49ers supera jogo ruim de Brock Purdy e vence Panthers na NFL

Jogo dessa segunda-feira (24) fechou a semana 12 da atual temporada da liga

Brock Pudry 49ers NFL Fonte: Reprodução / X

O San Francisco 49ers, do quarterback Brock Purdy, recebeu o Carolina Panthers para o fechamento da semana 12 da NFL na noite dessa segunda-feira (24). Purdy, no entanto, teve três interceptações em três de suas quatro primeiras campanhas. Mas, sem problemas. O 49ers venceu por 20 a 9.

Fora dos playoffs da NFL desde 2017, o Panthers teve muitos problemas com o ataque e Rico Dowdle foi o único com algum destaque. Por outro lado, Christian McCaffrey foi um dos melhores do 49ers. Isso porque ele correu 89 jardas, além de receber sete passes para 53 jardas.

O jogo

Nos primeiros 15 minutos, o 49ers viveu emoções diferentes contra o Panthers. Isso porque fez um touchdown na primeira campanha após grande passe de Brock Purdy para Jauan Jennings deixar em 7 a 0 após o ponto extra. No entanto, Jaycee Horn interceptou seu lançamento para Jennings e o time de North Carolina tinha a bola

Mas Bryce Young fez o mesmo na campanha seguinte após quatro jogadas. Então, no começo do segundo quarto, Purdy foi interceptado mais uma vez, agora por Mike Jackson. Após três jogadas, o Panthers teve de usar um punt, pois seu ataque não conseguia passar pela defesa do time de San Francisco.

E na próxima campanha do 49ers, Horn interceptou o passe de Purdy mais uma vez, o terceiro da noite. Depois, os times trocaram field goals e foram para o intervalo com o placar em 10 a 3 para os donos da casa.

Então, na volta para o segundo tempo, o Panthers voltou a fazer um punt. Na próxima campanha do 49ers, Brock Pudry administrou bem o relógio, com seis primeiras descidas até que Christian McCaffrey, no jogo terrestre, deixou em 17 a 3 contra o seu antigo time.

O ataque do Panthers, que não funcionou por todo o primeiro tempo, conseguiu apenas a sua quinta primeira descida nos últimos quatro minutos do terceiro quarto. Depois, o time conseguiu não só outros first downs, mas o primeiro TD do jogo para cortar para uma posse.

Já no quarto decisivo, o 49ers pontuou mais uma vez, agora em field goal para deixar em 20 a 9. O Panthers tentou cortar a diferença, mas Young teve mais uma interceptação, quando restavam pouco mais de seis minutos para o fim.

O Panthers ainda voltou a ter a posse e até tentou um chute de 57 jardas para diminuir a diferença, mas em vão.

Apesar da noite ruim de Brock Purdy, o 49ers chegou ao seu oitavo triunfo na temporada da NFL.

(6-6) Carolina Panthers 9 x 20 San Francisco 49ers (8-4)

Destaques

Passes

Jogador Time T C % Jardas TD INT Sacks R
Bryce Young Panthers 29 18 62.1 169 1 2 1 60.8
Brock Purdy 49ers 32 23 71.8 193 1 3 0 58.5

Jogo terrestre

Jogador Time T Jardas TD
Rico Dowdle Panthers 6 38 0
Christian McCaffrey 49ers 24 89 1

Recebendo

Jogador Time T Jardas TD
Tetairoa McMillan Panthers 2 35 1
Rico Dowdle Panthers 4 36 0
George Kittle 49ers 6 78 0
Christian McCaffrey 49ers 7 53 0

T: tentativas
C: completas
%: porcentagem de passes certos
TD: touchdowns
INT: interceptações
Sacks: número de sacks que o QB recebe
R: rating

