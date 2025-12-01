NFL: Em grande jogo, Bo Nix lidera e Broncos bate Commanders

Com direito a prorrogação, Bo Nix liderou mais uma vitória do Denver Broncos na temporada 2025/26 da NFL. No Sunday Night Football, o QB brilhou para o time do Colorado vencer o Washington Commanders, fora de casa, por 27 a 26. Desta forma, a equipe igualou o New England Patriots com o melhor recorde da AFC.
Com o destaque na partida pelo Broncos na NFL, Bo Nix passou para 321 jardas e um touchdown. Pelo Commanders, Marcus Mariota até teve uma grande partida e foi responsável pelo drive que forçou o tempo extra. Porém, mesmo com 294 jardas e dois TDs, ele não conseguiu liderar ao triunfo.
O jogo
A partida começou com o Broncos ditando o ritmo no ataque. Após um bom retorno de Marvin Mims, Denver avançou de maneira consistente ao longo de 12 jogadas. Bo Nix conseguiu passes curtos e médios, com destaque para as conexões de 13 jardas com Adam Trautman e de 17 com Troy Franklin. O avanço, porém, parou na linha de 15 jardas de Washington. Com isso, restou a Wil Lutz abrir o placar com um field goal de 33 jardas, deixando o duelo em 3 a 0.
Na sequência, tanto Broncos quanto Commanders voltaram ao campo, mas os dois ataques esbarraram nas defesas adversárias. Cada equipe teve um drive curto que terminou em punt e o placar permaneceu inalterado até o fim do primeiro quarto.
Segundo quarto
O período começou com a defesa de Denver fazendo a primeira grande jogada do duelo. Logo na abertura do quarto, Marcus Mariota tentou um passe curto pela esquerda, mas Dre Greenlaw leu a rota e interceptou o QB adversário.
Com a posse, o ataque do Broncos voltou a avançar de maneira cadenciada. Bo Nix distribuiu passes curtos para Adam Trautman, Troy Franklin e Evan Engram, enquanto RJ Harvey alternou com corridas. No entanto, o avanço parou dentro da red zone após duas corridas curtas e um passe incompleto, resultando em mais um field goal de Wil Lutz, que ampliou a vantagem para 6 a 0.
A resposta do Commanders veio na campanha seguinte. Com um ataque rápido, Mariota conectou passes importantes, como o de 21 jardas com Zach Ertz. O drive ganhou força após uma falta de 8 jardas contra Denver. Então, Chris Rodriguez conseguiu uma corrida de 8 jardas pelo meio para o primeiro touchdown de Washington, virando o jogo para 7 a 6 após o ponto extra.
A resposta do Broncos, porém, não demorou. Com pouco mais de dois minutos no relógio, Nix conduziu a melhor campanha do Broncos no jogo, até então. O jovem QB acertou diversos bons passes a Evan Engram e Courtland Sutton. A sequência terminou com um passe de 11 jardas para Sutton na direita, que marcou o TD e deixou o placar em 13 a 7 após o ponto extra.
Leia mais
- 49ers supera jogo ruim de Brock Purdy e vence Panthers na NFL
- NFL: Rams domina Buccaneers com show de Matthew Stafford
- NFL: Defesa do Texans segura Josh Allen e bate Bills
Terceiro quarto
Washington voltou do intervalo em ritmo acelerado, repetindo o ataque sem pausas. Mariota seguiu intercalando passes rápidos e corridas, acumulando 62 jardas totais no drive. As últimas cinco, aliás, foram em um passe para Treylon Burks para o touchdown da virada. Com o chute extra, o placar ficou em 14 a 13 para o Commanders.
A resposta de Denver foi mais uma vez imediata. Bo Nix liderou um drive equilibrado, convertendo uma terceira descida longa com um passe de 31 jardas para Courtland Sutton. Logo depois, encontrou Pat Bryant para 21 jardas. A partir daí, RJ Harvey assumiu: duas corridas seguidas, sendo a última para marcar o TD. Desse modo, o marcador foi para 20 a 14.
Para fechar o quarto, o Commanders teve um ataque que não conseguiu grandes avanços. Assim, terminou em punt e deu ao Broncos a chance de ampliar a vantagem.
Último quarto
O último quarto começou de forma desastrosa para o Broncos. Na tentativa de ampliar o placar, o time de Denver começou com bons avanços, mas sofreu um duro golpe em uma tentativa de passe de Nix. Isso porque o QB tentou um passe para Bryant, mas sofreu pressão e viu Bobby Wagner interceptar seu passe.
O Commanders teve com a interceptação a chance de virar o placar. Porém, não conseguiu aproveitar da maneira que gostaria. Diante da boa defesa do Broncos, o time de Washington acumulou erros de passe e precisou contar apenas com um field goal de 38 jardas, que diminiu a diferença para 20 a 17.
Nas campanhas seguintes, os ataques de Broncos e Commanders tiveram dificuldades. Denver teve três drives ruins que terminaram em punt, enquanto Washington devolveu a bola em dois ataques.
No entanto, na chance final, o Commanders não desperdiçou. Embora o ataque tenha cometido algumas faltas, Marcus Mariota brilhou com passes decisivos, que levaram a equipe de Washington ao campo de ataque. No fim, Moody acertou um field goal para forçar a prorrogação no duelo, com o placar em 20 a 20.
Tempo extra
Na prorrogação, Denver venceu o sorteio para começar no ataque. A chance do Broncos na NFL foi bem aproveitada por Bo Nix. Após um último quarto ruim, o QB teve dois passes seguidos de 12 jardas. Depois, acertou um para Evan Engram que avançou 41 jardas e deixou o time perto da end zone. Por fim, bastou uma corrida de Harvey para marcar o TD e deixar o placar em 27 a 20 com o ponto extra.
O Commanders, por fim, teve a chance de empatar o duelo. Mariota, assim, começou o drive com um passe de 20 jardas para McLaurin. Depois, uma falta de defesa do Broncos deu ao time um grande avanço. O QB de Washington, desse modo, acertou um grande passe para McLaurin marcar o TD. No entanto, uma infração do ataque anulou a jogada.
Apesar da decisão da arbitragem, Mariota repetiu um grande passe. Dessa vez, para Deebo Samuel, que parou na linha de uma jarda. Depois, o QB errou um passe e viu Zach Ertz soltar outro. Em uma quarta descida, no entanto, ele repetiu um bom lançamento para McLaurin, que marcou o TD. No fim, o time de Washington tentou a jogada de dois pontos, mas a defesa de Denver brilhou e garantiu a vitória.
Portanto, com a boas atuações de Bo Nix e da defesa, o Broncos se aproximou da vaga nos playoffs da NFL. O time do Colorado lidera a divisão e tem o mesmo recorde do New England Patriots, na disputa pela melhor campanha da AFC. O Commanders, por sua vez, sofreu a nona derrota em 12 jogos.
(10-2) Denver Broncos 27 x 26 Washington Commanders (3-9)
Destaques
Passes
|Jogador
|Time
|T
|C
|%
|Jardas
|TD
|INT
|Sacks
|R
|Bo Nix
|Broncos
|45
|29
|64.4
|321
|1
|1
|1
|83.7
|Marcus Mariota
|Commanders
|50
|28
|56
|294
|2
|1
|2
|78.2
Jogo terrestre
|Jogador
|Time
|T
|Jardas
|TD
|RJ Harvey
|Broncos
|13
|35
|2
|Chris Rodriguez Jr
|Commanders
|11
|41
|1
Recebendo
|Jogador
|Time
|T
|Jardas
|TD
|Evan Engram
|Broncos
|6
|79
|0
|Courland Sutton
|Broncos
|5
|62
|1
|Zach Ertz
|Commanders
|10
|106
|0
|Terry McLaurin
|Commanders
|7
|96
|1
T: tentativas
C: completas
%: porcentagem de passes certos
TD: touchdowns
INT: interceptações
Sacks: número de sacks que o QB recebe
R: rating
Outros jogos
(2-10) New Orleans Saints 17 x 21 Miami Dolphins (5-7)
(7-5) Houston Texans 20 x 16 Indianapolis Colts (8-4)
(4-7) Atlanta Falcons 24 x 27 New York Jets (2-9)
(9-4) San Francisco 49ers 26 x 8 Cleveland Browns (3-9)
(9-3) Los Angeles Rams 28 x 31 Carolina Panthers (7-6)
(8-4) Jacksonville Jaguars 25 x 3 Tennessee Titans (1-11)
(3-9) Arizona Cardinals 17 x 20 Tampa Bay Buccaneers (7-5)
(4-8) Minnesota Vikings 0 x 26 Seattle Seahawks (9-3)
(8-4) Buffalo Bills 26 x 7 Pittsburgh Steelers (6-6)
(2-10) Las Vegas Raiders 14 x 31 Los Angeles Chargers (8-4)
