CeeDee Lamb brilha e Cowboys bate Chiefs na NFL

CeeDee Lamb comandou a vitória do Dallas Cowboys sobre o Kansas City Chiefs na quinta-feira de NFL. Wide receiver, Lamb teve um touchdown e 112 jardas recebidas, enquanto Dallas venceu a sua terceira consecutiva após um início ruim de temporada. Em casa, o Cowboys venceu por 31 a 28.

Dak Prescott ficou com 320 jardas, enquanto Patrick Mahomes somou 261 jardas com quatro touchdowns.

Na primeira campanha, o Cowboys rapidamente perdeu a posse após Dak Prescott ser interceptado na própria linha de 33 jardas. Como resultado, Patrick Mahomes entrou em campo, fez dois passes e abriu o placar para o Chiefs após touchdown de Rashee Rice, de 27 jardas. Na sequência, os donos da casa ficaram com a bola por mais de seis minutos, enquanto Prescott achou CeeDee Lamb para empatar o jogo em 7 a 7 após o ponto extra.

Então, no fim do primeiro quarto, Patrick Mahomes trabalhou muito o jogo terrestre, alternando entre Kareem Hunt, Isaiah Pacheco e Xavier Worthy. No entanto, obteve o TD em um passe na linha de duas jardas para Travis Kelce, deixando em 14 a 7.

Já no segundo quarto, o Cowboys cortou a diferença com um field goal de Brandon Aubrey para 49 jardas. Após punt do Chiefs, os donos da casa viraram o placar em 17 a 14 com touchdown de Malik Davis em uma corrida de 43 jardas. A equipe de Kansas City tentou se aproximar da zona de field goal, mas teve de se contentar com um punt ao fim do primeiro tempo.

Na volta do intervalo, após uma sequência de punts dois dois lados, o Cowboys ampliou com um field goal, deixando em 20 a 14. Mas o Chiefs virou após Patrick Mahomes conectar Rashee Rice para o seu segundo TD no jogo. Kansas City voltava a ter vantagem no placar, agora por 21 a 20.

No entanto, na próxima campanha de Dallas, Javonte Williams recebeu passe de Dak Prescott para retomar a liderança. Dallas deixou em 28 a 21, enquanto o Chiefs teve outro punt. Na sequência, CeeDee Lamb recebeu um passe de 51 jardas para começar a campanha do Cowboys, em recuperação na NFL.

Os anfitriões cometeram um fumble na red zone, mas recuperaram. Foi o bastante para Dallas ampliar com um novo field goal para 31 a 21, enquanto restavam cerca de cinco minutos para o fim.

Sob muita pressão, Patrick Mahomes fez um passe incrível de 42 jardas para Xavier Worthy. Depois, o próprio QB conseguiu mais uma primeira descida. Hollywood Brown descontou no placar naquele que foi o quartro touchdown de Mahomes, deixando em 31 a 28. Mas, com pouco mais de três minutos para o fim, Prescott gastou todo o tempo que poderia. Então, ele achou George Pickens para uma nova primeira descida. Enquanto isso, o Chiefs não tinha mais tempos a serem pedidos nos últimos dois minutos.

Como resultado, o Cowboys de Dak Prescott e CeeDee Lamb bateu o Chiefs por 31 a 28 na rodada da NFL. Agora, o time está com seis vitórias, cinco derrotas e um empate. Por outro lado, Kansas City tem campanha de 50%: seis vitórias em 12 jogos.

(6-6) Kansas City Chiefs 28 x 31 Dallas Cowboys (6-5-1)

Destaques

Passes

Jogador Time T C % Jardas TD INT Sacks R Patrick Mahomes Chiefs 34 23 67.6 261 4 0 3 129.7 Dak Prescott Cowboys 39 27 69.2 320 2 1 0 100.4

Jogo terrestre

Jogador Time T Jardas TD Kareem Hunt Chiefs 14 58 0 Javonte Williams Cowboys 17 59 0

Recebendo

Jogador Time T Jardas TD Rashee Rice Chiefs 8 92 2 Travis Kelce Chiefs 5 45 1 CeeDee Lamb Cowboys 7 112 1 George Pickens Cowboys 6 88 0

T: tentativas

C: completas

%: porcentagem de passes certos

TD: touchdowns

INT: interceptações

Sacks: número de sacks que o QB recebe

R: rating

Outros jogos

(8-3-1) Green Bay Packers 31 x 24 Detroit Lions (7-5)

Apesar de jogar fora de casa, o Green Bay Packers bateu o Detroit Lions nesta quinta-feira por 31 a 24. Jordan Love, com quatro touchdowns e 234 jardas, foi o destaque do Packers, enquanto Jared Goff somou 256 jardas em 20 dos 26 passes certos, com dois touchdowns.

O jogo foi equilibrado até o intervalo, quando o Packers vencia por 17 a 14. No entanto, o time de Green Bay abriu dez após dois touchdowns no terceiro quarto. O Lions ainda cortou a diferença no último quarto com um field goal, mas sem problemas para os visitantes, que venceram pela quarta vez em seis jogos fora de casa.

(3-8) Cincinnati Bengals x Baltimore Ravens (6-5)

Em andamento

