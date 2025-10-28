Patrick Mahomes brilha no segundo tempo e Chiefs bate Commanders na NFL

Em casa, Patrick Mahomes teve um primeiro tempo muito difícil na vitória do Kansas City Chiefs sobre o Washington Commanders no fechamento da semana 8 da NFL. Afinal, nas duas primeiras campanhas, ele lançou para uma interceptação. No entanto, ele se recuperou na segunda etapa e garantiu o triunfo por 28 a 7. Marcus Mariota, por outro lado, também teve duas interceptações e somou 213 jardas.
O Commanders até começou a primeira campanha bem, misturando passes com o jogo terrestre, mas em um passe de Mariota para Deebo Samuel, os donos da casa interceptaram perto da red zone. Então, quando o Chiefs iniciou a sua, Patrick Mahomes até conseguiu achar Xavier Worthy para 27 jardas. Mas quando tentou repetir a dose, os visitantes interceptaram.
Na segunda chance do Commanders com a bola nas mãos, o time teve turnover em downs. Então, na sequência, Mahomes foi interceptado pela segunda vez e o Chiefs não conseguia fazer nada. E adivinhe: quando o Commanders iniciou a sua terceira campanha, teve mais um turnover em downs, já no segundo quarto.
Então, finalmente Patrick Mahomes conseguiu mexer no placar para o Chiefs. Mas o Commanders foi lá e fez o mesmo, encerrando a sequência terrível. Como resultado, os times foram para o intervalo com o marcador em 7 a 7.
Leia mais
- NFL: Jordan Love impede ‘lei do ex’ e Packers vence Steelers
- Justin Herbert domina e Chargers passeia sobre Vikings na NFL
- Jahmyr Gibbs lidera e Lions vence Buccaneers na NFL
Mas tudo mudou no segundo tempo. Patrick Mahomes jogou como um dos melhores quarterbacks da NFL mais uma vez e fez o Chiefs garantir a vitória. Em suas três primeiras campanhas após o intervalo, o QB terminou com um touchdown.
Primeiro, em uma campanha de 80 jardas, Patrick Mahomes encontrou Kareem Hunt para deixar o Chiefs na liderança por 14 a 7. Depois, Travis Kelce completou o TD após passe de Mahomes. Por fim, após uma campanha longa e de sete minutos, Kansas City concluiu com mais um touchdown, desta vez de Rashee Rice.
Com três touchdowns em cada um dos últimos três jogos, Patrick Mahomes chegou a 17 na atual temporada da NFL.
(3-5) Washington Commanders 7 x 28 Kansas City Chiefs (5-3)
Destaques
Passes
|Jogador
|Time
|T
|C
|%
|Jardas
|TD
|INT
|Sacks
|R
|Marcus Mariota
|Commanders
|30
|21
|70
|213
|1
|2
|2
|73.3
|Patrick Mahomes
|Chiefs
|34
|25
|73.5
|299
|3
|2
|3
|104.9
Jogo terrestre
|Jogador
|Time
|T
|Jardas
|TD
|Jacory Croskey-Merritt
|Commanders
|9
|25
|0
|Isiah Pacheco
|Chiefs
|12
|58
|0
Recebendo
|Jogador
|Time
|T
|Jardas
|TD
|Jeremy McNichols
|Commanders
|5
|64
|0
|Terry McLaurin
|Commanders
|3
|54
|1
|Travis Kelce
|Chiefs
|6
|99
|1
|Rashee Rice
|Chiefs
|9
|93
|1
T: tentativas
C: completas
%: porcentagem de passes certos
TD: touchdowns
INT: interceptações
Sacks: número de sacks que o QB recebe
R: rating
Siga nossas redes sociais
Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.
E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA