NFL: Christian McCaffrey brilha e 49ers vence Falcons

O San Francisco 49ers contou com grande atuação de Christian McCaffrey para vencer mais uma na NFL. Em casa, o RB brilhou correndo e recebendo passes para liderar o triunfo diante do Atlanta Falcons por 20 a 10 neste domingo (19) pelo Sunday Night Football. Desse modo, o time da Califórnia alcançou a quinta vitória na temporada 2025/26.
Christian McCaffrey teve um jogo ofensivo completo durante a vitória do 49ers na NFL. O astro correu para 129 jardas e recebeu para outras 72, enquanto marcou dois TDs. Desse modo, ele completou 24 jogos na carreira com pelo menos 50 jardas de cada, além de ao menos um touchdown, sendo a segunda melhor marca na história da liga.
O jogo
O duelo entre Falcons e 49ers começou com as defesas em destaque. A primeira posse de cada franquia, desse modo, acabou em punt, com poucos avanços dos ataques.
No segundo drive do Falcons, o cenário foi diferente. Com quase 11 minutos de posse, Michael Penix liderou uma campanha lenta, mas que foi avançando aos poucos. Porém, quando Atlanta já perto da end zone, o QB sofreu um sack de Sam Okuayinonu na terceira descida. Desse modo, a equipe visitante precisou se contentar com um field goal, que abriu o placar em 3 a 0.
Com o 49ers de volta ao ataque, Mac Jones deu início a um drive promissor. No entanto, com o time já no ataque, o QB foi interceptado após uma tentativa de passe para Jauan Jennings, que não conseguiu segurar a bola. Desse modo, o Falcons teve a chance de ampliar a vantagem, mas não conseguiu avançar e devolveu a bola ao adversário.
A boa defesa, assim, recolocou o ataque em campo. Dessa vez, sem turnover, o 49ers conseguiu um drive de seis minutos. A campanha teve como destaque Christian McCaffrey, que correu 41 jardas das 80 que o time avançou. Além disso, o RB foi quem marcou o TD corrido para deixar o marcador em 7 a 3 após o chute extra.
Atrás no placar, o Falcons teve a bola nos dois minutos finais para tentar retomar a liderança antes do intervalo. No entanto, Penix Jr. sofreu um sack de Bryce Huff que forçou um fumble, recuperado por San Francisco.
Já no campo de ataque, assim, o 49ers teve tempo de marcar um field goal com Eddy Piñeiro para amplicar a vantagem para 10 a 3.
Segundo tempo
Com uma posse de vantagem, o 49ers voltou do intervalo com o drive inicial do terceiro quarto. Mais uma vez com boa campanha, McCaffrey contou com apoio de Mac Jones. O QB, afinal, conseguiu bons passes e liderou um avanço rápido para o campo de ataque. Porém, após dois passes incompletos, San Francisco precisou ficar com outro FG de Piñeiro, para deixar o placar em 13 a 3.
O Falcons iniciou a primeira campanha no quarto com um retorno de 45 jardas de Jamal Agnew. Assim, o ataque já entrou em campo na segunda metade. Com apenas oito jogadas, a equipe avançou rapidamente e marcou o TD após um passe de dez jardas de Penix Jr para Bijan Robinson. Com o ponto extra, a franquia deixou o marcador em 13 a 10.
Após os dois ataques com pontos, porém, as equipes não tiveram mais sucesso no quarto. Desse modo, os dois drives seguintes terminaram em punt.
Último quarto
No último quarto, o 49ers teve mais uma chance de abrir vantagem e encaminhar a vitória. Porém, mais uma vez, o ataque não teve sucesso e devolveu a bola após um punt.
Com isso, parecia que o Falcons ia conseguir retomar a liderança no período final. O drive, inclusive, teve o destaque de Michael Penix, que passou para 41 jardas. No entanto, após uma corrida ruim de Bijan Robinson, o QB precisou forçar um lançamento em uma quarta descida e não conseguiu completá-lo. Desse modo, Atlanta sofreu um turnover on downs.
Por fim, após a boa atuação da defesa, o 49ers contou com grande drive de Christian McCaffrey para garantir a vitória na NFL. O corredor, afinal, somou para 37 jardas recebidas e corridas, sendo 17 delas vindas após um grande passe de Mac Jones. Por fim, após mais uma corrida de quatro jardas, o RB garantiu o TD e deixou o placar em 20 a 10 depois do chute extra.
O Falcons ainda teve um último ataque para tentar reagir no duelo. No entanto, a defesa do 49ers teve mais um grande drive para parar Penix Jr. e evitar a reação do adversário.
Portanto, com grande atuação de Christian McCaffrey, o 49ers alcançou a quinta vitória em sete jogos na temporada da NFL. O Falcons, enquanto isso, perdeu a terceira em seis duelos, até o momento.
(3-3) Atlanta Falcons 10 x 20 San Francisco 49ers (5-2)
Destaques
Passes
|Jogador
|Time
|T
|C
|%
|Jardas
|TD
|INT
|Sacks
|R
|Michael Penix Jr.
|Falcons
|38
|21
|55.3
|241
|1
|0
|2
|83.3
|Mac Jones
|49ers
|26
|17
|65.4
|152
|0
|1
|1
|64.9
Jogo terrestre
|Jogador
|Time
|T
|Jardas
|TD
|Christian McCaffrey
|49ers
|24
|129
|2
|Bijan Robinson
|Falcons
|14
|40
|0
Recebendo
|Jogador
|Time
|T
|Jardas
|TD
|Christian McCaffrey
|49ers
|7
|72
|0
|Darnell Mooney
|Falcons
|3
|68
|0
|Kyle Pitts
|Falcons
|7
|62
|0
|Jauan Jennings
|49ers
|4
|31
|0
T: tentativas
C: completas
%: porcentagem de passes certos
TD: touchdowns
INT: interceptações
Sacks: número de sacks que o QB recebe
R: rating
Outros jogos
(5-2) Los Angeles Rams 35 x 7 Jacksonville Jaguars (4-3)
Em Londres, o Los Angeles Rams dominou o Jacksonville Jaguars. O grande nome do duelo foi Matthew Stafford. O QB passou para cinco touchdowns, sendo três deles para Davante Adams.
(5-2) New England Patriots 31 x 13 Tennessee Titans (1-6)
Em duelo de jovens QBs, Drake Maye levou a melhor contra Cam Ward. O jovem liderou o New England Patriots a uma boa vitória diante do Tennessee Titans, com dois passes para TD.
(4-3) Carolina Panthers 13 x 6 New York Jets (0-7)
O Carolina Panthers deu sequência a boa fase ao vencer o New York Jets. Em jogo de defesas, o time visitante conseguiu interceptar Tyrod Taylor duas vezes. No ataque, Bryce Young passou para um TD.
(1-6) Miami Dolphins 6 x 31 Cleveland Browns (2-5)
Em duelo de lanternas da AFC, o Cleveland Browns levou a melhor diante do Miami Dolphins. Com um ataque sob dificuldades, o time de Ohio contou com uma boa defesa para vencer o duelo, com direito a três interceptações.
(1-6) New Orleans Saints 14 x 26 Chicago Bears (4-2)
Pela NFC, o Chicago Bears saiu com a vitória no duelo contra o New Orleans Saints. Mesmo com Caleb Williams tendo uma atuação ruim, a defesa do time de Illinois se sobressaiu e conseguiu três interceptações para ajudar no triunfo.
(2-5) Las Vegas Raiders 0 x 31 Kansas City Chiefs (4-3)
Em clássico de divisão, o Kansas City Chiefs dominou o Las Vegas Raiders para vencer a quarta na NFL. Com três passes para TD do astro Patrick Mahomes, o time da casa ainda zerou o ataque adversário.
(5-2) Philadelphia Eagles 28 x 22 Minnesota Vikings (3-3)
Em duelo de forças da NFC, o Philadelphia Eagles levou a melhor sobre o Minnesota Vikings. O atual campeão da NFL viu Jalen Hurts ter grande atuação, com passes para 326 jardas e três TDs.
(6-1) Indianapolis Colts 38 x 24 Los Angeles Chargers (4-3)
O Indianapolis Colts seguiu lider da AFC ao vencer o Los Angeles Chargers. Mais uma vez, a equipe conseguiu surpreender ao vencer uma outra força da liga, com 288 jardas e dois TDs passados para Daniel Jones.
(2-5) New York Giants 32 x 33 Denver Broncos (5-2)
O Denver Broncos conseguiu uma virada histórica para vencer o New York Giants. A equipe do Colorado, afinal, marcou todos os 33 pontos no último quarto, para conseguir vencer o adversário.
(4-1-1) Green Bay Packers 27 x 23 Arizona Cardinals (2-5)
Em jogo equilibrado, o Green Bay Packers saiu com a vitória diante do Arizona Cardinals. O time de Wisconsin, aliás, também contou com um grande último quarto para garantir o triunfo, com 14 pontos somente no período final.
(3-4) Washington Commanders 22 x 44 Dallas Cowboys (3-3-1)
Por fim, o Dallas Cowboys voltou a vencer ao derrotar o rival Washington Commanders. O QB Dak Prescott foi o grande nome do jogo, com 264 jardas passadas e três touchdowns, sendo dois para Jake Ferguson.
