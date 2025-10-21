Jahmyr Gibbs lidera e Lions vence Buccaneers na NFL

No outro jogo da noite, o Seattle Seahawks superou o Houston Texans

Jahmyr Gibbs Lions NFL Fonte: Reprodução / X

Em casa, Jahmyr Gibbs comandou o Detroit Lions na vitória sobre o Tampa Bay Buccaneers no fechamento da semana sete da NFL por 24 a 9 na noite dessa segunda-feira (20). Gibbs teve dois touchdowns e correu para 136 jardas no triunfo. Enquanto, isso, Jared Goff somou 241 jardas aéreas e um TD. Por outro lado, Baker Mayfield teve um jogo com aproveitamento muito baixo e cheio de falhas. Afinal, dos 50 passes que tentou, ele acertou apenas 28.

O Lions pontuou logo em sua primeira campanha, após passe de Goff para Amon-Ra St. Brown para abrir 7 a 0. Então, o ataque de Tampa Bay não funcionava, com cinco puts consecutivos, um fumble, além de uma interceptação. Enquanto isso, Detroit liderava por 14 a 0 em grande lance de Jahmyr Gibbs. O RB correu 78 jardas para deixar o placar em duas posses de bola. Então, com um field goal de Chase McLaughlin, o Buccaneers cortou para 11 antes do intervalo.

Mas na volta para o segundo tempo, o time da Flórida encostou de vez com um TD de Tez Johnson. Assim, o placar estava em 14 a 9 e o Buccaneers dava sinais de que viraria o jogo. Por pouco tempo, no entanto.

Já na próxima posse, o Lions contou com outra corrida de Jahmyr Gibbs para deixar em 21 a 9, dando aos donos da casa a vantagem para controlar pelo resto do jogo. O Buccaneers teve três turnovers em downs consecutivos, enquanto Detroit garantiu o triunfo por 24 a 9.

Foi a quinta vitória do Lions em sete jogos na atual temporada da NFL, enquanto Jahmyr Gibbs obteve o seu sexto TD em 2025. Enquanto isso, Tampa Bay soma cinco triunfos em sete partidas.

(5-2) Tampa Bay Buccaneers 9 x 24 Detroit Lions (5-2)

Destaques

Passes

Jogador Time T C % Jardas TD INT Sacks R
Baker Mayfield Buccaneers 50 28 56 228 1 1 4 66.1
Jared Goff Lions 29 20 68.9 241 1 1 4 91.3

Jogo terrestre

Jogador Time T Jardas TD
Rachaad White Buccaneers 10 38 0
Jahmyr Gibbs Lions 17 136 2

Recebendo

Jogador Time T Jardas TD
Cade Otton Buccaneers 7 65 0
Tez Johnson Buccaneers 4 58 1
Amon-Ra St. Brown Lions 6 86 1
Jahmyr Gibbs Lions 3 82 0

T: tentativas
C: completas
%: porcentagem de passes certos
TD: touchdowns
INT: interceptações
Sacks: número de sacks que o QB recebe
R: rating

Outro jogo

O Seattle Seahawks bateu o Houston Texans por 27 a 19 para conquistar a sua quinta vitória em sete jogos na atual temporada da NFL. Por outro lado, o Texans perdeu a quarta em seis partidas.

