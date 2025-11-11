Em jogo acirrado, Eagles bate Packers na NFL

O Philadelphia Eagles, atual campeão da NFL, venceu o Green Bay Packers em um jogo muito acirrado nessa segunda-feira (10). Jalen Hurts teve 183 jardas, incluindo um touchdown, enquanto Saquon Barkley somou 101 jardas totais, sendo 60 no jogo terrestre. Por outro lado, Josh Jacobs foi o destaque de Green Bay, com 74, além de um TD.

Continua após a publicidade

As defesas de Eagles e Packers prevaleceram o jogo todo, enquanto o primeiro tempo teve dois fumbles e sete punts. Os dois times sofreram muito no ataque, pois faziam campanhas longas e não resultavam em nada. Para ter uma ideia, Green Bay teve mais first downs, mas mesmo assim não conseguiu ser efetivo o bastante.

Após o Eagles recuperar um fumble no fim do primeiro tempo, quando restavam 23 segundos para o intervalo, Jalen Hurts tentou um passe de 41 jardas, mas falhou. Como resultado, as equipes foram para os vestiários empatadas em 0 a 0.

O que mais impressionava, no entanto, é que por mais que os ataques tentassem algo diferente, as defesas estavam prontas e evitavam qualquer chance.

Continua após a publicidade

Leia mais

Então, no terceiro quarto, após uma campanha de 50 jardas, o Eagles finalmente abriu o placar no jogo, deixando em 3 a 0 após chute de Jake Elliott. Apesar de tudo, o ataque do Packers continuou sem funcionar e, mesmo com a pressão da torcida, o time sempre parava em punts ou em turnovers. De forma estranha, a equipe tentou uma quarta para nove e falhou.

Mas mesmo em boa situação de campo, o Eagles não conseguiu aproveitar a chance no jogo e devolveu mais um punt. Como resultado, os times foram para o último quarto com o placar ainda em 3 a 0 para Philadelphia.

Por fim, nos 15 minutos decisivos, após mais um punt do Packers, o Eagles fez seu primeiro TD no jogo (com DeVonta Smith), que deu ao time a sétima vitória na atual temporada da NFL. Green Bay ainda descontou com um touchdown de Josh Jacobs, mas em vão. O time tentou um chute de 64 jardas no fim, sem sucesso para empatar.

Continua após a publicidade

(7-2) Philadelphia Eagles 10 x 7 Green Bay Packers (5-3-1)

Destaques

Passes

Jogador Time T C % Jardas TD INT Sacks R Jalen Hurts Eagles 26 15 57.7 183 1 0 0 92.3 Jordan Love Packers 36 20 55.6 176 0 0 3 68.8

Jogo terrestre

Jogador Time T Jardas TD Saquon Barkley Eagles 22 60 0 Josh Jacobs Packers 21 74 1

Recebendo

Jogador Time T Jardas TD DeVonta Smith Eagles 4 69 1 Dallas Goedert Eagles 4 43 0 Dontayvion Wicks Packers 4 38 0 Josh Jacobs Packers 5 33 0

T: tentativas

C: completas

%: porcentagem de passes certos

TD: touchdowns

INT: interceptações

Sacks: número de sacks que o QB recebe

R: rating

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA