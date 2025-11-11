Em jogo acirrado, Eagles bate Packers na NFL

O Philadelphia Eagles, atual campeão da NFL, venceu o Green Bay Packers em um jogo muito acirrado nessa segunda-feira (10). Jalen Hurts teve 183 jardas, incluindo um touchdown, enquanto Saquon Barkley somou 101 jardas totais, sendo 60 no jogo terrestre. Por outro lado, Josh Jacobs foi o destaque de Green Bay, com 74, além de um TD.
As defesas de Eagles e Packers prevaleceram o jogo todo, enquanto o primeiro tempo teve dois fumbles e sete punts. Os dois times sofreram muito no ataque, pois faziam campanhas longas e não resultavam em nada. Para ter uma ideia, Green Bay teve mais first downs, mas mesmo assim não conseguiu ser efetivo o bastante.
Após o Eagles recuperar um fumble no fim do primeiro tempo, quando restavam 23 segundos para o intervalo, Jalen Hurts tentou um passe de 41 jardas, mas falhou. Como resultado, as equipes foram para os vestiários empatadas em 0 a 0.
O que mais impressionava, no entanto, é que por mais que os ataques tentassem algo diferente, as defesas estavam prontas e evitavam qualquer chance.
Então, no terceiro quarto, após uma campanha de 50 jardas, o Eagles finalmente abriu o placar no jogo, deixando em 3 a 0 após chute de Jake Elliott. Apesar de tudo, o ataque do Packers continuou sem funcionar e, mesmo com a pressão da torcida, o time sempre parava em punts ou em turnovers. De forma estranha, a equipe tentou uma quarta para nove e falhou.
Mas mesmo em boa situação de campo, o Eagles não conseguiu aproveitar a chance no jogo e devolveu mais um punt. Como resultado, os times foram para o último quarto com o placar ainda em 3 a 0 para Philadelphia.
Por fim, nos 15 minutos decisivos, após mais um punt do Packers, o Eagles fez seu primeiro TD no jogo (com DeVonta Smith), que deu ao time a sétima vitória na atual temporada da NFL. Green Bay ainda descontou com um touchdown de Josh Jacobs, mas em vão. O time tentou um chute de 64 jardas no fim, sem sucesso para empatar.
(7-2) Philadelphia Eagles 10 x 7 Green Bay Packers (5-3-1)
Destaques
Passes
|Jogador
|Time
|T
|C
|%
|Jardas
|TD
|INT
|Sacks
|R
|Jalen Hurts
|Eagles
|26
|15
|57.7
|183
|1
|0
|0
|92.3
|Jordan Love
|Packers
|36
|20
|55.6
|176
|0
|0
|3
|68.8
Jogo terrestre
|Jogador
|Time
|T
|Jardas
|TD
|Saquon Barkley
|Eagles
|22
|60
|0
|Josh Jacobs
|Packers
|21
|74
|1
Recebendo
|Jogador
|Time
|T
|Jardas
|TD
|DeVonta Smith
|Eagles
|4
|69
|1
|Dallas Goedert
|Eagles
|4
|43
|0
|Dontayvion Wicks
|Packers
|4
|38
|0
|Josh Jacobs
|Packers
|5
|33
|0
T: tentativas
C: completas
%: porcentagem de passes certos
TD: touchdowns
INT: interceptações
Sacks: número de sacks que o QB recebe
R: rating
