NFL: Matthew Stafford brilha e Rams domina 49ers

Em clássico da NFC Oeste, o QB Matthew Stafford brilhou para liderar a vitória do Los Angeles Rams na NFL. Contra o rival San Francisco 49ers, o veterano levou a melhor sobre Mac Jones para garantir o triunfo por 42 a 26 na rodada deste domingo (9). O camisa 9 passou para quatro TDs e 280 jardas.

O jogo

O Los Angeles Rams começou dominando o San Francisco 49ers no duelo. Logo no primeiro drive, Matthew Stafford liderou uma campanha onde passou para 40 jardas em seis tentativas de passe. Kyren Williams também contou com boas corridas, sendo a última para marca o TD logo no começo do jogo. Desse modo, o time angelino abriu 7 a 0 no início da partida.

O bom começo do ataque se estendeu à defesa do Rams na NFL. Isso porque a campanha inicial de ataque do 49ers não conseguiu avançar sequer a descida inicial. Com isso, o Niners precisou devolver a bola em punt.

Na volta ao ataque, o Rams seguiu em grande ritmo. Novamente, Matthew Stafford foi o motor de Los Angeles no drive ofensivo, com 66 jardas passas em seis tentativas, sendo as última 22 para um passe que terminou em toucdown de Puka Nacua. Logo, ainda no primeiro quarto, o marcador já registrava 14 a 0 para os visitantes.

Já duas posses atrás, o 49ers voltou ao ataque para buscar a reação. No entanto, após um passe de Mac Jones, Jauan Jennings soltou a bola e sofreu um fumble, que devolveu a posse ao Rams.

Segundo quarto

O turnover do 49ers foi bem aproveitado pelo Rams. Mais uma vez, a dupla Stafford e Kyren Williams brilhou, com o ataque alternando entre passes e corridas. Desse modo, em pouco mais de quatro minutos, o QB passou para Davis Allen que marcou o terceiro TD de Los Angeles na noite, deixando o placar em 21 a 0.

Na primeira posse de ataque no segundo quarto, o 49ers teve um bom início. Desta vez, Mac Jones não cometeu nenhum erro de passe, enquanto Christian McCaffrey fez boas corridas, que levaram a equipe à red zone. Porém, a poucas jardas de conseguir o TD, o Niners teve três avanços curtos e precisou forçar a quarta descida, mas não teve sucesso. Desta forma, a equipe teve que devolver a bola.

O Rams, no entanto, não aproveitou a chance de ampliar o placar. De volta ao ataque, o time angelino acumulou avanços curtos e precisou devolver a bola em punt.

O primeiro ataque ruim do Rams reanimou o 49ers. Primeiro, Skyy Moore conseguiu um retorno de 27 jardas após o punt, o que colocou o time já no campo ofensivo. Desse modo, bastaram poucas jogadas até Mac Jones conseguir um passe de seis jardas para Jennings marcar o touchdown, que deixou o marcador em 21 a 7.

Com o quarto na reta final, nenhum time conseguiu pontuar e o placar se manteve em 21 a 7 rumo ao intervalo.

Terceiro quarto

Na volta dos vestiários, o 49ers começou no ataque na busca por uma reação. O descanso, inclusive, fez bem ao time da casa, que conseguiu bons avanços, em especial com Brian Robinson Jr, que registrou 24 jardas corridas, sendo a última para marcar o TD. Após o chute extra, San Francisco deixou o placar em 21 a 14.

A resposta do Rams veio logo na sequência. Após ataques ruins, o time deixou o jogo corrido com Blake Corum, que não decepcionou e conseguiu 27 jardas. Stafford, por sua vez, seguiu em grande ritmo e foi responsável pelo passe de duas jardas que garantiu o TD de Davante Adams. Desse modo, o marcador ficou em 28 a 14 após o ponto extra.

Último quarto

A sequência de touchdowns seguiu nos primeiros drives do último quarto. Primeiro, foi a vez do 49ers pontuar, com Mac Jones liderando uma boa campanha e deixou o placar em 28 a 20 após passe que deu o TD a Luke Farrell.

O Rams, porém, respondeu logo depois, com mais Matthew Stafford brilhando mais uma vez na NFL. Após um bom retorno de punt, QB conseguiu passar para 57 jardas em três passes. Depois, bastou Williams correr para o touchdown para colocar a liderança em 35 a 20.

Já não bastasse o Rams tem a vitória quase garantida, o 49ers ajudou o rival após Mac Jones ter sido interceptado por Emmanuel Forbes.

Desta forma, já no campo de ataque, o Rams não demorou para pontuar mais uma vez. Novamente, foi Matthew Stafford quem passou para o TD de Colby Parkinson e deixou o marcador em 42 a 20.

Por fim, o 49ers conseguiu marcar mais um touchdown antes do fim do jogo. Porém, foi o suficiente apenas para deixar o placar em 42 a 26. Desse modo, bastou Matthew Stafford segurar a bola na posse final para dar a vitória ao Rams na NFL.

Portanto, com grande atuação de Matthew Stafford, o Rams alcançou a sétima vitória na temporada da NFL. O 49ers, enquanto isso, sofreu a quarta derrota no ano e se descolou do rival na disputa pelo topo da NFC Oeste.

(7-2) Los Angeles Rams 42 x 26 San Francisco 49ers (6-4)

Destaques

Passes

Jogador Time T C % Jardas TD INT Sacks R Matthew Stafford Rams 36 24 66.7 280 4 0 1 127.1 Mac Jones 49ers 39 33 84.6 319 3 1 0 115.7

Jogo terrestre

Jogador Time T Jardas TD Kyren Williams Rams 14 73 2 Brian Robinson Jr 49ers 8 41 1

Recebendo

Jogador Time T Jardas TD George Kittle 49ers 9 84 1 Davante Adams Rams 6 77 1 Jauan Jennings 49ers 6 71 1 Puka Nacua Rams 5 64 1

T: tentativas

C: completas

%: porcentagem de passes certos

TD: touchdowns

INT: interceptações

Sacks: número de sacks que o QB recebe

R: rating

Outros jogos

(⁠4-5) Atlanta Falcons 25 x 31 Indianapolis Colts (8-2)

(⁠2-7) Cleveland Browns 20 x 27 New York Jets (⁠2-7)

(⁠2-8) New Orleans Saints 17 x 7 Carolina Panthers (⁠5-5)

(⁠8-2) New England Patriots 28 x 23 Tamba Bay Buccaneers (6-3⁠)

(⁠4-5) Baltimore Ravens 27 x 19 Minnesota Vikings (⁠4-5)

(⁠6-3) Buffalo Bills 13 x 30 Miami Dolphins (3-7)

(⁠2-8) New York Giants 20 x 24 Chicago Bears (⁠6-3)

(⁠5-4) Jacksonville Jaguars 29 x 36 Houston Texans (⁠4-5)

(⁠3-6) Arizona Cardinals 22 x 44 Seattle Seahawks (⁠7-2)

(⁠6-3) Detroit Lions 44 x 22 Washington Commanders (⁠3-7⁠)

