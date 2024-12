Nets e Grizzlies negociam troca com três jogadores

A virada de ano deve aquecer o mercado da NBA. Vão faltar poucas semanas, afinal, para o fim do período de transferências dessa temporada. Mas, para Brooklyn Nets e Memphis Grizzlies, as coisas já estão “quentes” com uma possível troca de três jogadores. Segundo Marc Stein, da plataforma Substack, os dois times avançam para uma transação entre alas.

O jornalista apurou que o Grizzlies abriu as conversas por causa do interesse em Dorian Finney-Smith. Não é segredo que o Nets quer negociar o defensor, então topa fazer a troca. No negócio, a princípio, o time nova-iorquino receberia Luka Kennard e John Konchar. O segundo atleta, em particular, seria um desejo antigo dos dirigentes de Brooklyn.

Stein, no entanto, aponta que o empecilho para o fechamento do negócio são escolhas de draft. A direção de Memphis não quer ceder uma seleção TOP 30 para trazer o ala, que pode ser agente livre em alguns meses. Mas há outros interessados no jogador que (especula-se) teriam essa disposição. É provável que escolhas de segunda rodada de recrutamento também sejam incluídas.

O Nets já fechou uma troca anteriormente na temporada. A equipe enviou o armador Dennis Schroder para o Golden State Warriors pelo contrato de De’Anthony Melton e escolhas de segunda rodada de draft. Espera-se que atletas como Cam Johnson e Ben Simmons, por exemplo, também saiam até o início de fevereiro.

Disputado

A negociação, por enquanto, não está prestes a ser concluída. Pode-se dizer que o Nets, em particular, tem interesse em estender a situação até mais perto da trade deadline. Finney-Smith é desejado por vários times e, por isso, deve ganhar projeção nas próximas semanas. Enquanto isso, o Grizzlies precisa de ajuda imediata para se segurar com vaga direta nos playoffs do Oeste.

Equipes como Dallas Mavericks e Cleveland Cavaliers já deixaram o interesse no ala bem claro durante a offseason. Ambos negociaram com o Nets antes do início da temporada, mas não teve acerto. E eles não estão sozinhos na disputa. Milwaukee Bucks e Los Angeles Lakers são dois dos times que surgiram desde novembro como interessados no reforço.

O Cavs foi quem mais pareceu avançar para um acordo por Finney-Smith. A franquia negociou uma sign-and-trade com o Nets centrada em Isaac Okoro – jogador similar, mas mais jovem. Além disso, mostrou a vontade de dar uma escolha de primeira rodada de draft pelo jogador. Brooklyn, ainda assim, preferiu esperar a evolução da temporada.

Malas prontas

Nets e Grizzlies podem até não dizer, mas todos os jogadores têm uma ideia quando vão estar em uma troca. Afinal, na era da informação, os rumores correm. Às vezes, as equipes não conseguem falar com os atletas a tempo por causa da velocidade com que correm as informações. Nesse sentido, Finney-Smith está tranquilo. Os nova-iorquinos sempre foram bem sinceros sobre a sua provável saída.

“Eu conversei com Sean [Marks] e os treinadores sobre a minha situação. Eu agradeço muito a todos, pois foram bem abertos e sinceros. Às vezes, os técnicos nessa liga tentam esconder as coisas de você. Empurram algumas questões para debaixo do tapete, mesmo que o seu nome esteja em todos os sites. As pessoas aqui sabem a minha situação e, acima de tudo, não ignoram isso”, elogiou o especialista defensivo.

