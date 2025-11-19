Lakers vence Jazz em noite de recorde para LeBron James

Rodada desta terça-feira também teve vitórias de Pistons, Spurs, Celtics e Magic

LeBron James Lakers Jazz Fonte: Reprodução / X

LeBron James estreou na temporada 2025/26 e o Los Angeles Lakers venceu o Utah Jazz, por 140 a 125, em noite de recordes para o astro. A equipe de Salt Lake City começou com ótimo ritmo ofensivo, tentando frustrar o retorno do veterano rival. No entanto, com grande atuação de Luka Doncic e ótimo último quarto de LeBron, o time angelino levou a melhor no duelo desta terça-feira (18).

Foi uma noite de marcas para o veterano de 40 anos. Afinal, ele se tornou o primeiro atleta da história da liga a atuar por 23 anos na NBA. Portanto, ele supera o recorde de Vince Carter, que atuou por 22 temporadas. Além disso, LeBron James também se tornou o sexto jogador com mais bolas de três na história da NBA. Por fim, mais uma marca. Isso porque, atualmente, 82 atletas da liga nasceram depois que o astro estreou, em 2003.

Com o triunfo, Los Angeles chegou a sua 11ª vitória em 15 jogos na campanha. Um ótimo começo que leva a franquia à terceira posição do Oeste, abaixo apenas de Oklahoma City Thunder e Denver Nuggets. O Lakers tem um cronograma mais tranquilo nesta semana e só volta a atuar no próximo domingo (23), também contra o Jazz, mas dessa vez fora de casa.

Enquanto isso, Utah somou sua nona derrota em 14 partidas de 2025/26. A equipe, ainda assim, segue na zona de play-in, com um jogo de frente para o Dallas Mavericks, na décima posição. O Jazz, por outro lado, terá um jogo antes de reencontrar o Lakers. O próximo compromisso será na sexta-feira (21), contra o atual campeão Oklahoma City Thunder, também em casa.

Escalações

Além da volta de LeBron James, o Los Angeles Lakers teve uma situação inédita na NBA de 2025/26 no duelo com o Jazz. Todos os seus jogadores estavam disponíveis. Assim, JJ Redick mostrou o primeiro esboço do que pensa ser o time ideal, com Luka Doncic, Austin Reaves, LeBron James, Rui Hachimura e Deandre Ayton entre os titulares. Enquanto isso, saíram do banco: Marcus Smart, Gabe Vincent, Jaxson Hayes e Jake LaRavia.

Por outro lado, o Utah Jazz teve algumas baixas. Isso inclui o jovem Kyle Filipowski com dores no pulso e o veterano Georges Niang. Além disso, é claro, Walker Kessler está fora da temporada. Então, Will Hardy escalou sua equipe com Keyonte George, Ace Bailey, Sviatoslav Mykhailiuk, Lauri Markkanen e Jusuf Nurkic. Aliás, a equipe também contou com o retorno do veterano Kyle Anderson.

Destaques

Todos os olhos estavam voltados para LeBron James no começo de Lakers x Jazz. Mas foi Utah quem roubou a cena com um começo muito quente no ataque. O jovem armador Keyonte George deu show no primeiro quarto, com 13 pontos, três bolas triplas e quatro assistências. A equipe visitante chegou a liderar por 11 pontos nos primeiros 12 minutos.

Los Angeles parecia um pouco ansioso. Muitos turnovers, um LeBron aquecendo depois de tanto tempo parado e alguma confusão na abordagem ofensiva com Luka Doncic e Austin Reaves. O esloveno ainda marcou nove pontos no primeiro quarto e liderou uma recuperação que não conseguiu diminuir o marcador em grande escala. Porém, colocou os angelinos de volta no jogo.

LeBron James, enfim, fez seus primeiros pontos em sua noite histórica, com duas bolas de três e um lance-livre. O ala, é claro, está recuperando ritmo, mas conseguiu seu melhor momento no segundo período, também com três assistências. Enquanto isso, Austin Reaves esquentou para trazer a equipe de volta ao jogo. Porém, apesar da aproximação dos donos da casa, Lauri Markkanen também fez grande segundo quarto, e segurou a liderança do Jazz.

O time de Salt Lake City foi para o intervalo vencendo por quatro pontos.

O terceiro quarto começou em um ritmo mais lento, mas com Utah mantendo uma dianteira nos primeiros minutos. Mas se Luka Doncic já fez um ótimo primeiro tempo, foi no terceiro quarto que o astro embalou de vez. A festa de LeBron James, virou a festa do esloveno em Lakers x Jazz. Foram 17 pontos só no terceiro período, com direito a gritos de MVP. Utah, por outro lado, travou, marcando apenas sete pontos nos últimos seis minutos do quarto.

Entrando no último quarto com 11 pontos de vantagem em uma reviravolta, LeBron viveu seu grande momento na partida. Aliás, ele não precisou de cestas para isso. Nos cinco minutos que passou em quadra no último período, distribuiu seis assistências, quase que em sequência. Uma ótima conexão, sobretudo com Deandre Ayton, mas também gerando bolas de três livres aos companheiro, que ajudaram a liquidar a fatura da partida. Assim, o camisa 23 retornou, além de tudo, com um duplo-duplo.

Austin Reaves marcou sete pontos no último quarto, cinco deles de lance-livre. Aliás, o número de lances-livres do Lakers foi uma das grandes vantagem do time da Califórnia no jogo. Ayton fez outros dez, Jake LaRavia esquentou e Utah não teve mais chance de reagir. Por fim, vale o destaque para os ótimos jogos de George e Markkanen pelo lado visitante (ambos com mais de 30 pontos) e também dos veteranos Nurkic e Mykhailiuk.

(5-9) Utah Jazz 125 x 140 Los Angeles Lakers (11-4)

Jazz

Jogador PTS REB AST STL BLK
Keyonte George 33 4 7 2 0
Lauri Markkanen 31 5 2 2 0
Svi Mykhailiuk 13 3 1 0 0
Ace Bailey 13 1 1 1 0
Jusuf Nurkic 10 10 6 2 0

Três pontos: 13/45 (28.9%) / George: 5/13

Lakers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Luka Doncic 37 5 10 4 0
Austin Reaves 26 5 1 1 0
Deandre Ayton 20 14 1 1 1
Jake LaRavia 16 4 2 1 0
LeBron James 11 3 12 1 0

Três pontos: 11/32 (34.4%) / James: 2/3

Outros jogos da rodada

Além da vitória do Lakers de Luka Doncic sobre o Jazz de Lauri Markkanen no retorno de LeBron James, a rodada dessa terça ainda contou com mais cinco partidas.

O Detroit Pistons segue voando. A equipe venceu um também embalado Atlanta Hawks, fora de casa, e embalou sua 11ª vitória seguida em 2025/26. Cade Cunningham voltou após se ausentar nos últimos jogos e decidiu no fim, evitando uma virada dos donos da casa.

Na Flórida, mesmo sem Paolo Banchero, o Orlando Magic venceu o Golden State Warriors. Um triunfo marcado pelo jogo coletivo. Mas que certamente foi impulsionado por um grande último quarto de Desmond Bane. Stephen Curry e Jimmy Butler fizeram mais da metade dos pontos do time de San Francisco, e mesmo assim perderam.

O Boston Celtics até teve mais trabalho do que o esperado, mas venceu o Brooklyn Nets no Barclays Center. Um grande segundo tempo de Jaylen Brown e um grande jogo do perímetro do maior campeão da história da liga. Além disso, mesmo sem Victor Wembanyama e Stephon Castle, o San Antonio Spurs bateu o Memphis Grizzlies. A equipe contou com De’Aaron Fox e Harrison Barnes, além da forte defesa para fechar o jogo contra um rival em crise.

Por fim, vitória fundamental do Phoenix Suns sobre o Portland Trail Blazers no Oregon. Shaedon Sharpe foi o cestinha do duelo, mas a coletividade do time do Arizona imperou outra vez em confronto direto na zona de play-in do Oeste.

(9-7) Golden State Warriors 113 x 121 Orlando Magic (8-7)

Warriors

Jogador PTS REB AST STL BLK
Stephen Curry 34 3 9 3 0
Jimmy Butler 33 7 4 3 0
Draymond Green 12 6 6 0 2
Al Horford 9 6 1 2 1
Moses Moody 6 4 2 2 0

Três pontos: 13/36 (36.1%) / Curry: 7/15

Magic

Jogador PTS REB AST STL BLK
Desmond Bane 23 6 5 5 0
Anthony Black 21 4 2 2 0
Franz Wagner 18 8 3 1 1
Wendell Carter Jr. 17 12 2 1 0
Jalen Suggs 13 5 8 2 1

Três pontos: 8/32 (25%) / Da Silva: 3/7

(8-7) Boston Celtics 113 x 99 Brooklyn Nets (2-12)

Celtics

Jogador PTS REB AST STL BLK
Jaylen Brown 29 4 4 1 0
Payton Pritchard 22 10 5 0 0
Derrick White 15 5 4 2 2
Anfernee Simons 11 4 5 0 0
Josh Minott 10 4 0 0 0

Três pontos: 19/42 (45.2%) / Pritchard: 5/12

Nets

Jogador PTS REB AST STL BLK
Michael Porter Jr. 25 6 2 3 0
Day’Ron Sharpe 16 7 2 3 0
Noah Clowney 13 1 0 1 1
Ziaire Williams 12 4 3 1 0
Egor Demin 12 3 4 1 0

Três pontos: 14/38 (36.8%) / Demin: 4/7

(13-2) Detroit Pistons 120 x 112 Atlanta Hawks (9-6)

Pistons

Jogador PTS REB AST STL BLK
Cade Cunningham 25 6 10 2 0
Jalen Duren 24 8 3 2 1
Daniss Jenkins 14 3 7 2 0
Duncan Robinson 14 3 3 1 0
Isaiah Stewart 13 9 3 0 0

Três pontos: 10/31 (32.3%) / Robinson: 4/9

Hawks

Jogador PTS REB AST STL BLK
Jalen Johnson 25 8 9 3 1
Nickeil Alexander-Walker 24 3 3 0 0
Onyeka Okongwu 21 1 3 1 2
Dyson Daniels 12 9 6 3 1
Mouhamed Gueye 11 11 1 0 1

Três pontos: 15/44 (34.1%) / Okongwu: 4/7

(4-11) Memphis Grizzlies 101 x 111 San Antonio Spurs (10-4)

Grizzlies

Jogador PTS REB AST STL BLK
Cedric Coward 19 11 1 0 0
Jaren Jackson Jr. 18 6 3 0 0
Cam Spencer 15 2 3 0 0
Vince Williams Jr. 14 8 9 0 0
Zach Edey 8 11 2 0 2

Três pontos: 12/39 (30.8%) / Coward: 5/7

Spurs

Jogador PTS REB AST STL BLK
De’Aaron Fox 26 1 3 2 1
Harrison Barnes 23 5 3 1 0
Keldon Johnson 18 7 2 2 0
Devin Vassell 10 3 5 2 2
Kelly Olynyk 10 5 3 2 0

Três pontos: 16/42 (38.1%) / Barnes: 4/8

(9-6) Phoenix Suns 127 x 110 Portland Trail Blazers (6-8)

Suns

Jogador PTS REB AST STL BLK
Devin Booker 19 6 5 3 0
Collin Gillespie 19 3 6 1 0
Mark Williams 15 6 1 2 1
Oso Ighodaro 14 4 1 0 0
Dillon Brooks 12 2 4 3 0

Três pontos: 14/40 (35%) / Gillespie: 4/9

Blazers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Shaedon Sharpe 29 2 3 1 0
Deni Avdija 19 5 5 0 0
Caleb Love 17 7 3 1 0
Donovan Clingan 9 12 2 0 5
Yang Hansen 9 5 3 0 1

Três pontos: 10/41 (24.4%) / Love: 3/8

