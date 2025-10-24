Justin Herbert domina e Chargers passeia sobre Vikings na NFL

O QB Justin Herbert obteve três touchdowns na vitória do Los Angeles Chargers sobre o Minnesota Vikings por 37 a 10 na abertura da semana oito da NFL. Jogando em casa, o Chargers chegou a cinco triunfos em oito jogos, enquanto o Vikings somou sua quarta derrota em sete. Por outro lado, Carson Wentz teve uma noite difícil. Afinal, ele sofreu cinco sacks e o ataque de Minnesota não conseguiu produzir de lado algum.

Desde o começo, o domínio do Chargers foi visível, muito por conta de Justin Herbert. Correndo ou passando, o quarterback liderou os anfitriões logo na primeira campanha. Como resultado, após 14 jogadas, o time de Los Angeles abriu 7 a 0 depois de passe de Herbert para Oronde Gadsden II.

Então, no início do segundo quarto, o Chargers usou cinco jogadas terrestres consecutivas para Kimani Vidal abrir 14 a 0 após o ponto extra. Apesar de tudo o que o Vikings tentava, nada dava certo. Mas Minnesota finalmente saiu do zero, após um chute de 54 jardas de Will Reichard.

Mas antes do intervalo, o Chargers ainda teve tempo para abrir ainda mais vantagem após uma longa campanha de Herbert. Ele passou para Ladd McConkey, que deixou o placar em 21 a 3 após o ponto extra.

Então, na volta do intervalo, o Chargers, misturando passes e corridas de Justin Herbert, acertou um chute de 43 jardas para abrir 24 a 3 e deixar o time perto da quinta vitória na atual temporada da NFL. O Vikings ainda descontou, após uma interceptação de Joshua Metellus em cima de Herbert.

Mas em vão.

Depois, Herbert ainda teve o seu terceiro TD no jogo com passe para Tre’ Harris, deixando o Chargers na liderança por 31 a 10. Por fim, com mais dois field goals, Los Angeles garantiu o resultado por 37 a 10.

(3-4) Minnesota Vikings 10 x 37 Los Angeles Chargers (5-3)

Destaques

Passes

Jogador Time T C % Jardas TD INT Sacks R Carson Wentz Vikings 27 15 55.5% 144 1 1 5 67.5 Justin Herbert Chargers 25 18 72 227 3 1 2 122.8

Jogo terrestre

Jogador Time T Jardas TD Zavier Scott Vikings 2 16 0 Kimani Vidal Chargers 23 117 1

Recebendo

Jogador Time T Jardas TD Justin Jefferson Vikings 7 74 0 Ladd McConkey Chargers 6 88 1 Oronde Gadsden II Chargers 5 77 1 Keenan Allen Chargers 4 44 0

T: tentativas

C: completas

%: porcentagem de passes certos

TD: touchdowns

INT: interceptações

Sacks: número de sacks que o QB recebe

R: rating

