NFL: Rams domina Buccaneers com show de Matthew Stafford

Na briga pelo MVP, Matthew Stafford deu show para liderar mais uma vitória do Los Angeles Rams na NFL. Em casa, o QB teve um primeiro tempo incrível para garantir o triunfo diante do Tampa Bay Buccaneers por 34 a 7 no último jogo do domingo (23). Desse modo, o time angelino chegou à nona vitória na temporada e seguiu na liderança da NFL.

Continua após a publicidade

Matthew Stafford conseguiu passar para 273 jardas e três touchdowns, com um rating de 122.7. O QB, assim, chegou a 30 passes para TDs na temporada, sendo o líder na NFL no quesito. Por Tampa Bay, Baker Mayfield sofreu diante da ótima defesa do Rams e saiu lesionado com apenas 41 jardas passadas.

O jogo

O Rams começou com tudo o duelo diante do Buccaneers. Primeiro na defesa, o time angelino não permitiu ao adversário nenhum avanço de mais de dez jardas. Desse modo, em menos de cinco minutos, Los Angeles forçou o punt de Tampa Bay.

Continua após a publicidade

No ataque, Matthew Stafford começou liderando a primeira grande campanha pelo Rams no jogo da NFL. Com apenas uma corrida no drive, o QB passou para 89 jardas em oito passes. O último deles, aliás, foi para Davante Adams marcou o TD e abrir o placar em 7 a 0, após o chute extra.

Na volta do Buccaneers ao ataque, mais um show da defesa do Rams. Após três avanços curtos, Baker Mayfiel foi interceptado por Cobie Durant, que correu 50 jardas para marcar o TD defensivo. Após o ponto extra, Los Angeles deixou o marcador em 14 a 0.

Continua após a publicidade

O primeiro quarto teve ainda outro drive de Tampa Bay. Porém, a equipe não conseguiu avançar e devolver a bola em punt.

Segundo quarto

No segundo quarto, o Rams seguiu dominando o Buccaneers. Desta vez, Blake Corum correu mais com a bola e registrou 21 jardas em três corridas. No entanto, foi Stafford novamente o responsável por liderar o drive. O camisa 9 passou para 51 jardas em nove tentativas, terminando com um passe para touchdown de Colby Parkinson. No fim, o chute extra colocou o placar em 21 a 0.

Continua após a publicidade

A primeira boa campanha do Buccaneers veio na sequência. Com dificuldades no jogo, Baker Mayfield optou por chamar mais jogadas terrestres. Desse modo, o corpo de corredores foi responsável por 48 das 65 jardas do drive. Ainda assim, o QB foi quem deu o passe final que terminou em TD de Tez Johnson. Com isso, o marcador ficou em 21 a 7.

Porém, para impedir a reação do rival, o Rams respondeu logo depois. Em menos de dois minutos, Stafford passou para 65 jardas em quatro passes, sendo o último de 24 para Davante Adams marcar outro TD, que deixou o placar em 28 a 7.

Com apenas três minutos no placar, o Buccanneers não teve sucesso no drive seguinte. Com avanços curtos, o time apostou em um passe na quarta descida, que não foi completado. Desse modo, a bola voltou para o Rams, que ainda teve tempo de colocar o marcador em 31 a 7 com o field goal de Harrison Mevis.

Continua após a publicidade

Na última jogada do período, por fim, Tampa Bay tentou pontuar. Porém, Mayfield foi interceptado por Emmanuel Forbes e ainda foi para os vestiários com uma lesão.

Leia mais

Terceiro quarto

Na volta do intervalo, o Buccanneers retornou sem Mayfield por conta da lesão. O Rams, desse modo, tinha a chance de ampliar ainda mais a liderança. No entanto, no drive inicial do período, a equipe não conseguiu avançar e tentou forçar uma quarta descida, que falhou.

Continua após a publicidade

Tampa Bay, assim, voltou ao ataque liderado por Teddy Bridgewater. O veterano, porém, não conseguiu ter sucesso contra a defesa do Rams. Desta forma, em uma campanha que durou mais de cinco minutos, o time da Flórida cometeu outro turnover on downs e perdeu a posse.

As duas posses finais do quarto, sendo uma cada cada time, também terminaram sem pontos.

Último quarto

Com mais um ataque, o Rams indicava que conseguiria outro TD. No entanto, após dois passes incompletos de Stafford, o time angelino precisou se contentar com o um FG de Mevis, que ampliou a frente para 34 a 7.

Continua após a publicidade

O Buccaneers, por sua vez, teve a melhor campanha do segundo tempo. No drive, Bridgewater conseguiu um passe de 32 jardas que deixou o time próximo do touchdown. No entanto, uma sequência de avanços ruins fez o time forçar uma quarta descida, que foi atrapalhada por um sack de Jared Verse.

Por fim, o jogo não teve mais pontuações. Ainda com Matthew Stafford em quadra, o Rams teve dois drives para gastar relógio e não pontuou mais na NFL. Tampa Bay, por sua vez, também teve mais duas campanhas na reta final, mas não conseguiu sair dos sete pontos.

Continua após a publicidade

Portanto, com grande jogo de Matthew Stafford, o Rams venceu a nona partida em 11 rodadas da NFL. A equipe, assim, seguiu como líder da NFC. O Buccaneers, por sua vez, perdeu a terceira seguida e viu a liderança da NFC Sul ficar ameaçada, uma vez que o Carolina Panthers ainda joga nesta rodada.

(6-5) Tampa Bay Buccaneers x Los Angeles Rams (9-2)

Destaques

Passes

Jogador Time T C % Jardas TD INT Sacks R Baker Mayfield Buccaneers 19 9 47.4 41 1 2 2 32 Matthew Stafford Rams 35 25 71.4 273 3 0 1 122.7

Jogo terrestre

Jogador Time T Jardas TD Kyren Williams Rams 12 46 0 Sean Tucker Buccaneers 12 42 0

Recebendo

Jogador Time T Jardas TD Puka Nacua Rams 7 97 0 Davante Adams Rams 5 62 2 Emeka Egbuka Buccaneers 3 32 0 Tez Johnson Buccaneers 3 21 1

T: tentativas

C: completas

%: porcentagem de passes certos

TD: touchdowns

INT: interceptações

Sacks: número de sacks que o QB recebe

R: rating

Continua após a publicidade

Outros jogos

(8-4) Indianapolis Colts 20 x 23 Kansas City Chiefs (6-5)

(8-3) Seattle Seahawks 30 x 24 Tennessee Titans (1-10)

(4-7) Minnesota Vikings 6 x 23 Green Bay Packers (7-3-1)

(2-9) New York Jets 10 x 23 Baltimore Ravens (6-5)

(2-10) New York Giants 27 x 34 Detroit Lions (7-4)

Continua após a publicidade

(6-5) Pittsburgh Steelers 28 x 31 Chicago Bears (8-3)

(10-2) New England Patriots 26 x 20 Cincinnati Bengals (3-8)

(3-8) Cleveland Browns 24 x 10 Las Vegas Raiders (2-9)

(⁠7-4) Jacksonville Jaguars 27 x 24 Arizona Cardinals (3-8)

(8-3) Philadelphia Eagles 21 x 24 Dallas Cowboys (5-5-1)

Continua após a publicidade

(4-7) Atlanta Falcons 24 x 10 New Orleans Saints (2-9)

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA