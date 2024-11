Nikola Jokic segue na liderança da corrida para MVP da NBA

A NBA divulgou, nesta sexta-feira (22), a atualização da corrida para o prêmio de MVP e Nikola Jokic se manteve na liderança. Mesmo com o astro desfalcando o Denver Nuggets nos últimos jogos, seu início de temporada é excelente. Com números ainda melhores do que nas campanhas passadas, ele lidera a equipe que conta com a ausência importante de Aaron Gordon e com Jamal Murray e Michael Porter Jr pouco inspirados.

O sérvio tem médias de 29.7 pontos, 13.7 rebotes e 11.7 assistências nesta temporada. Além de ser o líder da liga nos rebotes e nas assistências, Jokic também está tendo os melhores números de sua carreira em todas as categorias. Vale mencionar, aliás, que o pivô está jogando 38.1 minutos por noite. Portanto, sua maior marca na NBA.

Além disso, ele tem o melhor aproveitamento de três pontos da liga. Isso porque converteu 56.4% em quase quatro tentativas por jogo. Dessa forma, Nikola Jokic se coloca novamente como favorito para o prêmio de MVP da NBA.

Na segunda colocação aparece Jayson Tatum, do Boston Celtics. O ala teve uma grande semana, com um arremesso para a vitória e tirando a invencibilidade do Cleveland Cavaliers. Assim, com suas médias de 29.9 pontos, 8.1 rebotes e 5.9 assistências, e o Celtics tendo grande campanha, o craque segue firme na disputa.

Então, fechando o pódio, está Anthony Davis, do Los Angeles Lakers. O pivô sofreu uma lesão, mas retornou em alto nível. Suas médias de 31.3 pontos e 11.2 assistências o colocam entre os melhores da liga nos dois quesitos. Além disso, sua boa defesa tem sido determinante para a equipe. É verdade que ele errou dois arremessos livres decisivos na derrota para o Orlando Magic, mas o camisa 3 tem créditos até aqui.

Na quarta colocação está Giannis Antetokounmpo. O grego tem tentado de tudo para salvar a temporada do Milwaukee Bucks. Até agora, a equipe tem seis vitórias em 15 jogos. O astro, entretanto, lidera a NBA em pontos: 32.1 de média. Assim, está entre os cinco melhores “reboteiros”, com 12.1, e ainda soma 6.1 assistências por jogo. Seu aproveitamento de quadra, superior a 60%, também impressiona. Ademais, só pra completar as credenciais do craque, ele ainda lidera a NBA em jogos de 40 ou mais pontos na atual campanha.

Por fim, o último do top 5 é Shai Gilgeous-Alexander. O ala-armador tem médias de 28.7 pontos, 5.1 rebotes e 6.3 assistências, além de 1.8 roubos de bola por jogo. Não são números melhores do que na última temporada, é verdade. No entanto, o Oklahoma City Thunder é um dos melhores times da liga, com 12 vitórias em 16 jogos, e deve brigar até o fim pela liderança na Conferência Oeste.

Confira o ranking completo da corrida ao MVP

1. Nikola Jokic (Denver Nuggets)

2. Jayson Tatum (Boston Celtics)

3. Anthony Davis (Los Angeles Lakers)

4. Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

5. Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder)

6. Stephen Curry (Golden State Warriors)

7. Kevin Durant (Phoenix Suns)

8. LeBron James (Los Angeles Lakers)

9. Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers)

10. De’Aaron Fox (Sacramento Kings)

