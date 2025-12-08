NFL: Defesa anula Patrick Mahomes e Texans vence Chiefs

A defesa do Houston Texans anulou Patrick Mahomes para vencer mais uma partida na NFL. Diante do Kansas City Chiefs, o time texano venceu fora de casa por 20 a 10 na rodada deste domingo (7). Então, a equipe se aproximou da vaga nos playoffs da AFC, enquanto o adversário ficou mais distante.
Com a defesa do Texans em alta na NFL, Patrick Mahomes acertou apenas 42.4% dos passes, com 160 jardas. Além disso, foi interceptado três vezes e derrubado em outras duas, bem como viu os recebedores do Chiefs cometerem seis drops. Pelo time vencedor, CJ Stroud passou para 203 jardas e um TD.
O jogo
Texans e Chiefs começaram com dificuldades o duelo na NFL. As três primeiras campanhas de ataque, sendo duas de Kansas City, terminaram em punt.
CJ Stroud, assim, mudou o panorama já na segunda posse do Texans no jogo. Logo na primeira jogada do drive, o QB acertou um passe de 46 jardas para Nico Collins. Depois, Woody Marks correu para mais sete jardas. No entanto, um avanço ruim seguido de uma falta atrapalhou o ataque de Houston. Com isso, restou um fieldgoal de 35 jardas de Ka’imi Fairbairn para o time abrir o placar em 3 a 0.
Segundo quarto
Com o placar inaugurado pelo Texans, o Chiefs seguiu em dificuldades para vencer a defesa adversária. Na primeira posse do segundo quarto, Kansas City apostou em corridas curtas, que deram pequenos avanços no drive. Porém, após o sack em Patrick Mahomes, Houston forçou outro punt do adversário.
Na campanha seguinte, bastaram cinco minutos para o Texans pontuar mais uma vez. O drive começou devagar, com o ataque de Houston tendo dificuldades para conseguir avanços longos. Stroud, então, acertou um passe de 14 jardas, seguido de um de 53 para Nico Collins, que deixaram o time a poucos jardas da end zone. No fim, o QB acertou outros dois lançamentos, sendo o último para Marks conseguir o TD e deixar o placar em 10 a 0.
Após isso, as defesas dos dois times brilharam. A do Texans, inclusive, conseguiu interceptar Mahomes logo no drive seguinte ao TD. Porém, Kansas City forçou um punt na sequência. Depois, Harrison Butker errou um FG de 46 jardas. Então, os times foram para o intervalo com Houston vencendo por 10 a 0.
Terceiro quarto
Na volta dos vestiários, o cenário mudou. Com o Texans no ataque, a defesa do Chiefs brilhou e forçou um punt em cerca de um minuto. No ataque, Kansas City seguiu em bom momento, começando com um passe de 35 jardas de Mahomes. Depois, o time emplacou uma sequência de corridas, sendo a última de Kareem Hunt, para marcar o TD. Com o chute extra, o placar ficou em 10 a 7.
Na posse seguinte, mais um ataque ruim do Texans. Novamente sem convertar a descida, o time texano precisou devolver a bola em menos de um minuto. Depois, foram mais dois punts, sendo um do Chiefs e outro de Houston.
Com a defesa em alta, o ataque do Chiefs passou a ter mais chances de pontuar. Então, na nova posse, Kansas City conseguiu começar já no campo ofensivo após um punt ruim do Texans. No entanto, uma sequência de avanços curtos forçaram outro FG de Butker, que empatou o jogo em 10 a 10.
Por fim, antes de encerrar o quarto, o Texans teve mais um ataque ruim que terminou em punt.
Último quarto
Com a defesa em alta e a posse ofensiva, o momento para o último quarto era do Chiefs. Porém, após um lançamento incompleto e uma corrida ruim, Mahomes decidiu forçar um passe longo na terceira descida e foi interceptado.
O erro, no entanto, não foi aproveitado pelo Texans, que devolveu a bola mais uma vez. Na sequência, o Chiefs tentou aproveitar outra chance de pontuar, mas o time forçou uma quarta descida no campo de defesa e falhou.
Com outro turnover do Chiefs, o Texans começou já no campo de ataque e enfim aproveitou. Com mais corridas do que passes, Texans marcou o TD após um avanço Dare Ogunbowale pelo jogo terreste. Então, Houston foi para 17 a 10 no placar, após o ponto extra.
Após o TD, a defesa do Texans anulou de vez Patrick Mahomes para garantir a vitória na NFL. Nos dois últimos ataque de Kansas City, o time de Houston forçou outro erro em quarta descida, enquanto interceptou o astro na segunda campanha, após um drop de Travis Kelce. Então, bastou o time gastar relógio no ataque final e marcar outro FG para garantir o triunfo.
Portanto, com Patrick Mahomes em dificuldade, o Texans venceu o oitavo jogo na temporada da NFL. Então, o time se aproximou dos líderes da AFC Sul, na busca por uma vaga nos playoffs. O Chiefs, por sua vez, viu as chances de pós-temporada caírem de forma considerável.
(8-5) Houston Texans 20 x 10 Kansas City Chiefs (6-7)
Destaques
Passes
|Jogador
|Time
|T
|C
|%
|Jardas
|TD
|INT
|Sacks
|R
|CJ Sroud
|Texans
|31
|15
|203
|48.4
|1
|0
|3
|80.4
|Patrick Mahomes
|Chiefs
|33
|14
|42.4
|160
|0
|3
|2
|14
Jogo terrestre
|Jogador
|Time
|T
|Jardas
|TD
|Woody Marks
|Texans
|26
|68
|0
|Patrick Mahomes
|Chiefs
|7
|59
|0
Recebendo
|Jogador
|Time
|T
|Jardas
|TD
|Nico Collins
|Texans
|4
|121
|0
|Jayden Higgins
|Texans
|3
|34
|0
|Xavier Worthy
|Chiefs
|3
|55
|0
|Marquise Brown
|Chiefs
|1
|35
|0
T: tentativas
C: completas
%: porcentagem de passes certos
TD: touchdowns
INT: interceptações
Sacks: número de sacks que o QB recebe
R: rating
Outros jogos
(2-11) Tennessee Titans 31 x 29 Cleveland Browns (3-10)
(10-3) Seattle Seahawks 37 x 9 Atlanta Falcons (4-9)
(8-5) Indianapolis Colts 19 x 36 Jacksonville Jaguars (9-4)
(3-10) Washington Commanders 0 x 31 Minnesota Vikings (5-8)
(4-9) Cincinnati Bengals 34 x 39 Buffalo Bills (9-4)
(3-10) New Orleans Saints 24 x 20 Tampa Bay Buccaneers (7-6)
(7-6) Pittsburgh Steelers 27 x 22 Baltimore Ravens (6-7)
(6-7) Miami Dolphins 34 x 10 New York Jets (3-10)
(11-2) Denver Broncos 24 x 17 Las Vegas Raiders (2-11)
(10-3) Los Angeles Rams 45 x 17 Arizona Cardinals (3-10)
(9-4) Chicago Bears 21 x 28 Green Bay Packers (9-3-1)
