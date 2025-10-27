NFL: Jordan Love impede ‘lei do ex’ e Packers vence Steelers

No reencontro entre Aaron Rodgers com o Green Bay Packers, Jordan Love brilhou e evitou a ‘lei do ex’ na NFL. Mesmo fora de casa, o QB teve uma grande atuação para liderar o triunfo diante do Pittsburgh Steelers por 35 a 25 neste domingo (26) pelo Sunday Night Football. Desse modo, o time de Wisconsin alcançou a quinta vitória na temporada 2025/26.
Jordan Love teve um jogo quase perfeito para o Packers vencer na NFL. O QB quase 80% das tentativas de passes, com 360 jardas e três TDs. Além dele, Tucker Kraft também brilhou, com 143 jardas recebidas e dois touchdowns. Pelo Steelers, Rodgers sofreu contra a defesa e teve apenas 219 jardas.
O jogo
O jogo começou com os ataques tendo dificuldades para conseguir grandes avanços. Primeiro, o Green Bay Packers começou no ataque e devolveu a bola após pouco mais de um minuto. Desse modo, o Pittsburgh Steelers teve um drive que começou com um passe de 45 jardas de Aaron Rodgers, mas terminou com um field goal, que abriu o placar em 3 a 0.
Na campanha seguinte, o Packers superou o drive inicial e deu uma grande resposta. O ataque começou com um retorno de 30 jardas de Savion Williams. Depois, Jordan Love avançou com passes longos, sendo o último de 16 jardas para o TD de Tucker Kraft. Com o ponto extra, Green Bay assumiu o marcador em 7 a 3.
De volta ao ataque, o Steelers não conseguiu pontuar na última campanha do primeiro quarto. Com avanços curtos, o time da casa devolveu a bola após menos de dois minutos.
Segundo quarto
Com um drive que começou no fim do primeiro quarto, o Packers parecia que ia pontuar mais uma vez. Ainda mais após um passe de 33 jardas de Love para Kraft. Porém, dois avanços curtos logo após o lançamento pararam o ataque. Desse modo, Brandon McManus tentou um FG de 57 jardas, mas errou e o placar se manteve em 7 a 3.
Por conta do erro, o Steelers voltou ao ataque já em ótima posição. Assim, mesmo com Aaron Rodgers tendo dificuldades, os avanços curtos de Pittsburgh foram suficientes para Chris Boswell conseguiur acertar um field goal de 50 jardas e deixar o marcador em 7 a 6.
O bom momento dos mandantes seguiu na volta do Packers ao ataque. Com uma forte defesa, o Steelers não permitiu ao adversário avançar mais do que uma jarda e forçou o punt.
As duas campanhas seguintes seguiram o padrão das anteriores. Primeiro, o Steelers avançou devagar até conseguir chegar ao campo ofensivo. Assim, Boswell acertou outro FG de 48 jardas e deixou o placar em 9 a 7. Depois, mais uma vez, a defesa forçou um punt do Packers.
Novamente no ataque, o Steelers aproveitou a reta final do segundo quarto para gastar tempo e pontuar mais uma vez. A campanha, desse modo, durou cerca de três minutos e meio e se concentrou nas corridas da dupla Jaylen Warren e Kenneth Gainwell. Desse modo, já na red zone, Rodgers acertou um passe curto para DK Metcalf marcar o TD e colocar o placar em 16 a 7 depois do chute extra.
Com 30 segundos restantes, o Packers ainda teve tempo para tentar pontuar. Porém, mais uma vez, McManus errou o field goal.
Segundo tempo
Na volta do intervalo, o Steelers começou no ataque. Porém, o time avançou apenas dois jardas e precisou devolver a bola em punt. Com isso, Jordan Love brilhou para recolocar o Packers no jogo da NFL. Em uma campanha de cinco minutos, o QB acertou um passe de 59 jardas e finalizou o drive com um lançamento para Savion Williams marcar o TD. Com o chute extra, o marcador ficou em 16 a 14.
Logo após o TD do Packers, o Steelers começou bem o drive com dois passes de Rodgers que somaram 35 jardas. No entanto, após chegar ao campo ofensiva, o time da casa não conseguiu mais avançar. Desse modo, restou apenas pontuar com um FG de 56 jardas que deixou o placar em 19 a 14.
Na reta final do terceiro quarto, o Packers seguiu com tudo para virar o marcador. Com mais uma grande campanha de Jordan Love, que somou 60 jardas passadas, o drive terminou com um TD corrido de Josh Jacobs. O time de Green Bay ainda converteu uma jogada de dois pontos, conseguindo virar para 22 a 19.
Último quarto
O bom momento de Green Bay continuou na volta do Steelers ao ataque. Logo na primeira descida, Micah Parsons conseguiu um sack em Rodgers que fez Pittsburgh voltar dez jardas. Desse modo, a equipe da casa não conseguiu avançar e precisou devolver a bola.
No retorno do punt, Romeo Doubs conseguiu um bom avanço e Packers ainda foi beneficiado com mais 15 jardas por conta de uma falta do Steelers. Com isso, já no campo de ataque, Green Bay avançou rapidamente à redzone. No fim, Love conseguiu um passe de 24 jardas para Kraft marcar outro TD. Com o ponto extra, o placar ficou em 29 a 19.
Depois, mais uma vez, a defesa brilhou ao sequer permitir ao Steelers completar uma descida e forçar outro punt. No ataque novamente, porém, Jordan Love liderou mais uma boa campanha do Packers na NFL. O QB acumulou 43 jardas passadas no drive. Porém, após dois lançamentos errados, McManus precisou entrar em campo para acertar um FG de 28 jardas e colocar o placar em 32 a 19.
Por fim, nos cinco minutos finais, bastou o Packers controlar o jogo para vencer. Green Bay, inclusive, teve mais um ataque após forçar um fumble de Aaron Rodgers e marcou um FG que deixou o marcador em 35 a 19. O Steelers também teve um último drive e marcou um TD que reduziu a diferença em 35 a 25, mas não foi suficiente para a virada.
Portanto, com grande jogo de Jordan Love, o Packers venceu a quinta na temporada 2025/26 da NFL. O Steelers, por sua vez, sofreu a terceira derrota em sete jogos, mas seguiu como líder da AFC Norte.
(5-1-1) Green Bay Packers 35 x 25 Pittsburgh Steelers (4-3)
Destaques
Passes
|Jogador
|Time
|T
|C
|%
|Jardas
|TD
|INT
|Sacks
|R
|Jordan Love
|Packers
|37
|29
|78.4
|360
|3
|0
|0
|134.2
|Aaron Rodgers
|Steelers
|36
|24
|66.7
|219
|2
|0
|3
|101.5
Jogo terrestre
|Jogador
|Time
|T
|Jardas
|TD
|Jaylen Warren
|Steelers
|13
|62
|0
|Emanuel Wilson
|Packers
|11
|61
|0
Recebendo
|Jogador
|Time
|T
|Jardas
|TD
|Tucker Kraft
|Packers
|7
|143
|2
|Christian Watson
|Packers
|4
|85
|0
|Roman Wilson
|Steelers
|5
|74
|1
|DK Metcalf
|Steelers
|5
|55
|1
T: tentativas
C: completas
%: porcentagem de passes certos
TD: touchdowns
INT: interceptações
Sacks: número de sacks que o QB recebe
R: rating
Outros jogos
(2-6) Miami Dolphins 34 x 10 Atlanta Falcons (3-4)
Após três derrotas seguidas, o Miami Dolphins voltou a vencer ao derrotar o Atlanta Falcons. O destaque da equipe, aliás, foi o QB Tua Tagovailoa, que passou para 205 jardas e quatro TDs.
(4-3) Chicago Bears 16 x 30 Baltimore Ravens (2-5)
Ainda sem Lamar Jackson, o Baltimore Ravens encerrou uma sequência ruim ao vencer o Chicago Bears. Em casa, Derrick Henry brilhou ao correr para dois TDs e 71 jardas.
(1-7) New York Jets 39 x 38 Cincinnati Bengals (3-5)
O New York Jets venceu a primeira na temporada diante do Cincinnati Bengals. Em jogo equilibrado, o time novaiorquino contou com uma atuação completa de Breece Hall, que correu para dois TDs e ainda passou para outro.
(5-2) Buffalo Bills 40 x 9 Carolina Panthers (4-4)
O Buffalo Bills dominou o Carolina Panthers para vencer mais uma na NFL. Com Josh Allen podendo descansar mais cedo, a equipe viu o RB James Cook brilhar com dois TDs e 216 jardas corridas em 19 tentativas.
(5-3) San Francisco 49ers 15 x 26 Houston Texans (3-4)
Contra um desfalcado San Francisco 49ers, o Houston Texans voltou a vencer na temporada. Apesar de uma interceptação, o QB CJ Stroud brilhou com dois TDs e 318 jardas passadas.
(2-6) Cleveland Browns 13 x 32 New England Patriots (6-2)
Drake Maye brilhou para liderar o New England Patriots a mais uma vitória na temporada. O jovem passou para três touchdows e 282 jardas, enquanto correu para mais 50.
(2-6) New York Giants 20 x 38 Philadelphia Eagles (6-2)
O Philadelphia Eagles ampliou a melhor campanha da NFC ao vencer o New York Giants. Diante de um rival de divisão, a equipe contou com grande jogo da dupla Jalen Hurts e Saquon Barkley. O QB passou para quatro TDs, enquanto o RB correu para 150 jardas em apenas 14 tentativas.
(6-2) Tampa Bay Buccaneers 23 x 3 New Orleans Saints (1-7)
Em duelo de divisão, o Tampa Bay Buccaneers dominou o New Orleans Saints e venceu a sexta na temporada. Diante de uma das piores campanhas da liga, o time da Flórida teve uma atuação defensiva dominante, com duas interceptações e cinco sacks.
(1-7) Tennessee Titans 14 x 38 Indianapolis Colts (7-1)
Com a melhor campanha da NFL, o Indianapolis Colts venceu mais uma ao derrotar o Tennessee Titans. Mais uma vez, aliás, o destaque foi Daniel Jones, que passou para três TDs e 272 jardas.
(3-4-1) Dallas Cowboys 24 x 44 Denver Broncos (6-2)
Em grande momento, o Denver Broncos dominou o Dallas Cowboys e venceu a sexta no ano. Bo Nix foi o grande nome da partida, com quatro TDs passados e 247 jardas em 29 tentativas.
