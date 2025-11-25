Stephen Curry domina, Warriors bate Jazz e volta a vencer na NBA

Em uma grande noite de Stephen Curry, o Golden State Warriors bateu o Utah Jazz, por 134 a 117, nesta segunda-feira (24), e voltou a vencer na NBA. Após sofrer três derrotas seguidas, a equipe de San Francisco se recuperou em casa, mantendo a campanha acima dos 50% de aproveitamento. O time visitante, por outro lado, não conseguiu superar um rival, atuando em um back-to-back, após perder para o Los Angeles Lakers no domingo.

Golden State não consegue embalar, mas Stephen Curry está fazendo o que pode para melhorar a campanha da equipe. Desde que voltou às quadras após uma forte gripe que o tirou de três partidas, ele tem sido dominante. Afinal, são pelo menos 30 pontos em cinco dos últimos seis jogos. Nas últimas três partidas que atuou, fez pelo menos 31, mesmo que o time só tenha vencido um dos confrontos.

Com o triunfo, o Golden Stete Warriors de Stephen Curry chega à nona vitória em 17 duelos disputados na temporada 2025/26 da NBA. Assim, a equipe segue na oitava posição da Conferência Oeste, apenas um jogo e meio abaixo da zona direta para os playoffs. Agora, o time volta a jogar na próxima quarta-feira (26) contra o Houston Rockets, que já anunciou que não terá Kevin Durant em quadra.

O Utah Jazz segue rondando a zona de play-in, mas a derrota manteve o manteve 11ª posição do Oeste. A equipe tem meio jogo de desvantagem para o Memphis Grizzlies. Aliás, o time de Salt Lake City vive sequência dura de quatro derrotas seguidas e oito nos últimos dez duelos. Após dois confrontos em dias consecutivos, Utah enfrenta o Sacramento Kings, na próxima sexta-feira (28).

Escalações

Foi uma noite de NBA difícil para o Warriors de Stephen Curry em relação a contusões. Afinal, Draymond Green ficou de fora com uma lesão no pé sem prazo para retorno. Jonathan Kuminga também, em caso que virou até polêmica. Além disso, Al Horford não atuou. Então, Steve Kerr colocou o seguinte quinteto titular em quadra: Stephen Curry, Gary Payton, Moses Moody Jimmy Butler e Quinten Post. Gui Santos ganhou minutos na rotação.

Enquanto isso, Utah segue com os mesmos problemas das últimas semanas, com as ausências de Georges Niang e Walker Kessler (não volta em 2025/26). Assim, Will Hardy escalou seu quinteto titular sem surpresas, com Keyonte George, Ace Bailey, Sviatoslav Mykhailiuk, Lauri Markkanen e Jusuf Nurkic.

Destaques

Apesar de um placar de certa forma tranquilo em San Francisco, essa não foi a realidade do começo da partida. Em grande fase, Keyonte George começou bem, anotando 15 pontos apenas no primeiro quarto para o Jazz. Isso inclui, aliás, quatro bolas triplas. Golden State até respondeu quando alguns reservas entraram em quadra, mas ainda assim, Utah reestabeleceu sua liderança. O fim do primeiro quarto foi de 35 a 26, em uma vantagem que chegou a 11 pontos.

Mas, a resposta não tardou. Isso porque o Warriors de Stephen Curry reviveu um de seus melhores momentos na temporada da NBA para virar o placar. Uma corrida dominante de 32 a 10 em oito minutos. Com Jimmy Butler agressivo, o camisa 30 acertando arremessos e Buddy Hield entrando bem, Golden State transformou uma desvantagem de nove pontos em uma vantagem de oito. Como resultado, os donos da casa terminaram o primeiro tempo vencendo por 12.

Em meio a muitos desfalques, Gui Santos ganhou minutos já no primeiro quarto. Em cinco minutos, o brasileiro anotou cinco pontos, incluindo uma bola de três. Além disso, distribuiu uma assistência. Apesar da boa produção, só voltou para a quadra nos minutos finais de um duelo já decidido, quando anotou mais quatro pontos. Os nove pontos do ala foram a maior marca dele em 2025/26.

O segundo tempo, de fato, foi mais tranquilo para Golden State. Utah até ameaçou encostar no placar e manteve o jogo equilibrado. Afinal, a distância era de 15 pontos no meio do terceiro quarto, o que seria perfeitamente reversível. Mas, o Warriors relembrou uma velha tradição em terceiros quartos na NBA: Stephen Curry dominando.

O armador fez 14 de seus 31 pontos no terceiro período. Até o intervalo, ele tinha 12 no jogo. Porém, voltou ainda mais quente no terceiro quarto, convertendo três bolas triplas em cinco tentativas. O camisa 30 respondia todas as tentativas do rival voltar para o jogo, e a equipe foi para o último quarto vencendo a partida por 22 pontos.

O calouro Ace Bailey, por sua vez, até tentou dar fogo ao jogo no último quarto, anotando 11 de seus 21 pontos. No entanto, Utah esbarrou em uma atuação abaixo de Lauri Markkanen (17 pontos em 19 arremessos) e pouca ajudar adicional. George, após o começo quente, só anotou 13 pontos em todo o resto da partida. Assim, o Warriors controlou e venceu sem sustos, com direito a reservas na quadra.

Um fato bom pensando na sequência da temporada da NBA para o Warriors é que Stephen Curry brilhou com mais um jogo de 31 pontos, mas disputou apenas 29 minutos.

(5-12) Utah Jazz 117 x 134 Golden State Warriors (10-9)

Jazz

Jogador PTS REB AST STL BLK Keyonte George 28 6 7 2 0 Ace Bailey 21 3 2 1 1 Lauri Markkanen 17 6 4 0 0 Brice Sensabaugh 16 1 1 1 1 Kyle Anderson 12 7 6 1 1

Três pontos: 11/36 (30.6%) / George: 4/8

Warriors

Jogador PTS REB AST STL BLK Stephen Curry 31 4 2 1 2 Buddy Hield 20 5 4 1 0 Jimmy Butler 18 6 7 1 0 Moses Moody 15 6 0 2 0 Gui Santos 9 0 2 0 0

Três pontos: 19/52 (36.5%) / Curry: 6/17

Outros jogos da rodada

Além da vitória do Warriors de Stephen Curry sobre o Jazz de Keyonte George, a rodada da NBA dessa segunda ainda teve outras nove partidas.

O Detroit Pistons até sofreu contra um Indiana Pacers mais competitivo nos últimos dias, mas viu Cade Cunningham brilhar e encerrar as chances do rival, fora de casa. Aliás, o triunfo foi histórico, já que a equipe igualou sua maior sequência de triunfos na história.

Quem também segue em grande fase no Leste é o Toronto Raptors, que venceu um desfalcado Cleveland Cavaliers em grande noite de Brandon Ingram. São oito vitórias seguidas para os canadenses que estão em segundo lugar no Leste. Além disso, na batalha de New York, o Knicks venceu o Nets no Brooklyn, após atuação dominante de Karl-Anthony Towns.

Em Miami, Tyler Herro enfim estreou na temporada e o Heat venceu mais uma, superando o Dallas Mavericks. Jogo apertado até o fim na Flórida, mas os donos da casa venceram mesmo sem Norman Powell. Em uma noite de triplo-duplo e 16 assistências para Nikola Jokic, Jamal Murray explodiu para levar o Denver Nuggets a uma boa vitória sobre o Memphis Grizzlies.

Jerami Grant fez 35 pontos e o Portland Trail Blazers superou um Milwaukee Bucks que segue sem vencer sem Giannis Antetokounmpo, fora de casa. Além disso, o New Orleans Pelicans enfim voltou a vencer, superando o Chicago Bulls em grande noite de Zion Williamson e encerrando uma sequência de nove derrotas.

No fim da rodada, o Houston Rockets venceu o Phoenix Suns sem maiores sustos, em grande noite de Amen Thompson. Por fim, com direito a prorrogação, o Sacramento Kings venceu a segunda seguida, superando um jogo de 43 pontos de Anthony Edwards. Keegan Murray, DeMar DeRozan e Malik Monk lideraram o triunfo.

(15-2) Detroit Pistons 122 x 117 Indiana Pacers (2-15)

Pistons

Jogador PTS REB AST STL BLK Cade Cunningham 24 11 6 0 0 Caris LeVert 19 1 3 1 1 Jalen Duren 17 12 2 0 0 Ausar Thompson 13 3 4 1 0 Jaden Ivey 12 3 1 0 0

Três pontos: 9/25 (36%) / LeVert: 3/6

Pacers

Jogador PTS REB AST STL BLK Pascal Siakam 24 8 3 2 2 Jarace Walker 21 6 2 1 0 T.J McConnell 16 1 5 3 0 Bennedict Mathurin 14 4 1 0 0 Andrew Nembhard 12 1 6 4 0

Três pontos: 13/31 (41.9%) / Walker: 5/6

(12-7) Cleveland Cavaliers 99 x 110 Toronto Raptors (13-5)

Cavaliers

Jogador PTS REB AST STL BLK Donovan Mitchell 17 1 8 1 0 Jaylon Tyson 15 9 2 1 1 Evan Mobley 14 5 4 0 1 Nae’Qwan Tomlin 14 4 0 1 0 Lonzo Ball 8 7 7 2 1

Três pontos: 14/48 (29.2%) / Mitchell: 3/12

Raptors

Jogador PTS REB AST STL BLK Brandon Ingram 37 7 2 1 0 Scottie Barnes 18 11 6 1 0 Sandro Mamukelashvilli 12 9 3 0 1 Immanuel Quickley 11 6 7 1 0 Jakob Poeltl 7 13 1 2 0

Três pontos: 10/36 (27.8%) / Ingram: 5/11

(10-6) New York Knicks 113 x 100 Brooklyn Nets (3-14)

Knicks

Jogador PTS REB AST STL BLK Karl-Anthony Towns 37 12 3 1 2 Jalen Brunson 27 3 3 1 0 Mikal Bridges 16 4 4 2 1 Jordan Clarkson 12 0 1 0 0 Josh Hart 7 12 7 2 2

Três pontos: 12/35 (34.3%) / Brunson: 4/9

Nets

Jogador PTS REB AST STL BLK Noah Clowney 31 4 3 0 0 Michael Porter Jr. 16 4 0 0 0 Drake Powell 15 2 4 1 0 Egor Demin 9 6 2 1 0 Nic Claxton 8 4 1 0 1

Três pontos: 14/48 (29.2%) / Clowney: 7/13

(5-14) Dallas Mavericks 102 x 106 Miami Heat (12-6)

Mavericks

Jogador PTS REB AST STL BLK PJ Washington 27 7 1 0 2 Max Christie 15 5 2 0 1 Klay Thompson 13 2 0 2 0 Cooper Flagg 12 7 3 2 0 Daniel Gafford 11 12 0 1 2

Três pontos: 12/41 (29.3%) / Christie: 3/5

Heat

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyler Herro 24 7 0 3 0 Kel’el Ware 20 18 0 0 3 Bam Adebayo 17 6 1 1 2 Jaime Jaquez Jr. 13 6 5 0 0 Pelle Larsson 9 2 6 1 2

Três pontos: 5/27 (18.5%) / Ware: 3/5

(13-4) Denver Nuggets 125 x 115 Memphis Grizzlies (6-12)

Nuggets

Jogador PTS REB AST STL BLK Jamal Murray 29 3 8 0 0 Peyton Watson 27 5 3 1 1 Cam Johnson 18 6 1 1 0 Nikola Jokic 17 10 16 2 0 Tim Hardaway Jr. 13 2 1 0 1

Três pontos: 22/43 (51.2%) / Murray: 6/9

Grizzlies

Jogador PTS REB AST STL BLK Jock Landale 26 10 2 0 0 Jaylen Wells 22 5 3 1 0 Cam Spencer 18 2 4 0 0 Jaren Jackson Jr. 16 6 4 0 0 Santi Aldama 12 6 6 2 2

Três pontos: 16/47 (34%) / Wells: 4/8

(8-10) Portland Trail Blazers 115 x 103 Milwaukee Bucks (8-10)

Blazers

Jogador PTS REB AST STL BLK Jerami Grant 35 4 4 0 1 Deni Avdija 22 4 5 0 1 Donovan Clingan 14 11 4 1 1 Toumani Camara 13 7 3 2 1 Caleb Love 13 5 4 0 0

Três pontos: 18/43 (41.9%) / Avdija: 5/7

Bucks

Jogador PTS REB AST STL BLK Bobby Portis 22 6 2 2 0 Cole Anthony 16 2 2 2 1 Kyle Kuzma 15 6 0 0 0 Myles Turner 13 11 1 0 4 Gary Trent Jr. 12 2 3 1 0

Três pontos: 13/36 (36.1%) / Portis: 4/5

(9-8) Chicago Bulls 130 x 143 New Orleans Pelicans (3-15)

Bulls

Jogador PTS REB AST STL BLK Ayo Dosunmu 28 2 1 0 0 Coby White 24 5 6 1 0 Josh Giddey 21 7 6 0 0 Jalen Smith 13 6 1 0 0 Tre Jones 10 2 11 0 0

Três pontos: 20/50 (40%) / Giddey: 4/10

Pelicans

Jogador PTS REB AST STL BLK Zion Williamson 29 1 2 2 1 Saddiq Bey 20 13 3 2 0 Trey Murphy III 20 4 4 2 0 Jose Alvarado 16 8 8 2 0 Yves Missi 14 14 0 0 3

Três pontos: 13/35 (37.1%) / Murphy: 4/10

(11-4) Houston Rockets 114 x 92 Phoenix Suns (11-7)

Rockets

Jogador PTS REB AST STL BLK Amen Thompson 28 7 8 0 1 Aaron Holiday 22 1 2 3 0 Alperen Sengun 18 5 5 0 1 Jabari Smith Jr. 17 7 1 2 2 Josh Okogie 9 6 1 3 0

Três pontos: 13/31 (41.9%) / Holiday: 6/10

Suns

Jogador PTS REB AST STL BLK Dillon Brooks 29 3 0 2 0 Devin Booker 18 3 5 1 1 Collin Gillespie 16 3 2 2 0 Royce O’Neale 12 5 1 0 1 Nick Richards 4 11 0 0 1

Três pontos: 13/37 (35.1%) / O’Neale: 4/8

(10-7) Minnesota Timberwolves 112 x 117 Sacramento Kings (5-13)

Timberwolves

Jogador PTS REB AST STL BLK Anthony Edwards 43 7 4 3 1 Julius Randle 17 10 5 0 0 Donte DiVincenzo 17 4 1 1 0 Naz Reid 15 7 0 0 1 Rudy Gobert 11 13 1 0 2

Três pontos: 13/42 (31%) / Edwards: 5/11

Kings

Jogador PTS REB AST STL BLK DeMar DeRozan 33 0 4 3 0 Keegan Murray 26 14 2 1 1 Malik Monk 22 2 2 1 1 Precious Achiuwa 10 8 0 1 1 Russell Westbrook 7 7 7 2 0

Três pontos: 7/26 (26.9%) / Murray: 3/5

