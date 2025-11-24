Clippers mira troca por DeMar DeRozan

Uma das decepções da temporada, o Los Angeles Clippers estuda uma troca pelo veterano DeMar DeRozan. Pelo menos é o que garante Sam Amick, do portal The Athletic. Segundo o jornalista, o ala de 36 anos é um dos atletas que deverá deixar o Sacramento Kings até a trade deadline (5 de fevereiro).

Assim, o Clippers acompanha de perto a situação de DeMar DeRozan. O veterano seria um dos alvos da equipe para a sequência da temporada. Hoje, o time de Los Angeles ocupa apenas o 12º lugar. Até o momento são apenas cinco vitórias em 17 jogos.

Então, por conta da campanha ruim, a direção do Clippers estuda mudanças no elenco. Desse modo, Amick revelou que um dos cenários em análise é a troca por DeRozan. O jogador, aliás, é de Los Angeles. Ou seja, ele pode jogar em casa pela primeira vez na carreira.

Na mira do Clippers, DeMar DeRozan tem um contrato atrativo para troca. Afinal, ele vai receber US$24,75 milhões em 2025/26. Mas na próxima temporada, o ala terá apenas US$10 milhões garantidos de seu último ano de vínculo (US$25,7 milhões).

DeRozan chegou ao Kings em 2024, após passagens por Toronto Raptors, San Antonio Spurs e Chicago Bulls. Veterano de 17 campanhas na NBA, o jogador faz a pior média de pontos (17,9) desde 2012. Além disso, tem as taxas mais baixas de assistências (3,6) e rebotes (3,3) dos últimos dez anos. No entanto, está com o melhor aproveitamento nas bolas de três da carreira (36,1%).

Assim como o Clippers, o Kings também faz uma campanha ruim na NBA. Hoje, é o penúltimo do Oeste, com quatro vitórias em 17 jogos. Com mais um fracasso, a franquia deve partir para uma reformulação no elenco. E uma das principais moedas de troca é DeRozan.

Em uma eventual negociação, o time de Los Angeles poderia incluir o ala-pivô John Collins, que tem um contrato expirante de US$26,5 milhões. Outro cenário razoável seria um pacote com Bogdan Bogdanovic e Derrick Jones, que totalizam US$26 milhões em salários.

Por fim, vale dizer que DeMar DeRozan já disputou 1.204 jogos na NBA. Suas médias são de 21,3 pontos, 4,4 rebotes e 4,1 assistências. Além disso, ele é o maior cestinha da história do Raptors (13.296 pontos), time pelo qual atuou durante nove anos.

