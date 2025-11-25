49ers supera jogo ruim de Brock Purdy e vence Panthers na NFL

O San Francisco 49ers, do quarterback Brock Purdy, recebeu o Carolina Panthers para o fechamento da semana 12 da NFL na noite dessa segunda-feira (24). Purdy, no entanto, teve três interceptações em três de suas quatro primeiras campanhas. Mas, sem problemas. O 49ers venceu por 20 a 9.
Fora dos playoffs da NFL desde 2017, o Panthers teve muitos problemas com o ataque e Rico Dowdle foi o único com algum destaque. Por outro lado, Christian McCaffrey foi um dos melhores do 49ers. Isso porque ele correu 89 jardas, além de receber sete passes para 53 jardas.
O jogo
Nos primeiros 15 minutos, o 49ers viveu emoções diferentes contra o Panthers. Isso porque fez um touchdown na primeira campanha após grande passe de Brock Purdy para Jauan Jennings deixar em 7 a 0 após o ponto extra. No entanto, Jaycee Horn interceptou seu lançamento para Jennings e o time de North Carolina tinha a bola
Mas Bryce Young fez o mesmo na campanha seguinte após quatro jogadas. Então, no começo do segundo quarto, Purdy foi interceptado mais uma vez, agora por Mike Jackson. Após três jogadas, o Panthers teve de usar um punt, pois seu ataque não conseguia passar pela defesa do time de San Francisco.
E na próxima campanha do 49ers, Horn interceptou o passe de Purdy mais uma vez, o terceiro da noite. Depois, os times trocaram field goals e foram para o intervalo com o placar em 10 a 3 para os donos da casa.
Leia mais
- NFL: Rams domina Buccaneers com show de Matthew Stafford
- NFL: Defesa do Texans segura Josh Allen e bate Bills
- Dak Prescott brilha e Cowboys bate Raiders na NFL
Então, na volta para o segundo tempo, o Panthers voltou a fazer um punt. Na próxima campanha do 49ers, Brock Pudry administrou bem o relógio, com seis primeiras descidas até que Christian McCaffrey, no jogo terrestre, deixou em 17 a 3 contra o seu antigo time.
O ataque do Panthers, que não funcionou por todo o primeiro tempo, conseguiu apenas a sua quinta primeira descida nos últimos quatro minutos do terceiro quarto. Depois, o time conseguiu não só outros first downs, mas o primeiro TD do jogo para cortar para uma posse.
Já no quarto decisivo, o 49ers pontuou mais uma vez, agora em field goal para deixar em 20 a 9. O Panthers tentou cortar a diferença, mas Young teve mais uma interceptação, quando restavam pouco mais de seis minutos para o fim.
O Panthers ainda voltou a ter a posse e até tentou um chute de 57 jardas para diminuir a diferença, mas em vão.
Apesar da noite ruim de Brock Purdy, o 49ers chegou ao seu oitavo triunfo na temporada da NFL.
(6-6) Carolina Panthers 9 x 20 San Francisco 49ers (8-4)
Destaques
Passes
|Jogador
|Time
|T
|C
|%
|Jardas
|TD
|INT
|Sacks
|R
|Bryce Young
|Panthers
|29
|18
|62.1
|169
|1
|2
|1
|60.8
|Brock Purdy
|49ers
|32
|23
|71.8
|193
|1
|3
|0
|58.5
Jogo terrestre
|Jogador
|Time
|T
|Jardas
|TD
|Rico Dowdle
|Panthers
|6
|38
|0
|Christian McCaffrey
|49ers
|24
|89
|1
Recebendo
|Jogador
|Time
|T
|Jardas
|TD
|Tetairoa McMillan
|Panthers
|2
|35
|1
|Rico Dowdle
|Panthers
|4
|36
|0
|George Kittle
|49ers
|6
|78
|0
|Christian McCaffrey
|49ers
|7
|53
|0
T: tentativas
C: completas
%: porcentagem de passes certos
TD: touchdowns
INT: interceptações
Sacks: número de sacks que o QB recebe
R: rating
Siga nossas redes sociais
Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.
E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA