LeBron James decide e Lakers evita virada do Suns

Rodada de domingo da NBA ainda contou com outros sete jogos

LeBron James Lakers Suns Fonte: Reprodução / X

LeBron James evitou que o Los Angeles Lakers sofresse uma grande virada do Phoenix Suns, garantindo o triunfo por 116 a 114, neste domingo (14). A partida foi quente no Arizona. Isso porque contou com discussões, polêmicas e uma ótima reação do time da casa que chegou a estar perdendo por mais de 20 pontos. No entanto, LeBron e Luka Doncic lideraram a vitória angelina.

Depois de Doncic ser o responsável pelo melhor momento do Lakers no jogo, LeBron James entrou em ação para evitar a virada do Suns. O veterano não foi o cestinha de Los Angeles no duelo, mas assumiu a responsabilidade ao converter os dois lances livres da vitória. Tudo isso, aliás, depois de provocações com Dillon Brooks. Após uma sequência ruim de partidas em que chegou a perder sua sequência histórica de jogos com dez pontos, o astro vive bom momento em 2025/26.

Para o Lakers, uma vitória fundamental. Afinal, a equipe vem oscilando nos últimos jogos, com três vitórias e três derrotas. Porém, não permitiu que o momento criasse uma sequência de derrotas ou algo do tipo. Assim, o time soma 18 vitórias em 25 partidas na atual campanha. A franquia igualou o San Antonio Spurs na terceira posição do Oeste. O próximo compromisso é quinta-feira (18), contra o Utah Jazz.

O Suns mostrou poder de reação, mas também segue em momento instável. São duas derrotas seguidas e cinco nos últimos sete duelos. Porém, o retorno de Booker ajuda a amenizar um pouco o momento e dá esperança de vitórias e recuperação na tabela. Com 14 triunfos em 26 partidas, o time do Arizona segue na sétima posição do Oeste, mas se afastou da zona direta dos playoffs. Aliás, o próximo duelo é contra o oitavo colocado, Golden State Warriors, também na quinta.

Escalações

Após três jogos de ausência na NBA e uma lesão que ocorreu contra o próprio Lakers de Luka Doncic e LeBron James, Devin Booker retornou pelo Suns. Essa era a grande notícia de uma rotação que agora tem apenas o jovem ala-armador Jalen Green como desfalque. Assim, Royce O’Neale voltou a ser reserva e o quinteto titular de Jordan Ott teve: Devin Booker, Collin Gillespie, Grayson Allen, Dillon Brooks e Mark Williams.

Do lado de Los Angeles, foi o primeiro jogo da ausência de Austin Reaves que deve durar pelo menos uma semana. Além dele, o único desfalque é o alemão Maxi Kleber. Assim, Marcus Smart foi o escolhido para integrar o quinteto titular de JJ Redick, que também contou com os titulares habituais, Luka Doncic, LeBron James, Rui Hachimura e Deandre Ayton.

Destaques

Apesar de ter resolvido o jogo no último quarto, o duelo entre Lakers x Suns não começou tão bem para LeBron James. Afinal, o craque cometeu cinco turnovers só no primeiro quarto. Luka Doncic até foi bem agressivo e marcou dez pontos para tentar compensar, mas a defesa de Los Angeles voltou a apresentar problemas. O time não conseguia defender em transição.

Devin Booker começou tímido em seu retorno, mas a movimentação de bola de Phoenix foi muito facilitado por ele. A equipe criou vários bons arremessos e converteu cinco de suas 13 bolas triplas logo no primeiro quarto. Até ali, parecia um repeteco dos outros duelos entre as franquias, tanto na temporada regular como na preparação. Um time do Suns fluído e um Lakers sofrendo para conter isso.

Mas Los Angeles não se abateu. A produção ofensiva da equipe manteve o time no jogo durante o primeiro tempo. Seja no pick-and-roll de Deandre Ayton que machucou seu ex-time, ou com um LeBron James renovado, marcando 11 pontos no segundo período, o Lakers se manteve vivo contra o Suns. Os donos da casa até lideraram grande parte do período, mas nunca por muito. Por fim, uma sequência final dos visitantes fez o jogo chegar empatado ao intervalo.

Leia mais!

E no terceiro quarto, o roteiro se inverteu completamente. Agora era Phoenix que falhava com turnovers. Isso travou o ataque de meia quadra da equipe. Para se ter uma noção, a franquia do Arizona cometeu mais erros do que fez cestas no terceiro quarto. Se aproveitando disso, Los Angeles criou uma sequência brutal de 28 a 2, que parecia definir o jogo.

Os donos da casa passaram quase nove minutos, com apenas dois pontos marcados. Luka Doncic perdeu muita eficiência na volta do intervalo e terminou o jogo com 28% de eficiência. Mas a produção coletiva do Lakers foi muito impactada por ele, além de algumas cestas de LeBron James. A vantagem era de 99 a 79 com oito minutos por jogar.

Mas foi a vez de Phoenix reagir. E se LeBron James se elevava pelo Lakers, Devin Booker e Dillon Brooks faziam o mesmo no Suns. O astro que voltava de lesão, marcou dez pontos no quarto e ainda distribuiu cinco assistências. Além disso, Brooks que vinha tendo dia ruim, marcou 11 de seus 18 pontos no último período. Na última bola de três, há 12 segundos do fim, saiu trombando no veterano do Lakers.

Vale citar que os dois já se provocavam há algum tempo. Quando Los Angeles abriu 20 pontos, James xingou o rival.

No entanto, foi o próprio camisa 23 que chegou a linha de lance livre após sofrer uma falta na linha de três pontos. James converteu dois e voltou a colocar Los Angeles na frente. Marcus Smart acertou mais um antes do fim, e deu a vitória ao time da Califórnia, evitando o colapso.

(18-7) Los Angeles Lakers 116 x 114 Phoenix Suns (14-12)

Lakers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Luka Doncic 29 3 6 1 0
LeBron James 26 3 4 2 2
Deandre Ayton 20 13 0 2 1
Jaxson Hayes 12 9 2 0 0
Marcus Smart 8 4 6 1 2

Três pontos: 7/37 (18.9%) / Doncic: 2/14

Suns

Jogador PTS REB AST STL BLK
Devin Booker 27 6 7 1 1
Mark Williams 20 6 1 0 3
Dillon Brooks 18 1 0 1 0
Grayson Allen 13 2 7 3 0
Royce O’Neale 12 5 1 1 0

Três pontos: 13/37 (35.1%) / Brooks: 4/7

Outros jogos da rodada

Além da vitória do Lakers de LeBron James sobre o Suns de Devin Booker, a rodada ainda contou com outras sete partidas. Então, confira os outros resultados e números deste domingo de NBA.

(4-20) Washington Wizards 108 x 89 Indiana Pacers (6-20)

Wizards

Jogador PTS REB AST STL BLK
Marvin Bagley III 23 14 1 1 1
CJ McCollum 18 6 2 0 0
Tre Johnson 14 2 2 0 0
Justin Champagnie 13 14 0 2 1
Will Riley 12 1 0 0 0

Três pontos: 10/28 (35.7%) / Johnson: 3/4

Pacers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Bennedict Mathurin 15 4 2 0 0
Jay Huff 13 4 0 0 4
Jarace Walker 12 3 0 0 1
Isaiah Jackson 11 12 0 0 2
Pascal Siakam 11 4 4 1 0

Três pontos: 10/39 (25.6%) / Huff: 3/7

(8-18) Charlotte Hornets 119 x 111 Cleveland Cavaliers (15-12)

Hornets

Jogador PTS REB AST STL BLK
Kon Knueppel 29 4 3 1 1
Brandon Miller 25 13 6 1 0
Miles Bridges 20 10 6 1 0
Sion James 9 7 3 0 1
Josh Green 8 2 0 1 0

Três pontos: 17/44 (38.6%) / Miller: 5/10

Cavaliers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Darius Garland 26 2 9 1 1
Donovan Mitchell 17 2 7 2 1
Jaylon Tyson 16 13 1 1 0
Dean Wade 14 8 2 1 0
Thomas Bryant 10 6 1 0 1

Três pontos: 12/38 (31.6%) / Wade: 3/6

(11-16) Milwaukee Bucks 82 x 127 Brooklyn Nets (7-18)

Bucks

Jogador PTS REB AST STL BLK
Gary Trent Jr. 20 2 0 2 0
Kyle Kuzma 13 7 3 0 0
Ryan Rollins 11 2 5 0 1
Bobby Portis 10 3 1 1 0
Myles Turner 9 3 1 0 0

Três pontos: 8/35 (22.9%) / Trent: 4/8

Nets

Jogador PTS REB AST STL BLK
Egor Demin 17 3 3 2 1
Noah Clowney 16 3 2 0 2
Tyrese Martin 14 1 2 2 0
Drake Powell 13 4 3 1 0
Michael Porter Jr. 12 6 5 0 0

Três pontos: 19/43 (44.2%) / Martin: 4/5

(14-11) Philadelphia 76ers 117 x 120 Atlanta Hawks (15-12)

76ers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Paul George 35 4 3 0 1
V.J Edgecombe 26 6 2 0 1
Joel Embiid 22 14 1 1 2
Quentin Grimes 14 2 7 2 0
Dominick Barlow 11 7 1 2 1

Três pontos: 17/41 (41.5%) / George: 7/10

Hawks

Jogador PTS REB AST STL BLK
Dyson Daniels 27 10 4 1 2
Onyeka Okongwu 20 15 4 1 2
Vit Krejci 19 4 1 1 0
Zaccharie Risacher 15 1 1 2 0
Jalen Johnson 12 10 12 1 1

Três pontos: 17/34 (50%) / Okongwu: 5/10

(5-22) New Orleans Pelicans 114 x 104 Chicago Bulls (10-15)

Pelicans

Jogador PTS REB AST STL BLK
Trey Murphy III 20 10 2 0 0
Jeremiah Fears 20 2 3 2 0
Zion Williamson 18 6 2 0 0
Jordan Poole 16 2 4 2 0
Saddiq Bey 10 6 1 2 0

Três pontos: 8/33 (24.2%) / Murphy: 2/6

Bulls

Jogador PTS REB AST STL BLK
Coby White 20 5 5 2 0
Kevin Huerter 16 3 0 4 0
Nikola Vucevic 12 8 4 0 0
Josh Giddey 11 7 5 0 0
Matas Buzelis 9 6 3 1 0

Três pontos: 13/49 (26.5%) / Huerter: 4/8

(6-20) Sacramento Kings 103 x 117 Minnesota Timberwolves (17-9)

Kings

Jogador PTS REB AST STL BLK
DeMar DeRozan 17 4 3 1 1
Precious Achiuwa 17 6 0 0 1
Dennis Schroder 17 1 3 0 0
Malik Monk 16 3 3 0 1
Keegan Murray 10 8 1 0 5

Três pontos: 10/23 (43.5%) / Monk: 3/5

Timberwolves

Jogador PTS REB AST STL BLK
Julius Randle 24 10 3 3 0
Jaden McDaniels 21 4 2 2 0
Naz Reid 20 11 3 2 1
Donte Vincenzo 18 6 6 4 2
Bones Hyland 18 3 5 0 1

Três pontos: 12/37 (32.4%) / Reid: 4/7

(13-14) Golden State Warriors 131 x 136 Portland Trail Blazers (10-16)

Warriors

Jogador PTS REB AST STL BLK
Stephen Curry 48 3 2 3 1
Jimmy Butler 16 7 4 3 0
Draymond Green 14 8 7 3 1
Brandin Podziemski 12 7 6 1 0
Moses Moody 12 2 2 1 1

Três pontos: 24/47 (51.1%) / Curry: 12/19

Blazers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Shaedon Sharpe 35 3 4 4 0
Jerami Grant 35 3 2 0 1
Deni Avdija 26 7 8 1 0
Robert Williams III 11 11 3 1 0
Caleb Love 8 0 4 1 0

Três pontos: 20/39 (51.3%) / Grant: 7/13

Comentários
