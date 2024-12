De acordo com Jake Fischer e Marc Stein, da plataforma Substack, o New Orleans Pelicans está disposto a ouvir propostas de troca por grande parte de seu elenco. Em má fase na temporada, a equipe poderia trocar qualquer jogadores, com excessões de Trey Murphy, Herb Jones e Yves Missi, segundo os jornalistas.

“Embora naturalmente resistentes a propostas de troca por suas joias mais jovens como Herb Jones, o novato Yves Missi e Trey Murphy, o Pelicans está aberto a ofertas de troca por quase qualquer outro jogador do elenco”, disseram.

O Pelicans está com uma campanha desastrosa na NBA. Afinal, com cinco vitórias em 26 jogos, a equipe praticamente já disse adeus as chances de ir aos playoffs. Além disso, para piorar, o time está sendo assolado por lesões. Dejounte Murray, Brandon Ingram, Zion Williamson, CJ McCollum, Herb Jones e Trey Murphy já se lesionaram nessa temporada. Ingram e Zion, em específico, seguem fora das quadras.

Publicidade

Então, sem continuidade para um time titular, a franquia está pensando em novos caminhos. É especulado que Brandon Ingram, com contrato expirando ao fim da temporada, possa estar pensando em sair de graça. Dessa forma, para se proteger, New Orleans pode trocá-lo antes disso, recebendo algo pelo jogador.

Leia mais!

Já o tempo de Zion em New Orleans parece estar chegando ao fim. O jogador, que participou de menos de 50% das partidas desde que foi selecionado com a primeira escolha do draft de 2019, não consegue se manter saudável para ajudar o Pelicans. Embora seja verdade que, ao jogar, vá bem, Williamson simplesmente não inspira confiança o bastante para a gestão da organização.

Publicidade

Com uma reconstrução em vista, então, o New Orleans Pelicans protege de troca suas jovens estrelas. Mas ao deixar disponíveis outros jogadores do elenco, a franquia deixa claro que quer ir para um outro rumo. Isso acontece apenas meses após o Pelicans ir atrás de Dejounte Murray, e montar um time que parecia ter chances de ir aos playoffs. As lesões, entretanto, não deixaram isso sequer sair do papel.

Mesmo que os nomes oferecidos por New Orleans sejam bons, é difícil estipular o valor deles. Ingram, em um contrato expirante, é uma icógnita. Afinal, quem trocar por ele, não sabe se o terá disponível após o meio do próximo ano. Williamson, por sua vez, tem problemas de lesões. Murray pode ser bom para algum time que precise de defesa e um armador sólido, mas seu valor, após o Pelicans pagar tão caro por ele, será alto.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA