Lamar Jackson volta e Ravens supera Dolphins na NFL

Longe dos campos desde a semana quatro da NFL, o quarterback Lamar Jackson voltou nessa quinta-feira (30) para liderar o Baltimore Ravens em uma fácil vitória sobre o Miami Dolphins por 28 a 6. Jackson lançou para quatro touchdowns, enquanto somou 204 jardas. Por outro lado, Tua Tagovailoa teve, pela segunda vez nos últimos três jogos, uma partida sem conseguir um TD.

Lamar Jackson voltou de forma mais contida no jogo terrestre, mas foi muito eficiente nos passes. Afinal, acertou 18 dos 23 que tentou e não foi interceptado nenhuma vez. Agora, ele possui 72 vitórias em seus 100 primeiros jogos como titular na NFL.

O Dolphins até começou liderando o jogo, após um chute de 49 jardas de Riley Patterson, mas o ataque de Miami cometeu um fumble e perdeu um field goal nas próximas posses. Enquanto isso, Mark Andrews recebeu passe de Jackson para marcar o seu primeiro de dois touchdowns, que fez no jogo para virar em 7 a 3 para o Ravens.

Então, no segundo quarto, Lamar Jackson passou mais uma vez para Andrews deixar o Ravens na liderança por 14 a 3, deixando o time mais próximo de sua terceira vitória na temporada da NFL. O Dolphins chegou a mais um field goal para cortar para oito, mas os donos da casa ficaram por ali.

Na volta para o segundo tempo, o Ravens de Jackson seguiu dominando, seja nos passes ou no jogo terrestre. Como resultado, completou dois touchdowns nas duas primeiras campanhas da segunda etapa para deixar em 28 a 6.

Depois, então, o ataque do Dolphis teve um punt, um fumble e uma interceptação para fechar o jogo. Enquanto isso, o Ravens apenas gastou tempo e confirmou uma grande vitória.

Foi o segundo triunfo do Ravens em dois jogos desde a semana de folga na NFL. Agora, Baltimore soma três vitórias em oito jogos, enquanto o Dolphins venceu dois em nove.

(3-5) Baltimore Ravens 28 x 6 Miami Dolphins (2-7)

Destaques

Passes

Jogador Time T C % Jardas TD INT Sacks R Lamar Jackson Ravens 23 18 78.3 204 4 0 2 143.2 Tua Tagovailoa Dolphins 40 25 62.5 261 0 1 2 70.9

Jogo terrestre

Jogador Time T Jardas TD Derrick Henry Ravens 19 119 0 De’Von Achane Dolphins 14 67 0

Recebendo

Jogador Time T Jardas TD Zay Flowers Ravens 5 64 0 Isaiah Likely Ravens 3 60 0 Jaylen Waddle Dolphins 6 82 0 Greg Dulcich Dolphins 5 49 0

T: tentativas

C: completas

%: porcentagem de passes certos

TD: touchdowns

INT: interceptações

Sacks: número de sacks que o QB recebe

R: rating

