Stephen Curry volta, brilha, mas Timberwolves vence Warriors

Stephen Curry voltou, mas o Golden State Warriors não foi capaz de vencer o Minnesota Timberwolves sem Anthony Edwards. O armador teve noite inspirada com 39 pontos, mesmo depois de cinco jogos afastado com uma lesão. Então, com uma atuação forte dos visitantes no garrafão, liderados por Rudy Gobert e Julius Randle, determinou a vitória do rival por 127 a 120 nessa sexta-feira (12).
Não é exagero, Stephen Curry realmente foi muito bem. Mesmo com um tempo parado, ele teve sua quarta maior atuação em pontos na temporada 2025/26. Mais do que isso, bateu recorde. O camisa 30 chegou ao seu 94° jogo com pelo menos 35 pontos depois de fazer 30 anos. Ele tinha um empate com Michael Jordan no quesito, mas agora lidera sozinho. Ainda assim, não foi o suficiente para superar a incrível noite de Gobert, Randle e companhia.
Vitória importante para o Timberwolves, que se recupera da derrota para o Phoenix Suns no começo da semana. Agora, são seis triunfos nos últimos sete compromissos. A equipe tem 16 vitórias em 25 partidas e está cada vez mais perto do top-5 do Oeste, com o sexto lugar. Minnesota entra em quadra outra vez no domingo (14) para enfrentar o Sacramento Kings.
Por outro lado, o Warriors não aproveitou a volta de Curry para vencer, e volta a estar em uma campanha de exatos 50% de aproveitamento. São 13 vitórias e 13 derrotas. O curioso é que o time teve campanha positiva sem o astro nos últimos cinco jogos, com três triunfos. Assim, Golden State não consegue encostar em Phoenix e segue na oitava posição. O próximo jogo é domingo, contra o Portland Trail Blazers.
Escalações
A grande notícia para o Warriors no duelo contra o Timberwolves na NBA não podia ser outra: Stephen Curry estava de volta. No entanto, Draymond Green segue de fora de ação, assim como Al Horford. Os veteranos líderes do garrafão defensivo do time não atuaram. Assim, Steve Kerr definiu um novo quinteto titular com: Stephen Curry, Pat Spencer, Buddy Hield, Jimmy Butler e Quinten Post.
Por outro lado, Minnesota também tinha duas baixas importantes para o duelo. O craque Anthony Edwards não atuou com dores no pé, enquanto Mike Conley também não jogou. Sem o astro e o importante veterano, Chris Finch escalou sua equipe com o seguinte quinteto: Bones Hyland, Donte DiVincenzo, Jaden McDaniels, Julius Randle e Rudy Gobert.
Destaques
Foi um duelo de muitas trocas de liderança e alternâncias desde o começo. Do lado de Minnesota, a obrigação de assumir papel de maior protagonismo era de Julius Randle, que o fez. O astro gerou muita pressão no aro desfalcado dos donos da casa. Ele cobrou 12 lances livres e fez a maior parte de seus pontos com infiltrações. Isso também gerou passes e assistências. Assim como na série do ano passado, o ala-pivô dominou.
Essa fragilidade se viu muito presente no fim do jogo, com Rudy Gobert conseguindo o que queria no garrafão de Golden State. O pivô fez 12 de seus 24 pontos no último quarto, também coletando seis de seus 14 rebotes no período. Mas é a eficiência que chamou atenção. O francês acertou 11 de 13 arremessos. Mesmo com as limitações conhecidas, o especialista defensivo não pôde ser parado.
Sem Edwards e Conley contra o Warriors de Stephen Curry, o Timberwolves precisava também de bolas de três. Não foi o maior jogo dos visitantes em termos de volume, mas os 35% e as 11 bolas triplas foram suficientes. Destaque, sobretudo, para Donte DiVincenzo e Naz Reid, que converteram sete delas.
Do lado do Warriors, tudo veio de Stephen Curry e pouco do resto contra o Timberwolves. O armador fez 39 pontos, acertou seis bolas de três em 15 tentativas. Além disso, cometeu poucos turnovers e esteve agressivo para tentar levar seu time a vitória. A atuação esbarrou, no entanto, na falta de ajuda dos principais companheiros.
Jimmy Butler marcou só 15 pontos. Na comparação com Julius Randle, a falta de pressão no aro que o ala teve, um pouco apático no jogo, fez diferença. Butler acertou seis arremessos no jogo, contra sete do rival. Mas só cobrou quatro lances livres, contra 12 de Randle. Em suma, não conseguiu assumir o protagonismo.
Quinten Post foi o principal pontuador do time fora Curry, mas teve apenas 16 pontos. O pivô começou lento no ataque, mas encontrou seu ritmo no perímetro. Porém, nem ele e nem Trayce Jackson-Davis foram boas respostas defensivas para as infiltrações do time visitante. Moses Moody e Pat Spencer até tentaram, mas também não estiveram em suas melhores noites. Nomes como Buddy Hield e Brandin Podziemski apenas não foram um fator.
Por fim, duas corridas no último quarto contam a história do jogo. Minnesota perdia por cinco pontos, quando emplacou uma corrida de 17 pontos seguidos. Logo em seguida, o Warriors de Stephen Curry respondeu com uma corrida de 19 a 6, que virou o jogo contra o Timberwolves e incluiu três bolas triplas do craque. Porém, nos últimos dois minutos, Golden State sofreu 13 pontos. Os visitantes, por outro lado, cederam só três e venceram o jogo.
(16-9) Minnesota Timberwolves 127 x 120 Golden State Warriors (13-13)
Timberwolves
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Julius Randle
|27
|9
|6
|0
|0
|Rudy Gobert
|24
|14
|1
|2
|1
|Donte DiVincenzo
|21
|6
|4
|0
|1
|Naz Reid
|18
|4
|7
|1
|0
|Jaden McDaniels
|17
|5
|5
|1
|0
Três pontos: 11/31 (35.5%) / DiVincenzo: 4/10
Warriors
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Stephen Curry
|39
|5
|5
|0
|0
|Quinten Post
|16
|6
|3
|0
|0
|Jimmy Butler
|15
|8
|5
|1
|0
|Pat Spencer
|12
|5
|4
|2
|0
|Moses Moody
|11
|4
|2
|3
|0
Três pontos: 15/46 (32.6%) / Curry: 6/15
Outros jogos da rodada
Além da vitória do Timberwolves de Julius Randle sobre o Warriors de Stephen Curry, a rodada dessa sexta ainda contou com mais seis partidas.
Joel Embiid fez seu melhor jogo na temporada 2025/26, e o Philadelphia 76ers bateu o Indiana Pacers em casa. Tyrese Maxey se ausentou, enquanto o pivô brilhou, anotando 39 pontos em 32 minutos. Vitória, acima de tudo, fundamental para seu time, que entra na zona direta para os playoffs após o resultado contra o crescente Indiana.
Aliás, o líder do Leste não só venceu, como atropelou o Atlanta Hawks. Atuação incrível em termos coletivos do Detroit Pistons, com 11 jogadores marcando pelo menos oito pontos. Isaiah Stewart foi o cestinha, representando o grande impacto do banco de reservas. Jalen Johnson fez triplo-duplo, mas perdeu o jogo.
O Cleveland Cavaliers segue sem convencer, mas venceu o Washington Wizards em um jogo incrível de Donovan Mitchell. O astro anotou 48 pontos, sendo 24 deles só no último quarto para assegurar uma vitória muito mais díficil do que deveria contra o pior time do Leste.
Dallas Mavericks e Utah Jazz também venceram, movimentando a zona de play-in do Oeste. Os texanos superaram o Brooklyn Nets, com um fim de jogo inspirado de Anthony Davis e boa atuação de Cooper Flagg. Estão na décima posição. Logo atrás vem o Utah Jazz que superou o Memphis Grizzlies no retorno de Ja Morant. A equipe de Salt Lake City contou com uma atuação estupenda de Keyonte George. Dallas e Utah ultrapassaram o Portland Trail Blazers.
Por fim, o Chicago Bulls voltou a vencer. Após sofrer sete derrotas seguidas, superou o Charlotte Hornets fora de casa. Josh Giddey foi muito bem e o time de Illinois viu o retorno de alguns nomes importantes na rotação.
(15-11) Cleveland Cavaliers 130 x 126 Washington Wizards (3-20)
Cavaliers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Donovan Mitchell
|48
|4
|4
|2
|0
|Evan Mobley
|23
|13
|6
|0
|0
|Darius Garland
|18
|3
|6
|2
|0
|De’Andre Hunter
|15
|4
|0
|0
|0
|Jaylon Tyson
|13
|6
|3
|0
|0
Três pontos: 15/53 (28.3%) / Mitchell: 8/15
Wizards
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Bub Carrington
|27
|6
|8
|1
|0
|CJ McCollum
|27
|4
|6
|1
|0
|Marvin Bagley III
|15
|13
|4
|0
|0
|Jamir Watkins
|15
|8
|1
|0
|2
|Kyshawn George
|15
|2
|3
|1
|1
Três pontos: 16/44 (36.4%) / Carrington: 5/13
(6-19) Indiana Pacers 105 x 115 Philadelphia 76ers (14-10)
Pacers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Pascal Siakam
|20
|5
|2
|1
|0
|Andrew Nembhard
|18
|5
|7
|1
|0
|T.J McConnell
|15
|2
|5
|2
|0
|Jay Huff
|13
|4
|2
|0
|3
|Ethan Thompson
|12
|2
|3
|0
|0
Três pontos: 13/38 (34.2%) / Huff: 4/11
76ers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Joel Embiid
|39
|9
|3
|1
|0
|Paul George
|23
|6
|5
|1
|0
|V.J Edgecombe
|22
|4
|5
|2
|0
|Quentin Grimes
|10
|9
|4
|1
|1
|Dominick Barlow
|10
|8
|1
|0
|1
Três pontos: 12/37 (32.4%) / George: 4/7
(14-12) Atlanta Hawks 115 x 142 Detroit Pistons (20-5)
Hawks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Nickeil Alexander-Walker
|22
|2
|0
|0
|0
|Jalen Johnson
|18
|11
|12
|2
|0
|Dyson Daniels
|18
|10
|5
|1
|1
|Onyeka Okongwu
|14
|3
|3
|2
|4
|Zaccharie Risacher
|10
|3
|2
|2
|0
Três pontos: 11/36 (30.6%) / Alexander-Walker: 4/10
Pistons
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Isaiah Stewart
|17
|5
|5
|0
|0
|Cade Cunningham
|15
|1
|6
|2
|2
|Duncan Robinson
|15
|4
|2
|0
|1
|Jalen Duren
|14
|7
|2
|1
|1
|Ron Holland II
|12
|5
|3
|1
|0
Três pontos: 12/29 (41.4%) / Robinson: 4/9
(10-14) Chicago Bulls 129 x 126 Charlotte Hornets (7-18)
Bulls
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Josh Giddey
|26
|7
|11
|1
|0
|Coby White
|20
|5
|2
|0
|0
|Zach Collins
|16
|8
|2
|0
|1
|Patrick Williams
|16
|5
|1
|1
|1
|Isaac Okoro
|15
|3
|1
|0
|0
Três pontos: 10/28 (35.7%) / Williams: 3/5
Hornets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Kon Knueppel
|33
|5
|9
|0
|0
|Miles Bridges
|32
|2
|7
|0
|0
|Brandon Miller
|18
|5
|4
|1
|2
|Sion James
|14
|4
|1
|0
|0
|Ryan Kalkbrenner
|10
|6
|2
|0
|0
Três pontos: 16/37 (43.2%) / Knueppel: 5/12
(9-15) Utah Jazz 130 x 126 Memphis Grizzlies (11-14)
Jazz
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Keyonte George
|39
|6
|8
|2
|0
|Lauri Markkanen
|26
|9
|2
|1
|1
|Kevin Love
|20
|8
|1
|1
|0
|Jusuf Nurkic
|13
|17
|7
|1
|1
|Brice Sensabaugh
|11
|3
|2
|1
|0
Três pontos: 17/47 (36.2%) / George: 5/9
Grizzlies
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Santi Aldama
|22
|7
|2
|1
|1
|Ja Morant
|21
|4
|10
|0
|1
|Cam Spencer
|20
|2
|4
|0
|0
|Jaylen Wells
|19
|5
|1
|1
|0
|Cedric Coward
|17
|12
|6
|0
|0
Três pontos: 19/41 (46.3%) / Spencer: 6/6
(6-18) Brooklyn Nets 111 x 119 Dallas Mavericks (4-22)
Nets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Michael Porter Jr.
|34
|4
|3
|0
|0
|Danny Wolf
|17
|7
|1
|1
|1
|Nic Claxton
|14
|10
|4
|1
|1
|Terance Mann
|12
|4
|7
|2
|0
|Noah Clowney
|11
|4
|4
|2
|1
Três pontos: 17/39 (43.6%) / Porter: 6/10
Mavericks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Anthony Davis
|24
|14
|3
|3
|2
|Cooper Flagg
|22
|5
|8
|1
|1
|Naji Marshall
|17
|1
|4
|1
|0
|Max Christie
|15
|6
|3
|2
|2
|P.J Washington
|13
|4
|2
|1
|2
Três pontos: 10/30 (33.3%) / Christie: 4/9
