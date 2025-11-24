Com recorde de Luka Doncic, Lakers vence Jazz

Rodada da NBA deste domingo ainda contou com mais sete partidas

Luka Doncic Lakers Jazz Fonte: Reprodução / X

Luka Doncic bateu marca histórica na NBA e comandou a vitória do Los Angeles Lakers sobre o Utah Jazz, por 108 a 106, neste domingo (23). Em um jogo equilibrado, de ataques menos inspirados e muitas alterações no placar até o fim, a equipe da Califórnia triunfou fora de casa. Assim, segue brigando no topo do Oeste. A rodada ainda contou com outras sete partidas.

O começo de temporada de Luka Doncic pelo Lakers é histórico em várias frentes e foi mais uma vez na vitória sobre o Jazz. Ele se tornou o atleta a atingir os 400 pontos e 100 assistências mais rápido em uma campanha. O astro, afinal, precisou de apenas 12 jogos para alcançar o feito. O armador está flertando com médias de triplo-duplo. Além disso, é o cestinha da liga.

Como resultado, foi a quarta vitória seguida da equipe do técnico JJ Redick. Em uma semana mais curta que teve o retorno de LeBron James, a equipe venceu os dois duelos com Utah. Assim, com 12 triunfos em 16 partidas, o LosAngeles Lakers está empatado com o Denver Nuggets na vice-liderança do Oeste, apenas abaixo do Oklahoma City Thunder, que aliás, também venceu mais uma hoje. A franquia encara o Los Angeles Clippers na próxima terça-feira (25).

O Utah Jazz, por outro lado, soma três derrotas seguidas nesse meio tempo. A queda de hoje foi a 11ª em 16 jogos na temporada 2025/26. Ainda assim, o time está próximo a zona de play-in. Afinal, tem apenas meio jogo de desvantagem em relação ao Memphis Grizzlies, que é o atual 10° colocado. A equipe volta a jogar nesta segunda-feira (24), contra o Golden State Warriors em San Francisco.

Escalações

As duas baixas de Utah para o confronto foram as que tem sido padrão no começo de ano. Georges Niang segue fora. Enquanto isso, Walker Kessler está fora do restante de 2025/26. Assim, Will Hardy escalou a equipe de Salt Lake City com Keyonte George, Ace Bailey, Sviatoslav Mykhailiuk, Lauri Markkanen e Jusuf Nurkic. Em suma, os mesmos titulares das últimas partidas.

Assim como ocorreu no recente duelo entre os times, Los Angeles manteve seu elenco completo e não teve baixas. Então, com o retorno de LeBron, JJ Redick tem escalado o Lakers com Luka Doncic, Austin Reaves, Rui Hachimura, LeBron James e Deandre Ayton em sua sequência na NBA.

Destaques

Do lado do Lakers, Luka Doncic foi o grande protagonista do duelo contra o Jazz. O camisa 77 segue sendo muito agressivo no começo das partidas, marcando 13 de seus 33 pontos na noite logo no primeiro período. O esloveno também foi importante no fechamento da partida, anotando oito pontos no último quarto. A equipe visitante derreteu no fim da partida, e ele até errou um lance livre importante. Porém, a última bola de Utah não caiu e o erro não fez falta.

Austin Reaves não teve tanta eficiência ofensiva, mas sua capacidade de atacar o aro e conseguir lances livres gerou pontos fácies importantes. Sobretudo, no fim do jogo. Ele até errou todos os arremessos que tentou no último período, mas conseguiu cinco idas importantes a linha de lance livre. Isso ajudou Los Angeles a fechar um jogo que poderia ter sido perdido nos instantes finais.

Além disso, LeBron James não começou rápido outra vez. Mas ele foi o grande construtor do Lakers em seu melhor momento no segundo quarto. Foi quando a equipe abriu uma frente importante no placar. Rui Hachimura não teve tanto volume, mas acertou duas bolas triplas importantes para um time que só teve 26.3% do perímetro.

Da mesma forma, vale destacar que Deandre Ayton deixou o jogo com uma contusão no joelho com apenas 13 minutos de jogo. Como resultado, a falta dele na hora dos pick-and-rolls prejudicou o ataque de Los Angeles. Ainda assim, eles conseguiram encontrar uma forma de vencer fora de casa.

Outra vez, Keyonte George foi o grande personagem do Jazz em um duelo com o Lakers de Luka Doncic. O jovem armador não teve a melhor eficiência, mas foi quem mais encontrou cestas do lado do time da casa. Portanto, seu terceiro quarto com 13 pontos impulsionou a grande corrida de Utah no terceiro período, quando chegaram a liderar o placar. Ele acabou cansando no último período e fez apenas três pontos.

Lauri Markkanen, por outro lado, teve um jogo lento até o terceiro período, anotando apenas oito pontos. Porém, ele explodiu no último quarto, marcando 12 dos 25 pontos para tentar uma virada. Aliás, dez desses pontos foram nos últimos cinco minutos, incluindo a bola de três que colocou a vantagem de Los Angeles em apenas um ponto. O finlandês teve a chance de virar o placar, mas errou um arremesso de dois pontos.

Enquanto isso, a mescla de veteranos e jovens da equipe esteve em alta. O quinteto titular venceu os seus minutos por alguma margem, em mais um bom jogo de nomes como por exemplo, Jusuf Nurkic e Svi Mykhailiuk. Além disso, os jovens Ace Bailey e Isaiah Collier também chegaram aos dois dígitos. A equipe chegou perto de reverter uma desvantagem de 13 pontos no último quarto, mas não conseguiu.

(12-4) Los Angeles Lakers 108 x 106 Utah Jazz (5-11)

Lakers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Luka Doncic 33 11 8 3 0
Austin Reaves 22 10 4 1 0
LeBron James 17 6 8 1 0
Rui Hachimura 13 6 0 0 1
Marcus Smart 6 0 0 0 1

Três pontos: 10/38 (26.3%) / Doncic: 3/12

Jazz

Jogador PTS REB AST STL BLK
Keyonte George 27 5 8 1 0
Lauri Markkanen 20 7 2 1 1
Sviatoslav Mykhailiuk 12 2 5 0 0
Jusuf Nurkic 11 10 2 2 0
Ace Bailey 10 5 3 1 0

Três pontos: 13/40 (32.5%) / George: 4/10

Outros jogos da rodada

Por fim, além da vitória do Lakers de Luka Doncic sobre o Jazz de Lauri Markkanen, a rodada deste domingo ainda contou com mais sete partidas. Então, confira como foram os outros resultados do dia.

(11-6) Miami Heat 127 x 117 Philadelphia 76ers (9-7)

Heat

Jogador PTS REB AST STL BLK
Norman Powell 32 4 1 2 0
Jaime Jaquez Jr. 22 2 7 0 0
Kel’el Ware 20 16 0 2 1
Bam Adebayo 18 13 1 1 0
Davion Mitchell 8 8 12 1 0

Três pontos: 11/32 (34.4%) / Powell: 4/7

76ers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Tyrese Maxey 27 3 6 2 0
Trendon Watford 19 9 7 1 1
Quentin Grimes 15 0 3 0 1
Jared McCain 15 1 2 1 0
Andre Drummond 14 23 1 0 2

Três pontos: 14/41 (34.1%) / Maxey: 5/14

(3-13) Brooklyn Nets 109 x 119 Toronto Raptors (12-5)

Nets

Jogador PTS REB AST STL BLK
Tyrese Martin 26 6 3 2 0
Michael Porter Jr. 25 6 4 1 1
Noah Clowney 22 1 1 2 2
Nic Claxton 10 11 3 0 2
Drake Powell 6 1 2 0 0

Raptors

Jogador PTS REB AST STL BLK
Scottie Barnes 17 7 4 2 4
RJ Barrett 16 2 1 2 0
Ja’Kobe Walter 16 1 0 1 0
Brandon Ingram 14 6 4 2 0
Immanuel Quickley 13 7 4 1 0

Três pontos: 15/30 (50%) / Walter: 4/5

(5-12) Los Angeles Clippers 105 x 120 Cleveland Cavaliers (12-6)

Clippers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Ivica Zubac 33 18 4 0 0
Kawhi Leonard 20 3 2 3 0
James Harden 19 2 6 1 0
Kris Dunn 9 4 2 1 0
Nicolas Batum 6 3 1 0 0

Três pontos: 8/26 (30.8%) / Leonard: 3/5

Cavaliers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Donovan Mitchell 37 8 6 1 0
Evan Mobley 18 10 2 2 2
De’Andre Hunter 17 4 4 1 0
Tyrese Proctor 11 3 3 0 0
Darius Garland 8 1 8 0 0

Três pontos: 17/45 (37.8%) / Mitchell: 5/9

(10-8) Orlando Magic 129 x 138 Boston Celtics (9-8)

Magic

Jogador PTS REB AST STL BLK
Jett Howard 30 7 3 0 0
Desmond Bane 18 4 5 0 0
Jase Richardson 18 5 2 0 0
Franz Wagner 15 8 5 0 0
Anthony Black 14 3 5 1 0

Três pontos: 16/38 (42.1%) / Howard: 5/13

Celtics

Jogador PTS REB AST STL BLK
Jaylen Brown 35 4 8 1 0
Anfernee Simons 23 5 2 0 0
Payton Pritchard 19 5 8 2 0
Derrick White 16 7 5 2 3
Josh Minott 16 7 1 0 1

Três pontos: 15/33 (45.5%) / Simons: 4/7

(4-13) Charlotte Hornets 110 x 113 Atlanta Hawks (11-7)

Hornets

Jogador PTS REB AST STL BLK
Kon Knueppel 28 6 3 0 1
Collin Sexton 22 0 4 0 0
Miles Bridges 21 5 5 1 1
Moussa Diabate 12 11 1 0 0
Mason Plumlee 6 8 6 1 0

Três pontos: 14/44 (31.8%) / Knueppel: 7/11

Hawks

Jogador PTS REB AST STL BLK
Jalen Johnson 28 8 11 1 0
Nickeil Alexander-Walker 23 5 4 1 1
Dyson Daniels 22 9 6 2 0
Onyeka Okongwu 20 7 3 0 0
Keaton Wallace 10 1 0 2 1

Três pontos: 11/31 (35.5%) / Alexander-Walker: 3/7

(7-10) Portland Trail Blazers 95 x 122 Oklahoma City Thunder (17-1)

Blazers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Jerami Grant 21 3 2 1 0
Deni Avdija 11 5 1 1 0
Rayan Rupert 10 5 0 1 0
Kris Murray 9 7 0 1 0
Donovan Clingan 8 8 2 0 2

Três pontos: 12/47 (25.5%) / Grant: 3/4

Thunder

Jogador PTS REB AST STL BLK
Shai Gilgeous-Alexander 37 5 7 2 0
Ajay Mitchell 20 1 4 2 0
Isaiah Joe 10 2 1 1 1
Isaiah Hartenstein 7 15 3 0 3
Chet Holmgren 5 9 4 0 3

Três pontos: 15/36 (41.7%) / Mitchell: 2/2

(11-5) San Antonio Spurs 102 x 111 Phoenix Suns (11-6)

Spurs

Jogador PTS REB AST STL BLK
De’Aaron Fox 26 5 3 0 0
Devin Vassell 17 4 2 1 2
Keldon Johnson 14 6 2 0 0
Harrison Barnes 11 3 3 1 0
Julian Champagnie 10 12 1 1 0

Três pontos: 10/34 (29.4%) / Vassell: 3/7

Suns

Jogador PTS REB AST STL BLK
Dillon Brooks 25 3 2 1 0
Devin Booker 24 5 7 1 2
Jordan Goodwin 15 10 3 2 0
Collin Gillespie 15 3 6 1 0
Mark Williams 14 11 2 1 1

Três pontos: 14/38 (36.8%) / Brooks: 4/12

Comentários
