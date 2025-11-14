TreVeyon Henderson brilha e Patriots vence mais uma na NFL

O New England Patritos bateu o New York Jets na abertura da décima primeira semana da NFL por 27 a 14 em grande noite de TreVeyon Henderson. Henderson entrou em campo com três touchdowns em 2025, mas dobrou em apenas uma partida. Isso porque ele fez três, sendo dois no jogo terrestre.

O Jets, apesar de estar em uma péssima campanha na NFL, abriu o placar sobre o Patriots de Drake Maye. Embora estivesse fora de casa, o time teve grandes jogadas no primeiro quarto até chegar ao TD com Justin Fields.

Então, New England empatou no segundo quarto na próxima campanha. Drake Maye usou um misto de passes com o jogo terrestre. Como resultado, TreVeyon Henderson fez o TD para o Patriots, o seu quarto na temporada da NFL e deixou em 7 a 7 após o ponto extra.

Na campanha seguinte, o Jets rapidamente precisou do punt, após três jogadas. O Patriots não perdeu tempo e virou em 14 a 7 na próxima vez que teve a bola. De novo, TreVeyon Henderson.

Após três punts consecutivos, o Patriots teve a chance de abrir ainda mais o placar, mas Andy Borregales errou um chute de 45 jardas antes do intervalo.

Já na volta dos vestiários, o Patriots fez mais um touchdown com TreVeyon Henderson, desta vez em passe de Drake Maye. Aliás, só na campanha, Maye teve 56 jardas em passes.

No entanto, o Jets descontou com um grande passe de Justin Fields para John Metchie de 22 jardas. Como resultado, o placar estava em 21 a 14 para o Patriots quando restavam cerca de três minutos para o fim do terceiro quarto.

Mas o Patriots ampliou com um chute de Andy Borregales de 24 jardas para deixar o placar em 24 a 14 no começo do último quarto. Depois, Borregales acertou outro field goal e deixou em 27 a 14.

Então, Justin Fields passou a atacar via passes, mas sem sucesso.

Agora, o Patriots tem a melhor campanha de 2025 da NFL.

(2-8) New York Jets 14 x 27 New England Patriots (9-2)

Destaques

Passes

Jogador Time T C % Jardas TD INT Sacks R Justin Fields Jets 26 15 57.7 116 1 0 2 81.6 Drake Maye Patroits 34 25 73.5 281 1 0 10 107.6

Jogo terrestre

Jogador Time T Jardas TD Justin Fields Jets 11 67 1 TreVeyon Henderson Patroits 19 62 2

Recebendo

Jogador Time T Jardas TD John Metchie Jets 3 45 1 Mason Taylor Jets 4 30 0 Stefon Diggs Patroits 9 105 0 TreVeyon Henderson Patroits 5 31 1

T: tentativas

C: completas

%: porcentagem de passes certos

TD: touchdowns

INT: interceptações

Sacks: número de sacks que o QB recebe

R: rating

