Drake Maye brilha e Patriots amassa Giants na NFL

Dono da melhor campanha na NFL em 2025, o New England Patriots de Drake Maye recebeu o New York Giants para fechar a semana 13. A equipe de New England não tomou conhecimento do adversário, especialmente no primeiro tempo e venceu por 33 a 15. Enquanto Maye somou 282 jardas e dois touchdowns, Jaxson Dart ficou com 139 jardas e um TD.
Foi a décima vitória consecutiva do Patriots, enquanto o Giants, em péssima campanha, está com dois triunfos em 13 jogos.
O Patriots abriu o placar com um field goal de Andy Borregales de 22 jardas. Então, o Giants tentou avançar no ataque e teve de se contentar com um punt na primeira campanha. Mas os donos da casa retornaram o punt para touchdown de Marcus Jones de 54 jardas para deixar o placar em 10 a 0 após o ponto extra.
A posse voltou para o Giants, mas o time teve de fazer outro punt. Então, na sequência, o Patriots ampliou para 17 a 0 após passe de Drake Maye para Kayshon Boutte. Tudo isso só no primeiro quarto.
Darius Slayton fez um TD para o Giants no começo do segundo quarto, mas quando tentou uma quarta descida na próxima posse, o time cometeu turnover em downs. Ou seja, o Patriots partiu já da própria linha de 42 jardas. Assim, a equipe de Foxborough conseguiu mais um touchdown, agora com Kyle Williams, para deixar em 24 a 7.
Então, quando o Giants recebeu a bola de volta, mais um turnover. Desta vez, com um fumble. Como resultado, o Patriots ampliou para 27 a 7. Depois, ainda houve tempo para abrir 30 a 7 antes do intervalo.
Leia mais
- NFL: Em grande jogo, Bo Nix lidera e Broncos bate Commanders
- CeeDee Lamb brilha e Cowboys bate Chiefs na NFL
- 49ers supera jogo ruim de Brock Purdy e vence Panthers na NFL
O jogo já parecia decidido para o Patriots obter o seu 11° triunfo na temporada da NFL, enquanto Drake Maye dominava e cuidava do relógio. A equipe de New England ainda perdeu um field goal, mas sem grande efeito.
Com Devin Singletary, o Giants descontou, mas a vantagem do Patriots era grande demais. Já no último quarto, New England ampliou com outro field goal para deixar o placar em 33 a 15.
Sem problemas, o Patriots garantiu a vitória sobre o Giants.
(2-11) New York Giants 15 x 33 New England Patriots (11-2)
Destaques
Passes
|Jogador
|Time
|T
|C
|%
|Jardas
|TD
|INT
|Sacks
|R
|Jaxson Dart
|Giants
|24
|17
|70.8
|139
|1
|0
|2
|99.1
|Drake Maye
|Patriots
|31
|24
|77.4
|282
|2
|0
|3
|126.0
Jogo terrestre
|Jogador
|Time
|T
|Jardas
|TD
|Devin Singletary
|Giants
|12
|68
|1
|TreVeyon Henderson
|Patriots
|11
|67
|0
Recebendo
|Jogador
|Time
|T
|Jardas
|TD
|Darius Slayton
|Giants
|2
|41
|1
|Devin Singletary
|Giants
|3
|34
|0
|Kayshon Boutte
|Patriots
|4
|35
|1
|Hunter Henry
|Patriots
|4
|73
|0
T: tentativas
C: completas
%: porcentagem de passes certos
TD: touchdowns
INT: interceptações
Sacks: número de sacks que o QB recebe
R: rating
Siga nossas redes sociais
Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.
E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA