Patrick Mahomes brilha no segundo tempo e Chiefs bate Commanders na NFL

Em casa, Patrick Mahomes teve um primeiro tempo muito difícil na vitória do Kansas City Chiefs sobre o Washington Commanders no fechamento da semana 8 da NFL. Afinal, nas duas primeiras campanhas, ele lançou para uma interceptação. No entanto, ele se recuperou na segunda etapa e garantiu o triunfo por 28 a 7. Marcus Mariota, por outro lado, também teve duas interceptações e somou 213 jardas.

O Commanders até começou a primeira campanha bem, misturando passes com o jogo terrestre, mas em um passe de Mariota para Deebo Samuel, os donos da casa interceptaram perto da red zone. Então, quando o Chiefs iniciou a sua, Patrick Mahomes até conseguiu achar Xavier Worthy para 27 jardas. Mas quando tentou repetir a dose, os visitantes interceptaram.

Na segunda chance do Commanders com a bola nas mãos, o time teve turnover em downs. Então, na sequência, Mahomes foi interceptado pela segunda vez e o Chiefs não conseguia fazer nada. E adivinhe: quando o Commanders iniciou a sua terceira campanha, teve mais um turnover em downs, já no segundo quarto.

Então, finalmente Patrick Mahomes conseguiu mexer no placar para o Chiefs. Mas o Commanders foi lá e fez o mesmo, encerrando a sequência terrível. Como resultado, os times foram para o intervalo com o marcador em 7 a 7.

Mas tudo mudou no segundo tempo. Patrick Mahomes jogou como um dos melhores quarterbacks da NFL mais uma vez e fez o Chiefs garantir a vitória. Em suas três primeiras campanhas após o intervalo, o QB terminou com um touchdown.

Primeiro, em uma campanha de 80 jardas, Patrick Mahomes encontrou Kareem Hunt para deixar o Chiefs na liderança por 14 a 7. Depois, Travis Kelce completou o TD após passe de Mahomes. Por fim, após uma campanha longa e de sete minutos, Kansas City concluiu com mais um touchdown, desta vez de Rashee Rice.

Com três touchdowns em cada um dos últimos três jogos, Patrick Mahomes chegou a 17 na atual temporada da NFL.

(3-5) Washington Commanders 7 x 28 Kansas City Chiefs (5-3)

Destaques

Passes

Jogador Time T C % Jardas TD INT Sacks R Marcus Mariota Commanders 30 21 70 213 1 2 2 73.3 Patrick Mahomes Chiefs 34 25 73.5 299 3 2 3 104.9

Jogo terrestre

Jogador Time T Jardas TD Jacory Croskey-Merritt Commanders 9 25 0 Isiah Pacheco Chiefs 12 58 0

Recebendo

Jogador Time T Jardas TD Jeremy McNichols Commanders 5 64 0 Terry McLaurin Commanders 3 54 1 Travis Kelce Chiefs 6 99 1 Rashee Rice Chiefs 9 93 1

T: tentativas

C: completas

%: porcentagem de passes certos

TD: touchdowns

INT: interceptações

Sacks: número de sacks que o QB recebe

R: rating

