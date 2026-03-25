Nikola Jokic faz triplo-duplo e Nuggets bate Suns

Com um grande jogo, Nikola Jokic converteu um game-winner para levar o Denver Nuggets a vitória sobre o Phoenix Suns. Além disso, o sérvio também fez um triplo-duplo incrível, estando 100% no controle ofensivo de sua equipe. Ainda assim, o bem treinado time do Arizona deu muito trabalho, e ficou a um arremesso nos segundos finais de uma enorme vitória.
Nikola Jokic segue inacreditável. O pivô produziu nessa terça-feira (24) o quinto triplo-duplo com menor tempo em quadra da história da NBA. Ele precisou de apenas 17 minutos e 41 segundos. Aliás, vale lembrar que o pivô já detém a liderança nesse sentido, sendo o único jogador a fazer um triplo-duplo com menos de 15 minutos na quadra. Ele chegou a sua terceira partida com pelo menos 23 pontos, 17 rebotes e 17 assistências na carreira.
O Denver Nuggets segue tentando estabilizar uma temporada de altos e baixos até aqui. Agora são três vitórias seguidas e seis nos últimos oito jogos. Assim, a franquia que enfim tem todos os seus atletas saudáveis, se mantém na quarta posição do Oeste com 45 vitórias em 73 partidas. O triunfo no confronto direto diminui qualquer chance de play-in. Já nessa quarta-feira (25) a equipe volta a jogar, enfrentando o Dallas Mavericks.
Enquanto isso, uma derrota devastadora para as chances do Phoenix Suns em escapar do play-in. Lidando com contusões nas últimas semanas, a equipe ostenta apenas uma vitória nos últimos sete compromissos. O detalhe é que cinco delas vieram por oito pontos ou menos. A franquia ainda segue tranquila na sétima posição com 40 vitórias em 73 jogos, mas mais longe da zona de playoffs. No sábado (28) encaram o Utah Jazz.
Escalações
Apesar de contar com retornos de alguns nomes, como por exemplo, Grayson Allen e Royce O’Neale, Phoenix segue lidando com baixas. Afinal, Dillon Brooks, Mark Williams e Haywood Highsmith seguem fora. Além disso, Ryan Dunn também não jogou nessa terça. Assim, o time titular de Jordan Ott contou com: Collin Gillespie, Devin Booker, Jalen Green, Royce O’Neale e Oso Ighodaro.
Enquanto isso, Denver poupou Peyton Watson. O ala já retornou da lesão que o afastou das quadras por seis semanas, mas com um back-to-back amanhã contra o Dallas Mavericks, ele foi preservado. Então, David Adelman escalou o seguinte quinteto titular para Nuggets x Suns: Jamal Murray, Christian Braun, Cam Johnson, Aaron Gordon e Nikola Jokic.
Destaques
Apesar dos desfalques, Phoenix começou em grande ritmo ofensivo. Acima de tudo, encontrando seus ótimos arremessadores que tem causado estrago na temporada 2025/26. Collin Gillespie, Grayson Allen e Royce O’Neale começaram em grande ritmo, com um Devin Booker mais focado na construção de jogo. Denver não conseguia defender e a vantagem chegou a ser de 11 pontos.
Ainda assim, já chamava a atenção o controle ofensivo de Nikola Jokic. Com um Oso Ighodaro mais baixo e com um Khaman Maluach cru, o sérvio deitou e rolou. Só no primeiro quarto, foram oito pontos, oito rebotes e cinco assistências. Quase todos os 28 pontos do time do Colorado no primeiro período passaram por ele, mas a vantagem ainda era de Phoenix.
Um ajuste cada vez mais utilizado por David Adelman mudou a partida no começo do segundo quarto. Jonas Valanciunas está fora da rotação no momento, assim Denver utiliza nomes como Aaron Gordon ou Spencer Jones como pivôs. A maior variedade defensiva e espaçamento premiaram o time que não só travou o ataque de Phoenix, mas também encontrou ritmo ofensivo, sobretudo com Bruce Brown e Christian Braun.
A mudança foi tanta que o Nuggets de Nikola Jokic foi para o intervalo contra o Suns vencendo por oito pontos. O sérvio nesse meio tempo, ficou a um passe decisivo de completar seu triplo-duplo ainda no primeiro tempo.
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Daí em diante, o jogo foi marcado por equilíbrio. A preocupação com o perímetro de Phoenix abriu espaço para ótimas contribuições de Oso Ighodaro. O time da casa parecia pontuar por todos os lados em um ótimo momento da dupla formada por Devin Booker e Jalen Green, que tem se encaixado cada vez melhor.
Após Grayson Allen virar o jogo no começo do último período, um jogador muito importante e ainda sumido se fez presente para Denver: Jamal Murray. O canadense não foi bem em termos de eficiência, mas de repente, passou a acertar vários arremessos difíceis. Essa sequência foi de suma importância, já que Jokic descansava no banco. Ainda assim, o jogo chegou parelho no fim.
A partida ficou muito truncada nos cinco minutos finais por conta dos árbitros. Muitas faltas marcadas e um show de lances livres. Aliás, Denver contribuiu para isso, fazendo faltas de propósito em Oso Ighodaro, para tentar limitar o impacto do jovem pivô, que errou alguns, mas também os fez pagar em outros.
Por fim, porém, prevaleceu a regra máxima da partida: o Suns não tinha respostas para Nikola Jokic e o Nuggets prevaleceu assim. Seja com lindos passes encontrando bolas triplas de Aaron Gordon e Jamal Murray. Ou também com a cesta final que ganhou o jogo com a ótima conexão com o armador canadense no pick-and-roll.
No último segundo, Phoenix conseguiu um bom visual em jogada para Devin Booker. Porém, o craque não acertou o arremesso triplo que daria a vitória para o time da casa.
(45-28) Denver Nuggets 125 x 123 Phoenix Suns (40-33)
Nuggets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Nikola Jokic
|23
|17
|17
|0
|0
|Jamal Murray
|21
|1
|6
|0
|1
|Tim Hardaway Jr.
|18
|3
|2
|0
|0
|Aaron Gordon
|16
|6
|3
|0
|0
|Cam Johnson
|14
|3
|2
|1
|1
Três pontos: 13/32 (40.6%) / Hardaway: 4/8
Suns
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Devin Booker
|22
|3
|8
|0
|0
|Jalen Green
|21
|6
|6
|0
|0
|Grayson Allen
|21
|5
|3
|1
|0
|Royce O’Neale
|17
|5
|3
|1
|3
|Oso Ighodaro
|15
|6
|1
|1
|0
Três pontos: 17/47 (36.2%) / O’Neale: 5/8
Outros jogos da rodada
Além da vitória do Nuggets de Nikola Jokic sobre o Suns de Devin Booker, a rodada dessa terça também contou com mais três partidas. Então, confira os resultados e estatísticas dos outros duelos.
(19-54) Sacramento Kings 90 x 134 Charlotte Hornets (38-34)
Kings
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Daeqwon Plowden
|22
|2
|1
|1
|0
|Devin Carter
|18
|3
|3
|1
|0
|Maxime Raynaud
|16
|7
|0
|0
|0
|Malik Monk
|7
|3
|14
|1
|0
|Dylan Cardwell
|6
|11
|1
|0
|1
Três pontos: 9/28 (32.1%) / Carter: 3/5
Hornets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Coby White
|27
|5
|1
|0
|0
|LaMelo Ball
|20
|6
|8
|2
|0
|Moussa Diabate
|17
|11
|2
|1
|2
|Kon Knueppel
|14
|4
|3
|0
|0
|Brandon Miller
|13
|3
|6
|1
|0
Três pontos: 26/55 (47.3%) / White: 6/8
(25-48) New Orleans Pelicans 116 x 121 New York Knicks (48-25)
Pelicans
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Zion Williamson
|22
|4
|2
|1
|1
|Jeremiah Fears
|21
|1
|3
|2
|0
|Saddiq Bey
|18
|4
|2
|0
|0
|Trey Murphy III
|16
|6
|2
|1
|0
|Herb Jones
|13
|2
|6
|0
|1
Três pontos: 15/34 (44.1%) / Bey: 4/6
Knicks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jalen Brunson
|32
|1
|7
|0
|0
|Karl-Anthony Towns
|21
|14
|1
|0
|0
|O.G Anunoby
|21
|4
|4
|3
|1
|Mikal Bridges
|14
|2
|7
|0
|1
|Mitchell Robinson
|11
|8
|0
|1
|2
Três pontos: 13/33 (39.4%) / Anunoby: 5/13
(38-34) Orlando Magic 131 x 136 Cleveland Cavaliers (45-27)
Magic
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Paolo Banchero
|36
|6
|5
|1
|1
|Tristan Da Silva
|18
|6
|3
|0
|0
|Desmond Bane
|17
|7
|3
|2
|0
|Jamal Cain
|17
|6
|3
|0
|0
|Wendell Carter Jr.
|15
|5
|2
|1
|1
Três pontos: 14/39 (35.9%) / Da Silva: 3/7
Cavaliers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Donovan Mitchell
|42
|2
|3
|0
|0
|James Harden
|26
|3
|7
|1
|1
|Evan Mobley
|19
|9
|6
|0
|1
|Sam Merrill
|19
|4
|1
|2
|0
|Max Strus
|11
|3
|3
|1
|0
Três pontos: 12/30 (40%) / Harden: 4/6
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