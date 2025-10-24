Justin Herbert domina e Chargers passeia sobre Vikings na NFL

O QB Justin Herbert obteve três touchdowns na vitória do Los Angeles Chargers sobre o Minnesota Vikings por 37 a 10 na abertura da semana oito da NFL. Jogando em casa, o Chargers chegou a cinco triunfos em oito jogos, enquanto o Vikings somou sua quarta derrota em sete. Por outro lado, Carson Wentz teve uma noite difícil. Afinal, ele sofreu cinco sacks e o ataque de Minnesota não conseguiu produzir de lado algum.
Desde o começo, o domínio do Chargers foi visível, muito por conta de Justin Herbert. Correndo ou passando, o quarterback liderou os anfitriões logo na primeira campanha. Como resultado, após 14 jogadas, o time de Los Angeles abriu 7 a 0 depois de passe de Herbert para Oronde Gadsden II.
Então, no início do segundo quarto, o Chargers usou cinco jogadas terrestres consecutivas para Kimani Vidal abrir 14 a 0 após o ponto extra. Apesar de tudo o que o Vikings tentava, nada dava certo. Mas Minnesota finalmente saiu do zero, após um chute de 54 jardas de Will Reichard.
Mas antes do intervalo, o Chargers ainda teve tempo para abrir ainda mais vantagem após uma longa campanha de Herbert. Ele passou para Ladd McConkey, que deixou o placar em 21 a 3 após o ponto extra.
Leia mais
- Jahmyr Gibbs lidera e Lions vence Buccaneers na NFL
- NFL: Christian McCaffrey brilha e 49ers vence Falcons
- NFL: Bengals estraga noite histórica de Aaron Rodgers e Steelers
Então, na volta do intervalo, o Chargers, misturando passes e corridas de Justin Herbert, acertou um chute de 43 jardas para abrir 24 a 3 e deixar o time perto da quinta vitória na atual temporada da NFL. O Vikings ainda descontou, após uma interceptação de Joshua Metellus em cima de Herbert.
Mas em vão.
Depois, Herbert ainda teve o seu terceiro TD no jogo com passe para Tre’ Harris, deixando o Chargers na liderança por 31 a 10. Por fim, com mais dois field goals, Los Angeles garantiu o resultado por 37 a 10.
(3-4) Minnesota Vikings 10 x 37 Los Angeles Chargers (5-3)
Destaques
Passes
|Jogador
|Time
|T
|C
|%
|Jardas
|TD
|INT
|Sacks
|R
|Carson Wentz
|Vikings
|27
|15
|55.5%
|144
|1
|1
|5
|67.5
|Justin Herbert
|Chargers
|25
|18
|72
|227
|3
|1
|2
|122.8
Jogo terrestre
|Jogador
|Time
|T
|Jardas
|TD
|Zavier Scott
|Vikings
|2
|16
|0
|Kimani Vidal
|Chargers
|23
|117
|1
Recebendo
|Jogador
|Time
|T
|Jardas
|TD
|Justin Jefferson
|Vikings
|7
|74
|0
|Ladd McConkey
|Chargers
|6
|88
|1
|Oronde Gadsden II
|Chargers
|5
|77
|1
|Keenan Allen
|Chargers
|4
|44
|0
T: tentativas
C: completas
%: porcentagem de passes certos
TD: touchdowns
INT: interceptações
Sacks: número de sacks que o QB recebe
R: rating
Siga nossas redes sociais
Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.
E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA