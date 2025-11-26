Luka Doncic bate mais recordes e Lakers vence Clippers

Com mais uma atuação magistral de Luka Doncic em 2025/26, o Los Angeles Lakers venceu o Los Angeles Clippers por 135 a 118, nesta terça-feira (25). O astro teve mais um jogo de mais de 40 pontos na temporada e segue como o grande cestinha da liga. Isso incluiu até mais recordes batidos pelo segundo jogo consecutivo, após já conseguir algumas marcas no último duelo contra o Utah Jazz.

A temporada dominante de Luka Doncic seguiu presente na vitória do Lakers sobre o Clippers. Seus 24 pontos apenas no primeiro quarto estabeleceram o novo recorde da franquia. Aliás, a marca já pertencia a ele, com 23 pontos em outra ocasião. Além disso, ele superou Magic Johnson na lista de mais jogos de 40 pontos na história da equipe, com sete. Ele agora é o décimo colocado do ranking.

Com o triunfo em casa, o Lakers chegou à quinta vitória consecutiva. Aliás, são três vitórias em três duelos desde que LeBron James retornou. Ele, Austin Reaves e Luka Doncic, combinaram para 99 dos 135 pontos da equipe no jogo. Assim, o Lakers iguala o Denver Nuggets na segunda posição do Oeste, abaixo apenas do Oklahoma City Thunder. A equipe volta a jogar na sexta-feira (28), contra o Dallas Mavericks.

Por outro lado, o Clippers fez a terceira partida desde que Kawhi Leonard retornou de lesão. Até aqui, o time venceu uma delas e perdeu as outras duas. O ala segue em restrição de minutos, mas atuou em 28 nesta terça-feira. Com cinco derrotas nos últimos seis duelos e 13 em 18 partidas, Los Angeles segue seu roteiro frustrante, igualado ao Sacramento Kings na 12ª posição. A equipe também joga na sexta, contra o Memphis Grizzlies, em casa.

Escalações

Jogando em casa, o Lakers entrou no duelo com apenas um desfalque. Afinal, Deandre Ayton ficou de fora por conta da lesão no joelho que o tirou mais cedo da vitória contra o Utah Jazz no último domingo (23). Assim, JJ Redick elegeu Jaxson Hayes como seu substituto. Além disso, manteve o resto do time titular intacto, com Luka Doncic, Austin Reaves, LeBron James e Rui Hachimura para a batalha de Los Angeles na terça de NBA.

Enquanto isso, o Clippers lida com mais problemas. Bradley Beal, vale lembrar, está fora da temporada. Além disso, nomes como Bogdan Bogdanovic, Derrick Jones Jr e Jordan Miller também estão fora. Então, Tyronn Lue escalou o quinteto titular com James Harden, Kris Dunn, Kawhi Leonard, John Collins e Ivica Zubac. O que chamou atenção foi Brook Lopez, que esteve fora da rotação no duelo.

Destaques

Então, o começo do duelo entre Lakers e Clippers foi de domínio de Luka Doncic. O armador anotou 24 de seus 43 pontos ainda no primeiro quarto. Sem uma abordagem especial do rival para contê-lo, o esloveno dominou os primeiros minutos e marcou pontos de todos os lugares da quadra. Isso ajudou a suplantar os começos mais lentos de Reaves e LeBron.

Porém, o Clippers não deixou barato. James Harden não chegou a uma marca tão absurda de pontos, mas mostrou muita qualidade na isolação para vencer os defensores de ponto de ataque do Lakers. Quando a dobra não vinha, ele marcava, fez 11 pontos no primeiro período. Quando a ajuda chegava, distribuía ótimos passes. Afinal, foram quatro assistências só no primeiro período. Assim, mesmo com a explosão de Luka, foi o Clippers que liderou no primeiro período.

Mas apesar da liderança inicial, o time visitante jamais conseguiu se desgarrar no placar. Para se ter uma noção, a maior liderança da equipe foi de apenas quatro pontos. Depois de um primeiro quarto pouco agressivo, LeBron e Reaves entraram na partida em termos de pontuação. Os ajustes defensivos dos donos da casa surtiram algum efeito e por fim, a equipe foi para o intervalo na liderança do placar.

No terceiro período, o Clippers enfim tentou se ajustar a Luka Doncic, oferecendo mais ajuda defensiva contra o astro do Lakers. A grande questão, é que ele também puniu isso com cinco assistências e outros sete pontos no período. Mas o jogo seguiu equilibrado. Os donos da casa chegaram a abrir dez pontos de frente, mas o rival respondeu e chegou a liderar o placar no meio do período. No fim, o Lakers liderava no começo do último quarto, mas por pouco.

Porém, uma sequência importante no último período praticamente definiu o jogo. Luka foi descansar no começo do quarto derradeiro e LeBron e Reaves mantiveram o ataque do Lakers funcionando. O ala-armador anotou 18 pontos no último quarto, com vários cortes inteligentes e ótimas finalizações. Enquanto isso, LeBron acertou alguns arremessos difíceis e distribuiu ótimos passes.

Kawhi voltou por um breve período no quarto derradeiro e até fez o Clippers voltar pro jogo, forçando uma sequência de faltas de Luka. Mas, quando o ala deixou a quadra, Harden não conseguiu liderar o ataque dos visitantes, que também vacilavam na defesa. Teve direito até a expulsão de Kris Dunn, após discussão com Luka Doncic e Jaxson Hayes. No fim, em um jogo equilibrado, o Lakers venceu por 17 pontos.

(5-13) Los Angeles Clippers 118 x 135 Los Angeles Lakers (13-4)

Clippers

Jogador PTS REB AST STL BLK James Harden 29 5 9 2 0 Kawhi Leonard 19 5 3 1 0 Kris Dunn 19 0 3 1 0 John Collins 18 5 1 0 0 Ivica Zubac 10 10 4 1 2

Três pontos: 13/35 (37.1%) / Collins: 4/6

Lakers

Jogador PTS REB AST STL BLK Luka Doncic 43 9 13 1 1 Austin Reaves 31 9 3 3 0 LeBron James 25 6 6 1 1 Rui Hachimura 13 3 0 0 0 Jaxson Hayes 8 4 3 1 1

Três pontos: 13/29 (44.8%) / Doncic: 7/12

Outros jogos da rodada

Além da vitória do Lakers de Luka sobre o Clippers de James Harden, a curta rodada desta terça-feira (25) contou com outras duas partidas.

O Washington Wizards, enfim, voltou a vencer. A equipe do distrito tinha uma sequência negativa de 14 derrotas, mas passou o carro sobre o Atlanta Hawks jogando em casa. Um grande jogo, acima de tudo, de CJ McCollum, que anotou 46 pontos. Nomes como por exemplo, Alex Sarr, Khris Middleton e Corey Kispert também foram bem. Com Trae Young ainda fora, o time visitante viu uma noite difícil para Jalen Johnson, que anotou apenas sete pontos.

Por fim, o Orlando Magic também venceu o Philadelphia 76ers de forma tranquila e coletiva. A equipe da Flórida teve Franz Wagner e Anthony Black como grandes destaques, mas além deles, outros sete atletas anotaram pelo menos 10 pontos. Enquanto isso, os donos da casa jogaram bem desfalcados com ausências de Joel Embiid, Paul George, V.J Edgecombe e Kelly Oubre Jr.

(11-8) Atlanta Hawks 113 x 132 Washington Wizards (2-15)

Hawks

Jogador PTS REB AST STL BLK Kristaps Porzingis 22 8 1 0 0 Onyeka Okongwu 20 3 0 0 1 Zaccharie Risacher 17 5 0 2 3 Dyson Daniels 11 9 7 0 0 Vit Krejci 10 1 3 0 0

Três pontos: 15/43 (34.9%) / Risacher: 4/9

Wizards

Jogador PTS REB AST STL BLK CJ McCollum 46 5 4 1 0 Alex Sarr 27 11 0 2 2 Corey Kispert 19 3 1 3 1 Khris Middleton 10 7 12 1 1 Bub Carrington 10 0 6 0 0

Três pontos: 19/38 (50%) / McCollum: 10/13

(11-8) Orlando Magic 144 x 103 Philadelphia 76ers (9-8)

Magic

Jogador PTS REB AST STL BLK Anthony Black 31 1 3 1 0 Franz Wagner 21 5 3 1 0 Desmond Bane 15 2 6 2 0 Jett Howard 13 2 1 0 0 Wendell Carter Jr. 12 8 1 0 0

Três pontos: 13/34 (38.4%) / Black: 4/6

76ers

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyrese Maxey 20 1 4 1 0 Jared McCain 15 1 3 0 0 Justin Edwards 13 1 1 2 0 Dominick Barlow 11 6 2 0 1 Eric Gordon 10 2 2 2 0

Três pontos: 9/25 (36%) / Gordon: 2/2

