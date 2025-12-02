Drake Maye brilha e Patriots amassa Giants na NFL

Dono da melhor campanha na NFL em 2025, o New England Patriots de Drake Maye recebeu o New York Giants para fechar a semana 13. A equipe de New England não tomou conhecimento do adversário, especialmente no primeiro tempo e venceu por 33 a 15. Enquanto Maye somou 282 jardas e dois touchdowns, Jaxson Dart ficou com 139 jardas e um TD.

Foi a décima vitória consecutiva do Patriots, enquanto o Giants, em péssima campanha, está com dois triunfos em 13 jogos.

O Patriots abriu o placar com um field goal de Andy Borregales de 22 jardas. Então, o Giants tentou avançar no ataque e teve de se contentar com um punt na primeira campanha. Mas os donos da casa retornaram o punt para touchdown de Marcus Jones de 54 jardas para deixar o placar em 10 a 0 após o ponto extra.

A posse voltou para o Giants, mas o time teve de fazer outro punt. Então, na sequência, o Patriots ampliou para 17 a 0 após passe de Drake Maye para Kayshon Boutte. Tudo isso só no primeiro quarto.

Darius Slayton fez um TD para o Giants no começo do segundo quarto, mas quando tentou uma quarta descida na próxima posse, o time cometeu turnover em downs. Ou seja, o Patriots partiu já da própria linha de 42 jardas. Assim, a equipe de Foxborough conseguiu mais um touchdown, agora com Kyle Williams, para deixar em 24 a 7.

Então, quando o Giants recebeu a bola de volta, mais um turnover. Desta vez, com um fumble. Como resultado, o Patriots ampliou para 27 a 7. Depois, ainda houve tempo para abrir 30 a 7 antes do intervalo.

O jogo já parecia decidido para o Patriots obter o seu 11° triunfo na temporada da NFL, enquanto Drake Maye dominava e cuidava do relógio. A equipe de New England ainda perdeu um field goal, mas sem grande efeito.

Com Devin Singletary, o Giants descontou, mas a vantagem do Patriots era grande demais. Já no último quarto, New England ampliou com outro field goal para deixar o placar em 33 a 15.

Sem problemas, o Patriots garantiu a vitória sobre o Giants.

(2-11) New York Giants 15 x 33 New England Patriots (11-2)

Destaques

Passes

Jogador Time T C % Jardas TD INT Sacks R Jaxson Dart Giants 24 17 70.8 139 1 0 2 99.1 Drake Maye Patriots 31 24 77.4 282 2 0 3 126.0

Jogo terrestre

Jogador Time T Jardas TD Devin Singletary Giants 12 68 1 TreVeyon Henderson Patriots 11 67 0

Recebendo

Jogador Time T Jardas TD Darius Slayton Giants 2 41 1 Devin Singletary Giants 3 34 0 Kayshon Boutte Patriots 4 35 1 Hunter Henry Patriots 4 73 0

T: tentativas

C: completas

%: porcentagem de passes certos

TD: touchdowns

INT: interceptações

Sacks: número de sacks que o QB recebe

R: rating

