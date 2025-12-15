LeBron James decide e Lakers evita virada do Suns

LeBron James evitou que o Los Angeles Lakers sofresse uma grande virada do Phoenix Suns, garantindo o triunfo por 116 a 114, neste domingo (14). A partida foi quente no Arizona. Isso porque contou com discussões, polêmicas e uma ótima reação do time da casa que chegou a estar perdendo por mais de 20 pontos. No entanto, LeBron e Luka Doncic lideraram a vitória angelina.
Depois de Doncic ser o responsável pelo melhor momento do Lakers no jogo, LeBron James entrou em ação para evitar a virada do Suns. O veterano não foi o cestinha de Los Angeles no duelo, mas assumiu a responsabilidade ao converter os dois lances livres da vitória. Tudo isso, aliás, depois de provocações com Dillon Brooks. Após uma sequência ruim de partidas em que chegou a perder sua sequência histórica de jogos com dez pontos, o astro vive bom momento em 2025/26.
Para o Lakers, uma vitória fundamental. Afinal, a equipe vem oscilando nos últimos jogos, com três vitórias e três derrotas. Porém, não permitiu que o momento criasse uma sequência de derrotas ou algo do tipo. Assim, o time soma 18 vitórias em 25 partidas na atual campanha. A franquia igualou o San Antonio Spurs na terceira posição do Oeste. O próximo compromisso é quinta-feira (18), contra o Utah Jazz.
O Suns mostrou poder de reação, mas também segue em momento instável. São duas derrotas seguidas e cinco nos últimos sete duelos. Porém, o retorno de Booker ajuda a amenizar um pouco o momento e dá esperança de vitórias e recuperação na tabela. Com 14 triunfos em 26 partidas, o time do Arizona segue na sétima posição do Oeste, mas se afastou da zona direta dos playoffs. Aliás, o próximo duelo é contra o oitavo colocado, Golden State Warriors, também na quinta.
Escalações
Após três jogos de ausência na NBA e uma lesão que ocorreu contra o próprio Lakers de Luka Doncic e LeBron James, Devin Booker retornou pelo Suns. Essa era a grande notícia de uma rotação que agora tem apenas o jovem ala-armador Jalen Green como desfalque. Assim, Royce O’Neale voltou a ser reserva e o quinteto titular de Jordan Ott teve: Devin Booker, Collin Gillespie, Grayson Allen, Dillon Brooks e Mark Williams.
Do lado de Los Angeles, foi o primeiro jogo da ausência de Austin Reaves que deve durar pelo menos uma semana. Além dele, o único desfalque é o alemão Maxi Kleber. Assim, Marcus Smart foi o escolhido para integrar o quinteto titular de JJ Redick, que também contou com os titulares habituais, Luka Doncic, LeBron James, Rui Hachimura e Deandre Ayton.
Destaques
Apesar de ter resolvido o jogo no último quarto, o duelo entre Lakers x Suns não começou tão bem para LeBron James. Afinal, o craque cometeu cinco turnovers só no primeiro quarto. Luka Doncic até foi bem agressivo e marcou dez pontos para tentar compensar, mas a defesa de Los Angeles voltou a apresentar problemas. O time não conseguia defender em transição.
Devin Booker começou tímido em seu retorno, mas a movimentação de bola de Phoenix foi muito facilitado por ele. A equipe criou vários bons arremessos e converteu cinco de suas 13 bolas triplas logo no primeiro quarto. Até ali, parecia um repeteco dos outros duelos entre as franquias, tanto na temporada regular como na preparação. Um time do Suns fluído e um Lakers sofrendo para conter isso.
Mas Los Angeles não se abateu. A produção ofensiva da equipe manteve o time no jogo durante o primeiro tempo. Seja no pick-and-roll de Deandre Ayton que machucou seu ex-time, ou com um LeBron James renovado, marcando 11 pontos no segundo período, o Lakers se manteve vivo contra o Suns. Os donos da casa até lideraram grande parte do período, mas nunca por muito. Por fim, uma sequência final dos visitantes fez o jogo chegar empatado ao intervalo.
E no terceiro quarto, o roteiro se inverteu completamente. Agora era Phoenix que falhava com turnovers. Isso travou o ataque de meia quadra da equipe. Para se ter uma noção, a franquia do Arizona cometeu mais erros do que fez cestas no terceiro quarto. Se aproveitando disso, Los Angeles criou uma sequência brutal de 28 a 2, que parecia definir o jogo.
Os donos da casa passaram quase nove minutos, com apenas dois pontos marcados. Luka Doncic perdeu muita eficiência na volta do intervalo e terminou o jogo com 28% de eficiência. Mas a produção coletiva do Lakers foi muito impactada por ele, além de algumas cestas de LeBron James. A vantagem era de 99 a 79 com oito minutos por jogar.
Mas foi a vez de Phoenix reagir. E se LeBron James se elevava pelo Lakers, Devin Booker e Dillon Brooks faziam o mesmo no Suns. O astro que voltava de lesão, marcou dez pontos no quarto e ainda distribuiu cinco assistências. Além disso, Brooks que vinha tendo dia ruim, marcou 11 de seus 18 pontos no último período. Na última bola de três, há 12 segundos do fim, saiu trombando no veterano do Lakers.
Vale citar que os dois já se provocavam há algum tempo. Quando Los Angeles abriu 20 pontos, James xingou o rival.
No entanto, foi o próprio camisa 23 que chegou a linha de lance livre após sofrer uma falta na linha de três pontos. James converteu dois e voltou a colocar Los Angeles na frente. Marcus Smart acertou mais um antes do fim, e deu a vitória ao time da Califórnia, evitando o colapso.
(18-7) Los Angeles Lakers 116 x 114 Phoenix Suns (14-12)
Lakers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Luka Doncic
|29
|3
|6
|1
|0
|LeBron James
|26
|3
|4
|2
|2
|Deandre Ayton
|20
|13
|0
|2
|1
|Jaxson Hayes
|12
|9
|2
|0
|0
|Marcus Smart
|8
|4
|6
|1
|2
Três pontos: 7/37 (18.9%) / Doncic: 2/14
Suns
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Devin Booker
|27
|6
|7
|1
|1
|Mark Williams
|20
|6
|1
|0
|3
|Dillon Brooks
|18
|1
|0
|1
|0
|Grayson Allen
|13
|2
|7
|3
|0
|Royce O’Neale
|12
|5
|1
|1
|0
Três pontos: 13/37 (35.1%) / Brooks: 4/7
Outros jogos da rodada
Além da vitória do Lakers de LeBron James sobre o Suns de Devin Booker, a rodada ainda contou com outras sete partidas. Então, confira os outros resultados e números deste domingo de NBA.
(4-20) Washington Wizards 108 x 89 Indiana Pacers (6-20)
Wizards
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Marvin Bagley III
|23
|14
|1
|1
|1
|CJ McCollum
|18
|6
|2
|0
|0
|Tre Johnson
|14
|2
|2
|0
|0
|Justin Champagnie
|13
|14
|0
|2
|1
|Will Riley
|12
|1
|0
|0
|0
Três pontos: 10/28 (35.7%) / Johnson: 3/4
Pacers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Bennedict Mathurin
|15
|4
|2
|0
|0
|Jay Huff
|13
|4
|0
|0
|4
|Jarace Walker
|12
|3
|0
|0
|1
|Isaiah Jackson
|11
|12
|0
|0
|2
|Pascal Siakam
|11
|4
|4
|1
|0
Três pontos: 10/39 (25.6%) / Huff: 3/7
(8-18) Charlotte Hornets 119 x 111 Cleveland Cavaliers (15-12)
Hornets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Kon Knueppel
|29
|4
|3
|1
|1
|Brandon Miller
|25
|13
|6
|1
|0
|Miles Bridges
|20
|10
|6
|1
|0
|Sion James
|9
|7
|3
|0
|1
|Josh Green
|8
|2
|0
|1
|0
Três pontos: 17/44 (38.6%) / Miller: 5/10
Cavaliers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Darius Garland
|26
|2
|9
|1
|1
|Donovan Mitchell
|17
|2
|7
|2
|1
|Jaylon Tyson
|16
|13
|1
|1
|0
|Dean Wade
|14
|8
|2
|1
|0
|Thomas Bryant
|10
|6
|1
|0
|1
Três pontos: 12/38 (31.6%) / Wade: 3/6
(11-16) Milwaukee Bucks 82 x 127 Brooklyn Nets (7-18)
Bucks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Gary Trent Jr.
|20
|2
|0
|2
|0
|Kyle Kuzma
|13
|7
|3
|0
|0
|Ryan Rollins
|11
|2
|5
|0
|1
|Bobby Portis
|10
|3
|1
|1
|0
|Myles Turner
|9
|3
|1
|0
|0
Três pontos: 8/35 (22.9%) / Trent: 4/8
Nets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Egor Demin
|17
|3
|3
|2
|1
|Noah Clowney
|16
|3
|2
|0
|2
|Tyrese Martin
|14
|1
|2
|2
|0
|Drake Powell
|13
|4
|3
|1
|0
|Michael Porter Jr.
|12
|6
|5
|0
|0
Três pontos: 19/43 (44.2%) / Martin: 4/5
(14-11) Philadelphia 76ers 117 x 120 Atlanta Hawks (15-12)
76ers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Paul George
|35
|4
|3
|0
|1
|V.J Edgecombe
|26
|6
|2
|0
|1
|Joel Embiid
|22
|14
|1
|1
|2
|Quentin Grimes
|14
|2
|7
|2
|0
|Dominick Barlow
|11
|7
|1
|2
|1
Três pontos: 17/41 (41.5%) / George: 7/10
Hawks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Dyson Daniels
|27
|10
|4
|1
|2
|Onyeka Okongwu
|20
|15
|4
|1
|2
|Vit Krejci
|19
|4
|1
|1
|0
|Zaccharie Risacher
|15
|1
|1
|2
|0
|Jalen Johnson
|12
|10
|12
|1
|1
Três pontos: 17/34 (50%) / Okongwu: 5/10
(5-22) New Orleans Pelicans 114 x 104 Chicago Bulls (10-15)
Pelicans
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Trey Murphy III
|20
|10
|2
|0
|0
|Jeremiah Fears
|20
|2
|3
|2
|0
|Zion Williamson
|18
|6
|2
|0
|0
|Jordan Poole
|16
|2
|4
|2
|0
|Saddiq Bey
|10
|6
|1
|2
|0
Três pontos: 8/33 (24.2%) / Murphy: 2/6
Bulls
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Coby White
|20
|5
|5
|2
|0
|Kevin Huerter
|16
|3
|0
|4
|0
|Nikola Vucevic
|12
|8
|4
|0
|0
|Josh Giddey
|11
|7
|5
|0
|0
|Matas Buzelis
|9
|6
|3
|1
|0
Três pontos: 13/49 (26.5%) / Huerter: 4/8
(6-20) Sacramento Kings 103 x 117 Minnesota Timberwolves (17-9)
Kings
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|DeMar DeRozan
|17
|4
|3
|1
|1
|Precious Achiuwa
|17
|6
|0
|0
|1
|Dennis Schroder
|17
|1
|3
|0
|0
|Malik Monk
|16
|3
|3
|0
|1
|Keegan Murray
|10
|8
|1
|0
|5
Três pontos: 10/23 (43.5%) / Monk: 3/5
Timberwolves
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Julius Randle
|24
|10
|3
|3
|0
|Jaden McDaniels
|21
|4
|2
|2
|0
|Naz Reid
|20
|11
|3
|2
|1
|Donte Vincenzo
|18
|6
|6
|4
|2
|Bones Hyland
|18
|3
|5
|0
|1
Três pontos: 12/37 (32.4%) / Reid: 4/7
(13-14) Golden State Warriors 131 x 136 Portland Trail Blazers (10-16)
Warriors
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Stephen Curry
|48
|3
|2
|3
|1
|Jimmy Butler
|16
|7
|4
|3
|0
|Draymond Green
|14
|8
|7
|3
|1
|Brandin Podziemski
|12
|7
|6
|1
|0
|Moses Moody
|12
|2
|2
|1
|1
Três pontos: 24/47 (51.1%) / Curry: 12/19
Blazers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Shaedon Sharpe
|35
|3
|4
|4
|0
|Jerami Grant
|35
|3
|2
|0
|1
|Deni Avdija
|26
|7
|8
|1
|0
|Robert Williams III
|11
|11
|3
|1
|0
|Caleb Love
|8
|0
|4
|1
|0
Três pontos: 20/39 (51.3%) / Grant: 7/13
