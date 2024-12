Ex-jogador do New Orleans Pelicans detona time: “Amaldiçoado”

As coisas não estão indo bem para o New Orleans Pelicans na atual temporada da NBA e o ex-jogador da equipe, Dyson Daniels compartilhou o que ele pensa da franquia. Atualmente no Atlanta Hawks, ele disse que a franquia de Luisiana é “amaldiçoada”. Em boa fase no Hawks, o ala-armador ainda indicou que está feliz de ter sido trocado.

“São amaldiçoados”, disse Daniels. “Todo ano tem algo novo. Estou feliz por não estar mais lá”.

“É maldição, cara”, continuou Daniels. “Eu tive umas quatro ou cinco lesões no tornozelo lá também. Tem alguma coisa na água lá embaixo ou sei lá. Eles têm lesões de coxa, joelho, concussões e tudo mais. Eles pegam de tudo lá. Não sei o que é. Talvez seja porque jogam com muita intensidade?”, concluiu.

Publicidade

Embora o Pelicans esteja vindo de uma temporada com 49 vitórias e uma aparição nos playoffs, a campanha atual anda bem diferente. A equipe tem apenas cinco vitórias em 26 jogos e vem sendo assolada por lesões.

Leia mais!

Zion Williamson mostra bem os problemas de saúde de New Orleans. O astro jogou apenas 190 jogos desde que foi a primeira escolha geral no Draft de 2019. Ademais, nesta temporada, já perdeu 20 jogos devido a uma lesão no tendão da coxa.

Publicidade

Brandon Ingram também tem se destacado como um eficiente pontuador de três níveis quando está saudável, mas jogou mais de 60 partidas em apenas uma das últimas três temporadas. Atualmente, está afastado devido a uma grave entorse no tornozelo esquerdo.

Herb Jones, Trey Murphy e CJ McCollum também tiveram lesões nesse início de temporada. Além disso, o recém chegado DeJounte Murray ficou cerca de 6 semanas fora após quebrar a mão no primeiro jogo pelo Pelicans.

Quanto a Daniels, jogou 120 dos 164 jogos possíveis em suas duas temporadas com o Pelicans, antes de ir para o Hawks. Embora parte do tempo fora possa ser atribuída a minutos limitados na rotação no início de sua carreira na NBA, ele conseguiu se manter em quadra até aqui em Atlanta.

Publicidade

Então, outrora uma lenda e piada interna, a maldição do New Orleans Pelicans vem ganhando força nas redes sociais após a fala do jogador. Afinal, vários torcedores parecem acreditar que algo está errado lá. Alguns até mencionam a comida e cultura da cidade, conhecida por ser festiva. Outros, dizem que falta comprometimento da própria franquia.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA.