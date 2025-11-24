Com recorde de Luka Doncic, Lakers vence Jazz

Luka Doncic bateu marca histórica na NBA e comandou a vitória do Los Angeles Lakers sobre o Utah Jazz, por 108 a 106, neste domingo (23). Em um jogo equilibrado, de ataques menos inspirados e muitas alterações no placar até o fim, a equipe da Califórnia triunfou fora de casa. Assim, segue brigando no topo do Oeste. A rodada ainda contou com outras sete partidas.
O começo de temporada de Luka Doncic pelo Lakers é histórico em várias frentes e foi mais uma vez na vitória sobre o Jazz. Ele se tornou o atleta a atingir os 400 pontos e 100 assistências mais rápido em uma campanha. O astro, afinal, precisou de apenas 12 jogos para alcançar o feito. O armador está flertando com médias de triplo-duplo. Além disso, é o cestinha da liga.
Como resultado, foi a quarta vitória seguida da equipe do técnico JJ Redick. Em uma semana mais curta que teve o retorno de LeBron James, a equipe venceu os dois duelos com Utah. Assim, com 12 triunfos em 16 partidas, o LosAngeles Lakers está empatado com o Denver Nuggets na vice-liderança do Oeste, apenas abaixo do Oklahoma City Thunder, que aliás, também venceu mais uma hoje. A franquia encara o Los Angeles Clippers na próxima terça-feira (25).
O Utah Jazz, por outro lado, soma três derrotas seguidas nesse meio tempo. A queda de hoje foi a 11ª em 16 jogos na temporada 2025/26. Ainda assim, o time está próximo a zona de play-in. Afinal, tem apenas meio jogo de desvantagem em relação ao Memphis Grizzlies, que é o atual 10° colocado. A equipe volta a jogar nesta segunda-feira (24), contra o Golden State Warriors em San Francisco.
Escalações
As duas baixas de Utah para o confronto foram as que tem sido padrão no começo de ano. Georges Niang segue fora. Enquanto isso, Walker Kessler está fora do restante de 2025/26. Assim, Will Hardy escalou a equipe de Salt Lake City com Keyonte George, Ace Bailey, Sviatoslav Mykhailiuk, Lauri Markkanen e Jusuf Nurkic. Em suma, os mesmos titulares das últimas partidas.
Assim como ocorreu no recente duelo entre os times, Los Angeles manteve seu elenco completo e não teve baixas. Então, com o retorno de LeBron, JJ Redick tem escalado o Lakers com Luka Doncic, Austin Reaves, Rui Hachimura, LeBron James e Deandre Ayton em sua sequência na NBA.
Destaques
Do lado do Lakers, Luka Doncic foi o grande protagonista do duelo contra o Jazz. O camisa 77 segue sendo muito agressivo no começo das partidas, marcando 13 de seus 33 pontos na noite logo no primeiro período. O esloveno também foi importante no fechamento da partida, anotando oito pontos no último quarto. A equipe visitante derreteu no fim da partida, e ele até errou um lance livre importante. Porém, a última bola de Utah não caiu e o erro não fez falta.
Austin Reaves não teve tanta eficiência ofensiva, mas sua capacidade de atacar o aro e conseguir lances livres gerou pontos fácies importantes. Sobretudo, no fim do jogo. Ele até errou todos os arremessos que tentou no último período, mas conseguiu cinco idas importantes a linha de lance livre. Isso ajudou Los Angeles a fechar um jogo que poderia ter sido perdido nos instantes finais.
Além disso, LeBron James não começou rápido outra vez. Mas ele foi o grande construtor do Lakers em seu melhor momento no segundo quarto. Foi quando a equipe abriu uma frente importante no placar. Rui Hachimura não teve tanto volume, mas acertou duas bolas triplas importantes para um time que só teve 26.3% do perímetro.
Da mesma forma, vale destacar que Deandre Ayton deixou o jogo com uma contusão no joelho com apenas 13 minutos de jogo. Como resultado, a falta dele na hora dos pick-and-rolls prejudicou o ataque de Los Angeles. Ainda assim, eles conseguiram encontrar uma forma de vencer fora de casa.
Outra vez, Keyonte George foi o grande personagem do Jazz em um duelo com o Lakers de Luka Doncic. O jovem armador não teve a melhor eficiência, mas foi quem mais encontrou cestas do lado do time da casa. Portanto, seu terceiro quarto com 13 pontos impulsionou a grande corrida de Utah no terceiro período, quando chegaram a liderar o placar. Ele acabou cansando no último período e fez apenas três pontos.
Lauri Markkanen, por outro lado, teve um jogo lento até o terceiro período, anotando apenas oito pontos. Porém, ele explodiu no último quarto, marcando 12 dos 25 pontos para tentar uma virada. Aliás, dez desses pontos foram nos últimos cinco minutos, incluindo a bola de três que colocou a vantagem de Los Angeles em apenas um ponto. O finlandês teve a chance de virar o placar, mas errou um arremesso de dois pontos.
Enquanto isso, a mescla de veteranos e jovens da equipe esteve em alta. O quinteto titular venceu os seus minutos por alguma margem, em mais um bom jogo de nomes como por exemplo, Jusuf Nurkic e Svi Mykhailiuk. Além disso, os jovens Ace Bailey e Isaiah Collier também chegaram aos dois dígitos. A equipe chegou perto de reverter uma desvantagem de 13 pontos no último quarto, mas não conseguiu.
(12-4) Los Angeles Lakers 108 x 106 Utah Jazz (5-11)
Lakers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Luka Doncic
|33
|11
|8
|3
|0
|Austin Reaves
|22
|10
|4
|1
|0
|LeBron James
|17
|6
|8
|1
|0
|Rui Hachimura
|13
|6
|0
|0
|1
|Marcus Smart
|6
|0
|0
|0
|1
Três pontos: 10/38 (26.3%) / Doncic: 3/12
Jazz
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Keyonte George
|27
|5
|8
|1
|0
|Lauri Markkanen
|20
|7
|2
|1
|1
|Sviatoslav Mykhailiuk
|12
|2
|5
|0
|0
|Jusuf Nurkic
|11
|10
|2
|2
|0
|Ace Bailey
|10
|5
|3
|1
|0
Três pontos: 13/40 (32.5%) / George: 4/10
Outros jogos da rodada
Por fim, além da vitória do Lakers de Luka Doncic sobre o Jazz de Lauri Markkanen, a rodada deste domingo ainda contou com mais sete partidas. Então, confira como foram os outros resultados do dia.
(11-6) Miami Heat 127 x 117 Philadelphia 76ers (9-7)
Heat
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Norman Powell
|32
|4
|1
|2
|0
|Jaime Jaquez Jr.
|22
|2
|7
|0
|0
|Kel’el Ware
|20
|16
|0
|2
|1
|Bam Adebayo
|18
|13
|1
|1
|0
|Davion Mitchell
|8
|8
|12
|1
|0
Três pontos: 11/32 (34.4%) / Powell: 4/7
76ers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Tyrese Maxey
|27
|3
|6
|2
|0
|Trendon Watford
|19
|9
|7
|1
|1
|Quentin Grimes
|15
|0
|3
|0
|1
|Jared McCain
|15
|1
|2
|1
|0
|Andre Drummond
|14
|23
|1
|0
|2
Três pontos: 14/41 (34.1%) / Maxey: 5/14
(3-13) Brooklyn Nets 109 x 119 Toronto Raptors (12-5)
Nets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Tyrese Martin
|26
|6
|3
|2
|0
|Michael Porter Jr.
|25
|6
|4
|1
|1
|Noah Clowney
|22
|1
|1
|2
|2
|Nic Claxton
|10
|11
|3
|0
|2
|Drake Powell
|6
|1
|2
|0
|0
Raptors
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Scottie Barnes
|17
|7
|4
|2
|4
|RJ Barrett
|16
|2
|1
|2
|0
|Ja’Kobe Walter
|16
|1
|0
|1
|0
|Brandon Ingram
|14
|6
|4
|2
|0
|Immanuel Quickley
|13
|7
|4
|1
|0
Três pontos: 15/30 (50%) / Walter: 4/5
(5-12) Los Angeles Clippers 105 x 120 Cleveland Cavaliers (12-6)
Clippers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Ivica Zubac
|33
|18
|4
|0
|0
|Kawhi Leonard
|20
|3
|2
|3
|0
|James Harden
|19
|2
|6
|1
|0
|Kris Dunn
|9
|4
|2
|1
|0
|Nicolas Batum
|6
|3
|1
|0
|0
Três pontos: 8/26 (30.8%) / Leonard: 3/5
Cavaliers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Donovan Mitchell
|37
|8
|6
|1
|0
|Evan Mobley
|18
|10
|2
|2
|2
|De’Andre Hunter
|17
|4
|4
|1
|0
|Tyrese Proctor
|11
|3
|3
|0
|0
|Darius Garland
|8
|1
|8
|0
|0
Três pontos: 17/45 (37.8%) / Mitchell: 5/9
(10-8) Orlando Magic 129 x 138 Boston Celtics (9-8)
Magic
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jett Howard
|30
|7
|3
|0
|0
|Desmond Bane
|18
|4
|5
|0
|0
|Jase Richardson
|18
|5
|2
|0
|0
|Franz Wagner
|15
|8
|5
|0
|0
|Anthony Black
|14
|3
|5
|1
|0
Três pontos: 16/38 (42.1%) / Howard: 5/13
Celtics
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jaylen Brown
|35
|4
|8
|1
|0
|Anfernee Simons
|23
|5
|2
|0
|0
|Payton Pritchard
|19
|5
|8
|2
|0
|Derrick White
|16
|7
|5
|2
|3
|Josh Minott
|16
|7
|1
|0
|1
Três pontos: 15/33 (45.5%) / Simons: 4/7
(4-13) Charlotte Hornets 110 x 113 Atlanta Hawks (11-7)
Hornets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Kon Knueppel
|28
|6
|3
|0
|1
|Collin Sexton
|22
|0
|4
|0
|0
|Miles Bridges
|21
|5
|5
|1
|1
|Moussa Diabate
|12
|11
|1
|0
|0
|Mason Plumlee
|6
|8
|6
|1
|0
Três pontos: 14/44 (31.8%) / Knueppel: 7/11
Hawks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jalen Johnson
|28
|8
|11
|1
|0
|Nickeil Alexander-Walker
|23
|5
|4
|1
|1
|Dyson Daniels
|22
|9
|6
|2
|0
|Onyeka Okongwu
|20
|7
|3
|0
|0
|Keaton Wallace
|10
|1
|0
|2
|1
Três pontos: 11/31 (35.5%) / Alexander-Walker: 3/7
(7-10) Portland Trail Blazers 95 x 122 Oklahoma City Thunder (17-1)
Blazers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jerami Grant
|21
|3
|2
|1
|0
|Deni Avdija
|11
|5
|1
|1
|0
|Rayan Rupert
|10
|5
|0
|1
|0
|Kris Murray
|9
|7
|0
|1
|0
|Donovan Clingan
|8
|8
|2
|0
|2
Três pontos: 12/47 (25.5%) / Grant: 3/4
Thunder
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Shai Gilgeous-Alexander
|37
|5
|7
|2
|0
|Ajay Mitchell
|20
|1
|4
|2
|0
|Isaiah Joe
|10
|2
|1
|1
|1
|Isaiah Hartenstein
|7
|15
|3
|0
|3
|Chet Holmgren
|5
|9
|4
|0
|3
Três pontos: 15/36 (41.7%) / Mitchell: 2/2
(11-5) San Antonio Spurs 102 x 111 Phoenix Suns (11-6)
Spurs
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|De’Aaron Fox
|26
|5
|3
|0
|0
|Devin Vassell
|17
|4
|2
|1
|2
|Keldon Johnson
|14
|6
|2
|0
|0
|Harrison Barnes
|11
|3
|3
|1
|0
|Julian Champagnie
|10
|12
|1
|1
|0
Três pontos: 10/34 (29.4%) / Vassell: 3/7
Suns
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Dillon Brooks
|25
|3
|2
|1
|0
|Devin Booker
|24
|5
|7
|1
|2
|Jordan Goodwin
|15
|10
|3
|2
|0
|Collin Gillespie
|15
|3
|6
|1
|0
|Mark Williams
|14
|11
|2
|1
|1
Três pontos: 14/38 (36.8%) / Brooks: 4/12
