Stephen Curry volta, brilha, mas Timberwolves vence Warriors

Stephen Curry voltou, mas o Golden State Warriors não foi capaz de vencer o Minnesota Timberwolves sem Anthony Edwards. O armador teve noite inspirada com 39 pontos, mesmo depois de cinco jogos afastado com uma lesão. Então, com uma atuação forte dos visitantes no garrafão, liderados por Rudy Gobert e Julius Randle, determinou a vitória do rival por 127 a 120 nessa sexta-feira (12).

Continua após a publicidade

Não é exagero, Stephen Curry realmente foi muito bem. Mesmo com um tempo parado, ele teve sua quarta maior atuação em pontos na temporada 2025/26. Mais do que isso, bateu recorde. O camisa 30 chegou ao seu 94° jogo com pelo menos 35 pontos depois de fazer 30 anos. Ele tinha um empate com Michael Jordan no quesito, mas agora lidera sozinho. Ainda assim, não foi o suficiente para superar a incrível noite de Gobert, Randle e companhia.

Vitória importante para o Timberwolves, que se recupera da derrota para o Phoenix Suns no começo da semana. Agora, são seis triunfos nos últimos sete compromissos. A equipe tem 16 vitórias em 25 partidas e está cada vez mais perto do top-5 do Oeste, com o sexto lugar. Minnesota entra em quadra outra vez no domingo (14) para enfrentar o Sacramento Kings.

Continua após a publicidade

Por outro lado, o Warriors não aproveitou a volta de Curry para vencer, e volta a estar em uma campanha de exatos 50% de aproveitamento. São 13 vitórias e 13 derrotas. O curioso é que o time teve campanha positiva sem o astro nos últimos cinco jogos, com três triunfos. Assim, Golden State não consegue encostar em Phoenix e segue na oitava posição. O próximo jogo é domingo, contra o Portland Trail Blazers.

Escalações

A grande notícia para o Warriors no duelo contra o Timberwolves na NBA não podia ser outra: Stephen Curry estava de volta. No entanto, Draymond Green segue de fora de ação, assim como Al Horford. Os veteranos líderes do garrafão defensivo do time não atuaram. Assim, Steve Kerr definiu um novo quinteto titular com: Stephen Curry, Pat Spencer, Buddy Hield, Jimmy Butler e Quinten Post.

Continua após a publicidade

Por outro lado, Minnesota também tinha duas baixas importantes para o duelo. O craque Anthony Edwards não atuou com dores no pé, enquanto Mike Conley também não jogou. Sem o astro e o importante veterano, Chris Finch escalou sua equipe com o seguinte quinteto: Bones Hyland, Donte DiVincenzo, Jaden McDaniels, Julius Randle e Rudy Gobert.

Destaques

Foi um duelo de muitas trocas de liderança e alternâncias desde o começo. Do lado de Minnesota, a obrigação de assumir papel de maior protagonismo era de Julius Randle, que o fez. O astro gerou muita pressão no aro desfalcado dos donos da casa. Ele cobrou 12 lances livres e fez a maior parte de seus pontos com infiltrações. Isso também gerou passes e assistências. Assim como na série do ano passado, o ala-pivô dominou.

Continua após a publicidade

Essa fragilidade se viu muito presente no fim do jogo, com Rudy Gobert conseguindo o que queria no garrafão de Golden State. O pivô fez 12 de seus 24 pontos no último quarto, também coletando seis de seus 14 rebotes no período. Mas é a eficiência que chamou atenção. O francês acertou 11 de 13 arremessos. Mesmo com as limitações conhecidas, o especialista defensivo não pôde ser parado.

Sem Edwards e Conley contra o Warriors de Stephen Curry, o Timberwolves precisava também de bolas de três. Não foi o maior jogo dos visitantes em termos de volume, mas os 35% e as 11 bolas triplas foram suficientes. Destaque, sobretudo, para Donte DiVincenzo e Naz Reid, que converteram sete delas.

Continua após a publicidade

Leia mais!

Do lado do Warriors, tudo veio de Stephen Curry e pouco do resto contra o Timberwolves. O armador fez 39 pontos, acertou seis bolas de três em 15 tentativas. Além disso, cometeu poucos turnovers e esteve agressivo para tentar levar seu time a vitória. A atuação esbarrou, no entanto, na falta de ajuda dos principais companheiros.

Jimmy Butler marcou só 15 pontos. Na comparação com Julius Randle, a falta de pressão no aro que o ala teve, um pouco apático no jogo, fez diferença. Butler acertou seis arremessos no jogo, contra sete do rival. Mas só cobrou quatro lances livres, contra 12 de Randle. Em suma, não conseguiu assumir o protagonismo.

Continua após a publicidade

Quinten Post foi o principal pontuador do time fora Curry, mas teve apenas 16 pontos. O pivô começou lento no ataque, mas encontrou seu ritmo no perímetro. Porém, nem ele e nem Trayce Jackson-Davis foram boas respostas defensivas para as infiltrações do time visitante. Moses Moody e Pat Spencer até tentaram, mas também não estiveram em suas melhores noites. Nomes como Buddy Hield e Brandin Podziemski apenas não foram um fator.

Por fim, duas corridas no último quarto contam a história do jogo. Minnesota perdia por cinco pontos, quando emplacou uma corrida de 17 pontos seguidos. Logo em seguida, o Warriors de Stephen Curry respondeu com uma corrida de 19 a 6, que virou o jogo contra o Timberwolves e incluiu três bolas triplas do craque. Porém, nos últimos dois minutos, Golden State sofreu 13 pontos. Os visitantes, por outro lado, cederam só três e venceram o jogo.

Continua após a publicidade

(16-9) Minnesota Timberwolves 127 x 120 Golden State Warriors (13-13)

Timberwolves

Jogador PTS REB AST STL BLK Julius Randle 27 9 6 0 0 Rudy Gobert 24 14 1 2 1 Donte DiVincenzo 21 6 4 0 1 Naz Reid 18 4 7 1 0 Jaden McDaniels 17 5 5 1 0

Três pontos: 11/31 (35.5%) / DiVincenzo: 4/10

Continua após a publicidade

Warriors

Jogador PTS REB AST STL BLK Stephen Curry 39 5 5 0 0 Quinten Post 16 6 3 0 0 Jimmy Butler 15 8 5 1 0 Pat Spencer 12 5 4 2 0 Moses Moody 11 4 2 3 0

Três pontos: 15/46 (32.6%) / Curry: 6/15

Continua após a publicidade

Outros jogos da rodada

Além da vitória do Timberwolves de Julius Randle sobre o Warriors de Stephen Curry, a rodada dessa sexta ainda contou com mais seis partidas.

Joel Embiid fez seu melhor jogo na temporada 2025/26, e o Philadelphia 76ers bateu o Indiana Pacers em casa. Tyrese Maxey se ausentou, enquanto o pivô brilhou, anotando 39 pontos em 32 minutos. Vitória, acima de tudo, fundamental para seu time, que entra na zona direta para os playoffs após o resultado contra o crescente Indiana.

Continua após a publicidade

Aliás, o líder do Leste não só venceu, como atropelou o Atlanta Hawks. Atuação incrível em termos coletivos do Detroit Pistons, com 11 jogadores marcando pelo menos oito pontos. Isaiah Stewart foi o cestinha, representando o grande impacto do banco de reservas. Jalen Johnson fez triplo-duplo, mas perdeu o jogo.

O Cleveland Cavaliers segue sem convencer, mas venceu o Washington Wizards em um jogo incrível de Donovan Mitchell. O astro anotou 48 pontos, sendo 24 deles só no último quarto para assegurar uma vitória muito mais díficil do que deveria contra o pior time do Leste.

Continua após a publicidade

Dallas Mavericks e Utah Jazz também venceram, movimentando a zona de play-in do Oeste. Os texanos superaram o Brooklyn Nets, com um fim de jogo inspirado de Anthony Davis e boa atuação de Cooper Flagg. Estão na décima posição. Logo atrás vem o Utah Jazz que superou o Memphis Grizzlies no retorno de Ja Morant. A equipe de Salt Lake City contou com uma atuação estupenda de Keyonte George. Dallas e Utah ultrapassaram o Portland Trail Blazers.

Por fim, o Chicago Bulls voltou a vencer. Após sofrer sete derrotas seguidas, superou o Charlotte Hornets fora de casa. Josh Giddey foi muito bem e o time de Illinois viu o retorno de alguns nomes importantes na rotação.

Continua após a publicidade

(15-11) Cleveland Cavaliers 130 x 126 Washington Wizards (3-20)

Cavaliers

Jogador PTS REB AST STL BLK Donovan Mitchell 48 4 4 2 0 Evan Mobley 23 13 6 0 0 Darius Garland 18 3 6 2 0 De’Andre Hunter 15 4 0 0 0 Jaylon Tyson 13 6 3 0 0

Três pontos: 15/53 (28.3%) / Mitchell: 8/15

Continua após a publicidade

Wizards

Jogador PTS REB AST STL BLK Bub Carrington 27 6 8 1 0 CJ McCollum 27 4 6 1 0 Marvin Bagley III 15 13 4 0 0 Jamir Watkins 15 8 1 0 2 Kyshawn George 15 2 3 1 1

Três pontos: 16/44 (36.4%) / Carrington: 5/13

Continua após a publicidade

(6-19) Indiana Pacers 105 x 115 Philadelphia 76ers (14-10)

Pacers

Jogador PTS REB AST STL BLK Pascal Siakam 20 5 2 1 0 Andrew Nembhard 18 5 7 1 0 T.J McConnell 15 2 5 2 0 Jay Huff 13 4 2 0 3 Ethan Thompson 12 2 3 0 0

Três pontos: 13/38 (34.2%) / Huff: 4/11

Continua após a publicidade

76ers

Jogador PTS REB AST STL BLK Joel Embiid 39 9 3 1 0 Paul George 23 6 5 1 0 V.J Edgecombe 22 4 5 2 0 Quentin Grimes 10 9 4 1 1 Dominick Barlow 10 8 1 0 1

Três pontos: 12/37 (32.4%) / George: 4/7

Continua após a publicidade

(14-12) Atlanta Hawks 115 x 142 Detroit Pistons (20-5)

Hawks

Jogador PTS REB AST STL BLK Nickeil Alexander-Walker 22 2 0 0 0 Jalen Johnson 18 11 12 2 0 Dyson Daniels 18 10 5 1 1 Onyeka Okongwu 14 3 3 2 4 Zaccharie Risacher 10 3 2 2 0

Três pontos: 11/36 (30.6%) / Alexander-Walker: 4/10

Continua após a publicidade

Pistons

Jogador PTS REB AST STL BLK Isaiah Stewart 17 5 5 0 0 Cade Cunningham 15 1 6 2 2 Duncan Robinson 15 4 2 0 1 Jalen Duren 14 7 2 1 1 Ron Holland II 12 5 3 1 0

Três pontos: 12/29 (41.4%) / Robinson: 4/9

Continua após a publicidade

(10-14) Chicago Bulls 129 x 126 Charlotte Hornets (7-18)

Bulls

Jogador PTS REB AST STL BLK Josh Giddey 26 7 11 1 0 Coby White 20 5 2 0 0 Zach Collins 16 8 2 0 1 Patrick Williams 16 5 1 1 1 Isaac Okoro 15 3 1 0 0

Três pontos: 10/28 (35.7%) / Williams: 3/5

Continua após a publicidade

Hornets

Jogador PTS REB AST STL BLK Kon Knueppel 33 5 9 0 0 Miles Bridges 32 2 7 0 0 Brandon Miller 18 5 4 1 2 Sion James 14 4 1 0 0 Ryan Kalkbrenner 10 6 2 0 0

Três pontos: 16/37 (43.2%) / Knueppel: 5/12

Continua após a publicidade

(9-15) Utah Jazz 130 x 126 Memphis Grizzlies (11-14)

Jazz

Jogador PTS REB AST STL BLK Keyonte George 39 6 8 2 0 Lauri Markkanen 26 9 2 1 1 Kevin Love 20 8 1 1 0 Jusuf Nurkic 13 17 7 1 1 Brice Sensabaugh 11 3 2 1 0

Três pontos: 17/47 (36.2%) / George: 5/9

Continua após a publicidade

Grizzlies

Jogador PTS REB AST STL BLK Santi Aldama 22 7 2 1 1 Ja Morant 21 4 10 0 1 Cam Spencer 20 2 4 0 0 Jaylen Wells 19 5 1 1 0 Cedric Coward 17 12 6 0 0

Três pontos: 19/41 (46.3%) / Spencer: 6/6

Continua após a publicidade

(6-18) Brooklyn Nets 111 x 119 Dallas Mavericks (4-22)

Nets

Jogador PTS REB AST STL BLK Michael Porter Jr. 34 4 3 0 0 Danny Wolf 17 7 1 1 1 Nic Claxton 14 10 4 1 1 Terance Mann 12 4 7 2 0 Noah Clowney 11 4 4 2 1

Três pontos: 17/39 (43.6%) / Porter: 6/10

Continua após a publicidade

Mavericks

Jogador PTS REB AST STL BLK Anthony Davis 24 14 3 3 2 Cooper Flagg 22 5 8 1 1 Naji Marshall 17 1 4 1 0 Max Christie 15 6 3 2 2 P.J Washington 13 4 2 1 2

Três pontos: 10/30 (33.3%) / Christie: 4/9

Continua após a publicidade

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA