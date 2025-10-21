Jahmyr Gibbs lidera e Lions vence Buccaneers na NFL

Em casa, Jahmyr Gibbs comandou o Detroit Lions na vitória sobre o Tampa Bay Buccaneers no fechamento da semana sete da NFL por 24 a 9 na noite dessa segunda-feira (20). Gibbs teve dois touchdowns e correu para 136 jardas no triunfo. Enquanto, isso, Jared Goff somou 241 jardas aéreas e um TD. Por outro lado, Baker Mayfield teve um jogo com aproveitamento muito baixo e cheio de falhas. Afinal, dos 50 passes que tentou, ele acertou apenas 28.
O Lions pontuou logo em sua primeira campanha, após passe de Goff para Amon-Ra St. Brown para abrir 7 a 0. Então, o ataque de Tampa Bay não funcionava, com cinco puts consecutivos, um fumble, além de uma interceptação. Enquanto isso, Detroit liderava por 14 a 0 em grande lance de Jahmyr Gibbs. O RB correu 78 jardas para deixar o placar em duas posses de bola. Então, com um field goal de Chase McLaughlin, o Buccaneers cortou para 11 antes do intervalo.
Mas na volta para o segundo tempo, o time da Flórida encostou de vez com um TD de Tez Johnson. Assim, o placar estava em 14 a 9 e o Buccaneers dava sinais de que viraria o jogo. Por pouco tempo, no entanto.
Já na próxima posse, o Lions contou com outra corrida de Jahmyr Gibbs para deixar em 21 a 9, dando aos donos da casa a vantagem para controlar pelo resto do jogo. O Buccaneers teve três turnovers em downs consecutivos, enquanto Detroit garantiu o triunfo por 24 a 9.
Foi a quinta vitória do Lions em sete jogos na atual temporada da NFL, enquanto Jahmyr Gibbs obteve o seu sexto TD em 2025. Enquanto isso, Tampa Bay soma cinco triunfos em sete partidas.
(5-2) Tampa Bay Buccaneers 9 x 24 Detroit Lions (5-2)
Destaques
Passes
|Jogador
|Time
|T
|C
|%
|Jardas
|TD
|INT
|Sacks
|R
|Baker Mayfield
|Buccaneers
|50
|28
|56
|228
|1
|1
|4
|66.1
|Jared Goff
|Lions
|29
|20
|68.9
|241
|1
|1
|4
|91.3
Jogo terrestre
|Jogador
|Time
|T
|Jardas
|TD
|Rachaad White
|Buccaneers
|10
|38
|0
|Jahmyr Gibbs
|Lions
|17
|136
|2
Recebendo
|Jogador
|Time
|T
|Jardas
|TD
|Cade Otton
|Buccaneers
|7
|65
|0
|Tez Johnson
|Buccaneers
|4
|58
|1
|Amon-Ra St. Brown
|Lions
|6
|86
|1
|Jahmyr Gibbs
|Lions
|3
|82
|0
T: tentativas
C: completas
%: porcentagem de passes certos
TD: touchdowns
INT: interceptações
Sacks: número de sacks que o QB recebe
R: rating
Leia mais
- NFL: Christian McCaffrey brilha e 49ers vence Falcons
- NFL: Bengals estraga noite histórica de Aaron Rodgers e Steelers
- Trevor Lawrence lidera virada do Jaguars sobre Chiefs na NFL
Outro jogo
O Seattle Seahawks bateu o Houston Texans por 27 a 19 para conquistar a sua quinta vitória em sete jogos na atual temporada da NFL. Por outro lado, o Texans perdeu a quarta em seis partidas.
Siga nossas redes sociais
Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.
E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA