
|0
|0
|Tre Jones
|10
|2
|11
|0
|0
Três pontos: 20/50 (40%) / Giddey: 4/10
Pelicans
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Zion Williamson
|29
|1
|2
|2
|1
|Saddiq Bey
|20
|13
|3
|2
|0
|Trey Murphy III
|20
|4
|4
|2
|0
|Jose Alvarado
|16
|8
|8
|2
|0
|Yves Missi
|14
|14
|0
|0
|3
Três pontos: 13/35 (37.1%) / Murphy: 4/10
(11-4) Houston Rockets 114 x 92 Phoenix Suns (11-7)
Rockets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Amen Thompson
|28
|7
|8
|0
|1
|Aaron Holiday
|22
|1
|2
|3
|0
|Alperen Sengun
|18
|5
|5
|0
|1
|Jabari Smith Jr.
|17
|7
|1
|2
|2
|Josh Okogie
|9
|6
|1
|3
|0
Três pontos: 13/31 (41.9%) / Holiday: 6/10
Suns
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Dillon Brooks
|29
|3
|0
|2
|0
|Devin Booker
|18
|3
|5
|1
|1
|Collin Gillespie
|16
|3
|2
|2
|0
|Royce O’Neale
|12
|5
|1
|0
|1
|Nick Richards
|4
|11
|0
|0
|1
Três pontos: 13/37 (35.1%) / O’Neale: 4/8
(10-7) Minnesota Timberwolves 112 x 117 Sacramento Kings (5-13)
Timberwolves
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Anthony Edwards
|43
|7
|4
|3
|1
|Julius Randle
|17
|10
|5
|0
|0
|Donte DiVincenzo
|17
|4
|1
|1
|0
|Naz Reid
|15
|7
|0
|0
|1
|Rudy Gobert
|11
|13
|1
|0
|2
Três pontos: 13/42 (31%) / Edwards: 5/11
Kings
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|DeMar DeRozan
|33
|0
|4
|3
|0
|Keegan Murray
|26
|14
|2
|1
|1
|Malik Monk
|22
|2
|2
|1
|1
|Precious Achiuwa
|10
|8
|0
|1
|1
|Russell Westbrook
|7
|7
|7
|2
|0
Três pontos: 7/26 (26.9%) / Murray: 3/5
Siga nossas redes sociais
Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.
Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA