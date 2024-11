NBB: Unifacisa bate São Paulo com “chuva” de bolas de três pontos

Jogando em casa, a Unifacisa superou o São Paulo, por 88 a 84, neste domingo (17), e voltou a vencer no NBB após cinco jogos. Sob a liderança de Travor Gaskins, que foi dominante no último quarto, o time de Campina Grande conquista seu terceiro triunfo na atual temporada. A partida contou com uma “chuva” de bolas de três pontos da equipe paraibana. O duelo pôde ser visto ao vivo no canal do Jumper Brasil.

Então, contra o São Paulo Unifacisa teve uma de suas melhores atuações no NBB 2024/25. Ao todo, a equipe converteu 14 bolas do perímetro em 35 tentativas. Portanto, um aproveitamento de 40%. Desde o primeiro quarto, a equipe mostrou qualidade no quesito. Isso porque foram cinco acertos em dez tentativas apenas nos dez primeiros minutos. Por outro lado, o tricolor paulista buscava jogadas mais próximas à cesta.

O time da casa, dessa forma, conseguiu boa vantagem no primeiro período, abrindo sete pontos. No segundo quarto, o São Paulo equilibrou as ações, mas não conseguiu reverter a diferença. Afinal, a Unifacisa venceu mais um período e levou uma diferença de nove pontos para o intervalo.

Na volta dos vestiários, o time do Morumbi melhorou nos dois lados da quadra. Assim, conseguiu dificultar as bolas de três pontos do adversário e melhorou no ataque. Sobretudo, com Ricardo Fischer entrando no jogo. Aliás, o armador teve uma atuação individual expressiva. Ele foi o grande nome do São Paulo no confronto e liderou a reação da sua equipe que venceu o quarto por seis pontos e botou fogo no jogo.

No último quarto, o cenário pouco mudou. Como resultado, o duelo continuou muito equilibrado e foi decidido apenas nos segundo finais. Apesar da recuperação tricolor, a Unifacisa não permitiu que os visitantes tomassem a liderança do placar. Então, com Gaskins decisivo no último período, garantiu a vitória.

Fischer cresceu no segundo tempo e terminou o confronto com um incrível aproveitamento de 100% nos arremessos de quadra. Isso porque converteu todas as seis tentativas. Foram quatro do perímetro e duas de dois pontos. Além disso, cobrou sete lances livres e converteu cinco, terminando com 21 pontos e oito assistências.

Por outro lado, Gaskins, que não faz grande temporada, apareceu quando precisou. O armador do time da Paraíba foi discreto no primeiro tempo, mas subiu de produção na etapa final. Principalmente no último período. Dos 16 pontos anotados, dez foram no quarto final.

Por fim, a Unifacisa contou com cinco jogadores anotando pelo menos 11 pontos no confronto. Destaque também para Matias Solanas, que fez 13 pontos, pegou seis rebotes e converteu três das quatro tentativas do perímetro. Em contrapartida, o São Paulo também teve boa atuação do pivô Vitor Faverani, que terminou com 17 pontos.

Agora, Unifacisa e São Paulo só retornam às quadras do NBB após a parada para a data FIBA. O time de Campina Grande fará sua próxima partida no dia 30 de novembro, fora casa, contra o Bauru Basket. O tricolor paulista, por sua vez, retorna apenas em dezembro, quando encara o Vasco da Gama, em casa, no dia 6 de dezembro.

(3-7) Unifacisa 88 x 84 São Paulo (7-4)

Unifacisa

Jogador PTS REB AST STL BLK Gaskins 16 3 2 2 0 Solanas 13 6 2 0 0 Antônio 12 4 2 1 1 Serjão 12 9 4 0 0 Augusto 11 4 1 1 0

Três pontos: 14-35 (40%); Solanas: 3-4 e Augusto: 3-5

São Paulo

Jogador PTS REB AST STL BLK Fischer 21 3 8 0 0 Faverani 17 4 0 0 1 Bennett 14 4 6 1 1 Malcolm Miller 13 4 0 0 0

Três pontos: 8-24 (33.3%); Fischer: 4-4

Outros jogos da rodada

(6-5) Vasco da Gama 90 x 84 Corinthians (4-6)

Vasco

Jogador PTS REB AST STL BLK Jamaal 16 6 8 0 0 Eugeniusz 15 5 2 0 0 Humberto 14 5 3 2 2 Diego Conceição 13 6 0 1 1 Eddy 13 2 0 1 0

Três pontos: 8-30 (26.7%); Humberto: 3-5

Corinthians

Jogador PTS REB AST STL BLK Victão 30 6 1 0 0 Melvin Johnson 19 3 1 1 1 Du Sommer 10 5 0 0 0 Elinho 8 9 12 0 1

Três pontos: 8-28 (28.6%); Victão: 4-7

(4-6) Pato Basquete 66 x 65 Paulistano (4-7)

Pato

Jogador PTS REB AST STL BLK Nate Barnes 22 4 2 0 0 Gabriel Novaes 13 9 3 1 0 Cauê Verzola 10 6 5 0 0 Arthur 9 3 0 1 0

Três pontos: 9-26 (34.6%); Barnes: 4-5

Paulistano

Jogador PTS REB AST STL BLK Crescenzi 25 3 4 2 0 Brandon Johnson 15 5 0 1 0 Brunão 8 2 1 2 0

Três pontos: 6-21 (28.6%); Crescenzi: 3-4

