Nikola Jokic faz triplo-duplo e Nuggets bate Suns

Com um grande jogo, Nikola Jokic converteu um game-winner para levar o Denver Nuggets a vitória sobre o Phoenix Suns. Além disso, o sérvio também fez um triplo-duplo incrível, estando 100% no controle ofensivo de sua equipe. Ainda assim, o bem treinado time do Arizona deu muito trabalho, e ficou a um arremesso nos segundos finais de uma enorme vitória.

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Nikola Jokic segue inacreditável. O pivô produziu nessa terça-feira (24) o quinto triplo-duplo com menor tempo em quadra da história da NBA. Ele precisou de apenas 17 minutos e 41 segundos. Aliás, vale lembrar que o pivô já detém a liderança nesse sentido, sendo o único jogador a fazer um triplo-duplo com menos de 15 minutos na quadra. Ele chegou a sua terceira partida com pelo menos 23 pontos, 17 rebotes e 17 assistências na carreira.

O Denver Nuggets segue tentando estabilizar uma temporada de altos e baixos até aqui. Agora são três vitórias seguidas e seis nos últimos oito jogos. Assim, a franquia que enfim tem todos os seus atletas saudáveis, se mantém na quarta posição do Oeste com 45 vitórias em 73 partidas. O triunfo no confronto direto diminui qualquer chance de play-in. Já nessa quarta-feira (25) a equipe volta a jogar, enfrentando o Dallas Mavericks.

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Enquanto isso, uma derrota devastadora para as chances do Phoenix Suns em escapar do play-in. Lidando com contusões nas últimas semanas, a equipe ostenta apenas uma vitória nos últimos sete compromissos. O detalhe é que cinco delas vieram por oito pontos ou menos. A franquia ainda segue tranquila na sétima posição com 40 vitórias em 73 jogos, mas mais longe da zona de playoffs. No sábado (28) encaram o Utah Jazz.

Escalações

Apesar de contar com retornos de alguns nomes, como por exemplo, Grayson Allen e Royce O’Neale, Phoenix segue lidando com baixas. Afinal, Dillon Brooks, Mark Williams e Haywood Highsmith seguem fora. Além disso, Ryan Dunn também não jogou nessa terça. Assim, o time titular de Jordan Ott contou com: Collin Gillespie, Devin Booker, Jalen Green, Royce O’Neale e Oso Ighodaro.

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Enquanto isso, Denver poupou Peyton Watson. O ala já retornou da lesão que o afastou das quadras por seis semanas, mas com um back-to-back amanhã contra o Dallas Mavericks, ele foi preservado. Então, David Adelman escalou o seguinte quinteto titular para Nuggets x Suns: Jamal Murray, Christian Braun, Cam Johnson, Aaron Gordon e Nikola Jokic.

Destaques

Apesar dos desfalques, Phoenix começou em grande ritmo ofensivo. Acima de tudo, encontrando seus ótimos arremessadores que tem causado estrago na temporada 2025/26. Collin Gillespie, Grayson Allen e Royce O’Neale começaram em grande ritmo, com um Devin Booker mais focado na construção de jogo. Denver não conseguia defender e a vantagem chegou a ser de 11 pontos.

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Ainda assim, já chamava a atenção o controle ofensivo de Nikola Jokic. Com um Oso Ighodaro mais baixo e com um Khaman Maluach cru, o sérvio deitou e rolou. Só no primeiro quarto, foram oito pontos, oito rebotes e cinco assistências. Quase todos os 28 pontos do time do Colorado no primeiro período passaram por ele, mas a vantagem ainda era de Phoenix.

Um ajuste cada vez mais utilizado por David Adelman mudou a partida no começo do segundo quarto. Jonas Valanciunas está fora da rotação no momento, assim Denver utiliza nomes como Aaron Gordon ou Spencer Jones como pivôs. A maior variedade defensiva e espaçamento premiaram o time que não só travou o ataque de Phoenix, mas também encontrou ritmo ofensivo, sobretudo com Bruce Brown e Christian Braun.

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A mudança foi tanta que o Nuggets de Nikola Jokic foi para o intervalo contra o Suns vencendo por oito pontos. O sérvio nesse meio tempo, ficou a um passe decisivo de completar seu triplo-duplo ainda no primeiro tempo.

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Daí em diante, o jogo foi marcado por equilíbrio. A preocupação com o perímetro de Phoenix abriu espaço para ótimas contribuições de Oso Ighodaro. O time da casa parecia pontuar por todos os lados em um ótimo momento da dupla formada por Devin Booker e Jalen Green, que tem se encaixado cada vez melhor.

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Após Grayson Allen virar o jogo no começo do último período, um jogador muito importante e ainda sumido se fez presente para Denver: Jamal Murray. O canadense não foi bem em termos de eficiência, mas de repente, passou a acertar vários arremessos difíceis. Essa sequência foi de suma importância, já que Jokic descansava no banco. Ainda assim, o jogo chegou parelho no fim.

A partida ficou muito truncada nos cinco minutos finais por conta dos árbitros. Muitas faltas marcadas e um show de lances livres. Aliás, Denver contribuiu para isso, fazendo faltas de propósito em Oso Ighodaro, para tentar limitar o impacto do jovem pivô, que errou alguns, mas também os fez pagar em outros.

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Por fim, porém, prevaleceu a regra máxima da partida: o Suns não tinha respostas para Nikola Jokic e o Nuggets prevaleceu assim. Seja com lindos passes encontrando bolas triplas de Aaron Gordon e Jamal Murray. Ou também com a cesta final que ganhou o jogo com a ótima conexão com o armador canadense no pick-and-roll.

No último segundo, Phoenix conseguiu um bom visual em jogada para Devin Booker. Porém, o craque não acertou o arremesso triplo que daria a vitória para o time da casa.

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(45-28) Denver Nuggets 125 x 123 Phoenix Suns (40-33)

Nuggets

Jogador PTS REB AST STL BLK Nikola Jokic 23 17 17 0 0 Jamal Murray 21 1 6 0 1 Tim Hardaway Jr. 18 3 2 0 0 Aaron Gordon 16 6 3 0 0 Cam Johnson 14 3 2 1 1

Três pontos: 13/32 (40.6%) / Hardaway: 4/8

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Suns

Jogador PTS REB AST STL BLK Devin Booker 22 3 8 0 0 Jalen Green 21 6 6 0 0 Grayson Allen 21 5 3 1 0 Royce O’Neale 17 5 3 1 3 Oso Ighodaro 15 6 1 1 0

Três pontos: 17/47 (36.2%) / O’Neale: 5/8

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Outros jogos da rodada

Além da vitória do Nuggets de Nikola Jokic sobre o Suns de Devin Booker, a rodada dessa terça também contou com mais três partidas. Então, confira os resultados e estatísticas dos outros duelos.

(19-54) Sacramento Kings 90 x 134 Charlotte Hornets (38-34)

Kings

Jogador PTS REB AST STL BLK Daeqwon Plowden 22 2 1 1 0 Devin Carter 18 3 3 1 0 Maxime Raynaud 16 7 0 0 0 Malik Monk 7 3 14 1 0 Dylan Cardwell 6 11 1 0 1

Três pontos: 9/28 (32.1%) / Carter: 3/5

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Hornets

Jogador PTS REB AST STL BLK Coby White 27 5 1 0 0 LaMelo Ball 20 6 8 2 0 Moussa Diabate 17 11 2 1 2 Kon Knueppel 14 4 3 0 0 Brandon Miller 13 3 6 1 0

Três pontos: 26/55 (47.3%) / White: 6/8

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(25-48) New Orleans Pelicans 116 x 121 New York Knicks (48-25)

Pelicans

Jogador PTS REB AST STL BLK Zion Williamson 22 4 2 1 1 Jeremiah Fears 21 1 3 2 0 Saddiq Bey 18 4 2 0 0 Trey Murphy III 16 6 2 1 0 Herb Jones 13 2 6 0 1

Três pontos: 15/34 (44.1%) / Bey: 4/6

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Knicks

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Brunson 32 1 7 0 0 Karl-Anthony Towns 21 14 1 0 0 O.G Anunoby 21 4 4 3 1 Mikal Bridges 14 2 7 0 1 Mitchell Robinson 11 8 0 1 2

Três pontos: 13/33 (39.4%) / Anunoby: 5/13

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(38-34) Orlando Magic 131 x 136 Cleveland Cavaliers (45-27)

Magic

Jogador PTS REB AST STL BLK Paolo Banchero 36 6 5 1 1 Tristan Da Silva 18 6 3 0 0 Desmond Bane 17 7 3 2 0 Jamal Cain 17 6 3 0 0 Wendell Carter Jr. 15 5 2 1 1

Três pontos: 14/39 (35.9%) / Da Silva: 3/7

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Cavaliers

Jogador PTS REB AST STL BLK Donovan Mitchell 42 2 3 0 0 James Harden 26 3 7 1 1 Evan Mobley 19 9 6 0 1 Sam Merrill 19 4 1 2 0 Max Strus 11 3 3 1 0

Três pontos: 12/30 (40%) / Harden: 4/6

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