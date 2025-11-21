NFL: Defesa do Texans segura Josh Allen e bate Bills

A defesa do Houston Texans fez toda a diferença na abertura da semana 12 da NFL contra o Buffalo Bills de Josh Allen. O QB teve uma noite muito difícil, enquanto o Texans garantiu a vitória por 23 a 19 em casa na noite dessa quinta-feira (20).
O Bills começou melhor e abriu o placar sobre a melhor defesa da NFL, o Texans, para deixar em 6 a 0 após uma corrida incrível de 45 jardas de James Cook. No entanto, o time de Houston cortou na próxima campanha com um chute de Ka’imi Fairbairn para 24 jardas.
Então, no segundo quarto, Matt Prater acertou um field goal de 44 jardas, se redimindo do ponto extra perdido no primeiro. Como resultado, o Bills liderava por 9 a 3. Mas o Texans virou na campanha seguinte. Após 12 jogadas e 77 jardas, Dave Mills encontrou Christian Kirk para deixar em 10 a 9.
Josh Allen foi interceptado e, então, o Texans se aproveitou para acertar mais um field goal sobre o Bills. Então, o placar apontava 13 a 9 para os donos da casa. Entretanto, Ray Davis retornou para um grande touchdown, virando em 16 a 9 para Buffalo.
Mas o Texans ainda tinha tempo para fazer uma campanha e, após seis jogadas, Jayden Higgins completou para fazer um TD, deixando o placar em 20 a 16 antes do intervalo.
Leia mais
- Dak Prescott brilha e Cowboys bate Raiders na NFL
- Em jogo de defesas, Eagles vence Lions na NFL
- TreVeyon Henderson brilha e Patriots vence mais uma na NFL
Então, no terceiro quarto, os dois times trocaram punts até que Khalil Shakir cometeu um fumble e a posse foi para Houston. Na sequência, o Texans acertou mais um field goal para deixar em 23 a 16.
A partir daí, a defesa do Texans passou a “caçar” Josh Allen, MVP de 2024 da NFL, cada vez mais, deixando o ataque do Bills sem força alguma. Foram três sacks só no último quarto, até que Buffalo cortou a diferença para quatro com um field goal de 38 jardas de Prater.
O Texans não teve muito sucesso quando teve a bola nas mãos, então Allen tinha dois minutos para virar o jogo para o Bills. Em uma terceira descida para uma jarda, Buffalo obteve a primeira após passe para Shakir. Na sequência, os visitantes conseguiram outra para deixar a bola perto do meio do campo.
No entanto, Josh Allen sofreu o seu sétimo sack do jogo e tinha uma terceira para 20, com 58 segundos para o fim. Na sequência, mais um sack.
Mas Allen ainda deu ao Bills mais uma chance. Após grande passe, Buffalo estava na linha de 27, com 41 segundos para acabar. E foi um grande lance, pois Josh Allen lançou para Joshua Palmer, que deixou em passe lateral para Shakir.
UNREAL fourth down conversion 🤯Continua após a publicidade
📺 Prime pic.twitter.com/gyxTz3npoz
— Buffalo Bills (@BuffaloBills) November 21, 2025
Por fim, Allen tinha uma quarta para seis. No entanto, houve uma interferência ofensiva no passe, além de uma interceptação e o Texans garantiu o grande triunfo.
(7-4) Buffalo Bills 19 x 23 Houston Texans (6-5)
Destaques
Passes
|Jogador
|Time
|T
|C
|%
|Jardas
|TD
|INT
|Sacks
|R
|Josh Allen
|Bills
|35
|25
|71.4
|262
|0
|2
|8
|69.0
|Davis Mills
|Texans
|30
|16
|53.3
|153
|2
|0
|0
|90.0
Jogo terrestre
|Jogador
|Time
|T
|Jardas
|TD
|James Cook
|Bills
|17
|116
|1
|Woody Marks
|Texans
|16
|74
|0
Recebendo
|Jogador
|Time
|T
|Jardas
|TD
|Khalil Shakir
|Bills
|8
|110
|0
|Ty Johnson
|Bills
|3
|45
|0
|Christian Kirk
|Texans
|5
|54
|1
|Jayden Higgins
|Texans
|4
|38
|1
T: tentativas
C: completas
%: porcentagem de passes certos
TD: touchdowns
INT: interceptações
Sacks: número de sacks que o QB recebe
R: rating
Siga nossas redes sociais
Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.
E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA